«Обезьяна»: черная-пречерная комедия о смерти от автора «Собирателя душ» и Стивена Кинга

Не сказать, что серьезных тем фильм совсем не поднимает. Во взаимоотношениях двух братьев есть действительно что‑то трагическое, пускай это и не трагизм Шекспира, а карнавальная меланхолия образца какого‑нибудь Сиона Сона (ассоциация навеяна тем обстоятельством, что логово одного из героев Тео Джеймса напоминает логово главного злодея «Клуба самоубийц»). Как и другим лучшим режиссерам жанрового кино прошлого, абсурдистский фасад и развлекательные приемы нужны автору для того, чтобы доходчиво говорить об интересующих его вещах — в данном случае о смерти. Перкинс переписал предыдущий сценарий, с которым хотел работать продюсер Джеймс Ван, сделав три ключевых выбора, которые сообщают все, что он думает об этой теме. В версии Перкинса игрушка не оживает (смерть — не чья-то воля, а бездушный вселенский механизм), не имеет предыстории (смерть бессмысленна) и своими изощренными убийствами скорее смешит, нежели пугает (это уже субъективно).