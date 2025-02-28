Лучший фильм, лучшая режиссура, лучший оригинальный сценарий — «Анора»
2025-й — самый сложный год для предсказания «Оскаров» в недавней памяти. Практически во всех основных категориях есть по два весомых конкурента. В случае с лучшим фильмом фронтраннеры — «Анора» и «Конклав». Первый может похвастаться наградой за режиссуру от Гильдии кинорежиссеров и наградой за «Лучший фильм» по версии Гильдии кинопродюсеров — последняя награда совпала с «Оскаром» за «Лучший фильм» 11 раз из 14, если вести отсчет с 2010 года. В свою очередь у «Конклава» — BAFTA за «Лучший фильм» и премия Гильдии киноактеров в категории «Лучший актерский ансамбль» (по факту 160 000 членов Гильдии обычно голосуют в этой категории просто за любимый фильм). Эту награду, а не премию Гильдии кинопродюсеров выигрывали «Паразиты» и «В центре внимания», получившие статуэтку за «Лучший фильм» на «Оскарах» за «Лучший фильм».
Лауреатами «Золотого глобуса» и вовсе стали «Эмилия Перес» и «Бруталист», но надо сказать, что состав голосующих на «Золотом глобусе» (неамериканские кинокритики) не имеет прямого отношения к профессионалам киноиндустрии, из которых состоит Американская киноакадемия. «Эмилия Перес» в последние недели и месяцы обросла огромным количеством скандалов, а «Бруталист» не завоевал никакихИмеются в виду премии четырех основных гильдий — актерской, режиссерской, продюсерской и сценаристской. Важно отметить, что cценарий «Бруталиста», написанный в соавторстве с норвежской женой режиссера Моной Фаствольд, не подходил под регламент премии Гильдии сценаристов. При этом в категории «Лучший актерский ансамбль» на премии Гильдии киноактеров фильм даже не был номинирован. наград от гильдий, в которых так или иначе состоит большая часть из 10 000 членов Киноакадемии.
Британских кинематографистов в Американской киноакадемии тоже предостаточно, но все-таки BAFTA за «Лучший фильм» у «Конклава» стоит воспринимать скептически: как и выигравшие BAFTA, но не «Оскар» «1917» и «На Западном фронте без перемен», это британский продакшен, в то время как «Анора» — до мозга костей американское кино. Пожалуй, самое большое доказательство относительной непопулярности «Конклава» среди киноакадемиков — отсутствие номинации в категории «Лучший режиссер»: да, «CODA» и «Арго» побеждали и без нее, но у тех фильмов была заветная премия Гильдии кинопродюсеров.
За последние 20 лет ни одна картина, поддержанная тремя премиями гильдий, как «Анора», не проигрывала «Оскар» за «Лучший фильм». Если опираться на что‑то, кроме чистой математики, то можно обратить внимание, что это еще и просто более свежий с художественной точки зрения фильм. Не случайно у него «Золотая пальмовая ветвь», как и у «Паразитов», обогнавших на «Оскаре» более традиционного конкурента в лице «1917». «Конклав» тоже старорежимное кино, которое могло быть снято в 1990-е (тогда бы оно точно победило).
«Лучший режиссер» на «Оскаре» в большинстве случаев совпадает с «Лучшим фильмом», и вроде бы ничего не стоит на пути у Шона Бейкера, ведь он выиграл премию Гильдии режиссеров (совпала с «Оскаром» с 2010 года 12 раз из 14) и к восьмому фильму уже имеет достаточный вес в индустрии. Если же это будет тот редкий случай, когда «Лучший фильм» и «Лучший режиссер» не совпадут, то не стоит окончательно списывать со счетов Брейди Корбета, выигравшего BAFTA в категории «Лучший режиссер» за вычурного «Бруталиста». Именно такая режиссура побеждала в прошлых случаях аналогичного несовпадения (Альфонсо Куарон выиграл с «Ромой» и «Гравитацией», Энг Ли — с жизнью Пи).
Что касается категории «Лучший оригинальный сценарий», то здесь конкуренция не столь высока: побороться с «Анорой» могут разве что «Настоящая боль» Джесси Айзенберга и «Субстанция» Корали Фаржа. Однако без номинации на «Лучший фильм» (как у «Настоящей боли») «Оскар» за лучший сценарий еще никто в эпоху расширенного числа номинантов на «Лучший фильм» не выигрывал. А фильм Фаржа, снятый с минимальных числом диалогов, демонстрирует, мягко говоря, не тот очевидный подход к сценарному ремеслу, который обычно доминирует на «Оскаре» (максимальное число номинаций и статуэток в категории «Лучший оригинальный сценарий» — все еще у Вуди Аллена).
Лучшая актриса — Деми Мур, лучший грим и прически — «Субстанция»
Деми Мур — фронтраннерка, но не стопроцентная. Она выиграла премию Гильдии киноактеров и зачитала памятную победную речь на «Золотом глобусе», но проиграла BAFTA Майки Мэдисон из «Аноры». Есть ощущение, что последнее решение было чисто британским выбором, а грядущий «Оскар» для Мур в определенной степени станет данью уважения от коллег из голливудской индустрии по совокупности заслуг. Время Майки Мэдисон еще не пришло.
Вторую главную роль в «Субстанции» сыграла вовсе не Маргарет Куолли, а пластический монструозный грим, занимающий большую часть экранного времени в финальной части картины. У «Субстанции» множество поклонников, и «Оскар» за грим должен стать самым очевидным подтверждением этой популярности, ведь на этапе подведения итогов, а не номинаций, во всех категориях голосуют все академики, а не только специалисты узкого профиля.
Лучший актер — Тимоте Шаламе («Боб Дилан: Никому не известный»)
Еще более сложная для прогноза категория: до недавнего времени казалось, что статуэтка «Лучшего актера» у Эдриена Броди в кармане (он победил и на «Золотом глобусе», и на «Выборе критиков», и на BAFTA), но случился шокирующий поворот: Тимоте Шаламе выиграл премию Гильдии киноактеров. Теперь гонку можно считать приблизительно равной: с 2010 года после премии Гильдии «Лучшего актера» или «Лучшую актрису» проигрывали лишь 6 номинантов из 28.
У Броди в фильме, пожалуй, чуть больше ярких эмоциональных сцен и, само собой, экранного времениПродолжительность «Бруталиста» — 202 минуты, Броди играет почти в каждой сцене., однако в пользу Шаламе играет тот факт, что он стремительно восходящая молодая звезда. Броди угодил в скандал, когда выяснилось, что для коррекции его акцента в диалогах на венгерском языке использовался искусственный интеллект (чрезвычайно болезненная тема для всей индустрии). А Шаламе во всех интервью, включая последнюю речь на премии Гильдии киноактеров (произнесенную, справедливости ради, уже после окончания голосования на «Оскаре»), делал упор на том, как он пять лет потратил на тренировку акцента и певчей манеры Боба Дилана.
Интересный факт: если Шаламе выиграет, то станет самым молодым лауреатом в этой категории, обогнав как раз Броди, которому тоже было 29 лет на момент победы с «Пианистом» (но на несколько месяцев больше, чем Шаламе). Нельзя точно сказать, пришло ли время Шаламе или он одна из тех больших кинозвезд, которые гонятся за статуэткой десятилетиями — как Ди Каприо или Пол Ньюман. Все-таки сделаем рискованную ставку на Шаламе.
Лучшая актриса и лучший актер второго плана — Зои Салдана («Эмилия Перес») и Киран Калкин («Настоящая боль»)
Здесь все предельно просто: премия Актерской гильдии, плюс BAFTA, плюс «Выбор критиков» равно «Оскар» — только если не подраться за кулисами с продюсером одной из кинопремий, как Расселл Кроу в 2002 году, единственный артист — исключение из вышеуказанной формулы. Хотя, конечно, в идеальном мире «Оскар» не ушел бы автоматом актеру, банально исполнившему на бис свои хиты из «Наследников», и актрисе, впечатляющей скорее всей своей карьерой, а не последней ролью.
Лучший адаптированный сценарий, лучший монтаж — «Конклав»
«Конклав» — камерное кино, практически телеспектакль, и при этом у него действительно достаточно широкая поддержка — BAFTA за «Лучший фильм» не даст соврать. Кажется логичным, что на «Оскаре» эта поддержка выльется в статуэтки за адаптированный сценарий и монтаж. Это действительно очень ладно написанный и гладко скроенный фильм. Если бы киноакадемики мыслили более прогрессивно, то сценарный «Оскар» отошел бы «Мальчишкам из „Никеля“», более визуально и радикально переосмысляющим прозу, а статуэтка за монтаж — невротичной и полуимпровизированной «Аноре». Увы, в случае с «Оскаром» во всех непонятных ситуациях все еще стоит выбирать более консервативный вариант.
Лучшая операторская работа, лучший оригинальный саундтрек — «Бруталист»
Вычурный маньеристский «Бруталист», даже если он, как мы предсказываем, пролетит мимо главных наград, не может остаться совсем ни с чем. Операторская работа с применением пленочной технологии VistaVision, которая не использовалась в Голливуде больше полувека, а также авангардный саундтрек, превращающий обыкновенную историческую драму в сумасшедшее модернистское зрелище, — лучший повод наградить это холодное кино с эффектом «зловещей долины».
Лучшие визуальные эффекты, лучший звук — «Дюна: Часть вторая»
Джош Бролин обещал уйти из профессии, если Дени Вильнева не номинируютЕго в итоге не номинировали, но сам Вильнев пообещал отговорить артиста от выхода на пенсию. за лучшую режиссуру, и в чем‑то он, конечно, прав. Выглядит и звучит «Дюна» просто потрясающе, однако здесь, как это часто бывает, сложно отделить техническое достижение от непосредственно режиссерских. В 2022 году первая «Дюна» стала лидером на «Оскаре» чисто за счет технических статуэток, и можно быть уверенным, что и в этом году работа специалистов проигнорирована не будет — фильму достанутся награды за лучшие визуальные эффекты и звук. Жаль, что оглушающие перестрелки из «Падения империи» даже не номинированы.
Лучшая работа художника-постановщика, лучшие костюмы — «Злая: Сказка о ведьме Запада»
С точки зрения оформления нет более впечатляющего в классическом голливудском понимании фильма в этом году, чем «Злая». Несмотря на вирусные твиты, обвинявшие фильм в излишней «компьютерности», и видеоэссе про его «серую» операторскую работу, все локации и костюмы — реальное осязаемое достижение большого физического труда. Говоря объективно, в этом плане фильм, пожалуй, даже превзошел классического «Волшебника страны Оз», который в свое время, увы, не смог победить в этих категориях. Справедливость, кажется, восторжествует.
Лучшая оригинальная песня — «El Mal» («Эмилия Перес»)
Если бы в «Злой» была оригинальная песня, то она бы и в этой категории победила, однако новая (по сравнению с бродвейским мюзиклом) композиция будет только в сиквеле. Так что в этом году статуэтка отойдет другому мюзиклу — «Эмилии Перес». Все-таки оригинальные песни, звучащие только на титрах, в этой номинации менее конкурентоспособны по сравнению с сюжетообразующими работами (рэп-рок «El Mal» — именно такая).
Лучший анимационный фильм — «Дикий робот»
В категории «Лучший анимационный фильм» предстоит напряженная гонка между двумя достаточно похожими работами — «Диким роботом» про дружбу робота с лисой, гусем и бобром на необитаемом острове и «Потоком» про альянс кота, капибары и лемура во время мирового потопа. Европейские мультфильмы еще ни разу не побеждали в этом слоте (британско-американский «Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня» не в счет), даже когда получали дополнительную номинацию как «Лучший международный фильм», так что сделаем ставку на критического фаворита от студии DreamWorks — «Дикого робота». Более кассовый мультфильм-блокбастер «Головоломка-2» от студии «Дисней» получил чуть менее теплый прием.
Лучший международный фильм — «Я все еще здесь»
Идем на риск и ставим на набирающую популярность в последние недели антитоталитарную драму «Я все еще здесь», несмотря на то что у «Эмилии Перес», представленной в этой же категории, аж 13 номинаций на нынешнем «Оскаре». Кажется, пока картина «Я все еще здесь» завоевывала новых зрителей, «Эмилия Перес», наоборот, обрастала все большим количеством хейтеров, и баланс сил между ними изменился.
Лучший документальный фильм — «Нет другой земли»
Десять лет назад Американская киноакадемия ввела правило, согласно которому в итоговом голосовании в категории «Лучший документальный фильм» могут участвовать все члены, а не только документалисты. С тех пор в этой категории практически во всех случаях стали побеждать фильмы, банально имеющие больше зрителей, а значит и больше голосов на IMDb или Letterboxd. В текущем году такая картина на злобу дня (как, впрочем, и другие ленты в этой номинации) «Нет другой земли», снятая палестинско-израильским коллективом кинематографистов, ранее завоевавшим награду за лучший документальный фильм на Берлинале (из‑за этой победы приз со скандалом лишился финансирования).
Лучшие короткометражки — «Путешествие к чуду», «Человек, который не мог молчать», «Я готов, надзиратель»
Кадр из фильма «Путешествие к чуду»
Кадр из фильма «Человек, который не мог молчать»
Кадр из фильма «Я готов, надзиратель»
В этих самых сложных для прогнозов категориях по традиции не будем мудрить, а доверимся ставкам букмекеров, которые, как правило, угадывают двух из трех победителей. Скорее всего, победит мультфильм «Путешествие к чуду» про живых кукол, оставшихся разлагаться в студии детской телепередачи после смерти создателя, док «Я готов, надзиратель» про последние дни приговоренного к смертной казни американца и игровая картина «Человек, который не мог молчать», рассказывающая про эпизод геноцида боснийцев.