Итоги Берлинского кинофестиваля 2025 года и все, что мы писали про его фильмы

Победители 75-го Берлинского кинофестиваля
- Лучший фильм — «Мечты (Секс и любовь)», реж. Даг Юхан Хегеруд (Норвегия)
- Лучший режиссер — «Жить на этой земле», реж. Хо Мен Хэн (Китай)
- Гран-при — «Голубая тропа», реж. Габриел Маскару (Бразилия, Мексика, Нидерланды, Чили)
- Приз жюри — «Послание», реж. Иван Фунд (Аргентина, Испания, Уругвай)
- Лучший сценарий — Раду Жуде «Континенталь 25» (Румыния, Швейцария, Люксембург, Бразилия, Великобритания)
- Лучшая главная роль — Роуз Берн за фильм «Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула» (США)
- Лучшая роль второго плана — Эндрю Скотт за фильм «Голубая луна» (США)
- Награда за художественные достижения — «Ледяная башня», реж. Люсиль Хадзихалилович (Франция, Германия, Италия)
И подробнее о берлинских лауреатах и громких премьерах
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