Берлинале-2025

Итоги Берлинского кинофестиваля 2025 года и все, что мы писали про его фильмы

Сегодня в 06:30
Полезный материал для всех тех, кто вместе с нами следил за Берлинале-2025: итоги 75-го Берлинского кинофестиваля и тексты про его главные премьеры.

Победители 75-го Берлинского кинофестиваля


И подробнее о берлинских лауреатах и громких премьерах

Берлинале-2025 /Фильмы Берлинского кинофестиваля 2025 года: оценки российских кинокритиков
Берлинале-2025 /«Микки 17»: политическое кино от автора «Паразитов» с Паттинсоном и блокбастерным бюджетом
Берлинале-2025 /«Голубая луна»: почему новый фильм Ричарда Линклейтера с Куолли и Хоуком — утешающее чудо?
Берлинале-2025 /11 лучших фильмов Берлинского кинофестиваля 2025 года
Триумфатором Берлинале стал норвежский фильм «Мечты (Секс, Любовь)»
Берлинале-2025 /«Узкая дорога на дальний север»: военный сериал Курцела с Элорди и монументальными торсами
Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами