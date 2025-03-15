«Черный чемодан» с Фассбендером: отличный шпионский триллер для тех, кто скучает по Бонду

Содерберг нанял, по сути, самых дорогих актеров из числа тех, кто не способны сами по себе привлечь зрителей в кинотеатры, так что, несмотря на блестящую англоязычную критику97% на Rotten Tomatoes, 85 баллов на Metacritic., в прокате фильм готовится к провалу. Но нет смысла жаловаться: и Фассбендер, играющий в своей фирменной в последние годы андроидской манере, и Бланшетт, возглавляющая этот образцовый супружеский союз, — поистине прекрасны. С каких вообще пор стало модно болеть за успех корпораций, а не радоваться тому, что режиссеры используют студийный карт-бланш на свои нонконформистские проекты? (Этот же вопрос касается и обсуждений вокруг отличного «Микки 17» Пона Чжун Хо.) Зрители в данном случае выиграют, если расслабятся и вместе с режиссером получат удовольствие от остроумного жанрового пастиша на один кайфовый просмотр.