«Микки 17»: политическое кино от автора «Паразитов» с Паттинсоном и блокбастерным бюджетом

Режиссер, повторимся, явно получает удовольствие от процесса. И хотя злодеи здесь довольно одномерны, они же, как ни странно, и реалистичны. Пародия на Трампа и его жену Меланию, воплощенная на экране Руффало и Тони Коллетт, слишком стройная и логичная на фоне причудливых протагонистов и инопланетян, но именно в этом контрасте и раскрывается диалектика встречи с Другим, разбавленная (как и в «Окче») довольно прямолинейной веганской агиткой. Вся суть кинематографа Пона Чжун Хо — в этом совмещении несовместимого.