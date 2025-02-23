11 лучших фильмов Берлинского кинофестиваля 2025 года

«Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнул» снят от первого лица. Фильм строится вокруг странной дыры в потолке — своеобразного пустого означающего, приоткрывающего портал в лакановское РеальноеРеальное по Жаку Лакану — это то, что лежит за пределами возможностей языка и символизации. Оно представляет собой окончательные истины существования, оставаясь неуловимыми и невыразимыми, оспаривая наши восприятия и ставя перед нами ограничения нашего понимания.. Любопытно изображение ребенка — девочки, чье лицо мы видим лишь в конце. До этого она предстает перед зрителем как частичный объект. Попытка resister la culpabilisation, сопротивление чувству вины оборачивается личным экзистенциальным адом, намного более универсальным, чем кажется на первый взгляд. В этом плане фильм перекликается с недавним хоррором «Ночная сучка» с Эми Адамс в главной роли.