Как собрать миллион рублей на фильм с помощью краудфандинга? Рассказывает Семен Серзин

Не только с помощью кинофондов и платформ можно снимать кино в России. Когда режиссеры горят энтузиазмом и чувствуют поддержку профессионального окружения, то обращаются за материальной помощью напрямую к зрителям посредством краудфандинга. Пожалуй, самыми известными примерами такого производства у нас можно назвать криминальную мелодраму «Межсезонье» (2021) Александра Ханта, которую шумно, переезжая из города в город с брендированной ванной, прокатили в кинотеатрах. А также историческую драму «28 панфиловцев» (2016) Кима Дружинина и Андрея Шальопа, у которой на момент сбора средств не было ничего, кроме тизера с диалогом солдат в землянке.
В этом году призвать к сотворчеству рискнула команда «Невидимого театра» из Санкт-Петербурга. 6 февраля она запустила сбор денежных средств в размере 1 млн рублей на краудфандинговой платформе, успешно собрала больше двух третей суммы и сейчас готовится к съемкам фильма «Мороз».
«Мороз» — фильм по мотивам пьесы Константина Стешика. В его описании заявлено, что это кино про настоящую дружбу, которая трещит на морозе, но не лопается. Два товарища крадут из морга труп третьего, чтобы похоронить так, как он завещал, но сами зависают между жизнью и смертью. В кадре топового нынче оператора Батыра Моргачева («Эра», «Трасса», «Аутсорс») — краши петербуржских театралов Олег Рязанцев и Михаил Касапов, которые наконец дождались главных ролей в полнометражном кино.
Режиссер
«„Мороз“ я прочитал с подачи моего друга актера Миши Касапова. Мне сразу этот материал представился фильмом. Хотя у Стешика вообще кинематографичные тексты. Его же пьеса „Друг мой“ мне казалась когда‑то соединением кино и театра. Я должен был ставить спектакль в таком формате на Камчатке, но жизнь распорядилась так, что сделал его в „Невидимом театре“. Но именно в „Морозе“ мне показалось, что сама история жизни и смерти в диком холоде в диком лесу самодостаточная именно для того, чтобы не городить из нее условности театра, а исследовать угасание жизни на физиологическом, что ли, уровне».
Осталось всего десять дней, чтобы поддержать проект. Заметим, что есть особо заманчивые лоты«Вечер настольных игр с Олегом Рязанцевым» (15 000 р.), «Занятие на скалодроме с Семеном Серзиным» (20 000 р.) и «Прогулка под парусом с Мишей Касаповым» (30 000 р.).. А вписать свое имя в историю кино и отметиться в титрах можно за 50 000 рублей.
Режиссер
«Мне кажется, такие дружественные проекты, связанные с отсутствием денег, можно оправдать только классной компанией и классным материалом, свободой и ответственностью, которая здесь во главе угла. Сделать проект на „Планете“ (краудфандинговая платформа Planeta.ru. — Прим. ред.) мы решили, не питая иллюзий, что собранных средств хватит на фильм. Но тут любые способы в поиске хоть какого‑то финансирования хороши. Пока мы не собрали всей суммы, да и я не то чтобы уверен, что соберем, но вот огласку проекту эта кампания устроила крутую, все спрашивают, интересуются. Я очень рад, что люди вообще поддерживают независимое кино, что у них есть, в общем-то, такое право — лично поддержать проект, который им симпатичен. Чувствуешь поддержку, что все не зря, даже если иногда кино нельзя посмотреть».
Снимать кино независимым способом в России мало кто рискует. Все еще львиную долю отечественных фильмов поддерживает Фонд кино, например, в 2025 году он профинансирует 33 фильма — в большинстве своем это сказки.
Вышеупомянутый опыт краудфандинга Александра Ханта на «Межсезонье» покрыл только часть затрат на производство. В 2018 году режиссеру удалось собрать 1,5 млн рублей. Остальные деньги выделил североуральский регион Югра и спонсоры, но приятно отметить, что в прокате картина собрала 20,5 млн рублей.
Так привлечение внимания к совместному творчеству на начальных стадиях производства фильмов удачно проявляется в последующем маркетинге, цеховой солидарности и, возможно, неплохих показателях в кассовых сборах.
Режиссер
«Честно говоря, мы ничего не анализировали. Когда‑то делали сбор на открытие площадки нашего „Невидимого театра“, так что руководствовались только своим опытом. Если мы кого‑то вдохновим — здорово, если нет — не страшно. Сам я в очередной раз убеждаюсь в том, что, если хочешь что‑то сделать, нужно как минимум начать. И может быть, что‑то сложится».
P. S. В последний день этой зимы Семен Серзин сообщил в телеграм-канале «Невидимого театра» о переносе съемок «Мороза» на следующую зиму. Будем надеяться, что за это время в проект придут средства, а желание работать над фильмом не угаснет в рутине.