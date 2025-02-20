5 свежих британских сериалов: триллер с Ребеккой Холл, валлийский палп и смешные ситкомы

Один из самых смешных бриткомов последних лет — «Материнство» (2016—2022), вернулся. Правда, не с полноценным сезоном, а в виде спин-оффа про самую бесячую из всех героинь — нарциссичную и склочную Аманду. Впрочем, все те же сценаристки Хелен Линехэн, Холли Уолш, Барунка О’Шонесси, как это принято в мире после «Злой», сделали так, чтобы она вызывала чуть больше симпатии, чем раньше. По сюжету после развода Аманде приходится переехать из дома в квартиру, забыть о своем бизнесе по продаже дорогих ароматизированных свечей, перевести детей из частной в обычную школу и даже устроится на работу в мебельный магазин ( Аманда, разумеется, всю дорогу называет обычную работу «коллабом» ). То ли дело в ее урезанных аппетитах, то ли в цели любыми способами заполучить в свою сферу влияния новых женщин, но с новыми участницами родительского чата героиня ведет себя явно менее подло, чем раньше, хотя все еще жутко кринжово. Среди этих второстепенных героев — пара владелиц ресторана высокой кухни (витающая в облаках и трудоголичка), а также два папы, которые делят между собой одного сына (родного и приемного соответственно). Гламурная мама Аманды (Джоанна Ламли) и подруга-рабыня (Шиван МакСуини) тоже вернулись из прошлого сериала.