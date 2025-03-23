«Пепел» за приятные девяносто минут одновременно обрадует сложностью сюжета (чтобы разобраться, что вообще произошло в фильме, понадобится схема, как при разборе «Довода» того же Нолана!) и разочарует кастрированностью идей. В одном углу пробежит ксеноморф, а Гонсалес спародирует Сигурни Уивер. В другом персонажи будут играть буквально в «Мафию» в духе карпентеровского «Нечто». Однако при таком мэшапе классики научной фантастики и хоррора сам «Пепел» побаивается сделать шаг вперед. Что, впрочем, не мешает его режиссеру иногда ошарашивать зрителей визуальным майндфаком . На здешней планете всегда сияет пурпурная луна нереальных размеров, монстры в финальном акте поражают своей натуралистичностью (жуткая жуть!), а операторская работа не столько выпендрежная, сколько осмысленная. Но хватит ли таких вещей, чтобы за всем этим пеплом увидеть пламя? Не уверены.