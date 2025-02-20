5 свежих британских сериалов: триллер с Ребеккой Холл, валлийский палп и смешные ситкомы

«Амандаленд»
«Amandaland»
Один из самых смешных бриткомов последних лет — «Материнство» (2016—2022), вернулся. Правда, не с полноценным сезоном, а в виде спин-оффа про самую бесячую из всех героинь — нарциссичную и склочную Аманду. Впрочем, все те же сценаристки Хелен Линехэн, Холли Уолш, Барунка О’Шонесси, как это принято в мире после «Злой», сделали так, чтобы она вызывала чуть больше симпатии, чем раньше. По сюжету после развода Аманде приходится переехать из дома в квартиру, забыть о своем бизнесе по продаже дорогих ароматизированных свечей, перевести детей из частной в обычную школу и даже устроится на работу в мебельный магазин (Аманда, разумеется, всю дорогу называет обычную работу «коллабом»). То ли дело в ее урезанных аппетитах, то ли в цели любыми способами заполучить в свою сферу влияния новых женщин, но с новыми участницами родительского чата героиня ведет себя явно менее подло, чем раньше, хотя все еще жутко кринжово. Среди этих второстепенных героев — пара владелиц ресторана высокой кухни (витающая в облаках и трудоголичка), а также два папы, которые делят между собой одного сына (родного и приемного соответственно). Гламурная мама Аманды (Джоанна Ламли) и подруга-рабыня (Шиван МакСуини) тоже вернулись из прошлого сериала.
Если бы это был сезон «Материнства», то, пожалуй, самый слабый: плотность гэгов не дотягивает до пиковых значений, детям уделяют слишком много экранного времени, а во второй половине сезона весь сюжет захватывает линия с подкатывающим к Аманде мутным бизнесменом, которая, несмотря на участие великого Питер Серафиновича (брата создательницы сериала Хелен Линехэн), недалеко ушла от стандартного ромкома. Но даже слабый сезон «Материнства» фанатам бриткомов пропускать нельзя.
«Слушатели»
«The Listeners»
Школьная учительница (Ребекка Холл) становится одержима гулом, который якобы слышит 24 часа в сутки дома, на улице и на работе. Для того, чтобы отыскать его источник, она по какой‑то туманной логике начинает проводить все свободное время с учеником с задней парты с самыми задумчивыми глазами и сережкой в ухе, который утверждает что тоже что‑то такое слышит и не прочь проводить время с учительницей.
Для причудливого триллера о реальности и иллюзии в духе «ОА» все слишком прозаично. За четыре серии не происходит ничего более странного, чем вступление героини в небольшую секту, участники которой занимаются медитацией под общий для всех гул. Трагическая концовка и вовсе кажется мало совместимой с британскими реалиями (не будем спойлерить). Вообще говоря, это скорее не сериал о слуховых галлюцинациях с героями — учительницей и школьником, а странная мелодрама о близкой дружбе учительницы и школьника, где зачем‑то приплетены еще и галлюцинации. Впрочем, до эффектной мелодрамы зрелище тоже едва ли дотягивает: герои остаются абсолютно плоскими на фоне загадочных обстоятельств. Зато снято все очень поэтично: Яница Браво, режиссерка культовой комедии по мотивам твиттер-треда «Зола» идеально косплеит Антонио Кампоса — влиятельного постановщика самых стильных минималистичных триллеров XXI века, у которого Ребекка Холл снималась в более интересной роли в картине «Кристина».
«Весельчаки»
«Funboys»
Трое недалеких деревенских инфантилов пытаются поделить между собой очень странную заезжую девушку, внимание отцов друг друга и газированные напитки в геймерской комнате.
Нет сомнений, что создатели нового североирландского ситкома «Funboys» (можно перевести как «Весельчаки») Райан Леннон, Райан Дилан и Ли Р.Джеймс — и правда классные весельчаки, которые способны на ходу придумывать тонны приколов. Но их четырехсерийный дебютный сезон на BBC — это скорее все еще поиски авторской интонации и полноценных смыслов (такие поиски в наших краях происходили бы скорее на ютубе). Сериал начался с короткометражки двухлетней давности, в которой, несмотря на то же название, был совершенно иной сюжет — околорелигиозная сатира с апельсиновым соком в качестве символа всех соблазнов в жизни молодых мужчин. Новая итерация начинается с сатиры на более-менее инцелов, а заканчивается конвенциональной пошлой комедией с наркотическим угаром и камео Джейми Демитриу (с заговаривающимся стилем комедии которого у авторов явно много общего). Если успевать переключать волну параллельно дуракавалянию создателей, от шоу можно получить очень приятное впечатление. В конце концов, деревенский сеттинг — один из самых комфортных для бриткомов, как мы знаем из «Отца Теда» или «Этой страны».
«Где‑то там»
«Out There»
Простой уэльский фермер (Мартин Клюнс) за одну неделю становится свидетелем самоубийства соседа, налета дронов от скупающей все фермерские сотки корпорации и попадания своего сына (Луис Эшборн Серкис, сын Энди) в круто сваренный наркодилерский триллер.
Сериал «Где‑то там» снят в строгом британском стиле, будто это экранизация какого‑то классического психологического романа, но на самом деле он только притворяется чем‑то серьезным и быстро обнажает свою истинную природу как палп-фикшн с малосвязной мешаниной из как бы актуальных социальных сюжетов — кричать «бред!» и «чушь!» хочется по несколько раз за серию. Главная проблема этого триллера в том, что авторы почувствовали, как будто бы такой стиль обязывает их еще и к чудовищной затянутости: фактически кровавая завязка сюжета происходит только в конце третьей серии, до которой еще нужно досидеть. Это не спойлер, а скорее реклама — подтверждение того, что что‑то реально криминальное и страшное в сериале действительно происходит. Если не боитесь почувствовать себя обманутыми, то этот палп с претензией на высокий стиль вполне подходит на роль убийцы времени.
«Я в своем уме?», 2-й сезон
«Am I Being Unreasonable?»
Самый шизофренический британский сериал последних лет продолжается. Во втором сезоне Дейзи Мей Купер, шоураннерка и звезда, кажется, полностью перестала притворяться, что делает комедийный триллер с драматическими ставками, саспенсом и представлением о том, к какой развязке все это ведет. Второй сезон скорее похож на поток сознания Купер и ее соавторки Селин Хизли, решивших реализовывать все идеи, которые приходили им в голову.
Начинается все с клиффхенгера, на котором закончился первый сезон (напомним, на поминках брата муж выясняет об измене жены, а жена узнает, что ее подруга — сталкерка), но дальше все развивается в самых странных направлениях. Сталкерку героиня прощает в короткой случайной сцене, зато треть первого эпизода посвящена сумасшедшему таксисту, тяжело переживающему усыпление ручной слепой вороны, треть второй серии — визиту к гадающему на картах таро металлисту (камео Чарли Купера, брата создательницы) и так далее. Смотреть сериал практически невозможно, но все-таки Купер — икона, за которой хочется следить даже в таких невыносимых проектах, по отношению к которым может возникнуть подозрение, что сценарий написан в соавторстве с галлюцинирующим искусственным интеллектом, не способным контролировать бесконечные ответвления своей фантазии.