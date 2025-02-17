«Оскар-2025» в идеальном мире: кого надо было номинировать на самом деле

Есть чувство, что оскаровская гонка этого года представляет интерес в первую очередь скандалами. По числу номинаций, как и по количеству скандалов, лидирует «Эмилия Перес». Масштаб этих скандалов, впрочем, часто до комичного мал, но ведь и сами фильмы измельчали во всех смыслах. Как говорится, критикуешь — предлагай. Ниже — список идеальных номинантов, которые могли бы быть представлены на «Оскарах» в мире, где американская киноакадемия все еще награждает действительно большое кино, раскрывающее большие темы и разыгранное большими артистами.
«Лучший фильм»
Альтернативные номинанты
- «Анора», реж. Шон Бейкер
- «Байкеры», реж. Джефф Николс
- «Ловушка», реж. М.Найт Шьямалан
- «Падение империи», реж. Алекс Гарленд
- «Претенденты», реж. Лука Гуаданьино
- «Ребел-Ридж», реж. Джереми Солнье
- «Собиратель душ», реж. Осгуд Перкинс
- «Суровая правда», реж. Майк Ли
- «Ученик. Восхождение Трампа», реж. Али Аббаси
Единственный реальный фильм-номинантНапоминаем список реальных номинантов на «Лучший фильм»: «Анора», «Бруталист», «Боб Дилан: Никому не известный», «Конклав», «Дюна: Часть вторая», «Эмилия Перес», «Я все еще здесь», «Мальчишки из „Никеля“», «Субстанция» и «Злая: Сказка о ведьме Запада». в этой категории, который можно назвать неоспоримым, — «Анора» Шона Бейкера. Бейкер — один из больших американских авторов своего поколения, но его первые семь фильмов получили лишь одну оскаровскую номинацию на всех (за роль второго плана Уиллема Дефо в «Проекте „Флорида“»). При этом номинация «Аноры» — не только дань его совокупным заслугам, но и сама по себе логичная и заслуженная. Эта комедия воспитания, снятая на неореалистическую пленку, — лучшая на сегодня работа автора.
Все остальные номинанты на «Лучший фильм» сомнительны. Бросается в глаза рекордное количество клаустрофобных павильонных фильмов, снятых в режиме тотальной экономии. Это и «Субстанция» с «Эмилией Перес», поставленные на подмостках где‑то под Парижем, и «Бруталист», в котором Филадельфию изобразил Будапешт (напомним, что даже единственный французский лауреат «Оскара» за «Лучший фильм» в истории, «Артист», был целиком снят в географическом Голливуде).
Да, открытость Киноакадемии жанровому кино в случае с «Субстанцией» не может не радовать, но вместо этой грубой поделки можно было номинировать изящную работу великого американского мастера саспенса из числа современников. Благо, в этом году настоящий шедевр снял М.Найт Шьямалан, арендовавший для своего концертного триллера, к слову, настоящий стадион, а не павильон. Когда‑нибудь за холодный прием «Ловушки» всем будет так же стыдно, как и за отсутствие серьезных номинаций у «Головокружения» Хичкока (в 1959 году он попал в шорт-листы только за звук и работу художника-постановщика). «Ловушка» — без преувеличения и есть «Головокружение» М.Найта Шьямалана. Это безукоризненно поставленный триллер, смешной, дерзкий и трагичный, открывающий целые миры тайной семейной жизни в точке пересечения одной полицейской спецоперации и одного концерта поп-звезды.
Второй идеальный жанровый номинант — «Собиратель душ» Осгуда Перкинса, показывающий сатанинскую изнанку плотницкой готики американского пригорода. Этот фильм должен был повторить успех «Молчания ягнят» (последний на сегодняшний день лауреат пяти «Оскаров» во всех категориях «большой пятерки»«Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший сценарий» (адаптированный или оригинальный).), но киноакадемики проигнорировали скорее атмосферный, нежели зрелищный инди-фильм, несмотря на его феноменально успешный прокат в кинотеатрах.
Диктатура в США вроде бы еще не наступила, но тренд иносказательности и избегания острых углов уже заметен. Радикальную, бьющую по самым больным местам антиутопию «Падение империи», которая изображает то, как жестокость становится повседневностью в развалившихся штатах, и при этом впечатляет реально адреналиновыми экшн-сценами, подменяет костюмная драма о репрессиях в Бразилии «Я все еще здесь». А вместо душераздирающей истории восхождения 45-го и 47-го президента США Дональда Трампа к власти восемь номинаций набирает фантазийная беллетристика о папском конклаве — слишком топорная в качестве метафоры и слишком предсказуемая для чистого вымысла.
То же касается и «Дюны-2». Техническое ремесло Дени Вильнева не вызывает сомнений, но с каких пор научно-фантастическая сказка о бросившем вызов системе принце считается большим достижением, чем реалистический боевик о том же самом? «Ребел-Ридж» рассказывает про несправедливо преследуемого полицией ветерана, за чьим противостоянием с системой приходится следить, кусая локти, а не зевая, как при чтении религиозной притчи с предсказуемой концовкой.
Джеймс Мэнголд потратил огромный бюджет на то, чтобы вымарать всю жизнь из документальных артефактов эпохи молодого Боба Дилана, вооружившись ультрасовременной цифровой камерой и фальшивыми пленочными фильтрами. А Джефф Николс, наоборот, расширил и углубил кадры из классического фотоальбома с байкерами, добавив в них такую психологическую глубину, столько смешного, личного и парадоксального, что альбом стал настоящим романом о маскулинности.
Самый конвенциональный голливудский хит в шорт-листе — «Злая», но это, как и «Дюна-2», не оригинальный фильм, а апгрейд классики. На порядок более оригинальный, масштабный и попросту невероятный фильм о своеобразной ведьме — «Суровая правда» Майка Ли — остался за бортом. Если вы хотите увидеть настоящую трагедию о мраке в душе отверженной женщины, то это кино — самое убедительное. Большое кино не равнозначно большому бюджету: классик «реализма кухонной мойки» Ли, с трудом нашедший финансирование, снимает скупыми планами в очень ограниченном числе локаций, но при этом так лихо противопоставляет нормальность и ненормальность, здоровые отношения и дисфункциональную семью, что его фильм становится кратно более зрелищным, чем стабильный сахарный мир «Злой».
По-настоящему зрелищное разговорное кино сделал и Лука Гуаданьино. Его ромком «Претенденты», даром что режиссер — итальянец, снят на реальной американской натуре (в Бостоне). Ставки в этом взрослом любовном треугольнике на фоне большого тенниса кажутся судьбоносными, как никогда. Вкупе с высоким голливудским стилем постановки игнор со стороны киноакадемии вызывает большее недоумение, чем в случае всех остальных пролетевших претендентов. Если среди реальных номинантов нашлось место скромному инди от первого лица «Мальчики из „Никеля“», то как могло не найтись место фильму, частично снятому от лица теннисного мячика?
Номинация в категории «Лучший режиссер» — в каком‑то смысле рудимент доавторской эпохи кино, ведь сейчас любому киноману очевидно, что лучшие фильмы как раз и снимают лучшие режиссеры. Отрадно, что сразу два европейца (Жак Одиар и Корали Фаржа) оказались в числе реальных номинантов, так что и из наших фаворитов предлагаем выбрать Али Аббаси и Луку Гуаданьино (по квоте для иностранцев), Шона Бейкера как самого заслуженного режиссера, а также дать первую за четверть века номинацию М.Найту Шьямалану и первую — Алексу Гарленду — как автору самого животрепещущего «повесточного» фильма.
«Лучшая актриса» и «Лучшая актриса второго плана»
Альтернативные номинантки
- Миа Гот («Максин XXX»)
- Марианна Жан-Батист («Суровая правда»)
- Дера Кэмпбелл («Мэтт и Мара»)
- Наташа Лионн («Его три дочери»)
- Дейзи Ридли («Иногда я думаю о смерти»)
Повторимся, Марианна Жан-Батист душераздирающе сыграла героиню на века, настоящую современную ведьму, которую все мы наверняка не раз встречали в жизни. Ее неноминацияНапоминаем реальных номинанток на «Лучшую актрису»: Майки Мэдисон («Анора»), Синтия Эриво («Злая: Сказка о ведьме Запада»), Карла София Гаскон («Эмилия Перес»), Деми Мур («Субстанция») и Фернанда Торрес («Я все еще здесь»). — самое большое преступление Киноакадемии в этом году: Жан-Батист получила номинацию на премию BAFTA и стала второй в истории актрисой (после Салли Хокинс из «Беззаботной» того же Майка Ли!), выигравшей звание «Лучшей актрисы» у трех крупнейших ассоциаций кинокритиков США, но не получившей номинацию на «Оскар».
Киноакадемики вообще часто игнорируют те перфомансы, которые слишком круто вылетают за рамки конвенционального. Да, нынешняя фронтраннерка Деми Мур относительно смело обошлась со своим имиджем, но по факту эта ее работа сводится к паре аккуратных сцен, где она размазывает макияж на лице и гримасничает в гротескном гриме. В «Максин XXX» Миа Гот ту же самую тему конфликта между внешним имиджем самоуверенной кинозвезды и внутренним беспокойством доводит до абсолютного невротического предела, не пользуясь никакими наносными приемами. Если эксплуатационный жанр не стал помехой для Мур, то и для Гот не должен был стать.
В этих оскаровских категориях либо работает принцип «побеждают самые громкие и дерзкие», либо академики пускаются в противоположную крайность и выделяют легендарных артисток, которым вообще не пришлось ничего играть, а просто повезло оказаться в нужном месте в нужное время (без негатива по отношению к Изабелле Росселлини). В пролете оказываются актрисы, которые демонстрируют тихую интеллигентность и тонко проживают большую внутреннюю драму, — такие как Дера Кэмпбелл из мелодрамы «Мэтт и Мара», Наташа Лионн из семейной трагедии «Его три дочери» или Дейзи Ридли из офисного антиромкома «Иногда я думаю о смерти». Эти три актрисы сыграли героинь с такими специфическими и глубокими внутренними конфликтами, о которых хочется продолжать думать и после окончания фильма, а не только пока слышишь их голос.
«Лучший актер» и «Лучший актер второго плана»
Альтернативные номинанты
- Юра Борисов («Анора»)
- Николас Кейдж («Собиратель душ»)
- Джош О’Коннор («Претенденты»)
- Аарон Пьер («Ребел-Ридж»)
- Джош Хартнетт («Ловушка»)
Насчет справедливости номинации Юры Борисова буду спорить только те, кто не смогли понять неординарность его работы по оживлению плоского второстепенного персонажа, идеально совпавшей с драматургическим замыслом Шона Бейкера. Остальные реальные номинантыНапоминаем реальных номинантов на «Лучшего актера»: Эдриен Броди («Бруталист»), Тимоте Шаламе («Боб Дилан: Никому не известный»), Колман Доминго («Синг-Синг»), Рэйф Файнс («Конклав»), Себастьян Стэн («Ученик. Восхождение Трампа»). не показали ничего нового. Вместо поднадоевшего Тимоти Шаламе, который и в роли Дилана выезжает чисто за счет фирменной харизмы Тимоти Шаламе, можно было бы номинировать восходящих звезд, которые именно в этом году впервые продемонстрировали свои уникальные таланты. А именно — Джоша О’Коннора, перетянувшего на себя одеяло в романтическом треугольнике претендентов, и Аарона Пьера, неожиданно показавшего харизму героя боевика сразу уровня Рэмбо.
А вместо актеров, которые занимаются буквальным подражанием самим себе, — речь о бруталисте-пианисте Эдриене Броди и Киране Калкине, играющем на бис хиты «Наследников», — стоило обратить внимание на заново изобретающих себя Николаса Кейджа и Джоша Хартнетта. Кейдж показывает чудеса постстаниславской («шаманской» по Кейджу) актерской игры, а Джош Хартнетт совершает великий камбэк, соединяя в одном образе обаяние героя семейной комедии и психопатию серийного убийцы.
«Лучший оригинальный мюзикл»
Альтернативные номинанты
- «Королевы драмы», реж. Алексис Ланглуа
- «Ловушка», реж. М.Найт Шьямалан
- «Улыбка-2», реж. Паркер Финн
Вы могли подумать, что мы совсем заврались и придумали эту категорию, но нет. На «Оскарах» и правда есть секретная двадцать четвертая категория «Лучший оригинальный мюзикл», которая была введена в 2000 году и с тех пор не активировалась ни разу, потому что для этого нужно набрать минимальное число заявок (десять для трех номинантов и 26 — для пяти). Однако 2025-й — один из лучших годов для мюзиклов в недавней памяти, и если немного свободнее интерпретировать правила этой категории, то ее можно было бы активировать
Начнем с лучшего французского мюзикла года. И нет, это не «Эмилия Перес», а «Королевы драмы» Алексиса Ланглуа — размашистая мелодрама о нескольких десятилетиях сотрудничества, любви и вражды двух поп-звезд: прославившейся одним хитом старлетки и панк-дивы, решившей покорить чарты.
Нужно сказать, что это вообще был феноменальный год для (женской) поп-музыки: Тейлор Свифт в очередной раз подтвердила статус музыкальной магнатки, Чарли XCX стала полноценной королевой попсы, а на звездный небосклон взошли Сабрина Карпентер и Чаппелл Рон.
Неудивительно, что несколько режиссеров удачно словили момент и выпустили фильмы о поп-дивах. Да, превосходные жанровые картины «Улыбка-2» и «Ловушка» не мюзиклы в классическом понимании, но правила категории «Лучший оригинальный мюзикл» требуют всего лишь, чтобы в фильме были пять специально написанных для него песен, которые «движут сюжет вперед». Последнее — вопрос интерпретации, но нельзя отрицать, что перед нами хоррор, где творческий кризис певицы — катализатор сюжета, и триллер, в котором психопатическая оптика убийцы-перфекциониста проявляется именно на контрасте с восторгами его дочери по поводу одних и тех же R’n’B-песен, звучащих со сцены рядом.
«Лучший оригинальный сценарий»
Альтернативные номинанты
- Тайлер Таормина, Эрик Бергер, Кевин Антон («Рождество в Миллерс-Пойнт»)
- Азазель Джейкобс («Его три дочери»)
- Джастин Куритцкес («Претенденты»)
- Майк Ли («Суровая правда»)
- Хулио Торрес («Проблемная»)
В названии оскаровской категории «Лучший оригинальный сценарий»Напоминаем реальных номинантов в этой категории: «Анора», «Бруталист», «Настоящая боль», «5 сентября», «Субстанция». слово «оригинальный» означает всего лишь конвенциональный голливудский сценарий, который не имеет официального первоисточника, — оригинальными с художественной точки зрения ни «Анору», ни «Настоящую боль», ни «5 сентября» не назвать. Но что, если бы академики номинировали авторов, которые и правда демонстрируют оригинальный писательский талант?
Азазель Джейкобс довел наработки мамблкора до изящности Чехова. Тайлер Таормина первым из своих ровесников-миллениалов зафиксировал мечты и тревоги, из которых все мы выросли, в форме кинематографических тостов, анекдотов и фельетонов. «Проблемную» Хулио Торреса можно было бы сразу же публиковать как стендап или самые смешные в мире мемуары. «Суровая правда» Майка Ли состоит из живой, но идеально отточенной, как поэзия, речи, даром, что фильм, как и «Анора», во многом рожден методом актерской импровизации.
Если и номинировать здесь конвенциональный голливудский текст, то это должны быть «Претенденты» — ромком с самым диким и многословным сценарием, написанным бывшим ютубером Джастином Курицкесом, которому явно было что доказывать зрителям.
«Лучший адаптированный сценарий»
Альтернативные номинанты
- Джефф Николс («Байкеры»)
- Джек Райан («Типичный реддитор. Начало»)
- Паркер Финн («Улыбка-2»)
- Ларри Фессенден («Затмение»)
- Джон Рафман, Ника Боцу, Энди Фолкнер («Сфабрикованный пост»)
Все номинантыНапоминаем реальных номинантов в категории «Лучший адаптированный сценарий»: «Боб Дилан: Никому не известный», «Конклав», «Эмилия Перес», «Мальчишки из „Никеля“» и «Синг-Синг». в категории «Лучший адаптированный сценарий» этого года писали свои сценарии на основе книг и пьес, будто XXI век так и не наступил. А ведь еще «Барби», номинированная в этой категории благодаря игрушке-первоисточнику, показала, что материалом для адаптированных сценариев могут быть самые неожиданные вещи.
Если бы XXI век для Киноакадемии все-таки наступил, во-первых, они должны были бы раздвинуть свое определение кинопроката, включив в него интернет-релизы, а во-вторых, номинировали бы следующие адаптированные сценарии: полнометражный приквел про тикток-героев Джека Райана «Типичный реддитор. Начало», «вдохновленный публикациями с Reddit» и воспевающий постправду «Сфабрикованный пост» Джона Рафмана, Ники Боцу и Энди Фолкнера или хотя бы «Байкеров» Джеффа Николса, придуманных по мотивам фотоальбома.
Адаптация — всегда редакторская работа, сводящаяся к умению выбирать лучшее и смело отказываться от банального. Именно поэтому так впечатляет работа по созданию собственной авторской киновселенной классических монстров, которую продолжает Ларри Фессенден в своем хорроре о художнике-волке «Затмение»: своими идеями он затыкает за пояс все как бы смелые деконструкторские релизы«Человек-невидимка» (2020), «Ренфилд» (2023), «Последнее путешествие „Деметра“» (2023), «Эбигейл» (2024), «Лиза Франкенштейн» (2024), «Носферату» (2024), «Вульфмен» (2025). про классических монстров от студии Universal последних лет. Не меньше впечатляет и «Улыбка-2», которой Паркер Финн затыкает за пояс свой собственный второсортный хоррор «Улыбка».
«Лучшая операторская работа»
Альтернативные номинанты
- Сайомбху Мукдипром («Квир»)
- Сайомбху Мукдипром («Ловушка»)
- Сайомбху Мукдипром («Претенденты»)
- Арно Потье («Aggro Dr1ft»)
- Роб Харди («Падение империи»)
Пожалуй, самое кринжовое недоразумение «Оскара-2025» — тот факт, что это год, когда Сайомбху Мукдипром заслуживал тройную номинацию в категории «Лучшая операторская работа», а в итоге не получил ни одной. Хочется объяснить это тем, что голосаНапоминаем реальных номинантов в этой категории: «Бруталист», «Дюна: Часть вторая», «Мария», «Носферату», «Эмилия Перес». попросту разделились между тремя такими разными, но одинаково впечатляющими фильмами. И нет, в отличие от некоторых других пунктов этого текста, это не вкусовщина, а практически объективный факт: все три перечисленных фильма выглядят абсолютно свежо и невиданно, при том что сняты на старую добрую 35-миллиметровую пленку.
В «Ловушке» Мукдипром находит бесконечное количество способов оживить замкнутое пространство и повысить напряженность нарочито неестественных шьямалановских диалогов. В «Квире» он же воссоздает в движении живописные полотна Эдварда Хоппера и фотографии Уильяма Эгглстона. Наконец, в «Претендентах» и вовсе реализует невозможное — вышеупомянутую съемку от лица теннисного мячика. По идее его работы должны были идеально подойти для «Оскаров» — ведь они балансируют ровно на рубеже между конвенциональной жанровостью и абсолютной свежестью взгляда.
Если уж говорить о чем‑то совсем невиданном, то стоило бы номинировать и «Aggro Dr1ft» Хармони Корина, снятый на тепловизор (жаль, что продюсеры фильма даже не попытались подать заявку и доказать, что их тур по стриптиз-клубам можно считать полноценным прокатом), и военный боевик Алекса Гарленда «Падение империи», снятый не на кинокамеру со стабилизатором, а на стабилизатор со встроенной мини-камеройDJI Ronin 4D., любимый среди продвинутых ютуберов. Каким‑то образом мутноватая клаустрофобная съемка только усилила живописность показываемой катастрофы. Ну ничего, у академиков всегда есть следующий шанс, ведь уже в этом году Алекс Гарленд представит боевик «Война», в котором в качества полноценного оператора-постановщика дебютирует Дэвид Дж.Томпсон, работавший оператором именно этой камеры на «Падении империи».