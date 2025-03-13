Смертная казнь, эротические романы и ВИЧ: азбука 1990-х в сериале «Аутсорс»

Устойчивый троп о том, что в девяностые всем мальчикам было суждено стать бандитами, а девочкам — секс-работницами, можно найти во многих российских фильмах и сериалах, от «Быка» до «Лихих». Не обходит его стороной и «Аутсорс». В сериале раза три, кажется, женщины сплевывают сперму после минета, а один раз это даже становится поводом для саркастического диалога между тюремным врачом Петром и секс-работницей: «Что‑то как‑то невежливо». — «Че?» — «Могла хотя бы из машины выйти и отойти на пару метров». — «А больше ничего не надо?» — «Слушай, что надо и что не надо, конечно, определяешь ты, но, знаешь, такое отношение к работе лишает тебя возможностей карьерного роста». — «Чего?»