Новое русское кино

А рэп кто читать будет? Пушкин: рецензия на музыкальный байопик «Пророк» с Юрой Борисовым

Сегодня в 12:00
Фото: «Централ Партнершип»
Режиссер Феликс Умаров, снимавший рекламу для мировых брендов и клипы для рэперов, поставил мюзикл «Пророк. История Александра Пушкина» про великого русского поэта, которого сыграл оскаровский номинант Юра Борисов. В широкий прокат картина выходит 14 февраля. Евгений Ткачев рассказывает, какое кино ждет зрителей на День святого Валентина.

1814 год, Царскосельский лицей. Подающий надежды юный поэт Александр Сергеевич Пушкин (Кай Гетц, до этого уже показавший трудное детство майора Игоря Грома) вызывает на дуэль одноклассника, получает выволочку и производит впечатление на Державина, зачитав рэп. Спустя три года, вымахав в обаятельного повесу, свободолюбивый Пушкин (Юра Борисов) вместе с закадычными друзьями-лицеистами — Иваном Пущиным (Илья Виногорский) и Константином Данзасом (Роман Васильев) — наводит поэтического шороху уже в Петербурге, снискав расположение княгини Авдотьи Голицыной (Светлана Ходченкова) бойким R’n’B-выступлением.

Однако рэперский кутеж не остается незамеченным со стороны охранки. Поэта отправляют сначала в ссылку на юг России, где он не вылезает из объятий чужих жен (Анна Чиповская), а затем — в родовое гнездо в Михайловском, где он прозябает в тоске и холоде. Шанс вернуться в Петербург Пушкин получает, когда его после восстания декабристов привечает новый император Николай I (Евгений Шварц), у которого Александр Сергеевич пытается выпросить помилование для сосланного на каторгу в Сибирь декабриста Пущина. В дальнейшем поэта ждет любовь всей жизни и новая, на сей раз роковая, дуэль с французом Жоржем Дантесом (Флориан Десбьендра).

Долой нафталин! Если бы Пушкин жил сейчас, то наверняка был бы рэпером, поэтому «Пророк» молодого режиссера Феликса Умарова («Домашнее поле») снят на языке рэп-баттлов «Версуса» и в духе диснеевского киномюзикла «Гамильтон», в котором тезка Пушкина — американский политик Александр Гамильтон, сыгранный талантливым композитором Лином-Мануэлем Мирандой, — тоже уподоблялся MC. За тем, правда, отличием, что если темнокожий Миранда исполнил роль белого отца-основателя США, то Юра Борисов, наоборот, обелил темнокожего, судя по всему, Пушкина.

Впрочем, в сказках встречаются и не такие волшебные вещи, а «Пророк» с его мелькающим то тут, то там красным бархатным занавесом, зажигательными танцевально-музыкальными номерами, предсказывающими будущее инфернальными гадалками, прекрасными принцессами и злыми королями как раз тяготеет к этому жанру. Вообще есть какая‑то ирония в том, что пока снимается новая экранизация поэмы Пушкина «Руслан и Людмила», жизнь самого поэта на большом экране превращается в киносказку, причем какого‑то диснеевского толка (хотя сам режиссер говорит, что он больше фанат Pixar, а его следующим проектом станет «Щелкунчик» Чайковского).

© «Централ Партнершип»

Но мы, пожалуй, не будем дальше ходить вокруг да около Лукоморья и злоупотреблять лежащими на поверхности сказочными аналогиями — они свойственны не только российскому кинематографу: и речь сейчас не о «Злой», а о святочном рассказе «Анора» с тем же Борисовым. К тому же сказка предполагает эскапизм, а «Пророк» позволяет себе хоть и безопасный с исторической дистанции, но прямой остросоциальный комментарий.

Тут и восстание требующих перемен декабристов, которое Пушкин пропустил, потому что, в отличие от Алисы, не последовал за белым кроликом. И брошенный поэтом во время теннисного матча с императором Николаем Павловичем колкий тейк о том, что «цензура ломает фундамент культуры». И баттл с охранителем из Третьего отделения Александром Бенкендорфом (Сергей Гилев), в ходе которого бунтарь Пушкин, как и многие люди искусства, идет на компромисс.

Однако кто осудит «солнце русской поэзии»? Не делает этого и режиссер, всякий раз заливая кадр золотистым свечением, когда Пушкин начинает жечь глаголом сердца людей.

У Умарова другая задача: за легендой и мифом увидеть человека и сделать так, будто слышишь затертые до дыр стихотворения Александра Сергеевича, как в первый раз. «Все, что вы пишете, останется в истории литературы», — утверждает наставник Пушкина Василий Жуковский (Илья Любимов).

© «Централ Партнершип»

«К черту литературу!» — кричит герой Борисова, собирающийся идти свататься к Наталье Гончаровой. К такому подходу, кажется, призывает и сам режиссер, предлагающий посмотреть на Пушкина не как на памятник, а как на живого, мятущегося человека — в том числе глазами Гончаровой, которую сыграла настоящая находка фильма Алена Долголенко. Ей, кстати, предстоит снова появиться вместе с Юрой Борисовым в сериале «Урок», где, по иронии судьбы, Борисов исполнил роль учителя-рэпера.

Гончарова глядит на поэта такими же влюбленными глазами, как и Умаров, поэтому нет ничего удивительного в том, что в трагическом финале он переключается на ее точку зрения. В любой трагедии главный удар на себя принимают не умершие, а живые. Но этот финал не работает в полной мере — главным образом из‑за пунктирной драматургии и сюжета, охватывающего 20 летВ фильме мы видим события 1814, 1817, 1823, 1824, 1828 и 1836 года. и распадающегося на музыкальные шоу-стопперы, заточенные под рилсы*.

Больше всего «Пророк» похож на гирлянду тиктоков, ослепляющих своим блеском и миганием. Но это гирлянда, к сожалению, не складывается в целостную картину, как, скажем, у База Лурмана, который может сколь угодно стрелять шоу-стопперами в «Мулен Руж» и «Великом Гэтсби», однако в финале его фильмы неизменно дадут под дых. «Пророку», рассказывающему про рок и прочие античные страсти, в конце удается разве что уколоть зрителя. Что, впрочем, простительно для вчерашнего талантливого дебютанта, коим является Умаров. В конце концов, эта гирлянда такая яркая и красивая, что ее не хочется убирать в стол, хотя Новый год уже закончился, а «солнце русской поэзии» давно зашло.

* Instagram и Facebook принадлежат Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

7
/10
Оценка
Евгения Ткачева
Пророк. История Александра Пушкина
Драма / с 13 февраля
Подробнее на Афише
Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами