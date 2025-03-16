Что смотреть в сети: сайфай с роботами, фэнтези с сиренами и романтические хорроры

Однако больше всего в «Штате» поражает баснословный для фильма категории «Б» (со всеми пересъемками) бюджет в 320 млн долларов. Почти столько же стоил второй «Аватар» Джеймса Кэмерона, но там было на что посмотреть. В фильме братьев Руссо смотреть особо не на что. Все эти ржавые пепелацы и гравицапы гораздо эффектнее выглядят на страницах книг Столенхага. Но раздутый бюджет вообще бич современного кинематографа, который уперся не только в идейный, но и технический потолок. Нарисовать сейчас можно что угодно, но современные голливудские «бэхи» не трогают, интеллектуально не стимулируют и не оседают в памяти, как сердитая и злая фантастика Альберта Пьюна («Киборг») и Марка Л.Лестера («Класс 1999») с бюджетом в два и пять миллионов долларов. Да что там, даже прошлогодний «Последний ронин» Макса Шишкина выглядит гораздо эффектнее «Штата», хотя стоил он намного-намного меньше.