2025-й — самый сложный год для предсказания «Оскаров» в недавней памяти. Практически во всех основных категориях есть по два весомых конкурента. В случае с лучшим фильмом фронтраннеры — «Анора» и «Конклав». Первый может похвастаться наградой за режиссуру от Гильдии кинорежиссеров и наградой за «Лучший фильм» по версии Гильдии кинопродюсеров — последняя награда совпала с «Оскаром» за «Лучший фильм» 11 раз из 14, если вести отсчет с 2010 года. В свою очередь у «Конклава» — BAFTA за «Лучший фильм» и премия Гильдии киноактеров в категории «Лучший актерский ансамбль» (по факту 160 000 членов Гильдии обычно голосуют в этой категории просто за любимый фильм). Эту награду, а не премию Гильдии кинопродюсеров выигрывали «Паразиты» и «В центре внимания», получившие статуэтку за «Лучший фильм» на «Оскарах» за «Лучший фильм».