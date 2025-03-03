9 фильмов, ради которых стоит выбраться в кино в марте

«В потерянных землях»
С 6 марта
Ведьма с татуированным лицом (Милла Йовович) объединяет усилия с громилой (Дейв Баутиста), чтобы найти некий артефакт в постапокалиптическом мире, почему‑то наполненном индустриальными достижениями вроде поездов и фуникулеров.
По участию Йовович можно сразу догадаться, что это новый фантастический боевик ее мужа Пола У.С.Андерсона, мастера красивого, но очень глупого жанрового кино («Смертельная битва», «Обитель зла» и так далее). Новая картина, снятая по рассказу Джорджа Р.Р.Мартина (грозящегося в случае успеха в прокате потратить время на написание сиквела, лишь бы не заканчивать «Песнь льда и пламени»), — кажется, не исключение. Выглядит она примерно как кино Джорджа Миллера, у которого понизили яркость на несколько уровней, или более гиперактивный поздний Зак Снайдер. Словом, фанатам дурацкого зрелищного кино пропускать такое нельзя.
«Универсальный язык»
С 6 марта
Офисный госслужащий возвращается в родной Виннипег (Канада) и с удивлением обнаруживает, что в этом городе теперь все говорят на фарси. Это не правацкая сатира об ужасах иммиграции, а синефильская сказка о том, что есть культура.
Режиссер Мэттью Рэнкин — заметный канадский сюрреалист, многое взявший у Гая Маддина и в данном случае снявший явный оммаж иранской новой волне — в частности, милым драмеди о детях, которые снимали Киаростами и Панахи. В канадском исполнении это выглядит куда более удаленным от реальности и социальной проблематики, зато ближе к упоительной ретроэстетике Уэса Андерсона.
«Опус»
С 13 марта
Журналистка (Айо Эдебири) одного из, надо думать, последних печатных журналов о музыке берется за профайл легендарного певца Моретти (Джон Малкович), нацелившегося на камбэк после тридцати лет простоя. Добравшись до места жительства героя, героиня с ужасом выясняет, что Моретти возглавляет самую настоящую секту.
«Опус» — новый триллер студии А24, который, с одной стороны, может похвастаться идеальным кастом (Эдебири — стремительно восходящая звезда «Медведя», Малковича сделала иконой постиронии картина «Быть Джоном Малковичем»), а с другой — очень средней критикой после премьеры на «Сандэнсе». Есть чувство, что если не ждать от режиссера-дебютанта Марка Энтони Грина тонкой сатиры на реальное положение дел в музыкальной индустрии или саспенса уровня серьезного триллера, то вполне можно получить удовольствие от этого эксплуатационного кино с ярким сеттингом и саундтреком от Найла Роджерса (легенда диско) и The-Dream (икона R’n’B).
«Особо опасный пассажир»
С 13 марта
Федеральный маршал (Мишель Докери), которой нужно на кукурузнике доставить финансового преступника из Аляски в Нью-Йорк, с ужасом обнаруживает, что пилот самолета, скрывающий под кепкой зловещую лысину (Марк Уолберг), — злодей-наемник, заваливший до взлета реального пилота.
Новое кино двукратного лауреата «Оскара» Мела Гибсона не эпическое историческое кино, как его прошлые работы («Храброе сердце», «Страсти Христовы», «Апокалипсис», «По соображениям совести»), а камерный триллер категории «Б», в которых в последнее время Гибсон часто снимался как актер. Да, это не уровень его авторского пика, но хорошая новость в том, что даже если это «бэха», то явно более лихая и уверенно поставленная, чем любая из «бэх», которые выходят на стримингах.
«Шоугерл»
С 20 марта
Стареющая лас-вегасская танцовщица (Памела Андерсон) теряет работу и теперь вынуждена выбирать между отчаянными новыми прослушиваниями и тихим трудом официантки по примеру старшей подруги (Джейми Ли Кертис).
Сложно перестать подозревать, что сюжет нового фильма Джиа Копполы (внучки Фрэнсиса Форда) придуман просто как повод подарить серьезную драматическую роль Памеле Андерсон. И зашумленная пленка, и насупленный драматизм а-ля «Рестлер», и кампания в рамках наградного сезона (увы, не дожавшая до оскаровской номинации) чуть ли не вызывают ощущение пародийности. Но если относиться к этому кино, как к кэмпу вроде «Шоугелз» Верхувена, то, вероятно, в нем можно увидеть яркий и дикий комментарий о положении дел на рынке труда.
«Жар-птица»
С 20 марта
Актриса из Петербурга (Александра Киселева) летит в Индию, чтобы отыскать маму, угодившую в секту, но в какой‑то момент сама оказывается в секте и теряет связь с реальностью.
«Жар-птица» — седьмой фильм Романа Михайлова, в котором он доводит до абсолюта свою страсть перекладывать помешательство на визуальный киноязык: весь фильм выглядит, как будто он снят на засвеченную пленку и при этом дрожит, искрит и переливается, как будто пленка вот-вот порвется и воспламенится. Сновидческий сюрреализм происходящего оттеняется молодыми героями (на втором плане, среди прочих, — Марк Эйдельштейн и Хаски), которые репрезентуют что‑то вроде современного потерянного поколения. Да, нужно быть в определенной степени частью собственного культа Михайлова, чтобы полностью довериться его методу, но, как ни крути, это тот эксклюзивный вариант похода в кино, которым на полном серьезе можно будет хвастаться перед потомками.
«Мастер»
С 27 марта
Рабочий со стройки (Джейсон Стэтем) берется за спасение дочери прораба, похищенной бандитами. Сначала вооружается подручными инструментами вроде кувалды и ведра, но потом вспоминает, что он вообще-то бывший морпех и берется за огнестрел.
«Мастер» не ремейк драмы Пола Томаса Андерсона, а очередное кино в мемной экшн-вселенной, где Стэтем играет по очереди героев вообще всех профессий. Мемы мемами, но до уровня, опять же, стриминговых боевиков эти фильмы пока что не опускаются. За режиссуру «Мастера» отвечает Дэвид Эйер (несколько вышедший в тираж автор токсично-маскулинных шедевров «Крутые времена» и «Тренировочный день»), соавтор сценария — Сильвестр Сталлоне.
«Девушки на балконе»
С 27 марта
Три подружки — актриса (Ноэми Мерлан), писательница (Санда Кодряну) и вебкамщица (Сухейла Якуб) — так беззаботно и интенсивно фантазируют о привлекательном соседе из окна напротив, что на утро кому‑то приходится думать о том, как избавиться от трупа.
Вторая режиссерская работа Ноэми Мерлан из «Портрета девушки в огне» Селин Сьяммы (на сей раз она соавторка сценария) — хоррор-комедия эпохи #MeToo. С настолько яркими китчевыми костюмами и декорациями в духе Альмодовара, что, кажется, в Каннах фильм был номинирован на квир-пальму чисто благодаря им. Тем, кто интересуется, чем живет самое актуальное европейское арт-кино, пропускать картину нельзя.
«Дольче!»
С 27 марта
Пожалуй, главная революция в киноискусстве последних 10 лет — технология виртуальных декораций,Альтернативные названия — виртуальный продакшн на съемочной площадке (On-set virtual production, OSVP) и визуальные эффекты внутри камеры (In-camera visual effects, ICVFX). Жаргон The Volume произошел от бренда OSVP-студий, принадлежащих компании Industrial Light & Magic. С использованием этой технологии снимались такие фильмы, как «Звездные войны: Скайуокер. Восход», «Топ Ган: Мэверик», «Бэтмен» (2022), «Барби», «Бедные-несчастные» и «Воздух» Алексея Германа-мл. (The Volume) когда заранее подготовленные фоны любой степени фантастичности демонстрируются на видеостене из больших LED-панелей, размещенной позади актеров. В отличие от использования хромакея, при котором актеров часто приходилось подсвечивать нейтрально, что приводило к плоской и невыразительной картинке, работа со светом в The Volume приближена к выразительности и естественности реальной жизни.
Франко-итальянская киноопера «Дольче!» с Венсаном Касселем — идеальный шоукейс этой технологии, ведь театральные режиссеры (Паоло Джеп Кукко, Давиде Ливерморе), которые ее поставили, вообще не делали оглядки на какой бы то ни было реализм. Их музыкальная интерпретация мифа про Орфея и Эвридику — невиданное и причудливое цифровое кино.