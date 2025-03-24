На зеркало неча пенять: как игровой ремейк «Белоснежки» стал жертвой алчности Disney

Но это все, впрочем, ожидаемые картины. А вот про новую «Белоснежку» вряд ли можно сказать, что ее кто‑то ждал. Погрязшая еще на стадии производства в скандалахСначала фанатов возмутил выбор на роль главной героини Рейчел Зеглер — актрисы колумбийского происхождения. Затем она сама подлила масла в огонь, назвав диснеевский мультфильм по сказке братьев Гримм устаревшим. Как будто этого было мало, актер Питер Динклейдж заявил, что брать на роль гномов актеров маленького роста так себе идея. Но когда студия заменила их CGI-персонажами, тут же другие артисты невысокого роста обвинили «Дисней» в том, что их лишили рабочих мест. Ко всему прочему добавился конфликт из‑за войны на Ближнем Востоке: Зеглер выступила в поддержку Палестины, а исполнившая роль злой мачехи Галь Гадот — родного Израиля. Ввиду всего этого студия решила отменить пышную премьеру с красной дорожкой., лента изначально давала мало поводов для оптимизма. А когда вышла на экраны, и вовсе была закатана в хрустальный гроб критиками и зрителями. На момент написания материала на Rotten Tomatoes у фильма только 44% одобрительных отзывов, а оценка на IMDb составляет всего 2 балла (на «Кинопоиске», кстати, повыше — 4,3).