«Особо опасный пассажир»: триллер Мела Гибсона, с которым его карьера уходит в крутое пике

Кейс с забившим на искусство автором в связи со сменой политического курса не уникален. Фактически после избрания Трампа на второй срок Гибсон оказался в той же точке, что и музыкант Йе (ранее известный как Канье Уэст). В один момент их неполиткорректные взгляды и эксцентричные манеры стали мейнстримом общественной жизни, после чего у них явно пропал стимул доказывать всему миру его неправоту. На той же неделе, когда снятый спустя рукава фильм Гибсона вышел в российский прокат, Йе опубликовал в соцсетях свой самый недоделанный альбом — нейросетевой призрак былого величия. Да, былой Гибсон никогда бы не пропустил взрывающийся «Роллтон» и позорного компьютерного лося в финальный монтаж, а Канье не стал бы так халтурить с собственным вокалом (он сам признался, что половину из него сгенерировал с помощью ИИ), но определенное удовольствие от работ обоих мастеров бесспорно все еще возможно получить. Вывод один: американская демократия очень сильно влияет на американских художников, и при Камале Харрис некоторые из них чувствовали бы себя гораздо более стесненными в высказываниях, а их творчество при этом, можно быть уверенными, парадоксальным образом бы выиграло.