«Переходный возраст» и «По направлению к нулю»: выносим вердикт новым детективным сериалам

Гордимся и нашим любимым Стивеном Грэмом, который за последние десять лет показывал в британских мини-сериалах целую россыпь душераздирающих актерских мастер-классов, но до сих пор оставался недооцененным в мировом мейнстриме. Сейчас, после рекордных рейтингов он имеет все шансы получить долгожданный голливудский момент. Но все-таки не можем удержаться от того, чтобы немного поворчать: дебютировавший в качестве сценариста артист тут то и дело перетягивает на себя одеяло. Для сериала про то, как мальчик убил девочку, в нем как‑то многовато мучительно долгих планов с папашей, едва сдерживающим слезы и смотрящим задумчиво вдаль. Словом, Грэм не до конца избежал мелодраматической фальши, но, пожалуй, для линчианского жанра это нормально. Если же вам хочется увидеть пик его психологически достоверной актерской игры, то ни в коем случае не проходите мимо сериала «Чужие грехи» режиссера Шейна Медоуса, который тоже написал Джек Торн в качестве соавтора. Это действительно шедевр, а не просто хит.