10 фильмов, на которые стоит пойти в кино в феврале: «Обезьяна», Элорди и два Юры Борисова

Поход в кино на новый фильм — все еще надежнейшее развлечение в городе. Ведь там показывают новый хоррор от режиссера «Собирателя душ», школьное аниме от создательницы «Формы голоса» и сразу два фильма с оскаровским номинантом Юрой Борисовым. Для самых искушенных синефилов — исповедь Пола Шрейдера с Джейкобом Элорди и безумный ромком Мигела Гомиша.

«Сент-Экзюпери» С 6 февраля

Писатель и авиатор Антуан де Сент-Экзюпери (40-летний Луи Гаррель в роли 30-летнего героя) пытается отыскать в аргентинских Андах своего друга-авиатора Анри Гийоме (60-летний Венсан Кассель в роли 28-летнего), потерпевшего крушение.

Скажем сразу: «Сент-Экзюпери» — невзлетевший фильм, миновавший все кинофестивали, за исключением разве что мировых фестивалей французского кино при посольствах. Пишут, что кино не дает никакой контекстной информации о главном герое, которую можно было бы ждать от байопика, а вместо этого режиссер Пабло Агеро просто упивается поэтичными планами красивого неба и так восхищается своими актерами, что даже не пытается ими режиссировать. Звучит как один из тех провалов, который интереснее увидеть своими глазами, чем иной успех.

Сент-Экзюпери Биография / с 4 февраля Билеты Подробнее на Афише

«Твой цвет» С 13 февраля

Две обычные японские школьницы и школьник-очкарик собираются в любительскую рок-группу.

Аниме-режиссерка Наоко Ямада («K-On!», «Форма голоса») стояла у истоков моэМоэ — жанр аниме и манги, нацеленных на фансервис для отаку, склонных эмоционально привязываться к милым женским персонажам.-волны, которая захватила аниме в конце нулевых и десять лет до прихода исекая главенствовала в индустрии. Хейтеры говорили, что сверхмилые до степени нереалистичности бессюжетные зарисовки из школьной повседневности — фетишистская бессмыслица. А фанаты упивались этими аниме как терапевтическим АСМР-контентом. Правда была где‑то посередине.

«Твой цвет» выглядит как улучшенная и концентрированная коллекция всех топовых наработок этого жанра. Ямада работает уже не на студии Kyoto Animation, а с более экспериментальной командой Science Saru: цвета здесь кислотнее, а линии — более дерганые и рваные. Словом, даже если вам не нужен АСМР-контент, есть на что посмотреть.

Твой цвет Мультфильм / с 9 февраля Билеты Подробнее на Афише

«Гранд-тур» С 13 февраля

Незначительный британский чиновник, обосновавшийся в колониальной Мьянме, сбегает в азиатский «гранд-тур» от своей невесты, прибывающей на пароходе в день запланированной семь лет назад свадьбы.

Мигел Гомиш, медленный и заумный фестивальный режиссер, снял самый странный ромком на свете . Как и в «Аталанте» (в сущности, фильме-родоначальнике всего жанра), практически весь фильм герой и героиня проводят порознь. А из предыдущих постдокументальных экспериментов Гомиша в фильм перекочевал следующий авангардный прием: все натурные кадры азиатских стран колониального периода сняты в современности. То есть путешествующий главный герой наблюдает небоскребы, рынки, транспорт XXI века, при этом костюмированные интерьерные сцены сняты на студии в Португалии. Как ромком это дело совершенно никуда не годится: герой просто никакой, героиня раздражающая — все это не романтично и не смешно. Но как на формалистский эксперимент на кино можно смотреть не без интереса.

Гранд-тур Исторический / с 10 февраля Билеты Подробнее на Афише

«Снова наступит рассвет» С 13 февраля

Группа исландских студентов модельной внешности (все как один рыжие) переживают горечь утраты сверстника через танцы до рассвета.

«Снова наступит рассвет» — постподростковая мелодрама (для тех, кто чуть старше героев «Эйфории» и «Молокососов», но младше «Милой Фрэнсис» и «Худшего человека на свете»), в прошлом году объездившая кучу кинофестивалей (начала с каннского «Особого взгляда»). Критики сообщают, что режиссер Рунар Рунарссон знает толк в том, чтобы изображать скорбь красиво, как на открытке. Возможно, ничего особенного, но у каждого в жизни есть такой возраст, когда неглубокое подростковое кино может значить больше, чем что‑либо еще.

Снова наступит рассвет Драма / с 8 февраля Билеты Подробнее на Афише

«Пророк. История Александра Пушкина» С 14 февраля

Великий русский поэт Пушкин (в роли кучерявого «арапа» почему‑то Юра Борисов в парике) проходит рэп-игру своего времени с той лишь разницей, что здесь на батлах используются реальные дуэльные пистолеты.

В любой другой момент времени китчевый блокбастер-байопик про Александра Сергеевича, спродюсированный Михалковым и снятый фактическим дебютантом Феликсом Умаровым без какой‑либо оглядки на реализм, было бы рекомендовать странно. Но совсем не глупо советовать этот фильм, когда в нем играет главную роль теперь уже оскаровский номинант Юра Борисов. Кто знает, как и где сложится дальнейшая судьба этого прекрасного артиста (в ближайшие недели перед ним открыты буквально все двери); быть может, это вообще его последняя роль в российском блокбастере такого формата — что само по себе примечательно.

Пророк. История Александра Пушкина Драма / с 4 февраля Билеты Подробнее на Афише

«О, Канада» С 20 февраля

Умирающий режиссер-документалист (Ричард Гир), известный скандальными фильмами-расследованиями, напоследок сам дает саморазоблачительное интервью своему бывшему ученику, в котором признается в фальсификации своей героической биографии и в плохом отношении к женщинам, бывшим с ним рядом. В роли молодой версии героя во флешбэках — Джейкоб Элорди.

Великий режиссер-экзистенциалист Пол Шрейдер в последние годы заметно ускорился, явно понимая, что фильмов в нем осталось не так уж много. За последние пять лет он снял три картины и готовит еще два ( надеемся, не прибегая к помощи ChatGPT, который он рекламирует в последнее время в соцсетях ), что, конечно, несет свои побочные эффекты: все говорят, что новое его кино — самое неровное, непропорциональное, аляповатое чуть ли не во всей его фильмографии. Но, с другой стороны, как можно пропустить завещание великого экзистенциалиста (даром что «О, Канада» — адаптация романа Расселла Бэнкса)?

О, Канада Драма / с 19 февраля Билеты Подробнее на Афише

«Обезьяна» С 27 февраля

Заводная обезьяна убивает людей все более комично-изощренными способами.

Осгуд Перкинс снял однозначно самый страшный, атмосферный и запоминающийся хоррор 2024 года «Собиратель душ», к тому же взорвавший кинопрокат (это все еще самый кассовый инди-хоррор со времен «Ведьмы из Блэр» в США и просто один из самых успешных американских фильмов в российском прокате с 2022 года). Перкинс решил ковать железо, пока горячо: в сотрудничестве со все той же студией Neon готовится выпустить новый хоррор — «Обезьяну» по рассказу Стивена Кинга — спустя всего лишь полгода после предыдущего хита. На «Собирателя душ», впрочем, кино похоже несильно: ради разнообразия выбрана явно более шутливая и трешовая интонация , даром что в «Собирателе душ» тоже фигурировали злые игрушки.

Обезьяна Комедия / с 26 февраля Билеты Подробнее на Афише

«Кончится лето» С 27 февраля

Откинувшийся с зоны молодой человек (снова Юра Борисов) возвращается в родной поселок к пожилому отцу (Дмитрий Поднозов) и брату-подростку (Макар Хлебников). После неудачи на новой работе в золотодобывающей артели герой не придумывает ничего лучше, чем украсть у ее хозяина золотые слитки и вместе с братом пуститься в бега.

Насупленный и совсем не смешной криминальный фильм , снятый якутскими кинематографистами (режиссеры — Владимир Мункуев и Максим Арбугаев) с русскими звездами и выигравший кинофестиваль «Маяк». Оскаровский номинант Борисов и здесь призван вдохнуть новую жизнь в более-менее шаблонное жанровое упражнение. Посмотревший фильм кинокритик «Афиши» Евгений Ткачев утверждает, что фильму не избежать сравнений с «Братом», а значит, Борисов справился.

Кончится лето Драма / с 17 февраля Билеты Подробнее на Афише

«Мемуары улитки» 27 февраля

Эксцентричная несчастная женщина вспоминает всю свою непримечательную жизнь в Австралии — от раннего детства, проведенного с парализованным отцом-жонглером и братом-близнецом, до подростковых лет в компании приемной бабушки и откровенно суицидальной взрослой жизни.

Режиссер Адам Эллиот снимает самые мерзкие и депрессивные пластилиновые мультфильмы в мире: все декорации как будто бы обуглены, все герои, кажется, вот-вот умрут от раковых опухолей. Говорят, будто эти коллекции человеческих несчастий (в данном случае якобы основанных непосредственно на биографии Эллиота — и правда сына клоуна-акробата) могут иметь терапевтический эффект. Проверять стоит только самым неслабонервным, но главное — не водить на этот уникальный аттракцион детей.

Мемуары улитки Мультфильм / с 27 февраля Билеты Подробнее на Афише

«Конец света» С 27 февраля

Семья нефтяных магнатов (Тильда Суинтон, Майкл Шеннон, Джордж МакКей) вместе с дворецким и врачом живут свою лучшую жизнь в подземном бункере после экологической катастрофы. Идиллию нарушает возникающая из ниоткуда молодая девушка, на которую положит глаз сын (МакКей), никогда не видевший внешнего мира.

Джошуа Оппенхаймер прославился жестокими документальными фильмами о геноциде с нарочито несмотрибельными музыкальными номерами. В случае с теми прославленными критиками работами эстетическое уродство оправдывалось монументальностью месседжа (мол, у некоторых людей вообще нет совести), а за такой же эстетический гротеск в новом художественном мюзикле о конце света с голливудскими артистами те же самые критики его обругали. «Конец света» и правда выглядит как необязательный отголосок сразу всех сатирических фильмов последнего времени о страдающих богачах. С другой стороны, еще никто не снимал такое кино так, чтобы страдали и зрители , — если вы вдруг готовы смотреть на мучения богачей вечно, его нельзя пропускать.