«Черный чемодан» с Фассбендером: отличный шпионский триллер для тех, кто скучает по Бонду

В красиво обставленном доме на ужин собираются три пары взрослых англичан, которые в перерывах между едой и вином делятся остроумными наблюдениями об отношениях полов, вспоминают психологические травмы и играют в импровизированную словесную игру, во время которой вскрывается измена одного партнера и происходит жутко неприятное физическое насилие. Это могла бы быть самая драматичная сцена из «Мужей и жен» Вуди Аллена, если бы не то обстоятельство, что все действующие лица — шпионы, работающие в одном и том же агентстве.
Хозяину дома по имени Джордж Вудхаус (Майкл Фассбендер) необходимо найти крота среди коллег, именно с этой целью он и пригласил гостей. Но дело в том, что на этой работе романтические отношения неизбежно накладываются на профессиональные: среди подозреваемых в том числе оказывается и жена Джорджа Кэтрин (Кейт Бланшетт). На кону операции — флешка со способной плавить ядерные реакторы программой-вирусом, которая может попасть не в те руки (если конкретнее — беглого российского генерала, срисованного с Евгения Пригожина). Судьба континента, как водится, будет решаться не только в гостиной, но и в рабочих кабинетах, японской закусочной, зале кинотеатра и одной рыбацкой лодке посреди живописного пруда.
Было бы ошибкой глубоко вчитываться в политическую составляющую этого кино, ведь в сухом остатке это развлекательный жанровый продукт и выбор этого конкретного макгаффина — просто дань традиции. Во все эпохи в голливудском шпионским кино русские злодеи занимали почетное место, и конкретно сегодня этот выбор язык не повернется назвать оторванной от реальности клюквой. Впрочем, у лысого генерала даже нет никаких реплик, зато главные герои много красноречиво болтают: словесно бодаются, флиртуют, не без скрипа налаживают рабочие процессы. Что касается экшена, то в фильме есть и взрывы, и перестрелки — точнее, если честно, ровно один взрыв и одна перестрелка.
Стивен Содерберг недавно назвал себя в интервью неубиваемым «тараканом киноиндустрии». Смысл этого, казалось бы, нелестного определения в том, что он один из последних режиссеров, который умудряется не работать на Голливуд, а, наоборот, заставляет студийную систему работать на себя и свои абсолютно авторские фильмы. В картине «Черный чемодан — двойная игра»Так переведено название «Black Bag» в официальном прокате СНГ. «Черной сумкой» герои называют секретную информацию, когда не могут ответить на прямые вопросы свои коллег и супругов. он по традиции снова выступил единоличным режиссером, монтажером и оператором: фильм даже открывается длинным дублем блуждания по лестницам за спиной Фассбендера, будто Содерберг все еще не отошел от роли невидимого призрака из «Присутствия».
Дальше зрителей ждет много широких объективов с эстетским размытием фокуса, экстремально рассеянный свет на каждом общем плане и крайне минималистично ограниченная цветовая гамма. Словом, зрелище для ценителей, которое, тем не менее, было снято с бюджетом в 50 миллионов долларов.
Содерберг нанял, по сути, самых дорогих актеров из числа тех, кто не способны сами по себе привлечь зрителей в кинотеатры, так что, несмотря на блестящую англоязычную критику97% на Rotten Tomatoes, 85 баллов на Metacritic., в прокате фильм готовится к провалу. Но нет смысла жаловаться: и Фассбендер, играющий в своей фирменной в последние годы андроидской манере, и Бланшетт, возглавляющая этот образцовый супружеский союз, — поистине прекрасны. С каких вообще пор стало модно болеть за успех корпораций, а не радоваться тому, что режиссеры используют студийный карт-бланш на свои нонконформистские проекты? (Этот же вопрос касается и обсуждений вокруг отличного «Микки 17» Пона Чжун Хо.) Зрители в данном случае выиграют, если расслабятся и вместе с режиссером получат удовольствие от остроумного жанрового пастиша на один кайфовый просмотр.
В завязке, очевидно, угадываются «Мистер и миссис Смит», а стиль исполнения, сочетающий по-настоящему смешные остроты, бесстрашно абсурдные детективные повороты и психологическую приземленность, был бы вполне уместным во вселенной Джеймса Бонда. Не случайными смотрятся местные кастинговые решения: экс-Бонд Пирс Броснан играет на втором плане начальника, при этом сам Майкл Фассбендер когда‑то пробовался на роль Бонда, но не получил ее, посоветовав вместо себя Дэниела Крейга, партнер по фильму Реге-Жан Пейдж уже давно высоко котируется у букмекеров как кандидат на эту роль, а Наоми Харрис уже сыграла Манипенни в последних бондовских частях. Лично я после «Черного чемодана» посмотрел бы в роли агента 007 на небритого Тома Берка — тут он крадет все свои сцены.
Опять же, глупо так заморачиваться по поводу будущего отдельно взятой кинофраншизы, ведь когда‑то не они, а именно такие среднебюджетные студийные проекты, как «Черный чемодан», держащиеся на звездах и сюжетах, а не брендах, и составляли костяк голливудской продукции. Можно только посочувствовать Майклу Фассбендеру, родившемуся явно не в свою эпоху и растратившему львиную долю золотых лет карьеры на приквелы, адаптации и перезапуски. Были бы на дворе 1960-е, он бы конкурировал со Стивом МакКуином, и таких добротных жанровых картин с ним за полтора десятилетия сняли бы не парочку, а дюжину.
Никиты Лаврецкого