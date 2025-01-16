25 самых ожидаемых фильмов 2025 года

Фильмов каждый год выходит много, но жизнь у нас одна. Поэтому выбрали те грядущие премьеры, которые действительно обещают показать что‑то новое. Вестерн в трамповской Америке с Хоакином Фениксом, Дракула глазами румына Раду Жуде, сразу две спортивных драмы от братьев Сафди — и другие ярчайшие блокбастеры и авторские фильмы 2025 года.

«Крушащая машина» («The Smashing Machine»), реж. Бенни Сафди Дата премьеры неизвестна

© A24

Дуэт братьев Сафди, кажется, распался, но для нас это необязательно плохая новость, ведь в этом году братья представят сразу два фильма — по отдельности. Их последняя совместная работа, нервотрепочные «Неограненные алмазы» (2019), была одним из ярчайших американских фильмов последних лет, моментальной классикой, оставившей зрителям что‑то наподобие кинематографического ПТСРПосттравматическое стрессовое расстройство. в качестве долговременного впечатления. За минувшие годы Бенни сыграл в «Оппенгеймере» и выступил соавтором великого сериала «Проклятие». А Джош снял выдающийся артовый стендап-спешел для Адама Сэндлера.

Для сольных режиссерских дебютов братья не стали изобретать себя заново и выбрали на смену кино об азартных играх жанр спортивной драмы. В случае с Бенни и его «Крушащей машиной» это история борца Марка Керра, про взлет, падение и зависимости которого Джон Хайамс уже снял одноименную документалку для HBO в 2002 году. В версии Сафди Керра сыграет абсолютно неузнаваемый Дуэйн Скала Джонсон (да, это он на кадре выше). И если Адаму Сэндлеру не удалось выйти на (заслуженную) номинацию на «Оскар» с «Алмазами», то Джонсону с его гениальным пиар-талантом это вполне под силу: кино по всем признакам выглядит как серьезная драматическая заявка.



«Марти Суприм» («Marty Supreme»), реж. Джош Сэфди С 25 декабря в американском прокате

Фото со съемок фильма © Jose Perez/Bauer-Griffin/Getty Images

В случае с Джошем Сафди и спорт выбран более воздушный — пинг-понг, и в качестве актера — легковес Тимоти Шаламе, и, кажется, сама интонация может быть ближе к Уэсу Андерсону, чем к Даррену Аронофски (ведь кроме Шаламе в касте заявлена муза Андерсона Гвинет Пелтроу). «Великий Марти», вынесенный в название, тоже имеет реального прототипа — пинг-понг-чемпиона Марти Рейсмана, известного не только титулами (которые он продолжил получать до рекордных шестидесяти семи), но и ярким персональным стилем. Из двух фильмов Сэфди 2025 года (к слову, на данный момент обе картины занимают первые две строчки в числе самых дорогих проектов студии A24) этот явно будет раскрывать комедийную сторону дуэта. Все-таки и «Неограненные алмазы» были не только напряженным триллером и душераздирающей драмой, но еще и очень-очень смешным фильмом.

«Дракула» («Dracula»), реж. Раду Жуде Дата премьеры неизвестна

© Saga Film

«Дракула» нынче в моде, ведь только в 2024 году вышли «Эбигейл» и «Носферату» от студии Universal, а на будущий год уже заявлен фильм «Дракула: История любви» Люка Бессона. Но если Дракула родом из Румынии, то почему про него не снимают в этой стране? Раду Жуде, наш любимый румынский режиссер, решил исправить недоразумение. Надо сказать, что исторический байопик о Владе Цепеше уже был когда‑то снят в социалистической Румынии чуть ли не лично с подачи Чаушеску и Жуде не пытается с ним конкурировать, а вместо этого прямым текстом заявляет в интервью, что это будет пастиш категории «Б»: «Это суперкоммерческий фильм с Дракулой, эмоциями, сексом, наготой, вампирами, зомби, экшном, кровищей, насилием, сгенерированными искусственным интеллектом эффектами, автомобильными погонями и качественной комедией!» В прошлом году с фильмом «Не ждите слишком многого от конца света» (2023) Жуде смог покорить Америку даже больше, чем до этого Европу, ведь его работа напрямую затрагивала болячки пост-интернет-сознания и постиндустриального цифрового общества. «Дракула», по всей видимости, вынесет приговор постироничной поп-культуре: ждем его если не в Каннах, то точно в вирусных тиктоках.

«Обезьяна», реж. Осгуд Перкинс С 27 февраля в российском прокате

Осгуд Перкинс снял однозначно самый страшный, атмосферный и запоминающийся хоррор 2024 года «Собиратель душ», к тому же взорвавший кинопрокат (это все еще самый кассовый инди-хоррор со времен «Ведьмы из Блэр» в США и просто один из самых успешных американских фильмов в российском прокате с 2022 года). Перкинс решил ковать железо, пока горячо: в сотрудничестве со все той же студией Neon готовится выпустить новый хоррор — «Обезьяну» по рассказу Стивена Кинга — спустя всего лишь полгода после предыдущего хита. На «Собирателя душ», впрочем, кино похоже несильно: ради разнообразия в истории про убивающую людей заводную обезьянку выбрана явно более шутливая и трешовая интонация, даром что в «Собирателе душ» тоже фигурировали злые игрушки.

«Очи» («The Legend of Ochi»), реж. Исайя Саксон С 27 февраля в российском прокате

Исайя Саксон, вероятно, самый неординарный режиссер в мире, еще не снявший полного метра . Его клипы и короткометражки, сочетающие осязаемые, как будто кто‑то слепил миры Миядзаки из пластилина, фэнтези-пейзажи и живых героев лучше один раз увидеть — например, можно начать с клипа Бьорк «Wanderlust», занявшего седьмое место в нашем топе ее видеографии. Неудивительно, что в киносказке Саксона, снятой на студии A24, сыграли ведущие голливудские актеры (Уиллем Дефо, Финн Вольфхард, Эмили Уотсон).

В прошлом году после релиза потрясающе красивого трейлера, демонстрирующего невероятно изящную работу с аниматроникой, пользователи соцсети X не смогли поверить, что фильм — плод ручного труда инди-режиссера на протяжении пяти лет, и начали массово обвинять студию A24 в использовании искусственного интеллекта и лишении работы живых художников. В ответ на прямые возражения режиссера кто‑то писал, что он все врет, ведь и свет так падает, и гамма так подобрана в кадре, как сделал бы искусственный интеллект, а дизайн заглавной зверушки он вообще украл у «Звездных войн», даром что нарисовал зверушку за год до первого появления на экране малыша Йоды. Хорошая новость в том, что время все расставит по местам, так что советуем сразу без предрассудков обратить внимание на фильм, который явно немного запоздал из‑за авторского перфекционизма.

«Микки 17» («Mickey 17»), реж. Пон Чжун Хо С 7 марта в мировом, но не российском прокате

Пон Чжун Хо получил «Оскар» и «Золотую пальмовую ветвь» за сатирических «Паразитов», но давние фанаты в курсе, что он мастер именно сайфая («Вторжение динозавра», «Сквозь снег» и «Окча»). Поэтому возвращение Пона в жанр с фильмом «Микки 17» не может не радовать, даже если завязка звучит подозрительно похожей на «Луну 2112»: Роберт Паттинсон играет умирающих и рождающихся клонов одного и того же космонавта, занятого колонизацией далекой ледяной планеты .

Ходит слух, что руководство студии Warner оказалось недовольно излишне смешливой, почти пародийной интонацией фильма, но так как у режиссера было право финального монтажа, то ничего сделать не смогло (разве что отправило фильм для премьерного показа в Берлин, а не Канны). Впрочем, сам Пон слухи отрицает, да и хорошему фильму никакие обстоятельства премьеры еще не становились помехой для покорения зрителей. Не будем забывать, что Пон собаку съел на сочетании пафосного экшна и комедии. Не захватывать и не удивлять этот режиссер физически не умеет, даже если удивляет зрителей не сюжетом, а чистым ремеслом.

Неназванный фильм Пола Томаса Андерсона С 8 августа в мировом, но не российском прокате

Леонардо Ди Каприо © Mondadori Portfolio/Getty Images

Про новый фильм большого американского режиссера Андерсона, с которым нам выпала честь считаться современниками, известно немного. В главной роли заявлен Леонардо Ди Каприо, чья чрезвычайная избирательность в проектах уже заставляет завышать ожидания до максимума. Кроме того, это самый дорогой фильм режиссера — релиз студии Warner с блокбастерным бюджетом под 150 млн долларов. Если принимать во внимание слухи, то есть версия, что это вольная экранизация постмодернистского романа «Винляндия» Томаса Пинчона с действием, перенесенным из альтернативной Америки, превратившейся в фашистский режим при Никсоне, в альтернативную фашистскую Америку после энного срока Трампа. Наверное, стоит готовиться к тому, что и другие большие американские художники в ближайшие годы будут пытаться осмыслить трампизм, но ведь даже из такого политизированного сиюминутного искусства порой, чем черт не шутит, могут рождаться шедевры на века.

«Эддингтон» («Eddington»), реж. Ари Астер Дата премьеры неизвестна

Хоакин Феникс © Amy Sussman/Getty Images

Про вестерн с Хоакином Фениксом от режиссера Ари Астера — вероятно, крупнейшего американского автора из поколения не иксеров (как ПТА), но миллениалов — известно ненамного больше. Как и в случае со «Всеми страхами Бо», он продолжает отдавать долги себе студенту, экранизируя проекты мечты, на которые годами не мог получить финансирование, пока не снял свой коммерческий хоррор-хит «Реинкарнация». В некотором смысле проект составляет прямую конкуренцию фильму Пола Томаса Андерсона, ведь в нем действие тоже перенесено из 2013 года (когда был написан сценарий) в пандемийный 2020-й, и, по слухам, будут проводиться параллели между движением MAGA, коронавирусом и жанровым кино (спойлерГоворят, что это будет зомби-хоррор.).

«28 лет спустя» («28 Years Later»), реж. Дэнни Бойл С 20 июня в мировом, но не российском прокате

Ждем мы и коммерческий зомби-сиквел «28 лет спустя», ведь режиссер Дэнни Бойл и сценарист Алекс Гарленд давно доказали, что в формате прямолинейного развлекательного кино осмыслять наболевшие проблемы общества можно даже эффективнее, чем в арт-кино . В свое время «28 дней спустя» (2002) был приговором токсичной маскулинности и пугающе точным изображением того, как мир может преобразиться в ходе пандемии. Особая художественная смелость Дэнни Бойла тогда заключалась в съемке на дешевые цифровые камеры, которые до него использовали разве что режиссеры движения «Догма 95», но никак не авторы прокатных боевиков. Риск полностью оправдался: фильм на момент выхода выглядел ультрасовременно и до сих пор ни на что не похож визуально.

В 2024 году Бойл на пару с великим оператором Энтони Дод Мэнтлом логичным образом принял решение снимать будущий блокбастер на айфон . И если сначала казалось, что в одну и ту же реку войти дважды будет трудно (все-таки современные айфоны снимают очень и очень хорошо, а на завирусившемся фото с площадки видно, что к телефону прикручен еще и навороченный объектив), то потрясающий трейлер хоррор-боевика развеивает все сомнения. С точки зрения визуала, все в нем выглядит немножко неправильно, а потому очень свежо по сравнению с среднестатистическим коммерческим фильмом. На конец света есть смысл смотреть, только если он выглядит действительно завораживающе.

«Война» («Warfare»), реж. Алекс Гарленд и Рэй Мендоса Дата премьеры неизвестна

Несмотря на устные угрозы уйти из режиссуры, Алекс Гарленд переживает крайне продуктивный период. В прошлом году он снял отличный антиутопический боевик «Падение империи», а уже в следующем представит боевик «Война» (и это не считая написанного им зомби-хоррора «28 лет спустя»). Щедрым жестом Гарленд повысил до звания сорежиссера реального ветерана войны в Ираке Рэя Мендосу, который с иной командой остался бы скорее в звании креативного консультанта, — в каждом кадре из трейлера все еще угадывается авторский стиль именно Гарленда, строгий, минималистичный, жестокий.

С войнами и другими эпохальными историческими событиями так происходит всегда: чем дальше, тем больше возникает попыток сделать максимально достоверный и реалистичный фильм, однако с каждым минующим десятилетием шансы ухватить ушедшую натуру падают. Легко верится, что страйкбольный реализм (замкнутые пространства, много мужского ора и дыма) Гарленда и Мендосы будет исключением из этого правила: все-таки сцена из «Падения империи» с Джесси Племонсом в роли солдафона спокойно составляла конкуренцию самым страшным сценам из «Иди и смотри» — страшнейшего гиперреалистичного фильма о войне, снятого спустя сорок лет после описываемых событий.

«Будь у меня ноги, я бы тебя ударила» («If I Had Legs I’d Kick You»), реж. Мэри Бронштейн Премьера на фестивале «Сандэнс» 24 января

© Sundance

Мэри Бронштейн — инди-режиссерка из той же тусовки, что и братья Сафди, жена их постоянного монтажера Рональда Бронштейна (тот, к слову, монтирует оба новых фильма распавшегося дуэта). Несмотря на то что Бронштейн готовится выпустить только второй свой фильм, нельзя сказать, что она невлиятельная кинематографистка: в своем культовом дебюте «Yeast» она за несколько лет до Сафди заколлабилась с великим оператором Шоном Прайсом Уильямсом и в нем же дала одну из первых ярких психологичных главных ролей Грете Гервиг. Новый фильм «Будь у меня ноги, я бы тебя ударила», который будет показан на «Сандэнсе», — тоже тревожный и смешной портрет женщины, пытающейся совладать с болезнью ребенка, неотзывчивым мужем и бесполезным психологом. В главной роли — Роуз Берн, которая нам заново полюбилась после сериала «Платонические отношения», на втором плане — комик Конан О’Брайен и рэпер A$AP Rocky.

«Близнец без близнеца» («Twinless»), реж. Джеймс Суини Премьера на фестивале «Сандэнс» 23 января

© Sundance

Еще одна ожидаемая сандэнсовская премьера — «Близнец без близнеца», первое попадание в программу фестиваля Джеймса Суини, автора одной из самых смешных и трогательных романтических комедий последних лет «Прокачай нормальность». Новый фильм будет бромантической комедией про двух мужчин (сам Суини и Дилан О’Брайен, недавно показавший себя с неожиданной ироничной стороны в сериале «Призраки»), которые знакомятся в группе поддержки для близнецов, переживших утрату своего второго близнеца . Ждем, что снова будет очень смешно и столь же душераздирающе.



«Волшебная ферма» («Magic Farm»), реж. Амалия Ульман Премьера на фестивале «Сандэнс» 28 января

© Sundance

Амалия Ульман — не вчерашняя дебютантка, как может показаться, а очень опытная и влиятельная современная художница, лидер пост-интернет-движения, известная многомесячными перформансами в соцсетях и видеоэссе про маскулинность Джастина Бибера. Словом, нет художника, который сильнее бы держал руку на пульсе современной массовой культуры. Ее новый фильм «Волшебная ферма» — сатирическая комедия про группу американских журналистов, которые хотят сделать репортаж про аргентинского музыканта, но по ошибке приезжают не в ту страну. Как и полагается современным художникам, разрушающим границы между высоким и низким искусством, Ульман собрала в фильме эклектичный актерский состав: от Хлои Севиньи и Алекса Вольффа до бывшего виджея MTV Саймона Рекса, — удивительно, конечно, будет смотреть, как токсичные треды интернет-зависимых юзеров на экране разыгрывают большие звезды.

«Я хочу секса с тобой» («I Want Your Sex»), реж. Грегг Араки Дата премьеры неизвестна

Charli XCX © Tibrina Hobson/Getty Images

Плотно держать руку на пульсе эпохи дано не только молодежи, но и некоторым классикам. А в жанре дерзкого кино про молодых и для молодых нет большего американского классика, чем Грегг Араки. В последние годы он снимает все реже, но все еще не теряет меткости: его последний авторский сериал «А теперь — апокалипсис» о новой сексуальности и политкорректности смотрелся на удивление свежо и стильно. Новый фильм продолжит примерно эту же сатирическую линию: это история о том, как провокационная современная художница (Оливия Уайлд) нанимает юного стажера (Купер Хоффман) с плохо завуалированной целью сексуализированной эксплуатации. Вишенка на торте — кумиры миллениалов и зумеров Джонни Ноксвилл и Charli XCX на втором плане ансамбля.

«Надежда» («Hope»), реж. На Хон Чжин Дата премьеры неизвестна

© @na.hong.jin

Даже если весь мир плохо знает, кто такой На Хон Чжин, фанатам жанрового кино не нужно говорить больше, чем «готовится первый за восемь лет фильм от режиссера „Вопля“». Про новый фильм от автора страшнейшего хоррора последних десяти лет почти ничего не известно, кроме того, что это история о выживании при встрече со сверхъестественным в корейской глубинке (как ни странно, это еще и описание «Вопля»). При этом в касте задействованы международные звезды Майкл Фассбендер и Алисия Викандер (муж и жена в реальной жизни). Пожалуй, легкого юмора ждать не стоит — только жуть и исступление. На — это вам не Пон.

«Главарь» («The Mastermind»), реж. Келли Рейхардт Дата премьеры неизвестна

Джош О’Коннор © Jenny Anderson/Getty Images

Келли Рейхардт готовит кино про охотящегося за искусством авантюриста в исполнении Джоша О’Коннора, то есть фактический ремейк прошлогоднего фильма Аличе Рорвахер «Химера». Разница в том, что Рейхардт, одна из ярчайших американских режиссеров современности (любого пола), не сказочница как Рорвахер, а неореалистка. Поэтому она поместила свой оригинальный фильм-ограбление про кражу картин не в магическую, никогда не существовавшую Италию с романтизированной бедностью, а в исторический сеттинг войны во Вьетнаме. Впрочем, фамилии королевы медленного инди Рейхардт и восходящей суперзвезды О’Коннора в одном предложении — уже своего рода сказка.

«Колдуны!» («Wizards!»), реж. Дэвид Мишо Дата премьеры неизвестна

Пит Дэвидсон © Roy Rochlin/Getty Images

Дэвид Мишо прославился насупленными криминальными драмами и душными шекспировскими экранизациями, поэтому не все в курсе, что он остроумный сатирик. Он написал сценарий недооцененной экранизации «Уловки-22» и сам снял что‑то вроде современной версии «Уловки-22» — «Машину войны» с Брэдом Питтом. Но даже после этого никто не ждал от Мишо его следующего фильма — похабную стоунер-комедию, в которой лоботрясы Пит Дэвидсон и Франц Роговски находят сумку с кешем, а потом под дулом пистолета едят дерьмо. Возможно, это будет первый фильм Мишо, в котором объединится его страсть к смешному и тяга к ужасному, — было бы идеально.

«Человек на крыше» («Roofman»), реж. Дерек Сиенфрэнс С 3 октября в мировом, но не российском прокате

Ченнинг Татум © Jo Hale/Getty Images

Первый за девять лет фильм Дерека Сиенфрэнса — некогда многообещающего американского режиссера, а теперь скорее полузабытого автора, которому очень нужен камбэк. Тру-крайм-драма «Человек на крыше» — история легендарного грабителя по прозвищу Руфмен, бывшего офицера американской армии, который грабил «Макдоналдсы» по всей стране, а потом долго скрывался от полиции в игрушечном магазине . В руках другого режиссера это могла быть эксцентрическая комедия с каким‑нибудь Уиллом Ферреллом, но у Сиенфрэнса, судя по прошлым работам («Голубой Валентин», «Место под соснами»), получится грустное мужское кино про травмы и невозможность взросления. Кастинг на заглавную роль Ченнинга Татума сродни гениальному.

«Тинсмен-роуд» («Tinsman Road»), реж. Робби Бэнфич Дата премьеры неизвестна

© @RobbieBanfitch/X

Робби Бэнфич — автор одного из самых сумасшедших хорроров последних лет, авангардной видео-артовой «Адской пасти Мохаве» — готовится показать новый хоррор, про сюжет которого известно лишь следующее: молодой мужчина ищет тело давно пропавшей без вести сестры. Сюжет тут не так важен, как тот факт, что Бэнфич — один из немногих хоррормейкеров нашего времени, который стремится к изобретению нового визуального языка для этого жанра . Если ему удастся развить наработки «Адской пасти», крышу может снести вообще всем.

«Сухой лист» («Dry Leaf»), реж. Александр Коберидзе Дата премьеры неизвестна

© New Matter Films

Еще один ключевой визуальный новатор последних десяти лет — Александр Коберидзе, снявший размашистый любовный кинороман «Пусть лето больше не настанет никогда» на малопиксельный ретротелефон Sony Ericsson. Его новый фильм «Сухой лист» звучит как то ли самый легкий триллер о пропаже человека, то ли самая зловещая романтическая сказка . Фотографиня, снимавшая футбольные поля в грузинских деревнях, пропадает без вести, и за ее поиски берется отец, заручившись помощью невидимого (!) друга героини. Фото стадионов, судя по промокадру, она снимала, опять же, на малопиксельный телефон. Ждем еще один поэтический видео-арт с сильным жанровым стержнем — безотказная комбинация!

«Воскрешение» («Resurrection»), реж. Би Гань Дата премьеры неизвестна

Би Гань — один из ярчайших режиссеров-миллениалов в мировом авторском кино. Сейчас вокруг него сложился небольшой культ в кругах синефилов, но скоро он, вероятно, попадет сразу же в учебники кино. Пофлиртовать с массовым зрителем ему тоже, как ни странно, однажды удалось — в китайские учебники по пиару уже, вполне возможно, вписали промокампанию фильма «Долгий день уходит в ночь», которая заставила ничего не подозревающие парочки прийти 31 декабря на лютый медленный арт-фильм с кульминационной немой 3D-сценой, снятой одним часовым дублем.

Как и все режиссеры-миллениалы, Би Гань одержим Линчем. По сюжету его нового фильма во время хирургической операции женщина попадает в мир снов и там знакомится с мертвым андроидом, которому ей предстоит рассказывать истории, чтобы выбраться из зазеркалья. Впервые фильм Би звучит не просто красиво и мечтательно, но и довольно жутко.

«Лило и Стич», реж. Дин Флейшер Кэмп С 23 мая в мировом, но не российском прокате

После того как студия Disney поставила на поток игровые ремейки своих классических анимационных хитов, выяснилось, что практически для любого режиссера работа над ними — это уровень сложности «ночной кошмар». Ведь даже такие молодые мастера со студии A24, как Дэвид Лоури и Барри Дженкинс, не смогли вдохнуть душу в «Питера Пена и Венди» и «Муфасу». Следующий режиссер A24, которому предстоит снять игровой ремейк диснеевского мультфильма, — Дин Флейшер Кэмп, за которым мы следим еще со времен этически сомнительного постдок-эксперимента «Мошенничество» и милейшего кукольного драмеди «Марсель, ракушка в ботинках». Если уж и этот умница-синефил не справится с задачей сделать что‑то путное из «Лило и Стича», наверное, эту игру можно будет признать официально непроходимой. А пока что надеемся на лучшее и любуемся вполне себе милым и злобненьким Стичем из тизера.



«Голый пистолет» («The Naked Gun»), реж. Акива Шаффер С 1 августа в мировом, но не российском прокате

Лиам Нисон © Dave J Hogan/Getty Images

Еще один случай, когда от ремейка классики есть смысл чего‑то ждать. Ведь за режиссуру нового «Голого пистолета» взялся Акива Шаффер из комедийного трио The Lonely Island (вместе они уже снимали полнометражную комедию «Поп-звезда: Не переставай, не останавливайся»), собравший целую армию сценаристов топовых американских скетчкомов. Кроме того, фильм можно было включать в топ ожидания чисто благодаря гениальному кастингу. В главной роли — Лиам Нисон, чей имидж героя боевика давно нуждался в смелой комедийной деконструкции и чей потенциал комедийного актера остается недооцененным. На боевиках категории «Б» Нисон, как никто другой, натренировался быть нарочито серьезными в самые абсурдные моменты. Пару на экране ему составила свежеиспеченная номинантка на «Золотой глобус» Памела Андерсон — актер уже успел признаться, что влюбился.

«F1», реж. Джозеф Косински С 25 июня в мировом прокате, а позже на Apple TV+

История повторяется, но, хочется верить, не в виде фарса. После «Топ Гана» с Томом Крузом Тони Скотт, как известно, прогорел на более масштабном дорогом боевике с Крузом про автогонки «Дни грома». Джозеф Косински, кажется, собирается доказать, что это была просто неудача, а не закономерность: после своего «Топ Гана: Мэверика», собравшего 1,5 млрд долларов, он тоже взялся за гоночную тему. Нестареющую звезду в лице Тома Круза он сменил на моложавого Брэда Питта, а свою редкую сноровку снимать технологический экшн, в котором за идеальным ремеслом не теряется эмоция, кажется, не растерял.

«Аватар: Огонь и пепел» («Avatar: Fire and Ash»), реж. Джеймс Кэмерон С 19 декабря в мировом, но не российском прокате

Концепт-арт фильма «Аватар: Огонь и пепел» © @officialavatar/X