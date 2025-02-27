Нагиев против киноблогера и «Офис» в гаражах: 3 лучших сериала фестиваля Original+

«Актерище», реж. Дмитрий Невзоров
Звезда российского кинематографа Вячеслав Третьяков (Дмитрий Нагиев) обрел Немезиду в лице популярного киноблогера Никиты Кисляка (Антон Лапенко), публикующего разгромные видео на опусы с участием актера. Третьяков решает вызвать хейтера на очную ставку, но совершает роковую ошибку: в порыве гнева бьет критика, не зная, что Кисляк передвигается в кресле-каталке. Мало того что видео со звездой, избивающей человека с инвалидностью, ставит под удар карьеру артиста, так еще и блогер пишет на Третьякова заявление. Кисляк готов дать задний ход только в одном случае: если звезда сыграет в написанной критиком пьесе «Омут» на сцене провинциального театра города Новолялинск.
Авторская команда из режиссера Дмитрия Невзорова и его коллег-сценаристов Никиты Лундина и Антона Бабаева уже зарекомендовала себя комедийными сериалами «Кибердеревня» и «Дядя Леша» (показанном на прошлом Original+), однако с «Актерищем» она, кажется, сумела прыгнуть выше головы. Первый эпизод — уморительная до слез комедия с монструозным количеством удачных шуток на секунду экранного времени, а некоторые из них и вовсе могут остаться в вечности. Например, прибытие в провинцию сопровождается диалогом: «Вы туда прямо выйти собираетесь?» — «Куда?» — «Ну в Россию». Дмитрий Нагиев и его фирменные ужимки со времен «Физрука» не были настолько на своем месте: ироничный образ самовлюбленной дивы лежит на артисте как влитой.
Лапенко в роли условного BadComedian в инвалидной коляске пока что лишь дает подачи своему партнеру, но наверняка со временем раскроется, пусть и необязательно в комедийном ключе. Надежду на это дарит сюжетный поворот: выясняется, что Третьяков раньше был любимым актером Кисляка. Первый эпизод позволяет себе меланхоличную нотку, когда высказывается о трудностях актерского ремесла. Подобная сентиментальность напрашивается и в адрес профессии критика, ведь мы, вопреки расхожему мнению, чаще всего ругаемся не от избытка желчи, а из большой любви к идеалу. Опасение насчет сериала только одно: у стартового эпизода настолько зубодробительный юмористический темп, что удержать его на длинной дистанции будет непросто.
«Баранкины и камни силы», реж. Миша Поляков
Извозчица Варвара Баранкина (Юлия Топольницкая из классического клипа группы «Ленинград» про «лубутены») берет в карету не того пассажира и после погони со смертельным исходом получает в свое распоряжение волшебные камни. Они переносят ее в современную Москву, где потомки Варвары собрались на дне рождения патриарха, потомственного таксиста (Андрей Федорцов). Празднование прерывает бесцеремонное появление прабабки с ее камнями, чьи чудеса, как выясняется, одними прыжками во времени не ограничиваются: каждый из них дарует своему обладателю уникальную сверхспособность.
В названии и зачине сериала Миши Полякова чудится духовный сиквел ужасной комедийной дилогии Дмитрия Дьяченко «СуперБобровы», но на деле это больше похоже на работу над ошибками. За нашим ответом Marvel вам все еще не сюда: новые герои тоже не спешат стать супер, предпочитая помощи обществу решение личных жизненных проблем. Зато из «Баранкиных» вычистили жутковатый цинизм предшественника и написали для них действительно смешные шутки. Портит этот в целом симпатичный сериал лишь две вещи. Во-первых, авторам не всегда хватает чувства меры: без унылых гей-шуток можно было бы и обойтись. Во-вторых, произведенные «Кинопоиском» «Баранкины» временами превращаются в рекламу соседа по экосистеме — сервиса такси «Яндекс Go». Сценаристы не без остроумия обыгрывают этот продакт-плейсмент, но на кого‑то он точно подействует, словно красная тряпка на быка.
«Гаражники», реж. Михаил Местецкий
В гаражно-строительном кооперативе «Лыжник» правит бал Вадим (Алексей Розин) — энергичный усатый мужчина с наполеоновскими планами, совмещающий позицию председателя ГСК с работой психотерапевтом для его разношерстных обитателей. Вадим моментально берет под свое крыло нового гаражника, юного робототехника Арсения (Иван Злобин), собирающегося открыть тут бизнес с участием 3D-принтеров. Безоблачному будущему мешает неприятное обстоятельство: гаражному кооперативу грозит скорый снос.
Единственный настоящий пилот в истинном значении слова на Original+: у «Гаражников» пока готова лишь первая серия, с помощью которой авторы фестиваля пытаются найти дом для своего проекта. Хочется верить, что у них все получится, ведь у Михаила Местецкого («Год рождения») вышел гомерически смешной комедийный сериал. Не столько «Гараж» Рязанова, сколько «Офис» в гаражах, потому что сериал Местецкого тоже снят в псевдодокументальном стиле, а Розин уморительно играет доброго брата-близнеца Майкла Скотта — некомпетентного управленца, чьи намерения сдружить всех со всеми заканчиваются катастрофой. Пилот пока что кажется слегка затянутым, да и не все шутки бьют в цель, однако на оптимистичный лад настраивают уверения авторов, что показанная на фестивале серия — расширенная версия, с которой снимут лишний жир в финальном варианте. На случай если нас читают представители стримингов: пожалуйста, купите этот сериал.