Глыба из прошлого: почему пора перестать называть «Бруталиста» большим кино?

Иначе говоря, Корбет превосходно работает с пространством, а также с актерами: чего только стоит Эдриен Броди и его сломанный нос, в котором сосредоточена боль всех колен израилевых. Одна беда: идейно «Бруталист» ничем не превосходит простенького «Компаньона», который длится всего полтора часа, в то время как фильм Корбета — три с половиной (с издевательским минутным антрактом)! Словом, как и другие кинематографические экспириенсы прошлого года — «Дюна: Часть вторая» или «Субстанция», — «Бруталист» дарит прежде всего визуальное, а не содержательное и интеллектуальное удовольствие. Так что, если вам не хватает настоящей полифонии в кино и вы хотите размять мозг, лучше включите сериал «Аутсорс», в которой с горкой насыпано все то, чего не хватает современным голливудским и фестивальным фильмам.