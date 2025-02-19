«Зачем тратить жизнь на тайм-киллеры?»: интервью с шоураннером «Аутсорса» Анной Козловой

— Думаю, это расхожее клише, я бы не сказала, что «погружена в литературную среду». Конечно, я понимала, чем занимается папа, что делают мои дедушка с бабушкой. Но не могу сказать, что в семье был некий культ писательства и меня кто‑то активно к нему побуждал. Мне кажется, это либо получается у тебя, либо нет. Какие бы ни были культы, чаще бывает, что детей активно туда завлекают, хотят что‑то из них слепить, как из пластилина: записывают в музыкальные, художественные, спортивные школы, но ничего в итоге не получается. Мой выбор профессии сформировался к 13–14 годам: я начала пробовать писать статьи, заметки, эссе. Лет до 20 с лишним у меня не было ощущения, что я нашла свой путь, что у меня есть что сказать этому миру.