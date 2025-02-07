Токсичный «Оскар». Назовете точные причины, по которым эти фавориты недостойны статуэток?

А у самого «Конклава» какой скелет в шкафу?
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«Анора» Шона Бейкера ранее завоевала «Золотую пальмовую ветвь». Что может стать препятствием на пути этого фильма к победе на «Оскаре»?
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Какой грех совершили авторы «Бруталиста» и теперь рискуют поплатиться статуэтками?
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Ну с «Субстанцией» все понятно. «Лучший фильм» хоррору не светит, зато у Деми Мур «Оскар» за совокупность заслуг, считай, в кармане. Или не в кармане?
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«Дюна: Часть вторая» получила номинацию на «Лучший фильм», но Дени Вильнев пролетел мимо «Лучшего режиссера», из‑за чего актер Джош Бролин пообещал уйти из кино. А почему даже с имеющейся номинацией фильму могло не повезти?
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Бразильская антитоталитарная драма «Я все еще здесь» стала одним из самых неожиданных номинантов на «Оскар». Неужели и здесь без скандалов не обошлось?
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«Боб Дилан: Никому не известный» — по всем признакам классический голливудский байопик. Неужели и до этого жанра добрались бесчинства?
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Уже, кажется, все в курсе, что «Эмилия Перес» — самый скандальный фильм на нынешних «Оскарах». Но в чем именно состоит главный спор вокруг фильма?
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Получается, что скрытый фронтраннер сезона — «Злая»? Или о чем сейчас идет злая молва в твиттере?
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Насколько реалистичен поворот, что главный приз все-таки заберут «Мальчишки из „Никеля“»?
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