Берлинале-2025 Итоги Берлинского кинофестиваля 2025 года и все, что мы писали про его фильмы Афиша Daily Сегодня в 06:30

Полезный материал для всех тех, кто вместе с нами следил за Берлинале-2025: итоги 75-го Берлинского кинофестиваля и тексты про его главные премьеры.