Александр Петров наносит двойной удар в Мексике: рецензия на экшн-комедию «Василий»

В прокате криминальная комедия «Василий» Дмитрия Литвиненко, в которой Александр Петров в роли Жан-Клода Ван Дамма в памятном боевике «Двойной удар» играет братьев-близнецов, а авторы фильма пытаются перепридумать «Брата-2». С подробностями Евгений Ткачев.

События в далекой Мексике эхом отзываются в российской глубинке — «это бабочки эффект», как поет в начале фильма певица Zivert. Усыновленный некогда американцами русский парень Бэйзил Вудворд (Александр Петров), а в миру Николай Афанасьев, крадет деньги у мексиканского картеля и оказывается задержан полицией. Российские телевизионщики (Дмитрий Лысенков и Ян Цапник) находят в поселке Ковылкино его брата-близнеца Василия (Александр Петров), учителя ОБЖ, и предлагают поехать с ними в Латинскую Америку, чтобы заснять счастливое воссоединение семьи.

Вася не горит желанием, так как держит обиду на Колю (тот, в свое время заперев его в раздевалке, притворился Васей и вместе с приемными родителями эмигрировал в США, поэтому его на английский манер зовут Бэйзил, а не, скажем, Николас). Однако решив, что родная кровь не вода , Вася отправляется выручать брата, у которого последние воспоминания о России датируются 1999 годом (и, да, он не в курсе, что Ельцин умер).

Совершенно ожидаемо Коля повторно предает Васю, вместо него возвращаясь в Россию, а Васю продажные полицейские доставляют к дону Игнасио (Гильермо Кинтанилья), который намерен по кусочку отрезать от персонажа Петрова, пока он не скажет, где деньги. Кажется, Васе уже не уйти живым, но тут его спасает жена дона Игнасио — Бонита (Барбара де Рехиль), у которой от Коли четверо детей, о чем знает весь картель, кроме дона Игнасио. Начинается погоня, в ходе которой Вася все глубже погружается в мексиканскую культуру и нравы, в то время как Коля дурит всем мозги в Ковылкино, чтобы украсть деньги и дернуть в Майами.

«Связанные насмерть» (1988), «Двойной удар» (1991), «Близнецы-драконы» (1992), «Ширли-мырли» (1995) и «Василий» — довольно неожиданно, хоть и неудивительно видеть эти фильмы через запятую, потому что все они рассказывают про братьев-близнецов, которые похожи друг на друга внешне, но не внутренне. Причем в каждой картине близнецов сыграл один актер: Джереми Айронс в «Связанных насмерть», Жан-Клод Ван Дамм в «Двойном ударе», Джеки Чан в «Близнецах-драконах», Валерий Гаркалин в «Ширли-мырли» и, наконец, Александр Петров в «Василии».

Art Pictures Studio

Меньше всего «Василий», конечно, похож на телесный хоррор Дэвида Кроненберга «Связанные насмерть». Скорее уж авторы фильма вдохновлялись «Ширли-мырли» и, конечно, «Двойным ударом» с «Близнецами-драконами», так как жанр «Василия» можно охарактеризовать как боевик с элементами комедии или комедию с элементами боевика. Точнее сказать сложно, потому что для боевика в фильме маловато стреляют, а для комедии в нем элементарно мало смешного. От большинства шуток хочется не смеяться, а кринжевать, хотя некоторые все же удались: например, непреходящий прикол про «Хугарден» — долго объяснять!

Общая задумка «Василия» понятна с первых минут. Необязательно выкупать цитаты из «братской» дилогии Алексея Балабанова, чтобы смекнуть: авторы фильма (среди которых модный сценарист Андрей Золотарев и создатели сериала «Дайте шоу!» Дмитрий Литвиненко и Юлия Савенкова) вознамерились превратить второго «Брата» в фарс. Отсюда поездка в Мексику (которая граничит с Америкой), песня «Вечно молодой» на саундтреке и переделанное на новый лад стихотворение «Родное»: «Я узнал, что у меня есть мексиканская семья…». Идея любопытная и даже как будто здравая, позволяющая деконструировать националистический пафос «Брата-2» , который прикипел к сиквелу так, что ни одним чистящим средством не отмоешь. Жаль вот только, что реализация подкачала.

Art Pictures Studio

Впечатление от «Василия» такое, будто смотришь второго «Брата» вперемешку с горячей латиноамериканской мыльной оперой, сюжет которой настолько бредовый, что лучше даже не начинать задавать вопросы. Подобный подход к истории мог бы стать частью издевательского концепта, но градус абсурда в фильме настолько высок, что в какой-то момент латиноамериканские страсти вместо того, чтобы выглядеть иронично, начинают смотреться просто нелепо. Как и глупые квазицитаты Джейсона Стэтема, подпирающие разваливающееся на главы (и это не фигура речи) повествование. «Василий» длится без малого почти два часа — и не сказать, что они пролетают на одном дыхании.

В конце эти суетливые мексиканские страсти вообще начинают страшно утомлять, особенно если в начале нулевых вы успели слезть с латиноамериканской сериальной иглы. Кстати, было бы интересно узнать, что про них думают сами мексиканцы, потому что фильм Литвиненко, подобно спорной «Эмилии Перес», собрал целое комбо стереотипов о Мексике. В картине есть и злые гангстеры из картеля, и недалекие продажные полицейские, и болтливая многодетная семья, и празднование Дня мертвых, без которого не обходится ни один киношный тур по Мексике.

Art Pictures Studio

И во всей этой санта-барбарной каше варится Александр Петров, играющий братьев-близнецов, которых ведущий телешоу (разумеется, в исполнении Андрея Золотарева, любящего появляться в камео журналистов) сравнивает с Каином и Авелем. Однако «Василию», в отличие от «Звоните ДиКаприо!» с тем же Петровым в роли условного Авеля, не хватает храбрости, чтобы подняться на уровень жестокой библейской притчи, а история про предательство уходит в лулзы. Не готов еще российский кинематограф к деконструкции «Брата», который влиятельной тенью продолжает нависать над отечественными фильмами — так, совсем скоро в прокат выходит криминальная драма «Кончится лето» с Юрой Борисовым и Макаром Хлебниковым, тоже про двух братьев в бегах (но куда лучше «Василия»).

В свою очередь, чтобы получить удовольствие от «Василия», его в идеале надо бы смотреть не в кинотеатре, а на крыльце своей фазенды (как любовно россияне стали называть дачи после «Рабыни Изауры»), так, словно девяностые еще не закончились, богатые тоже плачут, а бедные тоже смеются. Впрочем, если верить российским фильмам и сериалам, лихорадочно осмысляющим девяностые, они так и не закончились.

4 / 10 Оценка

Евгения Ткачева