«Оскар-2025» в идеальном мире: кого надо было номинировать на самом деле

Вы могли подумать, что мы совсем заврались и придумали эту категорию, но нет. На «Оскарах» и правда есть секретная двадцать четвертая категория «Лучший оригинальный мюзикл», которая была введена в 2000 году и с тех пор не активировалась ни разу, потому что для этого нужно набрать минимальное число заявок (десять для трех номинантов и 26 — для пяти). Однако 2025-й — один из лучших годов для мюзиклов в недавней памяти, и если немного свободнее интерпретировать правила этой категории, то ее можно было бы активировать