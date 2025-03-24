На зеркало неча пенять: как игровой ремейк «Белоснежки» стал жертвой алчности Disney

«Дисней» вот уже пятнадцать лет исправно снимает лайв-экшн-ремейки своих анимационных хитов, а если взять в расчет вышедшие в 1990-е игровые экранизации «Книги джунглей» и «101 далматинца», то и все тридцать. Но еще никогда «мышиная студия» настолько не зарывалась носом в прошлое — буквально к основам основ, ведь «Белоснежка и семь гномов» (1937) стала не только первым полнометражным мультфильмом компании, но и одним из первых полнометражных мультфильмов в истории кино.
Сейчас в такой анимации совершенно нет ничего необычного, но для своего времени это было грандиозное, революционное событие. Представьте, что вам говорят: кто‑то собирается снять полнометражный рилс* или тикток. Первой вашей реакцией наверняка будет: как? зачем? Те же вопросы задавали и Уолту Диснею, который с мультфильмом пошел в ва-банк: заложил дом, а в середине производства, которое растянулось на два года, взял кредит. Когда бюджет картины превысил миллион долларовВ итоге она обошлась студии в 1 млн 480 тыс. долларов, что в пересчете на современные деньги составляет 25 млн., все были уверены, что фильм обречен на провал. Собственно, картину иначе как безумством Диснея не называли.
Поэтому во вторник, 21 декабря 1937 года, когда состоялась премьера «Белоснежки» в кинотеатре Carthay Circle, весь штат студии, художники и сценаристы, заметно нервничал. Как оказалось, зря: перед финальными титрами у зрителей увлажнились глаза, а после показа случились овации.
Такой результат стал возможен, потому что для студии это был не рядовой мультфильм, а настоящий passion projectВ переводе с английского «проект страсти».. Сценарий переписывали по миллиону раз, раскадровки перерисовывали столько же. В фильм попало 250 тысяч рисунков, а параллельно со съемками был изобретен многоярусный мультстанок — сложная анимационная камера, позволявшая разделять каждый кадр на 14 слоев: съемка сквозь них создавала впечатление глубины и объемности. Из других революционных решений: музыка к мультфильму писалась во время работы над ним, а не по завершению производства.
Чтобы создать что‑то равновеликое этому, надо было очень постараться, но проблема в том, что студия «Дисней» уже давно перестала стараться. Из маленькой компании, состоящей из пионеров анимации, она превратилась в транснациональную корпорацию, которая не рискует. Отсюда огромное количество лайв-экшн-ремейков — как классики, так и относительно недавних картин: например, сейчас идет работа над игровым ремейком «Моаны» (зачем?). А после успеха в прокате мультфильма «Моана-2» нас, очевидно, ждет вал анимационных сиквелов: в производстве уже находится вторая часть «Зверополиса» и третья — «Холодного сердца».
Но это все, впрочем, ожидаемые картины. А вот про новую «Белоснежку» вряд ли можно сказать, что ее кто‑то ждал. Погрязшая еще на стадии производства в скандалахСначала фанатов возмутил выбор на роль главной героини Рейчел Зеглер — актрисы колумбийского происхождения. Затем она сама подлила масла в огонь, назвав диснеевский мультфильм по сказке братьев Гримм устаревшим. Как будто этого было мало, актер Питер Динклейдж заявил, что брать на роль гномов актеров маленького роста так себе идея. Но когда студия заменила их CGI-персонажами, тут же другие артисты невысокого роста обвинили «Дисней» в том, что их лишили рабочих мест. Ко всему прочему добавился конфликт из‑за войны на Ближнем Востоке: Зеглер выступила в поддержку Палестины, а исполнившая роль злой мачехи Галь Гадот — родного Израиля. Ввиду всего этого студия решила отменить пышную премьеру с красной дорожкой., лента изначально давала мало поводов для оптимизма. А когда вышла на экраны, и вовсе была закатана в хрустальный гроб критиками и зрителями. На момент написания материала на Rotten Tomatoes у фильма только 44% одобрительных отзывов, а оценка на IMDb составляет всего 2 балла (на «Кинопоиске», кстати, повыше — 4,3).
Но так ли плохая новая экранизация? Да не то чтобы. Из Зеглер получилась отличная Белоснежка (специально для токсичных фанатов в прологе, кстати, есть объяснение, почему смуглую героиню так зовут), а из Галь Гадот — злая мачеха, хотя ее певческие способности уступают зеглеровским. Чтобы сделать сюжет более насыщенным событиями, к семи гномам в фильме добавились семь веселых лесных разбойников, которых возглавляет славный малый Джонатан (Эндрю Бернап) — новый краш Белоснежки вместо сусального и, будем откровенны, устаревшего принца, появлявшегося только в начале и конце мультфильма.
При этом фундаментальное отличие между оригиналом и ремейком заключается в репрезентации гномов. В мультфильме они были его сильнейшей стороной — как остроумно замечал советский киновед Эдгар Арнольди в книге «Жизнь и сказки Уолта Диснея»: «Надо полагать, возвышенные положительные герои не совсем в духе Диснея. Его подлинная стихия — смешные, эксцентрично шаржированные персонажи с заметными и всем понятными недостатками и слабостями». В ремейке, наоборот, живые люди выглядят выигрышнее CGI-гномов, похожих скорее на обитателей «зловещей долины». Единственный гном, над которым неплохо поработали мастера по спецэффектам, — это Простачок, да и то потому, что в оригинальном мультфильме он уж очень был похож, как бы это помягче выразиться, на каннибала-вырожденца из слешера «У холмов есть глаза».
Казалось бы, технологии должны двигаться вперед, а не назад, но кризис в VFX-индустрии говорит об обратном. Поэтому снятая больше девяноста лет анимационная «Белоснежка» визуально до сих пор выглядит восхитительно: это ручная работа, в которую было вложено огромное количество сил, новейших разработокПрежде чем опробовать инновационные технологии на первом полнометражном мультфильме, аниматоры студии «Дисней» применили их на короткометражке «Старая мельница», которая, как и «Белоснежка», была удостоена «Оскара». и, конечно, любви. Это то, чего главным образом не хватает игровому ремейку.
Да, видно, что опытная сценаристка Эрин Крессида Уилсон («Секретарша», «Девушка в поезде») попыталась осовременить сказку, наделив Белоснежку большей субъектностью и лидерскими качествами, а из злой королевы сделав не просто одержимую красотой мачеху, но и узурпаторшу. Да, Рейчел Зеглер лезет из кожи вон, чтобы превратить свою героиню в объемного персонажа. А режиссер Марк Уэбб («500 дней лета», «Новый Человек-паук») отчаянно старается собрать набор музыкальных шоустопперов в целостную историю. Но всего этого оказывается недостаточно, потому что очевидно, что этот фильм снят не для того чтобы произвести революцию в киноискусстве, а чтобы монетизировать зрительскую ностальгию.
Маленьким зрителям, которым в момент широкой премьеры мультфильма в 1938 году было, например, 7 лет, сейчас уже за 90. А среди миллениалов и тем более зумеров «Белоснежка» объективно не пользуется таким пиететом, как анимация диснеевского ренессанса 1990-х: «Русалочка», «Красавица и чудовище», «Аладдин» и «Король Лев» (к слову, недавний приквел игрового ремейка «Короля Льва», «Муфаса», собрал очень хорошую кассу в прокате).
Новой «Белоснежке», которая со всеми пересъемкамиРаботу над фильмом останавливали то из‑за ковида, то из‑за пожара дорогостоящих декораций, то из‑за забастовки сценаристов и актеров. обошлась в 250 млн долларов, определенно будет непросто, если не невозможно отбить такой внушительный бюджет. Что ж, для «Диснея» это прекрасный повод задуматься о том, что, может быть, он что‑то делает не так. Например, что студийная инженерия без авторского видения порождает колосса на глиняных ногах. Что инклюзия заключается не в том, чтобы трех из семи лесных разбойников сделать темнокожими, но при этом дать им ноль реплик (впрочем, учитывая правый поворот в США, скоро инклюзии в Голливуде будет значительно меньше). Что, если студия не будет рисковать, искусство будет деградировать: оригинальный мультфильм был хоррором в не меньшей степени, чем «Белоснежка: Страшная сказка», а игровой ремейк — кино, безопасное во всех отношениях.
Однако если принять во внимания тот факт, что в мае нас ждет еще один лайв-экшн-ремейк, на этот раз «Лило и Стича», то можно предположить, что студия не сделает никаких выводов.
С «Белоснежкой» Уолту Диснею было что терять, а «Диснею» сейчас нечего терять, кроме репутации, которая и так болтается ниже плинтуса.
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