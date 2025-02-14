Берлинале-2025

Фильмы Берлинского кинофестиваля 2025 года: оценки российских кинокритиков

Сегодня в 07:00
С 13 по 23 февраля проходит 75-й Берлинский кинофестиваль (или Берлинале), где российские критики первыми увидят новые фильмы Ричарда Линклейтера, Раду Жуде, Хон Сан Су, Мишеля Франко, Люсиль Хаджихалилович и (вне конкурса) Пон Чжун Хо и оценят конкурсные картины по десятибалльной шкале. Материал будет обновляться каждый день.
Антон Долин*

@anton_dolin

Анна Стрельчук

«Афиша Daily»

@kinoavantgarde

Андрей Плахов

«Коммерсант»

@andreiplakhov

Настастья Горбачевская

Film.ru

@kinovodstvo

Дмитрий Елагин

Deutsche Welle**, Film.ru

@diepuppe

Катя Загвоздкина

«Сноб»

@haveyouseenit

Дарья Тарасова

Кино-Театр.ру

@plasticsinatra

* Минюст признал Антона Долина СМИ-иноагентом.

** Deutsche Welle внесено Минюстом в реестр иноагентов.

Таблица с общими оценками увиденных фильмов
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«Жить на этой земле»

Сага о четырех поколениях людей, меняющемся мире и традициях, которые оказываются на грани исчезновения. Величественное и глубоко личное кино.

«Горячее молоко»

Испанское солнце, семейные драмы и непростая любовь матери и дочери. Дебют сценаристки оскароносной «Иды» Ребекки Ленкевич с дуэтом Эммы Маки и Вики Крипс.

«Ари»

Французско-бельгийская авторка «Младшего брата» (2022) Леонор Серрай возвращаются с новым фильмом о молодости, поиске себя и скрытых семейных ранах.

«Мечты»

Танцор мечтает о США, но любовь к богатой женщине превращает мечту в ловушку. Джессика Честейн — femme fatale в новой социальной драме Мишеля Франко о неравенстве.

«Голубая тропа»

Государство отправляет стариков в изоляцию, чтобы молодежь могла «продуктивнее работать». Бразильская антиутопия, страшно близкая к реальности.

«Ледяная башня»

Бежать из детдома — и попасть в сказку, где Марион Котийяр играет Снежную королеву. Стильная мрачная магия с нотками психотриллера от Люсиль Хаджихалилович.

«Отражение в мертвом алмазе»

Гипнотический неонуар от дуэта любителей эстетики джалло Элен Катте и Брюно Форзани. Старый шпион встречает женщину, и прошлое оживает. Французский шпионский триллер? Pourquoi pas!

«Девушки на проводе»

Две сестры оказались по разные стороны: одна с семьей, другая — на съемочной площадке каскадершей. Кто из них действительно рискует?

«Что знает Мариэль»

Когда дочь вдруг начинает слышать мысли, идеальной семье приходит конец. Драма с элементами мистики и хоррора.

«Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнул»

Женщина пытается разобраться в странном заболевании ребенка и хаосе повседневности. Рок-н-ролльная драма в лучших традициях студии A24.

«Послание»

Девочка умеет разговаривать с животными. Семья превращает ее дар в бизнес. Трогательный роуд-муви о взрослении и утрате невинности.

«Голубая луна»

Нью-Йорк 1930-х, театральные гении, джаз, алкоголь и сомнения. Ричард Линклейтер возвращается к теме времени, а Итан Хоук в девятый (!) раз работает с этим режиссером.

«Дитя матери»

Материнство как экзистенциальный кризис. Еще одна драма о поиске себя, но в неожиданном ключе.

«Мечты (Секс и любовь)»

17-летняя Йоханна очарована своей учительницей. Ее откровенные записи превращают семейную драму в размышление о границах искусства и жизни.

«Юнань»

Камерный экзистенциальный триллер о поисках отца, потерянной идентичности и пустоте между прошлым и будущим.

«Континенталь 25»

Главный провокатор румынской «новой волны» Раду Жуде снова в деле. После успеха «Безумного кино для взрослых» на Берлинале-2021 он покажет новую жесткую сатиру, которая точно не оставит зрителей равнодушными.

«Временная метка»

Открытие школ как акт сопротивления. Документальное кино, где война ощущается через тишину и будни учеников.

«Что природа говорит тебе»

Знакомство с родителями девушки — испытание, если каждый член семьи философ. Минималистичное, тонкое и чуть ироничное кино от корейского завсегдатая фестивалей Хон Сан Су.

«Безопасный дом»

Май 1968-го глазами 9-летнего мальчика. Вокруг революция, а в семье — свои тайны. История взросления на фоне Парижа в огне.

«Жить на этой земле» («Sheng xi zhi di»), реж. Хо Мэн

© Floating Light (Foshan) Film and Culture

«Горячее молоко» («Hot Milk»), реж. Ребекка Ленкевич

© Nikos Nikolopoulos/MUBI

«Ари» («Ari»), реж. Леонор Серрай

© Geko Films

«Мечты» («Dreams»), реж. Мишель Франко

© Teorema

«Голубая тропа» («O último azul»), реж. Габриел Маскару

© Guillermo Garza/Desvia

«Ледяная башня» («La tour de glace»), реж. Люсиль Хаджихалилович

© 3B Productions

«Отражение в мертвом алмазе» («Reflet dans un diamant mort»), реж. Элен Катте и Брюно Форзани

© Kozak Films

«Девушки на проводе» («Xiang fei de nv hai»), реж. Вивиан Цюй

© L'Avventura Films

«Что знает Мариэль» («Was Marielle weiß»), реж. Фредерик Хамбалек

© Alexander Griesser

«Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнул» («If I Had Legs I’d Kick You»), реж. Мэри Бронштейн

© «If I Had Legs I’d Kick You»

«Послание» («El mensaje»), реж. Иван Фунд

© Iván Fund, Laura Mara Tablón, Gustavo Schiaffino/Rita Cine, Insomnia Films

«Голубая луна» («Blue Moon»), реж. Ричард Линклейтер

© Sabrina Lantos/Sony Pictures

«Дитя матери» («Mother’s Baby»), реж. Йоханна Модер

© FreibeuterFilm

«Мечты (Секс и любовь)» («Drømmer»), реж. Даг Юхан Хегеруд

© Motlys

«Юнань» («Yunan»), реж. Амир Фахер Эльдин

© Red Balloon Film

«Континенталь 25» («Kontinental ’25»), реж. Раду Жуде

© Raluca Munteanu

«Временная метка» («Strichka chasu»), реж. Катерина Горностай

© Oleksandr Roshchyn

«Что природа говорит тебе» («Geu jayeoni nege mworago hani»), реж. Хон Сан Су

© Jeonwonsa Film Co.

«Безопасный дом» («La cache»), реж. Лионель Байер

© Véronique Kolber
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