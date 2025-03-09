11 главных сериалов весны-2025, на которые не жалко тратить жизнь

О кризисе Голливуда после пандемии сняли уже несколько заметных сатир (см. «Пузырь» Джадда Апатоу, «Франшизу» Армандо Ианнуччи), но, возможно, шоураннеры Сет Роген и Эван Голдберг смогут подсветить какие‑то свежие аспекты подуставшей темы. Ну или, по крайней мере, сделают смешно — напомним, что они все еще сценаристы одной из самых уморительных комедий всех времен «SuperПерцы», которые и в жанре голливудской сатиры имеют кое‑какой опыт (поставили не совсем удачный «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски»). Так или иначе, обаяния Рогена между сезонами чудесных «Платонических отношений» нам не хватало, да и на камео легенд — в диапазоне от Мартина Скорсезе до Джонни Ноксвилла — Apple в случае с «Киностудией» не поскупились.