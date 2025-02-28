«Узкая дорога на дальний север»: военный сериал Курцела с Элорди и монументальными торсами

Молодой австралийский студент-медик Дорриго Эванс (Джейкоб Элорди) в 1941 году отправляется на войну: там его рота продвигается к линии фронта через Сирию. Дома его ждут подружка, дочь богатых родителей Элла (Оливия ДеДжондж), которой он недавно сделал предложение, и жена его дяди Эми (Одесса Янг), в которую он влюблен. Позже Эванса переведут на Дальний Восток, где в 1943 году он попадает в плен к японцам. В ужасных условиях вместе с другими военнопленными он будет строить Тайско-Бирманскую железную дорогу, известную также как Дорога Смерти. Спустя четыре десятилетия — уже будучи героем войны и известным хирургом (Киран Хайндс) — он напишет об этом книгу.