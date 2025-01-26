19 самых ожидаемых сериалов 2025 года

Военная мелодрама с Джейкобом Элорди, супергероика с Николасом Кейджем, спортивная комедия с Гленом Пауэллом, авторские проекты Винса Гиллигана и Романа Михайлова, продолжения «Белого лотоса» и «Грызни» — собрали для вас самые ожидаемые новинки стримингов, на которые будет не жалко потратить очередной год единственной жизни.

«Том Грин: Село» («Tom Green: Country») 31 января, Amazon Prime Video

Новость-молния: прямо сейчас камбэк совершает Том Грин — один из самых влиятельных комиков рубежа веков, икона MTV, которому своими пранками обязаны «Чудаки», а «антиюмором» — Эрик Андре. Нет, речь не о возможной премьере легендарного долгостроя Prankstar, просто на Amazon Prime Video вышел автобиографический док-рекап, а на днях готовятся выйти стендап-спешел Грина и реалити-сериал про его нынешнюю жизнь в канадской глубинке.

Том Грин прошел игру на пару десятков лет раньше всех остальных: стал королем хайпа и постиронии еще к 2000 году, после этого снял большое авторское кино «Пошел ты, Фредди» (четыре «Золотые малины» в 2001 году, показ на синефильском The Criterion Channel в 2024 году) и, разочаровавшись в славе, еще в нулевые запустил в своем лос-анджелесском подвале то, что сейчас называют подкастом. В конце концов, он закономерным образом пришел к дауншифтингу в Канаде, прикупив ферму. Может показаться, что его шоу вторично после Джереми Кларксона, но вообще-то он даже тут был первым. К тому же стандартные форматы в исполнении Тома Грина все равно ни на что не похожи — он все еще потрясающий сардонический персонаж, в кадре все еще слишком часто появляются его родители, а репрезентация дикой канадской эксцентричности с годами в его творчестве только усилилась.

«Белый лотос» («The White Lotus»), 3-й сезон 16 февраля, HBO

Впечатляет тот факт, что Майк Уайт в третий раз подряд выступает режиссером и сценаристом всех серий своего выдающегося авторского телеромана «Белый лотос». Конечно, у Уайта и до этого были гениальные работы («Просветленная», «Статус Брэда»), но впервые он сделал такой хит, на который спрос моментально превысил предложение (изначально планировался только один сезон мини-сериала). Поклонников драматурга это не может не радовать, но и дает им повод для беспокойства. Неужели можно писать третий десяток часов драмы про привилегированных отдыхающих и не скатываться в беллетристику, бульварщину и мыльную оперу?

Уайт на то и гений, чтобы, надеемся, доказать нам, что это возможно. Особенность нового сезона, которая бросается в глаза в этот раз, — то, как в среднем постарел состав героев. Актерский ансамбль, как и всегда у Уайта, скорее не звездный, но интересный. Можно представить, что на хайпе сейчас в Голливуде выстроилась очередь, чтобы сняться в «Белом лотосе», но Уайт все еще отбирает актеров, ориентируясь на свой собственный специфический вкус. Тут и инди-звезда 1990-х Паркер Поузи, и англичанин Джейсон Айзекс, и Уолтон Гоггинс, герой которого в кои-то веки обладает не в одинаковой степени яркой внешностью и безумным характером, а чья внешность скорее контрастирует с очень повседневным усталым взглядом.

«Амандаленд» («Amandaland») 5 февраля, BBC One

Все просто: «Материнство» — один из самых смешных британских ситкомов последних десяти лет. Несмотря на популярность, создатели не стали его растягивать до бесконечности, и четвертого сезона не будет. Вместо этого те же самые три сценаристки и один сценарист написали спин-офф про Аманду — самую нарциссичную и склочную мамочку из родительского чата. Поначалу она была самым бесячим героем сериала, но в конце и к ней зрители прониклись, как это бывает даже в самых беспощадных ситкомах. Сольный спин-офф будет рассказывать про ее жизнь после развода, несколько лишенную былых привилегий.

«Узкая дорога на дальний север» («Narrow Road to the Deep North») 18 апреля, Amazon Prime Video

© Justin Kurzel/Curio Pictures

Австралийскому режиссеру Джастину Курцелу, мастеру тягучей атмосферы, кажется, окончательно надоели невыносимые истории про подонков («Снежный город», «Подлинная история банды Келли», «Нитрам»), и он решил браться за понятные всем жанры. В прошлом году снял полицейский боевик с Джудом Лоу, а теперь готовится представить мелодраму на фоне Второй мировой войны с Джейкобом Элорди в роли пленника на Тихоокеанском фронте. «Узкая дорога на дальний север» — экранизация романа Ричарда Флэнагана, за сценарий адаптации отвечает постоянный драматург Курцелла Шон Грант. Премьера состоится на «Берлинале» — знак качества не только для авторского кино, но и для авторских сериалов.

«Юность» («Adolescence») Netflix

© Netflix

Кажется, Филип Барантини стал жертвой популярности своего кинохита «Точка кипения»: сначала поучаствовал в создании сериального продолжения фильма, а теперь снял новый сериал для Netflix явно с оглядкой на прошлое техническое решение. Та драма о стрессе на кухне (вышедшая, к слову, раньше «Медведя») была снята одним дублем, так что на сей раз пришлось снимать первый в истории однокадровый сериал. Отчасти это, конечно, нонсенс, ведь между сериями все равно будут паузы-склейки. Но все четыре часа, как обещает пресс-релиз, будут рассказывать в реальном времени об истории школьника, которого обвинили в убийстве. Снова у Барантини снимается Стивен Грэм — в роли родителя, а за сценарий отвечает вездесущий Джек Торн («Темные начала», «Энола Холмс», «Это Англия»). Всем бы такие хиты, как «Точка кипения», которые никто до пенсии автора не будет против услышать на бис.

Неназванный сериал Винса Гиллигана Apple TV+

Рэй Сихорн © Corey Nickols/Getty Images

Винс Гиллиган снял сайфай-сериал, про который неизвестно ровно счетом ничего. Не удивляйтесь, что автор криминальных драм «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» снял именно фантастику, ведь вообще-то Гиллиган когда‑то начинал как сценарист «Секретных материалов», для которых написал три десятка серий и выступил одним из создателей спин-оффа «Одинокие стрелки». В главной роли будущего шоу — Риа Сихорн из «Лучше звоните Солу», действие происходит в «резко изменившимся» штате Нью-Мексико. Для одного из ярчайших и самых востребованных авторов «пикового телевидения» дополнительные аргументы, разумеется, излишни.

«Путешествие на солнце и обратно» Платформа не объявлена

© FT Production

Еще один сериал, про который нет информации, кроме жанра, — «Путешествие на солнце и обратно» большого российского автора Романа Михайлова. Известно лишь, что Михайлов собирается дать ответ всем конкурентам по изображению на экране лихих девяностых. В своем телеграм-канале он заявил следующее: «Мы сняли одни из самых аутентичных бандитских сцен в истории русского кино, и не только бандитских, а показали 1990-е как они были, это реальный реализм разборок, хат, блужданий». Все это еще предстоит проверить на деле, но тот факт, что у этого режиссера получатся самые причудливые, сновидческие и ни на что не похожие 1990-е, сомнений не вызывает.

«Слишком много» («Too Much») Netflix

На съемках сериала «Слишком много» © @lenadunham

Лена Данэм — авторка эпохального сериала «Девочки» о поиске себя в двадцать с небольшим, основанного на автобиографическом материале. С дистанции лет ясно, что на ее автобиографии в сущности был основан разве что первый или первые полтора сезона, а остальное было придумано по законам мыльных опер (концовка разошлась с жизнью Лены Данэм совсем уж абсурдным образом, но не будем спойлерить). В последние годы проекты Данэм не набирали популярность: можно вспомнить провальный ситком «Кэмпинг» (ремейк великого сериала Джулии Дэвис) и два прекрасных, пускай и мало кем увиденных, полнометражных фильма 2022 года (секс-комедия «Острая палка» и детское-юношеское драмеди «Кэтрин по прозвищу Птичка»).

Сейчас же замаячил шанс на реальный второй хит Лены Данэм, ведь, кажется, впервые за 13 лет она взялась за фирменный автофикшн. «Слишком много» — история о 30-летней американке (Меган Сталтер из «Хитростей»), которая начинает жизнь с нуля, влюбившись в англичанина в Лондоне (Уилл Шарп, наш любимый режиссер и звезда «Белого лотоса»). Даже если хита не случится, верим, что рассказать о том, чем она сейчас живет, Данэм сможет очень смешно и радикально честно, как она всегда это умела.

«Операция» («Task») HBO

© Max

Брэд Ингелсби снял один из самых памятных детективных сериалов последних лет — «Мейр из Исттауна», в котором совместил эффектную жанровую интригу с очень приземленными и обаятельными персонажами. Мини-сериал оказался таким популярным, что пошли, как это бывает, разговоры о втором сезоне, в том числе из уст Кейт Уинслет. Но, как видим, Ингелсби не спешит выйти в тираж и вместо продолжения про Мэйр решил снять другой сериал, но придуманный явно по отработанной схеме. В полицейском боевике «Операция» про агента ФБР, который раньше был священником, главную роль сыграл Марк Руффало, мастер вовсе не супергеройских ролей, как кто‑то думает, а виртуоз в категориях тюфяков, скуфов и милых лузеров. Если получится хорошо, ждем от Ингелсби и дальше не вторых сезонов, а новых сериалов про очередных усталых взрослых правоохранителей.

«Кресельная фирма» («The Chair Company») HBO

Тим Робинсон © Matt Winkelmeyer/Getty Images

Тим Робинсон — один из ярчайших американских комиков нашего времени, создатель скетчкома «Думаю, вам стоит уйти», который уже можно назвать культовым в кругах ценителей современной комедии. В прошлом году он снялся вместе с Полом Раддом в фильме «Дружба» режиссера Эндрю ДеЯнга, а теперь с ним же в соавторстве выпускает конспирологический ситком «Кресельная фирма» про работника офиса, который после неуточненного стыдного случая начинает свое расследование о загадках производства офисной мебели. Скетчком Робинсона был неровным по материалу, но из одной остроумной идеи, которая, честно говоря, звучит как идеальный ответ насупленному «Разделению», он наверняка сможет сделать что‑то прекрасное.

«Чад Пауэрс» («Chad Powers») Осень, Hulu/Disney+

Кажется, свой план по покорению большого экрана в качестве голливудской звезды класса «А» Глен Пауэлл ставит на небольшую паузу — ради роли в комедийном сериале собственного сочинения про американского футболиста, который со скандалом вылетает из своей команды, после чего не придумывает ничего лучше, чем нацепить на лицо пластический грим и под новым псевдонимом вступить в другую команду. Оригинальным сериал назвать сложно, ведь мастера перевоплощений Пауэлл уже умеренно обаятельно изображал в ромкоме «Я не киллер», и даже фамилия Пауэрс не может не восприниматься как отсылка к Кенни Пауэрсу, герою Дэнни МакБрайда в великом спортивном ситкоме «На дне». Но все равно жутко интересно, как выглядит проект мечты, который придумал на пару с Майклом Уолденом («Локи») один из самых многообещающих актеров Голливуда в момент, когда для него были открыты все двери.

«Паук-Нуар» («Spider-Noir») MGM+

Николас Кейдж © Neilson Barnard/Getty Images

Николас Кейдж — легенда экрана, чья карьера проходила через множество взлетов и падений, но сейчас пребывает на более-менее высоте: в прошлом году «Собиратель душ» стал его самым кассовым фильмом за более чем десять лет (не считая ролей озвучания). Вскоре Кейдж сыграет свою первую сериальную роль, но сразу в проекте класса «А» — игровом кинокомиксе про альтернативную нуарную версию Человека-паука, которую Кейдж уже озвучивал в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные». Учитывая, что в своем ремесле Кейдж мастер не чистого реализма, а всевозможных стилизаций и пастишей, одна эта страннейшая партия делает сериал чрезвычайно любопытным. Увы, в шоураннерах заявлены не хватавшие с неба звезд авторы (сценарист «Парадокса Кловерфилда» Орен Узил, шоураннер «Шантарама» Стив Лайтфут), а в постановщиках — телеремесленники средней руки. Неясно, ждет ли нас качественная стилизация под нуар, достойная центрального перформанса.



«Отдел Q» («Department Q») Netflix

Мэттью Гуд © Slaven Vlasic/Getty Images

Экранизация серии датской беллетристики, которая издавалась в России с подзаголовком «Расследует отдел „Q“» и уже была экранизирована на родине — в российском прокате эта серия фильмов известна как «Мистериум». В главной роли в версии от Netflix заявлен Мэттью Гуд — не самый харизматичный актер, который в последние годы запомнился разве что эпизодической ролью Дракулы в хорроре «Эбигейл». Казалось бы, ничего нового или особенного. Однако у сериала выдающийся шоураннер и режиссер — двукратный номинант на «Оскар» Скотт Фрэнк, прославившийся «Ходом королевы», а в прошлом году выпустивший весьма недурной нуарный детектив «Месье Спейд». В его руках даже беллетристика про фантастический отдел суперсыщиков-маргиналов в шотландском подвале, берущихся за самые глухие висяки, может оказаться более чем убедительной.

«Смерть от молнии» («Death by Lightning») Netflix

Мэттью МакФэдьен © Frazer Harrison/Getty Images

Последние несколько лет все стриминги и каналы пытались сделать новую «Игру престолов», но в итоге выяснилось, что в одну реку не войти дважды и нельзя повторить этот хит, просто беря в разработку другие успешные серии жанровой мировой литературы (экранизация «Задачи трех тел» от шоураннеров «Игры престолов», прямо скажем, не взлетела) или тиражируя все новые и новые приквелы самой «Игры престолов» (в этом году нас ждет «Рыцарь Семи Королевств»).

Но все-таки какие‑то тиражируемые умения шоураннеры Бениофф и Уайсс, сделавшие фэнтези-экранизацию мировым хитом, имеют — они и правда знают толк в расстановке фигур на политической доске. Это доказывает их предыдущий продюсерский проект по заказу «Нетфликса» — вышедшая без лишнего шума «Кафедра», тоже своего рода игра за (внутриуниверситетский) престол. А теперь в рамках этой же долгоиграющей сделки выйдет спродюсированный ими исторический сериал «Смерть от молнии» про американские выборы 1880 года. Главные действующие лица — президент Джеймс Абрам Гарфилд (Майкл Шеннон) и его сталкер-убийца (наш любимый Мэттью МакФэдьен из «Наследников»), утверждавший, будто это он привел последнего к победе и очень настойчиво требовавший компенсации. За режиссуру всех серий мини-сериала отвечает Мэтт Росс («Капитан Фантастик»).

«Лазарь» («Lazarus») Апрель, Adult Swim/TV Tokyo

Когда‑то Синъитиро Ватанабэ казался самым прогрессивным и модным аниме-режиссером, ведь он смешивал сайфай и джаз в «Ковбое Бибопе», хип-хоп и самурайский боевик в «Самурае Чамплу». Но спустя десятилетия его стиль, так и не эволюционировавший, кажется скорее артефактом ушедшей эпохи. Последняя заметная работа Ватанабэ, «Космический Денди», вышла больше десяти лет назад, а сейчас он запускает новый сериал, в котором смешивает такие модные молодежные явления, как паркур и триллер о вакцинации.

Казалось бы, чего вообще можно ждать от этого аниме? Неожиданная новость в том, что, судя по интервью, Ватанабэ изо всех сил старается делать что‑то актуальное. Сюжет про вакцину, которая излечила все болезни, а спустя три года, как оказалось, приводит к неминуемой смерти, находится в опасной близости от идей ковид-диссидентов и всевозможных антипрививочников из сегодняшнего интернета. А еще Ватанабэ говорит, что лучшее, что он видел за последние годы, — это боевики про Джона Уика, и поэтому пригласил в качестве хореографа анимированных экшн-сцен самого Чада СтахелскиРежиссер всех частей «Джона Уика» и легендарный каскадер-постановщик, работавший в том числе над «Матрицей».. Последнее тянет на сенсацию, поэтому пропускать эту работу классика нельзя.

«Черный кролик» («Black Rabbit») Netflix

Фото со съемок © Jose Perez/Bauer-Griffin/Getty Images

Первый сериал Джейсона Бейтмана в качестве звезды и режиссера после завершения «Озарка». В «Черном кролике» компанию ему составит Джуд Лоу в роли владельца ночного клуба, в чьей жизни возникает непутевый брат-хиппарь (собственно, Бейтман). Для Лоу сериал будет реюнионом со сценаристом и режиссером фильма «Безмолвное братство» (Зак Бейлин и Джастин Курцел соответственно), который мы уже вспоминали выше. Пока что не совсем понятно, будет ли этот сериал тяготеть скорее к эксцентрической комедии а-ля «Замедленное развитие» (с тем же Бейтманом) или к насупленной драме, как «Братство» и «Озарк». Но и в том, и в другом случае один этот выдающийся экранный дуэт сделает просмотр любопытным.

«Грызня» («Beef»), 2-й сезон Netflix

Оскар Айзек © Nina Westervelt/Getty Images

Первый сезон «Грызни» — по сути тихого сериала о пассивной агрессии и новой искренности с незаезженными азиатоамериканскими лицами во всех ролях — оказался таким суперхитом, что его из мини-сериала сделали альманахом (по заветам «Белого лотоса»). И во втором сезоне на кастинг выстроилась очередь из голливудских актеров. В отличие от шоураннера «Лотоса» Майка Уайта, Ли Сон Чжин мудрить не стал и просто взял на главные роли крупнейших звезд из возможных: Оскара Айзека, Кэри Маллиган, Чарлза Мелтона, Кейли Спэни, Сон Кан Хо. А масштабы действия раздул до вражды между корейским миллиардером и его женой. Посмотрим, может, и правда получится редкий успешный блокбастер по мотивам скромного инди.

«Репетиция» («The Rehearsal»), 2-й сезон HBO

© Allyson Riggs/HBO

Натан Филдер — автор моего любимого сериала сразу и 2023-го, и 2024 годов «Проклятие», поэтому запоздалое продолжение его прошлого шедевра «Репетиция» автоматом взлетает в топ ожиданий. Метамодернисткое шоу блестяще раскрывало перформативную изнанку всех наших жизней, но дело в том, что Филдер уже тогда довел эту тему до самых окончательных выводов и самых радикальных формальных воплощений, поэтому не совсем ясно, что он может предложить во втором сезоне кроме исполнения на бис первого. Впрочем, что-что, а умение удивлять у Филдера не отнять. Именно это делает его великим американским даже не комиком, даже не шоураннером, даже не режиссером, а просто художником.

«Чужой: Земля» («Alien: Earth») Лето, FX