«Дроп» («Drop»), реж. Кристофер Лэндон
Представьте, вы едете в метро или, например, по улице, и вдруг слышите уведомление: кто‑то через AirDropТехнология беспроводной передачи данных между устройствами Apple. пытается прислать вам фото. Зачастую это что‑то либо интимное, либо оскорбительное. Однажды мне таким образом пожелали хорошего дня, но это скорее исключение, только лишь подтверждающее правило: страх стать жертвой подобного сталкинга реален. И кинематографисты эскалируют это социальное беспокойство, будь то не особенно удачные с художественной точки зрения, но жутко успешные в бокс-офисе хорроры «Правда или действие» и «Остров фантазий», или вот новый фильм Кристофера Лэндона («Счастливого дня смерти», «Дичь»).
Вайолет (Меганн Фэхи, звезда второго сезона «Белого лотоса») пережила домашнее насилие и теперь из мягкого креслица психотерапевтки помогает женщинам, прошедшим через нечто похожее, перепридумать себя. Свидание с фотографом Генри (Брэндон Скленар, не звезда обсуждаемого «шедевра» «Все закончится на нас» Балдони и Лайвли) для нее своего рода самотерапия. Однако, не успев толком начаться, оно омрачается дропами от незнакомца. Сын Вайолет в заложниках, а цель преступника — убить Генри руками Вайолет во время ужина в чикагской версии ресторана «Доктор Живаго».
Признаться честно, сюжетные повороты «Дропа», эволюция персонажей и, чего уж там, диалоги — знакомая наизусть азбука, если, конечно, вы видели хотя бы десяток триллеров последних лет, не говоря уж о классике. Поэтому настоящая удача «Дропа», как ни парадоксально, кроется в конфликте вокруг слешер-франшизы «Крик». Два года назад седьмую часть должен был снимать как раз Лэндон, но после ухода исполнительниц главных ролей — Мелиссы Барреры, а за ней и Дженны Ортеги — проект покинул и сам режиссер. Сейчас новую серию снимает многолетний сценарист «Крика» Кевин Уилльямсон, а Лэндон оказался готов вписаться в любой движ.
Режиссура «Дропа» отсылает к Альфреду Хичкоку и Стивену Спилбергу — безусловным королям саспенса. Лэндон мастерски выстраивает сцены, точно знает, в какой момент и кого конкретно подсветить, руководит монтажом ленты так, что иногда становится тяжело дышать. А еще постановщик хорош в понимании тональности кино: Лэндон — соавтор недавнего хоррора «Глаза-сердечки» — проворачивает трюк, который вытворял уже не раз. Триллер здесь скорее обертка. «Дроп» — убедительная романтическая драма, которая, правда, в эпоху страха любых социальных контактов упирается в драму и характерную для нее меланхолию, а не в теплую романтику.
«Дроп» выйдет в мировой, но не в российский прокат 10 апреля.
«Пепел» («Ash»), реж. Flying Lotus
Что‑то похожее могло случиться и с «Пеплом» — второй полнометражной картиной хип-хоп музыканта Flying Lotus, ведь звездный корабль тут больше похож на «Титаник», чем на Ноев ковчег. Так, по сюжету героиня Эйсы Гонсалес («Скорая», «Министерство неджентльменских дел») просыпается внутри космического шаттла, потеряв весомую часть памяти, практически как Гай Пирс в «Помни…» Кристофера Нолана. Очевидны две вещи: она на другой планете, а все остальные члены экипажа мертвы. Через пару минут ее встретит Аарон Пол, с которым явно не все в порядке.
«Пепел» за приятные девяносто минут одновременно обрадует сложностью сюжета (чтобы разобраться, что вообще произошло в фильме, понадобится схема, как при разборе «Довода» того же Нолана!) и разочарует кастрированностью идей. В одном углу пробежит ксеноморф, а Гонсалес спародирует Сигурни Уивер. В другом персонажи будут играть буквально в «Мафию» в духе карпентеровского «Нечто». Однако при таком мэшапе классики научной фантастики и хоррора сам «Пепел» побаивается сделать шаг вперед. Что, впрочем, не мешает его режиссеру иногда ошарашивать зрителей визуальным майндфаком. На здешней планете всегда сияет пурпурная луна нереальных размеров, монстры в финальном акте поражают своей натуралистичностью (жуткая жуть!), а операторская работа не столько выпендрежная, сколько осмысленная. Но хватит ли таких вещей, чтобы за всем этим пеплом увидеть пламя? Не уверены.
«Пепел» вышел в ограниченный американский прокат 21 марта.