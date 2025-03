9 фильмов, ради которых стоит выбраться в кино в марте

Пожалуй, главная революция в киноискусстве последних 10 лет — технология виртуальных декораций,Альтернативные названия — виртуальный продакшн на съемочной площадке (On-set virtual production, OSVP) и визуальные эффекты внутри камеры (In-camera visual effects, ICVFX). Жаргон The Volume произошел от бренда OSVP-студий, принадлежащих компании Industrial Light & Magic. С использованием этой технологии снимались такие фильмы, как «Звездные войны: Скайуокер. Восход», «Топ Ган: Мэверик», «Бэтмен» (2022), «Барби», «Бедные-несчастные» и «Воздух» Алексея Германа-мл. (The Volume) когда заранее подготовленные фоны любой степени фантастичности демонстрируются на видеостене из больших LED-панелей, размещенной позади актеров. В отличие от использования хромакея, при котором актеров часто приходилось подсвечивать нейтрально, что приводило к плоской и невыразительной картинке, работа со светом в The Volume приближена к выразительности и естественности реальной жизни.