Эстетский дизельпанк «В потерянных землях» и еще 7 лучших фильмов Пола У.С.Андерсона

Самый громкий провал Андерсона — и, быть может, самый недооцененный его фильм, который попытался усидеть сразу на двух стульях. С одной стороны — это военная драма про солдата с жесточайшим ПТСР (Курт Расселл настолько хорош в главной роли, что играет одними глазами, а когда надо — одними мускулами и за весь фильм произносит только 104 слова). С другой — фантастический боевик, в котором уживается сатира на фашизм, как в «Звездном десанте»; герой, похожий на киборга, как в «Терминаторе», а в финале — еще и на Джона Матрикса из «Коммандо». И, да: действие происходит в той же вселенной, что и в «Бегущем по лезвию» (сценаристом «Солдата» выступил соавтор «Блейдраннера» Дэвид Уэбб Пиплз). Дойдет даже до упоминания врат Тангейзера и слез, только не под дождем, а в водосточной трубе. В иных руках все это превратилось бы в настоящий шедевр, но поскольку Андерсон режиссер попроще (хотя, заметим, Ридли Скотт тоже автор без семи пядей во лбу) у него получилась несовершенная, но трогательная элегия про солдата, который только в войне находит покой.

Е.Т.