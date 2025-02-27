Нагиев против киноблогера и «Офис» в гаражах: 3 лучших сериала фестиваля Original+

Единственный настоящий пилот в истинном значении слова на Original+: у «Гаражников» пока готова лишь первая серия, с помощью которой авторы фестиваля пытаются найти дом для своего проекта. Хочется верить, что у них все получится, ведь у Михаила Местецкого («Год рождения») вышел гомерически смешной комедийный сериал . Не столько «Гараж» Рязанова, сколько «Офис» в гаражах, потому что сериал Местецкого тоже снят в псевдодокументальном стиле, а Розин уморительно играет доброго брата-близнеца Майкла Скотта — некомпетентного управленца, чьи намерения сдружить всех со всеми заканчиваются катастрофой. Пилот пока что кажется слегка затянутым, да и не все шутки бьют в цель, однако на оптимистичный лад настраивают уверения авторов, что показанная на фестивале серия — расширенная версия, с которой снимут лишний жир в финальном варианте. На случай если нас читают представители стримингов: пожалуйста, купите этот сериал.