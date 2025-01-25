Дневники «Сандэнса-2025»: ведем онлайн-трансляцию с фестиваля независимого кино

С 23 января по 2 февраля в Парк-Сити, штат Юта, проходит «Сандэнс» — главный фестиваль независимого кино в США. Егор Москвитин будет вести фестивальный блог на «Афише Daily».

Европейская «Субстанция» и охота на священного оленя #1

The Ugly Stepsister © Shudder/Marcel Zyskind

Главная героиня — одна из злых сестер Золушки, которая тоже мечтает выйти замуж за принца. Чтобы угодить мужчине, героиня раз в пять минут совершает над собой какую‑нибудь экзекуцию: снимает брекеты; исправляет нос, увеличивает грудь, растягивает веки и даже проглатывает ленточного червя, чтобы похудеть.

Попутно развивается линия с внутренней мизогинией: злая мачеха стравливает сестер, наставницы в балетном училище ломают психику девочек, а злая сводная сестра не дает Золушке заниматься грехом с конюхом на сеновале.

Последние полчаса фильма по накалу страстей перебивают «Субстанцию»: черви рвутся наружу; пальцы рубятся тесаком, чтобы нога влезла в туфельку; волосы и зубы стремятся покинуть порт приписки. Мелькают гениталии, разлагаются трупы, гниют деликатесы, лопаются прыщи.

Никаких новых мыслей в фильме не обнаружено, повестка та же, что и в 2017-м году, просто до европейцев все медленнее доходит. Поэтому в перерывах между аттракционами приходится скучать и считать цитаты: к примеру, есть уморительная отсылка к больничному пробуждению Невесты из «Убить Билла».

Но сами аттракционы — это высший пилотаж игры на нервах и провокации рвотных позывов. Будем звать на «Дикие ночи».

А «Свет» (в оригинале — «Luz») Флоры Лау, соответственно, первая печаль фестиваля. Издалека фильм выглядел смесью «Любовного настроения» и «Бегущего по лезвию», «Прошлых жизней» и «После Янга». А вблизи оказался вещью пускай и бесконечно красивой, но очень холодной, чересчур серьезной и бездыханно искусственной. И Изабель Юппер ее не спасает — а только напоминает, что великие артисты чем старше становятся, тем чаще вписываются в сомнительные авантюры.

«Luz» — название VR-игры, в которой молодежь охотится на священного оленя. Параллельно с этими в меру голодными играми разворачиваются две истории отцов и детей. Китаец средних лет, отсидевший в тюрьме и потерявший связь с дочерью, выясняет, что она вебкам-модель и пытается общаться с ней через стримы. Молодая китаянка едет в Париж к бывшей жене своего отца, потому что та умирает.

Отец преследует дочь, дочь преследует мать, все преследуют несчастного оленя.

Режиссер Флора Лау умеет изобразить настоящие мегаполисы Китая так, что от их футуризма становится не по себе: это будущее, в которое возьмут не всех. Но в то же время ее представления о виртуальной реальности — это какая‑то «Фея» Анны Меликян. Старый мир режиссеру как будто бы ближе и понятнее, чем новый. Поэтому и зрелые герои здесь смотрят свысока (или со страхом) на молодых. Многопользовательской игры для двух поколений не выходит. Выходит какой‑то семейный аккаунт в OnlyFans.

Зрительское роуд-муви и линчкор #2

«Омаха» Коула Уэбли — «сандэнсовское» кино в лучшем смысле этого слова: тихое и скромное роуд-муви о путешествии несчастной семьи по большой стране. Отец-одиночка везет 10-летнюю дочь и 6-летнего сына в город Омаха, штат Небраска, — и только знатоки американских законов поймут, почему он выбрал именно это место. В пути герои оказываются в ситуациях, от которых щемит сердце: в социальном магазине не хватит талончиков на питание, машина перестанет заводиться и ее придется толкать, а любимец семьи — золотистый ретривер — превратится из друга в обузу.

Подобные фильмы на «Сандэнсе» показывают каждый год. В «Не оставляя следов» отец-ветеран уводит дочь в лес. В «Хорошенькой» туда же отправляются вроде бы нормальный отец и девочка-подросток. В «Маленькой мисс Счастье» семья отправляется на конкурс. В «Лапочке» сценариста Шайи ЛаБафа путешествуют сын и отец. В «Дяде Фрэнке» с Полом Беттани происходит примерно то же, что и в «Зеленой книге». А в «Песне о любви» свои дома на колесах паркуют у озера старые любовники.

Дорога для американцев — образ судьбы, и отправиться в путь — значит, встретить эту судьбу. И какими бы похожими или предсказуемыми ни были фильмы об этих встречах, они завораживают до сих пор.

«Омаха» — тихое чудо.

Что касается «By Design» Аманды Крамер, то это безумная комедийная фантастика, которую сообща могли бы снять Кантен Дюпье и Йоргос Лантимос — и объяснить свою выходку данью любви к Дэвиду Линчу.

Если вкратце, то это история о женщине, которая так влюбилась в антикварный стул, что поменялось с ним телами. То есть стул стал женщиной и теперь пребывает в апатии даже тогда, когда на него нападает маньяк. А женщина стала стулом, впервые обрела устойчивость в жизни и теперь счастлива от того, что все хотят на ней посидеть.

За абсурдным и затянутым анекдотом на самом деле скрывается грустное размышление о тотальном дефиците эмпатии в нашем мире — особенно среди людей, которые только и делают, что говорят (и пишут) об эмпатии.

Первая половина фильма дичайше смешная, но вторая — неловкая попытка меблировать Черный Вигвам.

Кто‑то стрижет «капусту», а кто‑то может присесть за капусту #3

А вот «Sugar Babies» Рэйчел Флейт — своеобразный приквел «Аноры», документальный фильм о предприимчивой девчонке из американской провинции, которая раскручивает мужчин в интернете на денежные переводы. Началось все с необходимости заплатить 700 долларов за учебу — а превратилось в устойчивый бизнес. Причем героиня не только водит за нос похотливых мужчин, но и позиционирует себя как успешного коуча — и учит других девушек, как быть образцовыми sugar babies«Содержанки» с английского.. Самое поразительное в героине — готовность делиться с режиссером всеми подробностями своей жизни, наивная бравада и чистая душа.

Увы, вместо того, чтобы быть авантюрным триллером в духе «Афериста из Tinder» и «Изобретая Анну», фильм избирает скучный, но социально ответственный жанр дидактического кино. Биография героини неожиданно рифмуется с политической кампанией за повышение МРОТ, диким подробностям режиссер предпочитает печальные зарисовки о жизни «белого мусора», а психологический портрет sugar babies пишется широкими мазками. И про sugar daddies ничего толком не рассказывается: зачем они переводят деньги тем, кого ни разу не увидят, на что покупаются, как охмуряются? А нам же интересно!

Кстати, шесть лет назад здесь же на «Сандэнсе» показали фильм «Черта характера» о мальчишке примерно того же возраста и того же происхождения, который пытается стать звездой соцсетей. Если смотреть эти фильмы, то вместе.

Меж тем главный хит фестиваля по итогам двух дней — «Картошка с капустой» Эвана Туи, причудливое, смешное и жестокое (особенно по отношению к нам — сейчас поймете почему) кино о приключениях американских молодоженов в тоталитарной стране, где казнят за контрабанду капусты.

Гремучая смесь «Солнцестояния» (готовьтесь к фестивалю капусты), «Безумной Хайди» (где в Швейцарии преследуют за нелюбовь к сыру) и «Интервью» (где Джеймс Франко пытался ликвидировать Ким Чен Ира, тут тоже есть Франко, но уже в шкуре медведя) начинается с того, что американских туристов строго спрашивают: нет ли у одного из них в штанах капусты?

Оказывается, неназванная страна, в которую они прилетели, подчинена культу памяти о неназванной великой войне. Во время этой войны жители страны питались только капустой, поэтому сразу после войны ее запретили. Но молодежь все равно тянется к капусте, поэтому черный рынок контрабанды цветет и пахнет. А спецслужбы строго следят за тем, чтобы капуста не попадала в страну.

Сперва фильм соблюдает приличия и пытается отвести подозрения от конкретной страны. Первым героев допрашивает персонаж Стивена Ена — так что держава кажется азиатской. Потом появляется мужчина с арабской внешностью. Затем — целая гвардия опричников всех цветов кожи. Но дальше начинает звучать русское слово «капуста», играть гармонь и мелькать демонический белобрысый мальчик по имени Тимофей. Впрочем, по своим фильм тоже бьет: американские герои и сами жертвы пропаганды (супруг, например, постоянно цитирует разные справочники и принимает жизненные решения на основе рекламных буклетов), а на традиционные ценности аборигенов им откровенно плевать.

Впрочем, от политической подоплеки фильмы быстро уходит в сторону абсурдной, но жизненной семейной драмы. У молодоженов много неразрешенных проблем — и нелепые погони, уморительные танцы и тоталитарный сеттинг становятся отличным поводом наконец-то поругаться и помириться.