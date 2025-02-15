Супергерои

«Капитан Америка: Новый мир»: очередные поминки по супергеройскому кино

Сегодня в 14:30
Фото: Walt Disney Studios Motion Pictures
В мировом прокате идет марвеловский супергеройский кинокомикс «Капитан Америка: Новый мир», который производит впечатление необязательного блокбастера от упорно не желающей меняться студии.

Новым Капитаном Америка стал Сэм «Сокол» Уилсон (Энтони Маки), а избранным президентом США — экс-генерал и госсекретарь Таддеус «Громовержец» Росс, роль которого начиная с «Невероятного Халка» исполнял Уилльям Херт, а после его смерти подхватил Харрисон Форд. Пока Кэп и новый Сокол Хоакин Торрес (Данни Рамирес) пресекают незаконную продажу адамантия в Мексике, в которой оказался замешан лидер Змеиного общества Гремучник (Джанкарло Эспозито), Росс пытается решить проблему со всплывшим в Индийском океане в финале «Вечных» Целестиалом, собрать новую команду «Мстителей» и наладить отношения со своей дочкой Бетти (Лив Тайлер), которая всячески игнорирует отца.

© Walt Disney Studios Motion Pictures

По поводу Целестила и добываемого из него адамантия вскоре организуется встреча в Белом доме, на которую, помимо премьер-министров Японии (Такэхиро Хира), Индии (Нарш Найяр) и других высокопоставленных чинов оказываются также приглашены Сэм, Хоакин и ветеран войны в Корее, репрессированный темнокожий суперсолдат Исайя Брэдли (Карл Ламбли), который точит зуб на систему. Поэтому, когда он вместе с еще четырьмя людьми пытается убить Росса во время выступления, никто не верит в невиновность Брэдли, кроме Капитана Америка, который считает, что тут имел место быть заговор в духе «Заговора „Параллакс“». Пытаясь доказать невиновность Брэдли, Сэм оказывается вне закона, а Росс становится красным, и не только от гнева.

Sic transit gloria mundi«Так проходит мирская слава» — с латыни.. Еще каких‑то пять лет назад «Марвел» считался венцом поп-культурной эволюции, но, подобно динозаврам, оказался лишь звеном в ее цепи. И дело не в том, что он стал как‑то резко плох (сравнения «Первого мстителя. Другой войны» с «Тремя днями кондора» и другими шпионскими триллерами 1970-х у насмотренных и просвещенных зрителей еще в 2014 году вызывали сдавленные смешки), а в том, что КВМКиновселенная «Марвел». отказывается меняться и взрослеть вместе со своими главными зрителями — зумерами, так как миллениалы выросли на несколько другом, анимационном «Марвеле» («Человеке-пауке» и «Людях Икс», в том числе и игровых).

© Walt Disney Studios Motion Pictures

«Капитан Америка: Новый мир» настолько конвейерный продукт, что если у вас есть какие‑то общие представления о «Марвеле», то этот фильм будет соответствовать всем критериям: навязчивый фан-сервис, однотипный экшн, лениво прописанные герои, пара-тройка шуток для разрядки, чтобы зрители не заскучали, и максимально маразматичный сюжет. 17 лет конвейер работал исправно, время от времени давая сбои (даже создатели второго «Тора» согласны с тем, что это чудовищный фильм) и иногда производя на свет действительно уникальные, авторские проекты, наподобие «Стражей Галактики» или наконец-то включенного в пантеон марвеловских полубогов «Дэдпула».

Но на пороге «ревущих двадцатых» демиурги киновселенной «Марвел» во главе с продюсером Кевином Файги утратили ощущение духа времени и стали повторяться, повторяться и снова повторяться.

Новый «Капитан Америка» сделан по отработанным лекалам. Взять какого‑нибудь подающего надежды инди-режиссера, лучше не имеющего большого веса в индустрии, чтобы его или ее было легче контролировать, как, например, постановщиков «Капитана Марвел» Райана Флека и Анну Боден, а затем подогнать авторский стиль под общий знаменатель. Формально режиссером «Капитана Америка» числится Джулиус Она, но я отказываюсь верить в то, что фильм снял живой человек, — скорее уж артель маленьких диснеевских эльфов. Это увязшее в череде бесконечных пересъемок кино настолько лишено индивидуальности, что за всеми его сюжетными перипетиями просто невозможно разглядеть автора несовершенной, но острой, как бритва, семейной драмы «Люс».

© Walt Disney Studios Motion Pictures

Ну и, конечно, «Капитан Америка», как и «Марвелы», являющиеся одновременно сиквелом «Капитана Марвела», «Мисс Марвел» и «Секретного вторжения», погребен под тоннами контекста. Чтобы понять, кто такой Исайя Брэдли недостаточно пары объясняющих слов, брошенных Сэмом Уилсоном в тренажерном зале, — необходимо посмотреть сериал «Сокол и Зимний Солдат», в котором авторы попытались зайти на куда более взрывоопасную территорию, но в итоге испугались увидеть в агенте США (Уайатт Расселл) такого же фашиствующего психопата, как Хоумлендер в «Пацанах».

«Капитан Америка: Новый мир» в этом смысле еще более стерильное кино. Конечно, при желании в слетающем с катушек президенте США можно разглядеть шарж на Дональда Трампа, но Таддеус Росс даже без усов такой плюшевый мишка, что ни о какой фигуративности не может быть и речи — за жизнеподобием в «Марвел», как и в российские киносказки, лучше не соваться. Это все еще чистый эскапизм. Удивительно, но даже комичному по нынешним меркам «Капитану Америка» из 1970-х удалось лучше ухватить дух времени, ведь в том бюджетном двухсерийном телефильме Кэп был ветераном Вьетнама и разъезжал на байке, подобно «Беспечному ездоку».

© Walt Disney Studios Motion Pictures

Поэтому нет ничего удивительного в том, что герой Харрисона Форда превращается в Красного Халка, потому что красный — цвет стыда. Создателям фильма должно быть стыдно: за впустую растраченные жизненные ресурсы и харизму пожилого Харрисона Форда; за отвратительное отношение к героине Лив Тайлер Бетти Росс, которая появляется буквально на пару секунд, хотя мы были вправе рассчитывать на большее; за несуразную привязку к фильму 17-летней давности (серьезно, кто‑нибудь помнит сюжет славного, но провалившегося «Невероятного Халка»?); за профанацию проблематики афроамериканских супергероев, которая отдает студийным блэксплуатейшном; за бездарную драку между Капитаном Америкой и Красным Халком под сенью сакуры в цвету (о том, что Халка может успокоить сакура мы, кстати, шутили еще давным-давно).

Если «Новый мир», в оригинальном названии «Brave New World», отсылающий к антиутопии Олдоса Хаксли «О дивный новый мир», и сказка, то сказка о впустую потраченном времени. Невозможно войти в одну реку дважды, особенно если это река времени.

3
/10
Оценка
Евгения Ткачева
Капитан Америка: Новый мир
Боевик / США, 2024
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