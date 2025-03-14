8 лучших медицинских сериалов: выбор «Афиши Daily»

Я не перевариваю медицинские сериалы — может быть, потому что все детство провел в поликлиниках, а моя медкарточка была размером с два тома «Войны и мира». Поэтому за жизнь я толком не посмотрел ни одного сериала про врачей. Однако для шоу Ларса фон Триера решил сделать исключение. Все дело в том, что «Королевство» не медицинский сериал, а, как принято у «проклятого датчанина», глум над ним. Такая же деконструкция жанра, какой для детективного триллера был «Твин Пикс» Дэвида Линча — собственно, фон Триер взялся за «Королевство» под сильным впечатлением от работы Линча. И с таким же длительным перерывом в 25 лет выпустил третий сезон под названием «Королевство. Исход», который оказался не менее мета-мета, чем «Твин Пикс: Возвращение». Вообще не будет преувеличением сказать, что это продолжение получилось настоящей трепанацией мозга. «…И хотя ни одна живая душа еще об этом не знает, но врата в госпиталь „Королевство“ открываются вновь».