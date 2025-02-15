«Капитан Америка: Новый мир»: очередные поминки по супергеройскому кино

«Капитан Америка: Новый мир» в этом смысле еще более стерильное кино. Конечно, при желании в слетающем с катушек президенте США можно разглядеть шарж на Дональда Трампа, но Таддеус Росс даже без усов такой плюшевый мишка, что ни о какой фигуративности не может быть и речи — за жизнеподобием в «Марвел», как и в российские киносказки, лучше не соваться. Это все еще чистый эскапизм. Удивительно, но даже комичному по нынешним меркам «Капитану Америка» из 1970-х удалось лучше ухватить дух времени, ведь в том бюджетном двухсерийном телефильме Кэп был ветераном Вьетнама и разъезжал на байке, подобно «Беспечному ездоку».