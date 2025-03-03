9 фильмов, ради которых стоит выбраться в кино в марте

«Жар-птица» — седьмой фильм Романа Михайлова, в котором он доводит до абсолюта свою страсть перекладывать помешательство на визуальный киноязык: весь фильм выглядит, как будто он снят на засвеченную пленку и при этом дрожит, искрит и переливается, как будто пленка вот-вот порвется и воспламенится. Сновидческий сюрреализм происходящего оттеняется молодыми героями (на втором плане, среди прочих, — Марк Эйдельштейн и Хаски), которые репрезентуют что‑то вроде современного потерянного поколения. Да, нужно быть в определенной степени частью собственного культа Михайлова, чтобы полностью довериться его методу, но, как ни крути, это тот эксклюзивный вариант похода в кино, которым на полном серьезе можно будет хвастаться перед потомками.