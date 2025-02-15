«Капитан Америка: Новый мир»: очередные поминки по супергеройскому кино

Новым Капитаном Америка стал Сэм «Сокол» Уилсон (Энтони Маки), а избранным президентом США — экс-генерал и госсекретарь Таддеус «Громовержец» Росс, роль которого начиная с «Невероятного Халка» исполнял Уилльям Херт, а после его смерти подхватил Харрисон Форд. Пока Кэп и новый Сокол Хоакин Торрес (Данни Рамирес) пресекают незаконную продажу адамантия в Мексике, в которой оказался замешан лидер Змеиного общества Гремучник (Джанкарло Эспозито), Росс пытается решить проблему со всплывшим в Индийском океане в финале «Вечных» Целестиалом, собрать новую команду «Мстителей» и наладить отношения со своей дочкой Бетти (Лив Тайлер), которая всячески игнорирует отца.
По поводу Целестила и добываемого из него адамантия вскоре организуется встреча в Белом доме, на которую, помимо премьер-министров Японии (Такэхиро Хира), Индии (Нарш Найяр) и других высокопоставленных чинов оказываются также приглашены Сэм, Хоакин и ветеран войны в Корее, репрессированный темнокожий суперсолдат Исайя Брэдли (Карл Ламбли), который точит зуб на систему. Поэтому, когда он вместе с еще четырьмя людьми пытается убить Росса во время выступления, никто не верит в невиновность Брэдли, кроме Капитана Америка, который считает, что тут имел место быть заговор в духе «Заговора „Параллакс“». Пытаясь доказать невиновность Брэдли, Сэм оказывается вне закона, а Росс становится красным, и не только от гнева.
Sic transit gloria mundi«Так проходит мирская слава» — с латыни.. Еще каких‑то пять лет назад «Марвел» считался венцом поп-культурной эволюции, но, подобно динозаврам, оказался лишь звеном в ее цепи. И дело не в том, что он стал как‑то резко плох (сравнения «Первого мстителя. Другой войны» с «Тремя днями кондора» и другими шпионскими триллерами 1970-х у насмотренных и просвещенных зрителей еще в 2014 году вызывали сдавленные смешки), а в том, что КВМКиновселенная «Марвел». отказывается меняться и взрослеть вместе со своими главными зрителями — зумерами, так как миллениалы выросли на несколько другом, анимационном «Марвеле» («Человеке-пауке» и «Людях Икс», в том числе и игровых).
«Капитан Америка: Новый мир» настолько конвейерный продукт, что если у вас есть какие‑то общие представления о «Марвеле», то этот фильм будет соответствовать всем критериям: навязчивый фан-сервис, однотипный экшн, лениво прописанные герои, пара-тройка шуток для разрядки, чтобы зрители не заскучали, и максимально маразматичный сюжет. 17 лет конвейер работал исправно, время от времени давая сбои (даже создатели второго «Тора» согласны с тем, что это чудовищный фильм) и иногда производя на свет действительно уникальные, авторские проекты, наподобие «Стражей Галактики» или наконец-то включенного в пантеон марвеловских полубогов «Дэдпула».
Новый «Капитан Америка» сделан по отработанным лекалам. Взять какого‑нибудь подающего надежды инди-режиссера, лучше не имеющего большого веса в индустрии, чтобы его или ее было легче контролировать, как, например, постановщиков «Капитана Марвел» Райана Флека и Анну Боден, а затем подогнать авторский стиль под общий знаменатель. Формально режиссером «Капитана Америка» числится Джулиус Она, но я отказываюсь верить в то, что фильм снял живой человек, — скорее уж артель маленьких диснеевских эльфов. Это увязшее в череде бесконечных пересъемок кино настолько лишено индивидуальности, что за всеми его сюжетными перипетиями просто невозможно разглядеть автора несовершенной, но острой, как бритва, семейной драмы «Люс».
Ну и, конечно, «Капитан Америка», как и «Марвелы», являющиеся одновременно сиквелом «Капитана Марвела», «Мисс Марвел» и «Секретного вторжения», погребен под тоннами контекста. Чтобы понять, кто такой Исайя Брэдли недостаточно пары объясняющих слов, брошенных Сэмом Уилсоном в тренажерном зале, — необходимо посмотреть сериал «Сокол и Зимний Солдат», в котором авторы попытались зайти на куда более взрывоопасную территорию, но в итоге испугались увидеть в агенте США (Уайатт Расселл) такого же фашиствующего психопата, как Хоумлендер в «Пацанах».
«Капитан Америка: Новый мир» в этом смысле еще более стерильное кино. Конечно, при желании в слетающем с катушек президенте США можно разглядеть шарж на Дональда Трампа, но Таддеус Росс даже без усов такой плюшевый мишка, что ни о какой фигуративности не может быть и речи — за жизнеподобием в «Марвел», как и в российские киносказки, лучше не соваться. Это все еще чистый эскапизм. Удивительно, но даже комичному по нынешним меркам «Капитану Америка» из 1970-х удалось лучше ухватить дух времени, ведь в том бюджетном двухсерийном телефильме Кэп был ветераном Вьетнама и разъезжал на байке, подобно «Беспечному ездоку».
Поэтому нет ничего удивительного в том, что герой Харрисона Форда превращается в Красного Халка, потому что красный — цвет стыда. Создателям фильма должно быть стыдно: за впустую растраченные жизненные ресурсы и харизму пожилого Харрисона Форда; за отвратительное отношение к героине Лив Тайлер Бетти Росс, которая появляется буквально на пару секунд, хотя мы были вправе рассчитывать на большее; за несуразную привязку к фильму 17-летней давности (серьезно, кто‑нибудь помнит сюжет славного, но провалившегося «Невероятного Халка»?); за профанацию проблематики афроамериканских супергероев, которая отдает студийным блэксплуатейшном; за бездарную драку между Капитаном Америкой и Красным Халком под сенью сакуры в цвету (о том, что Халка может успокоить сакура мы, кстати, шутили еще давным-давно).
Если «Новый мир», в оригинальном названии «Brave New World», отсылающий к антиутопии Олдоса Хаксли «О дивный новый мир», и сказка, то сказка о впустую потраченном времени. Невозможно войти в одну реку дважды, особенно если это река времени.
Евгения Ткачева