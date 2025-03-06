Как собрать миллион рублей на фильм с помощью краудфандинга? Рассказывает Семен Серзин

«Мне кажется, такие дружественные проекты, связанные с отсутствием денег, можно оправдать только классной компанией и классным материалом, свободой и ответственностью, которая здесь во главе угла. Сделать проект на „Планете“ (краудфандинговая платформа Planeta.ru. — Прим. ред.) мы решили, не питая иллюзий, что собранных средств хватит на фильм. Но тут любые способы в поиске хоть какого‑то финансирования хороши. Пока мы не собрали всей суммы, да и я не то чтобы уверен, что соберем, но вот огласку проекту эта кампания устроила крутую, все спрашивают, интересуются. Я очень рад, что люди вообще поддерживают независимое кино, что у них есть, в общем-то, такое право — лично поддержать проект, который им симпатичен. Чувствуешь поддержку, что все не зря, даже если иногда кино нельзя посмотреть».