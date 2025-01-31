7 негромких номинантов на «Оскар»-2025, которые уже можно посмотреть в сети и в кино

Рассказываем про 7 фильмов — номинантов на «Оскар»-2025, о которых мы еще не писали. Шесть из них можно посмотреть в сети (особенно советуем «Мальчишек из „Никеля“» и новых «Уоллеса и Громита»!), а картину «Быть лучше: История Робби Уильямса» стоит поймать в российском прокате. В качестве бонуса — ссылки на вообще все наши оскаровские рецензии.

«Мальчишки из „Никеля“» («Nickel Boys»), реж. РаМелл Росс Номинации в категориях «Лучший фильм» и «Лучший адаптированный сценарий»

© Orion Pictures

Самый, наверное, экспериментальный фильм этой оскаровской гонки — по крайней мере, в номинации «Лучший фильм» вряд ли кто‑то может сравниться с ним в художественной бескомпромиссности.

Это экранизация нашумевшего, увенчанного Пулитцеровской премией 2020 года романа «Мальчишки из „Никеля “» Колсона Уайтхеда («Подземная железная дорога»), основанного на зверствах, которым подвергались подростки в исправительной флоридской школе для мальчиков имени А.Г.Дозье. В романе и, соответственно, фильме она получила название «Никель», а ее заложниками в 1960-е годы, во времена сегрегационного закона Джим Кроу, среди прочих ребят становится пара афроамериканских тинейджеров. Идеалист Элвуд Кертис (Итан Хериссе) и циник Джек Тернер (Брэндон Уилсон) быстро сдруживаются, ведут дискуссии о несправедливом мироустройстве, а потом решаются бежать.

Уайтхейд описал этих персонажей как «две разные части моей личности», поэтому неудивительно, что режиссер РаМелл Росс чередует разные точки зрения, прибегая ко всяким операторским фокусам. «Мальчишки из „Никеля “» сняты субъективной камерой — то от лица Элвуда, то от лица Тернера, но бывает, что мы видим и обоих героев в кадре. Добавьте сюда нелинейный фолкнеровский нарратив, когда в повествование внезапно врываются флешфорвады, и вы получите киношный эквивалент постмодернистской «южной готики», снятый в крайне поэтичной, как и предыдущий фильм Росса, док «Округ Хейл утром и вечером», манере.

Это не зрительское, в смысле не массовое, но совершенно нетривиальное кино — гораздо радикальнее оскароносного «Лунного света», даром что оно тоже поставлено на студии Брэда Питта «Plan B». Вряд ли ему светит большой хайп за пределами фестивальных кругов и главная награда киноакадемии, но в этом фильме столько «шума и ярости», столько обезоруживающей поэтики, что хватает на все два с половиной часа хронометража.

Е.Т.

Мальчишки из «Никеля» Драма / США, 2024 Подробнее на Афише

«Синг-Синг» («Sing Sing»), реж. Грег Кведар Номинации в категориях «Лучшая мужская роль», «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучшая песня»

© A24

Некоторым заключенным колонии строгого режима «Синг-Синг» повезло проводить дни в театральном кружке. Здесь взрослые мужчины — все, как дети, смешливые и дурашливые — разыгрывают пьесу, написанную режиссером (Пол Рейси) на заказ примерно по той же схеме, по которой родители или учителя пишут что‑то по приказу пятилеток: заключенные просят добавить в компанию Гамлету древнеегипетских мумий, пиратов, Фредди Крюгера и кого только не. Единственный человек, которого этого чуть-чуть смущает, — затычка в каждой бочке по прозвищу Божественный Джи (Колман Доминго), сидящий по фальшивому, с его же слов, обвинению уже больше четверти века. В юности он ходил в балетную школу, а теперь завалил камеру книжками и черновиками собственных пьес да прошений о помиловании.

«Синг-Синг» — бесстыдный образец сентиментального и манипулятивного кино, которое в былые времена брало на «Оскарах» главные призы за счет своего социального заряда, а теперь вынуждено довольствоваться периферийными номинациями. В каком‑то смысле данная работа студии A24 — худший из образцов этого квазижанра, потому что изо всех сил пытается притвориться, что не является слащавой фальшивкой. Снято все на эстетскую пленку, слезодавильной музыки по минимуму, а главный аттракцион — постдокументальный кастинг реальных экс-заключенных на роли самих себя. Но сути фильма это не меняет: сложных вопросов о искуплении вины он намеренно не касается (никто, кроме ошибочно обвиненного главного героя, не говорит о своих статьях), а работа театрального кружка демонстрируется такими широкими мазками, что никакой новой информации о спасительной силе искусства зритель не получает.

Не удивительно, что авторы фильма — в том числе прототип героя Доминго Джон Уитфилд и исполнитель роли самого себя Кларенс Маклин, написавшие автофикшн-сценарий на основе реального опыта в заключении, — не смогли раскрыть эту тему. Ведь ни тогда за решеткой, ни сейчас эти рассказчики не были готовы поставить на кон что‑то серьезное — они просто получали удовольствие от процесса. Кайфовать от своей работы, конечно, тоже важно, но не для зрителей.

Н.Л.

Синг-Синг Комедия / Италия, 1983 Подробнее на Афише

«5 сентября» («September 5»), реж. Тим Фельбаум Номинант в категории «Лучший оригинальный сценарий»

© Paramount Pictures

В 1972 году на Олимпиаде в Мюнхене палестинские террористы захватили в заложники израильских спортсменов, а американский телеканал ABC, так получилось, транслировал теракт в прямом эфире. Краем глаза его можно было увидеть в российской спортивной драме «Движение вверх», а его последствия — в триллере «Мюнхен» Стивена Спилберга. Швейцарский режиссер Тим Фельбаум («2016: Конец ночи», «Чужая Земля») решил показать трагедию глазами тех людей, благодаря которым ее увидел весь мир.

На «Оскарах» традиционно любят не только фильмы про кинематографистов, но и про журналистов (статуэтки «Всей президентской рати» и «В центре внимания» не дадут соврать). «5 сентября», правда, номинировано только на «Лучший сценарий», что немного несправедливо: поставлено оно так же бойко, как и написано. Это, быть может, не выдающийся, но достойный эрзац «Службы новостей» Аарона Соркина и «Прямого эфира из Багдада» с Майклом Китоном, говорящий об арабо-израильском конфликте не публицистических языком современных новостных сводок, а через дистанцию в пятьдесят лет и неустаревающие нормы журналисткой этики.

Е.Т.

5 сентября Исторический / Германия, 2024 Подробнее на Афише

«Поток» («Straume»), реж. Гинт Зильбалодис Номинант в категориях «Лучший анимационный полнометражный фильм» и «Лучший международный фильм»

© Charades

Уродливо раскрашенные без градиентов, как картины по номерам или пережатые гифки, кот, капибара, птица-секретарь и лемур плывут на парусной лодке, пытаясь спастись от всемирного потопа. Экстремальные экшн-сцены с утоплениями, падениями и погонями чередуются с робкими попытками животных помогать друг другу с пропитанием. Визуально все это сильно смахивает на кат-сцены какой‑нибудь инди-игры: например, героев окружает абстрактный фэнтези-мир с заброшенными статуями неизвестной цивилизации, как в The Witness. И поэтому отсутствие на экране геймплея, где зритель мог бы управлять котом, как в Stray, начинает вызывать странные ощущения.

Не хочется сильно ругать самый успешный на «Оскарах» латвийский фильм в истории, но все-таки сложно понять, откуда такие восторги. Режиссер Гинтс Зилбалодис совмещает фильм-катастрофу с религиозной притчей, но берет худшее от обоих жанров. Катастрофа, как в сказке, начинается и заканчивается без особых причин, при этом животные не антропоморфны, себя не осознают и не имеют особых мотиваций. Гораздо убедительнее что‑то подобное проворачивал Мартин Розен в своих легендарных мульт-триллерах из мира животных «Отчаянные псы» и «Обитатели холмов». Он, наоборот, совмещал строгую по всем законам физики беспощадность реальной животной жизни с очеловечивающими четвероногих героев верой и философией. В страшных и трагичных фильмах Розена можно было разглядеть универсальные взрослые законы мира, а скучный и тривиальный «Поток» всерьез заинтересует разве что маленьких детей.

Н.Л.

Течение Мультфильм / Латвия, 2024 Подробнее на Афише

«Быть лучше: История Робби Уильямса» («Better Man»), реж. Майкл Грейси Номинант в категории «Лучшие визуальные эффекты»

© «Вольга»

Выходец из рабочей английской семьи, выглядящий почему‑то как волосатый шимпанзе и растущий без отца (Стив Пембертон), проходит путь от жаждущего внимания забитого школьника до жаждущей внимания второстепенной, но жутко коммерчески успешной поп-звезды.

«Быть лучше: История Робби Уильямса» — фильм-парадокс: феноменально эффектно рассказанный сюжет и вместе с тем абсолютно отталкивающее повествование от лица безнадежного нарцисса. Начнем со слона в комнате, а точнее с обезьяны. Выбор такой метафоры в качестве центрального визуального приема не так странен, как может показаться на первый взгляд. Это не просто попытка привлечь внимание зрителей на фоне бума музыкальных байопиков, где очередь уже дошла до далеко не самых легендарных артистов вроде Фаррелла, у которого, к слову, скоро выходит второй байопик за два года (после карьерной хроники, собранной из «Лего», это будет экранизация детских воспоминаний музыканта от Мишеля Гондри). На самом деле тот факт, что мы видим главного героя так, как он видит тебя, а не как его видят окружающие, — сильнейший психологический ход, позволяющий зрителям прожить историю от первого лица. Ранее такой прием, скажем, применял Инио Асано в одном из величайших комиксов всех времён «Спокойной ночи, Пунпун», где школьник с психологическими проблемами изображался в виде птички.

Проблема в том, что история, которую рассказывает от первого лица певец Робби Уильямс, всерьез трогает только в эти первые минуты воспоминаний из школьных лет (эмоциональный пик фильма — параллельный монтаж неловкого выступления героя на утреннике и такого же выступления его отца на опен-майке). Дальше начинается исповедь нарцисса, оставляющая неприятное послевкусие. Для всех якобы худших вещей, которые он совершил в жизни (пропустил звонки мамы, когда умирала бабушка, но не пропустил похороны; изменил невесте; злоупотреблял, но бросил), он находит красноречивое психологическое оправдание, превращая даже перечисление травм взросления в срежиссированное шоу.

Та самая терапевтическая мантра «быть лучше», вынесенная в заглавие, сводится к тому, что в кульминации фильма поп-звезду прощают, хвалят и принимают таким, как есть… более молодые версии его самого. Рукоплещущие поющему шимпанзе его же клоны-шимпанзе, дорого отрисованные на компьютере, — что это, если не пик кинематографического самолюбования? Для Уильямса это, к слову, тоже уже второй автофикшн за два года — прошлогодний нетфликсовский док-сериал, где он, лежа в трусах на кровати в гостиничном номере, отсматривал на ноутбуке персональный видеоархив, газета Guardian прямо назвала «онанистским».

Фанатов творчества певца фильм вряд ли удовлетворит: из него ничего не узнать о ремесле артиста кроме того, что в 1990-е ему нравились Oasis, и он хотел подражать Лиаму Галлахеру. Зато фильм представляет ценность как саморазоблачительный портрет человека с большими психологическими проблемами, который думает, что вываливает на экран вообще все, но на самом деле раскрывает о себе даже больше, чем осознает. А ещё режиссёр Майкл Грейси реально знает толк в постановке музыкальных номеров: «Эмилия Перес» этому мюзиклу и в подметки не годится.

Н.Л.

Быть лучше: История Робби Уильямса Биография / с 31 января Билеты Подробнее на Афише

«Уоллес и Громит: Самая дикая месть» («Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl»), реж. Мерлин Кроссингем и Ник Парк Номинант в категории «Лучший анимационный полнометражный фильм»

© «Netflix»

Неожиданный полнометражный сиквел короткометражки «Неправильные штаны» (1993), который аниматор Ник Парк снял почти тридцать лет спустя. Пока неутомимый изобретатель Уоллес создает механизированных гномов в помощь всем садоводам, а его умный пес Громит скептически закатывает глаза, грабитель-пингвин готовит дерзкий побег из зоопарка, где отсиживает срок, а также план мести для Уоллеса и Громита.

Сладчайшие полтора часа, которые вышли прямиком на «Нетфликсе» и за которые не жалко отдать вторую «Головоломку». Кто‑то во всем этом может увидеть консервативный манифест против новых технологий, но, во-первых, Ник Парк не настолько категоричен, а во-вторых, технологии действительно могут служить не только во благо, но и во вред. Впрочем, главное в мультфильме даже не месседж, а шикарнейшая сцена погони и антагонист, который доказывает, что все лучшие злодеи этого киносезона — пингвины!

Е.Т.

Уоллес и Громит: Самая дикая месть Мультфильм / Великобритания, 2025 Подробнее на Афише

«Мемуары улитки» («Memoir of a Snail»), реж. Адам Эллиот Номинант в категории «Лучший анимационный полнометражный фильм»

© «Must See Magic Film»

Несчастная женщина по имени Грейс (Сара Снук), сидя на лавке замызганного огорода, вспоминает свою нелегкую жизнь. Депрессия, собирательство улиток, детство с любимым братом-бунтарем Гилбертом (Коди Смит-Макфи) и парализованным отцом-французом (Доминик Пинон), брак с ремонтником микроволновок (Тони Армстронг) — и, наконец, дружба с древней, как планета Земля, старушкой Пинки (Джеки Уивер), чья богатая биография насчитывает работу в стриптизе, двух мертвых мужей и матч в пинг-понг с Фиделем Кастро.

Предыдущий полный метр австралийского аниматора Адама Эллиота «Мэри и Макс» получил номинацию на «Оскар» за лучший мультфильм, но так страшно провалился в прокате, что следующие несколько лет режиссер провел в депрессии. Этим объясняется и пятнадцатилетний перерыв между двумя полнометражными работами, и выбор такой героини, как Грейс в качестве протагонистки — пассивной и несчастной, прячущейся от уродства своего пластилинового мира в воображаемой раковине. Вновь номинированные на «Оскар» «Мемуары улитки» — в буквальном и фигуральном смыслах ручная работа, в которой проблески счастья виднеются сквозь трещинки несовершенств.

Новый мультфильм Эллиота можно было бы назвать бессовестной слезодавилкой, если бы не фирменная черта аниматора — любовь к чернейшему макабрическому юмору, которым даже Тим Бертон наверняка бы посоветовал австралийцу попуститься. Можно только посочувствовать детям, которым невнимательные родители включат этот мультфильм! Когда ударный заряд сентиментальности и гэги про мертвых морских свинок вступают в алхимическую реакцию, становится ясно, что мелодрама получилась даже слишком эффективной — все же смотреть кино сквозь слезы не очень удобно. Скрестим пальцы, чтобы на следующий мультфильм у Эллиота ушло не пятнадцать лет.

В.Г.

«Мемуары улитки» выйдут в российский прокат 27 февраля.

Мемуары улитки Мультфильм / с 27 февраля Билеты Подробнее на Афише

А вот, что мы писали про остальных номинантов на «Оскар»-2025 «Эмилия Перес» (13 номинаций) «Масштаб задумки полностью нивелируется тем, что, как и Лос-Анджелес в „Субстанции“, Мехико целиком снято где‑то под Парижем…» — рецензия Никиты Лаврецкого.

«Бруталист» (10 номинаций) «Для Корбета важна не только грандиозность повествования, но и личностная монументальность его героев, их божественная недосягаемость. И „Бруталист“, помимо прочего, — кино о крахе этой монументальности, сломанном макете человека…» — рецензия Дениса Виленкина из Венеции.

«Злая» (10 номинаций) «…„Злая“ — пример абсолютного успеха студийного подхода в кино. Во многом это работа по формуле, алгоритму, но в данном случае на каждом шагу, при выборе каждой переменной продюсерам улыбнулась удача…» — рецензия Никиты Лаврецкого.

«Конклав» (8 номинаций) «…Проблема фильма в том, что для циничного конспирологического триллера он чересчур назидательный, а для ироничной трагикомедии нравов — недостаточно эксцентричный…» —рецензия Никиты Лаврецкого.

«Анора» (6 номинаций) «Что касается персонажа Юры Борисова — гопника Игоря на службе у семейства Захаровых, — то он одновременно воплощение совести и авторского взгляда в этом фильме…» — писала Анна Стрельчук из Канн.

«Дюна: Часть вторая» (5 номинаций) «Книжка Герберта была про политику, практически все битвы оставались за кадром — даже финальная за Арракин, столицу Арракиса. У Вильнева, наоборот, между разговорами на экране творится непрекращающееся мочилово…» — рецензия Евгения Ткачева.

«Субстанция» (5 номинаций) «Режиссерка плюет на причинно-следственные связи, умышленно затягивает простоватое повествование и разговаривает не с интеллектом, а с эмоциями зрителей…» — рецензия Евгения Ткачева.

«Носферату» (4 номинации) «Консервативный до мозга костей режиссер Эггерс и близко не стремится удивлять самой историей — только ее оформлением…» — рецензия Никиты Лаврецкого.

«Дикий робот» (3 номинации) «„Дикого робота“ с его идеей столкновения природы и технологий легко представить в руках Хаяо Миядзаки и студии Ghibli…» — рецензия Василия Говердовского.

«Я все еще здесь» (3 номинации) «Фернанда Торрес, вне сомнений, заслужила актерский Кубок Вольпи, который в итоге ушел Николь Кидман за „Плохую девочку“…» — писал Денис Виленкин из Венеции.

«Ученик» (2 номинации) «…Не будет преувеличением сказать, что фильм принадлежит Джереми Стронгу, наигравшему на „Оскар“ и даже больше…» — рецензия Никиты Лаврецкого.

«Настоящая боль» (2 номинации) «Полтора часа хронометража герои будут кататься по современной Польше, шутить, грустить и пытаться лучше понять себя, близких и внутреннюю (да и внешнюю) боль…» — рецензия Леши Горбаша.

«Головоломка-2» (номинация за лучший анимационный фильм) «Если первая часть „Головоломки“ рассказывала про то, что Радость не может существовать без Печали, то сиквел забирается в дебри самосознания и пытается разобраться, из чего вообще формируется человеческая личность…» — рецензия Евгения Ткачева.

«Девушка с иглой» (номинация за лучший международный фильм) «Мощное и провокационное высказывание в поддержку абортов…» — Анна Стрельчук из Канн.

«Семя священного инжира» (номинация за лучший международный фильм) «Трехчасовой фильм Мохаммада Расулофа настолько сильно возвышается над всеми остальными фильмами, показанными в этом году в Каннах, что только остается надеяться, что он тебя не раздавит…» — Егор Москвитин из Канн.

«Другой человек» (номинация за лучший грим) «Еще одно кино о том, что люди по-настоящему не меняются, какие бы радикальные или фантастические внешние трансформации они ни переживали…» — рецензия Никиты Лаврецкого.

«Гладиатор-2» (номинация за лучшие костюмы) «Визуальное мастерство Скотт не растерял: его перегруженные деталями батальные полотна и кровавые портреты связанных поединком мужчин смотрятся объемно и динамично, даже когда в ход идет нарочито антиреалистичная компьютерная графика…» — рецензия Никиты Лаврецкого.

«Чужой: Ромул» (номинация за лучшие визуальные эффекты) «Интересно, как экзеки корпорации „Дисней“, запускавшие в производство прямолинейное кино об эксплуатации трудящихся, могли не заметить великую иронию в решении не нанимать на роль оплачиваемого актера, а просто всрато перерисовать на компьютере их бывшего мертвого работника…» — рецензия Никиты Лаврецкого.