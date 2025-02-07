Тест Токсичный «Оскар». Назовете точные причины, по которым эти фавориты недостойны статуэток? Никита Лаврецкий Сегодня в 07:00

Оскаровскую гонку 2025 года можно сравнить с фильмом «Конклав» — и не только из‑за того, что и в Ватикане, и в киноакадемии такие сложные системы голосования. Как и по сюжету кино, нам через день поступают новости о скелетах в шкафу номинантов — в конце явно победит самый неожиданный. Проверьте с помощью теста, в курсе ли вы последних скандалов.

А у самого «Конклава» какой скелет в шкафу? Актер Джон Литгоу поддержал президента Дональда Трампа Актер Рэйф Файнс поддержал писательницу Дж.К.Роулинг Актриса Изабелла Росселлини поддержала актера Кевина Спейси Режиссер Эдвард Бергер поддержал партию «Альтернатива для Германии» Дальше! «Анора» Шона Бейкера ранее завоевала «Золотую пальмовую ветвь». Что может стать препятствием на пути этого фильма к победе на «Оскаре»? Российские актеры. Киноакадемия ни за что не даст «Оскар» фильму с Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном Скандальные твиты. Исполнительница роли второго плана Айви Волк известна неполиткорректными высказываниями (например: «Я была той девчонкой на вечеринке Дидди, которую никто не хотел») Нарушения охраны труда. Режиссер Бейкер и актриса Майки Мэдисон сказали, что предпочитают снимать интимные сцены без специальных координаторов, чем вызвали возмущение профессионалов индустрии Все вышеперечисленные обстоятельства правдивы, но их обсуждение не вышло за рамки нескольких постов в соцсетях и на шансы фильма на «Оскарах» пока что не влияет Дальше! Какой грех совершили авторы «Бруталиста» и теперь рискуют поплатиться статуэтками? Использование ИИ Плагиат Недостаточное количество небелых актеров в кадре Работа во время забастовки актеров в Голливуде Дальше! Ну с «Субстанцией» все понятно. «Лучший фильм» хоррору не светит, зато у Деми Мур «Оскар» за совокупность заслуг, считай, в кармане. Или не в кармане? Дело в том, что в интернете появилось видео, где Мур в шутку поцеловала взасос школьника на съемках В интернете все обвиняют Мур в груминге из‑за брака с Эштоном Катчером Индустрия возмутилась из‑за того, что во время получения «Золотого глобуса» Мур заявила, что она-де до сих пор не выигрывала наград, а это не так Слишком много членов киноакадемии выступают против использования дипфейков, с помощью которых был создан образ Мур в фильме Дальше! «Дюна: Часть вторая» получила номинацию на «Лучший фильм», но Дени Вильнев пролетел мимо «Лучшего режиссера», из‑за чего актер Джош Бролин пообещал уйти из кино. А почему даже с имеющейся номинацией фильму могло не повезти? По правилам киноакадемии сиквелы не могут претендовать на номинации, если в них нет хотя бы 50% новых персонажей Сразу три компании по производству визуальных эффектов подали в суд на студию Warner из‑за переработок и невыполненных контрактных обязательств Еще во время проката фильма в СМИ вышло несколько лонгридов о том, что на планете Арракис проблемы с репрезентацией ближневосточных народов Студия Warner вообще не планировала подавать фильм на «Оскар», чтобы не уменьшать шансов Тимоте Шаламе выиграть статуэтку за другой фильм Дальше! Бразильская антитоталитарная драма «Я все еще здесь» стала одним из самых неожиданных номинантов на «Оскар». Неужели и здесь без скандалов не обошлось? Не обошлось. Всплыло комедийное видео, в котором актриса Фернанда Торрес в блекфейсе пародирует темнокожих Не обошлось. Сразу восемь женщин обвинили писателя Нила Геймана, по нон-фикшн-книге которого снят фильм, в сексуализированном насилии Не обошлось. Были обнаружены старые твиты режиссера Вальтера Саллеса, в которых он, нецензурно выражаясь, жаловался на отсутствие номинаций у его фильмов «Темная вода» и «На дороге» Обошлось Дальше! «Боб Дилан: Никому не известный» — по всем признакам классический голливудский байопик. Неужели и до этого жанра добрались бесчинства? Да, ведь сам Боб Дилан оказался очень недоволен тем, как в фильме перевираются факты из его жизни Да, ведь певец Пит Сигер, сыгранный Эдвардом Нортоном, на самом деле был наполовину этническим эфиопом Да, ведь оказалось, что Тимоте Шаламе пел не своим, а омоложенным с помощью ИИ голосом самого Дилана Нет, никаких скандалов тут нет Дальше! Уже, кажется, все в курсе, что «Эмилия Перес» — самый скандальный фильм на нынешних «Оскарах». Но в чем именно состоит главный спор вокруг фильма? Имеют ли право французские кинематографисты снимать о Мексике, не делая ресерча и не выезжая за пределы Парижа? Имеет ли право мужчина-режиссер рассуждать о том, как трансгендерный переход способен сделать из уродливого злодея красивую благотворительницу? Имела ли право актриса Зои Салданья смешанной расы играть певицу Нину Симон в темном гриме? Имела ли право актриса Карла София Гаскон публиковать грубые токсичные твиты по поводу вообще всех новостей последних лет? Имела ли право американка Селена Гомес разговаривать в фильме на ломаном испанском, а режиссер — называть этот язык «языком бедняков»? Все эти споры одинаково ожесточенны Дальше! Получается, что скрытый фронтраннер сезона — «Злая»? Или о чем сейчас идет злая молва в твиттере? О расистских статьях Л.Фрэнка Баума О самовлюбленных интервью Арианы Гранде и Синтии Эриво Об официальных куклах, на коробках с которыми по ошибке напечатали адрес порносайта Все это мелочи на фоне того, что «Злая» — идеальный голливудский мюзикл в лучших традициях жанра Дальше! Насколько реалистичен поворот, что главный приз все-таки заберут «Мальчишки из „Никеля“»? Полностью реалистичен, сюжет «Конклава» предсказал победу этого фильма Увы, даже если это самый морально чистый фильм из номинантов, статистически это почти невозможно Не подловите! У «Мальчишек из „Никеля“» нет номинации на «Лучший фильм» Такого фильма вообще не существует Дальше! Повторить тест