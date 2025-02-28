«Узкая дорога на дальний север»: военный сериал Курцела с Элорди и монументальными торсами

Молодой австралийский студент-медик Дорриго Эванс (Джейкоб Элорди) в 1941 году отправляется на войну: там его рота продвигается к линии фронта через Сирию. Дома его ждут подружка, дочь богатых родителей Элла (Оливия ДеДжондж), которой он недавно сделал предложение, и жена его дяди Эми (Одесса Янг), в которую он влюблен. Позже Эванса переведут на Дальний Восток, где в 1943 году он попадает в плен к японцам. В ужасных условиях вместе с другими военнопленными он будет строить Тайско-Бирманскую железную дорогу, известную также как Дорога Смерти. Спустя четыре десятилетия — уже будучи героем войны и известным хирургом (Киран Хайндс) — он напишет об этом книгу.
Режиссер Джастин Курцел после американской командировки в виде триллера «Безмолвное братство» про противостояние полицейских и неонацистов вернулся на родину. До этого в своих австралийских фильмах он рассказывал об убийцах («Снежный город» и «Нитрам») и разбойниках («Подлинная история банды Келли»). Его «Узкая дорога на дальний север» (состоит из пяти эпизодов, на Берлинале показали первые два) повествует уже про ветерана войны.
Как и «Банда Келли», это экранизация: сериал основан на одноименном романе Ричарда Флэнагана, принесшем ему Букеровскую премию. Киноадаптацией занимался постоянный соавтор Курцела — сценарист Шон Грант («Охотник за разумом»). Действие охватывает сразу несколько временных отрезков, как в «О, Канада» с тем же Элорди. Из юности Эванса в плену мы переносимся в его зрелые годы, когда он готовит к изданию свои мемуары, и обратно.
В самом начале, когда 77-летний Эванс дает интервью молодой журналистке, он заявляет, что люди обычно представляют войну как подвиги и геройства, а он хочет рассказать им правду. Его правду узнают и зрители. После того как протагонист попадает в лагерь, «Дорога» занимается бесконечным описанием страданий. Изможденный, голодный и больной Эванс вместе с сослуживцами валит лес и прорубает проход в скалах с помощью примитивных орудий труда. Людей убивает не только тяжелый труд, но и антисанитария, малярия, издевательства надсмотрщиков — в одной из наиболее запоминающихся сцен японский военный показывает своему подчиненному, как правильно рубить пленным голову катаной.
Смотреть, как издеваются над солдатами (на экране — не только кровь, пот и слезы, но и гной, черви), тяжело. Зачем нужно в подробностях, серия за серией, изображать их мучения (напоминающие о тех, что пережили узники концлагерей), не совсем понятно — видимо, чтобы зрители тоже помучились. Описания мирной жизни, о которой вспоминает герой в плену, повеселее. Эванс ходит на вечеринки и встречается с женщинами, с которыми его связала судьба, — то с одной, то с другой.
Однако и в страшных сценах в плену, и во время встреч с тетей, в которую он страстно влюблен, Элорди сохраняет одинаково безучастное выражение лица. Максимум выразительности, который он себе позволяет, — легкая улыбка. Кажется, что это какой‑то новый вид актерской игры. Элорди, безусловно, очень идет военная форма, но сопереживать его герою, который равнодушно переносит все, что с ним происходит, сложно. Гораздо выразительнее его партнерши: Оливия ДеДжондж играет холодную невесту, а затем и жену, Одесса Янг — непосредственную веселую тетю.
Сложно говорить о какой‑то химии между Эвансом и его женщинами — как и в конечном счете понять, почему они влюблены в равнодушного главного героя. Поэтому самое впечатляющее в сериале — его визуальное исполнение (за камерой стоял оператор Сэм Чиплин). Торсы голых солдат, белеющие на фоне зеленолиственных джунглей или темного вагона, в котором везут пленников, напряженные мышцы, виднеющиеся, когда они вместе волокут бревна через лес, — в этих грандиозных кадрах есть что‑то монументальное, архитектурное, и они еще долго остаются в памяти после просмотра.
На стадии замысла «Узкая дорога на дальний север» выглядела величественным проектом об ужасах войны, чуть ли не новым «Апокалипсисом сегодня», но потом, увы, свернула куда‑то не туда.
«Узкая дорога на дальний север» выйдет 18 апреля на Amazon Prime Video.