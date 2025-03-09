11 главных сериалов весны-2025, на которые не жалко тратить жизнь

«По направлению к нулю» («Towards Zero»)
2 марта, BBC One
Так называемый уютный детектив производства Би-би-си, в последние годы визуально и драматургически не отличимый от престижных мини-сериалов по другую сторону океана.
В аристократическом поместье, где остановился племянник хозяйки в компании сразу и бывшей, и новой жены, происходит убийство.
«По направлению к нулю» — экранизация романа Агаты Кристи из серии произведений о суперинтенданте Баттле. Режиссер Сэм Йейтс ранее поставил психологический триллер «Тайна в ее глазах», который, к слову, выходит в российский прокат тоже в этом месяце. Актерский ансамбль возглавляет Анжелика Хьюстон — живая легенда киноэкрана.
«Переходный возраст» («Adolescence»)
13 марта, Netflix
Напряженная, как оголенный провод, психологическая драма, снятая одним планом в реальном времени.
Обычный английский школьник обвиняется в убийстве одноклассницы.
Режиссер Филип Барантини доводит до логического предела наработки своего однопланового кинохита «Точка кипения». Исполнитель роли отца тринадцатилетнего подозреваемого — великий артист Стивен Грэм. Последний также и соавтор сценария (впервые в карьере!), на пару с многостаночником Джеком Торном («Темные начала», «Энола Холмс», «Это Англия»).
«Киностудия» («The Studio»)
26 марта, Apple TV+
Сатира на внутреннюю голливудскую кухню — скорее романтичная, а не безжалостная.
Новоявленный глава вымышленной киностудии-мейджора (Сет Роген) в одиночку пытается спасти кинематограф, ну или хотя бы один отдельно взятый бизнес.
О кризисе Голливуда после пандемии сняли уже несколько заметных сатир (см. «Пузырь» Джадда Апатоу, «Франшизу» Армандо Ианнуччи), но, возможно, шоураннеры Сет Роген и Эван Голдберг смогут подсветить какие‑то свежие аспекты подуставшей темы. Ну или, по крайней мере, сделают смешно — напомним, что они все еще сценаристы одной из самых уморительных комедий всех времен «SuperПерцы», которые и в жанре голливудской сатиры имеют кое‑какой опыт (поставили не совсем удачный «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски»). Так или иначе, обаяния Рогена между сезонами чудесных «Платонических отношений» нам не хватало, да и на камео легенд — в диапазоне от Мартина Скорсезе до Джонни Ноксвилла — Apple в случае с «Киностудией» не поскупились.
«Гангстерленд» («MobLand»)
30 марта, Paramount+
Гангстерская сага с ярко выраженным британским колоритом: да, Гай Ричи и тут замешан (выступил постановщиком двух эпизодов).
Лондонская чета (Пирс Броснан и Хелен Миррен), возглавляющая бандитский клан, пользуется услугами решалы (Том Харди), чтобы победить конкурентов в мафиозной войне.
Главная причина думать, что из этого сериала выйдет что‑то толковое, — не звезды А-класса в главных ролях и даже не Гай Ричи в качестве приглашенного режиссера, а шоураннер и сценарист всех серий Ронан Беннетт, ранее создавший хиты «Главарь» и «День шакала».
«Охотник за головами» («The Bondsman»)
3 апреля, Amazon Prime Video
Комедийный хоррор-боевик в духе «Эша против Зловещих мертвецов».
Охотник за головами (Кевин Бейкон) возвращается с того света по приказу дьявола, чтобы разыскивать не людей, но демонов.
Создатель — фактический дебютант Грейджер Дэвид, у которого в фильмографии только короткометражки, зато среди режиссеров — недурная хоррормейкерка Лорен Волкстейн («Странные»). Ну и вообще в рамках жанра на одной злодейской харизме Кевина Бейкона далеко можно уехать.
«Лазарь» («Lazarus»)
6 апреля, Adult Swim/TV Tokyo
Веселая, как джазовая джем-сессия, научно-фантастическая ахинея.
Группа героев-паркурщиков пытаются остановить злого гения, который три года назад изобрел чудо-вакцину, ныне убивающую людей.
Когда‑то Синъитиро Ватанабэ казался самым прогрессивным и модным аниме-режиссером, ведь он смешивал сайфай и джаз в «Ковбое Бибопе», хип-хоп и самурайский боевик в «Самурае Чамплу». Но спустя десятилетия его стиль, так и не эволюционировавший, кажется скорее артефактом ушедшей эпохи. Казалось бы, чего вообще можно ждать от его нового аниме? Неожиданная новость в том, что на сей раз он все-таки попытался сделать что‑то актуальное: не только взял на вооружение слегка ковид-диссидентский сюжет, но и пригласил в качестве хореографа анимированных экшн-сцен самого Чада Стахелски — режиссера фильмов про Джона Уика.
«Одни из нас» («The Last of Us»), 2-й сезон
13 апреля, HBO
Остросюжетная постапокалиптическая драма, в которой еще есть и зомби.
Если без спойлеров, то в мире, где пандемия победила, и стар, и млад с переменным успехом пытаются оставаться людьми (во всех смыслах).
Ветеран голливудской махины Крейг Мазин в последние годы каким‑то чудом смог конвертировать свои ремесленнические наработки (сценарии сиквелов «Очень страшного кино», «Мальчишника в Вегасе» и «Белоснежки и охотника») в настоящие художественные достижения — сериалы «Чернобыль» и «Одни из нас». Последний будто бы не предложил зрителям ничего невиданного, но чисто за счет идеально слаженной работы жанровых механизмов смог стать блокбастером. За второй сезон, основанный на скандальном среди фанатов сиквеле игры, отвечает снова он в качестве шоураннера. Посмотрим, что получится, когда хит делать придется из чуть более нестандартного первоисточника — чего‑то вроде жестокого триллера в азиатском стиле.
«Узкая дорога на дальний север» («Narrow Road to the Deep North»)
18 апреля, Amazon Prime Video
Военная мелодрама, которую в отдельных моментах клонит в садистский хоррор.
Австралийский медик (Джейкоб Элорди), разрывающийся между невестой и любовницей, отправляется на войну, где попадает в жестокий японский плен.
Австралийскому режиссеру Джастину Курцелу, мастеру тягучей атмосферы, кажется, окончательно надоели невыносимые истории про подонков («Снежный город», «Подлинная история банды Келли», «Нитрам»), и он взялся за невыносимые истории о положительных героях (начал с недооцененного полицейского боевика с Джудом Лоу). Впрочем, с Элорди почти что угодно смотреть в удовольствие — даже если он по сюжету вырастает то в Ричарда Гира, то, как в данном случае, в Кирана Хайндса.
«Репетиция» («The Rehearsal»), 2-й сезон
20 апреля, HBO
Постмодернистский авангардный эксперимент, ограненный в форму развлекательного реалити-шоу.
Такой саркастичный, что сразу и не поймешь. Комик Нейтан Филдер предлагает обычным людям отрепетировать сложные моменты будущей жизни — будь они связаны с работой, отношениями или воспитанием детей. Для этого он строит все более сложные декорации, нанимает все больше актеров массовки и все чаще прибегает к этим репетициям сам.
Это полностью авторский проект Филдера — нашего любимого комика-акциониста, который между сезонами «Репетиции» снял великую линчеанскую хоррор-комедию «Проклятие». У него не отнять умения удивлять, так что особенно интересно, как он модифицирует формат шоу во втором сезоне, подробности которого пока что неизвестны.
«Киллербот» («Murderbot»)
16 мая, Apple TV+
Ироничная научная фантастика.
Андроид-охранник (Александер Скарсгорд), втайне презирающий коллег-людей и скрывающий от них, что обладает свободой воли, продолжает работать на невыносимой работе, называя себя Киллерботом только в голове.
«Киллербот» основан на популярной серии повестей Марты Уэллс, за адаптацию отвечают голливудские ветераны братья Уайц (вместе сняли «Американский пирог» и «Моего мальчика», по отдельности — «Сумерки-2» и «Знакомство с родителями-3»). Это их первый совместный сериал за двадцать лет — вполне может получиться идеальный развлекательный хит на злобу дня.
«Хроники русской революции»
Весна, Start/«Россия-1»
Размашистое историческое полотно, которое, хочется думать, выходит в виде сериала только потому что ну никак не вмещается в полнометражное кино.
Революционерам левых взглядов во главе с Владимиром Лениным (Евгений Ткачук) удается сместить российскую власть, до этого, в 1905-м, жестоко подавившую протесты.
Андрей Кончаловский, один из крупнейших русских режиссеров второй половины XX века, снял на закате карьеры (он, на минутку, старше Копполы) самую масштабную работу. На эпопею «Хроники русской революции» ушел целый съемочный год (с сентября 2022 года по август 2023-го) и страшно подумать, какие ресурсы продюсера Алишера Усманова. Официальной даты премьеры еще нет, но сам режиссер в рамках поздравления Юры Борисова по случаю оскаровской номинации (Борисов в сериале играет одного из главных героев — вымышленного офицера царской жандармерии) пообещал, что он выйдет «к апрелю», в крайнем случае — весной.
«Сорвиголова: Рожденный заново», сиквел (4 марта, Disney+)
«Праведные Джемстоуны», 4-й сезон (9 марта, HBO)
«Колесо времени», 3-й сезон (13 марта, Amazon Prime Video)
«Рассказ служанки», финальный сезон (8 апреля, Hulu)
«Ты», финальный сезон (24 апреля, Netflix)
«Черное зеркало», 7-й сезон (весна, Netflix)