Фильмы Берлинского кинофестиваля 2025 года: оценки российских кинокритиков

@anton_dolin
«Афиша Daily»
«Коммерсант»
Film.ru
Deutsche Welle**, Film.ru
«Сноб»
Кино-Театр.ру
* Минюст признал Антона Долина СМИ-иноагентом.
** Deutsche Welle внесено Минюстом в реестр иноагентов.
Сага о четырех поколениях людей, меняющемся мире и традициях, которые оказываются на грани исчезновения. Величественное и глубоко личное кино.
Испанское солнце, семейные драмы и непростая любовь матери и дочери. Дебют сценаристки оскароносной «Иды» Ребекки Ленкевич с дуэтом Эммы Маки и Вики Крипс.
Французско-бельгийская авторка «Младшего брата» (2022) Леонор Серрай возвращаются с новым фильмом о молодости, поиске себя и скрытых семейных ранах.
Танцор мечтает о США, но любовь к богатой женщине превращает мечту в ловушку. Джессика Честейн — femme fatale в новой социальной драме Мишеля Франко о неравенстве.
Государство отправляет стариков в изоляцию, чтобы молодежь могла «продуктивнее работать». Бразильская антиутопия, страшно близкая к реальности.
Бежать из детдома — и попасть в сказку, где Марион Котийяр играет Снежную королеву. Стильная мрачная магия с нотками психотриллера от Люсиль Хаджихалилович.
Гипнотический неонуар от дуэта любителей эстетики джалло Элен Катте и Брюно Форзани. Старый шпион встречает женщину, и прошлое оживает. Французский шпионский триллер? Pourquoi pas!
Две сестры оказались по разные стороны: одна с семьей, другая — на съемочной площадке каскадершей. Кто из них действительно рискует?
Когда дочь вдруг начинает слышать мысли, идеальной семье приходит конец. Драма с элементами мистики и хоррора.
Женщина пытается разобраться в странном заболевании ребенка и хаосе повседневности. Рок-н-ролльная драма в лучших традициях студии A24.
Девочка умеет разговаривать с животными. Семья превращает ее дар в бизнес. Трогательный роуд-муви о взрослении и утрате невинности.
Нью-Йорк 1930-х, театральные гении, джаз, алкоголь и сомнения. Ричард Линклейтер возвращается к теме времени, а Итан Хоук в девятый (!) раз работает с этим режиссером.
Материнство как экзистенциальный кризис. Еще одна драма о поиске себя, но в неожиданном ключе.
17-летняя Йоханна очарована своей учительницей. Ее откровенные записи превращают семейную драму в размышление о границах искусства и жизни.
Камерный экзистенциальный триллер о поисках отца, потерянной идентичности и пустоте между прошлым и будущим.
Главный провокатор румынской «новой волны» Раду Жуде снова в деле. После успеха «Безумного кино для взрослых» на Берлинале-2021 он покажет новую жесткую сатиру, которая точно не оставит зрителей равнодушными.
Открытие школ как акт сопротивления. Документальное кино, где война ощущается через тишину и будни учеников.
Знакомство с родителями девушки — испытание, если каждый член семьи философ. Минималистичное, тонкое и чуть ироничное кино от корейского завсегдатая фестивалей Хон Сан Су.
Май 1968-го глазами 9-летнего мальчика. Вокруг революция, а в семье — свои тайны. История взросления на фоне Парижа в огне.