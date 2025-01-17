Продал виноградники, был лабораторной крысой: на что идут режиссеры, чтобы снять кино?

Для кого‑то — как, например, для Фрэнсиса Форда Копполы, продавшего часть своих виноградников, чтобы снять «Мегалополис», — кино больше, чем кино, практически религия, требующая жертвоприношений. По такому случаю вспомнили еще несколько ярких примеров того, на что шли режиссеры, чтобы снять свои фильмы.

Фрэнсис Форд Коппола и «Мегалополис» (2024)

Фрэнсис Форд Коппола © Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images

Как снимался

Свой самый амбициозный фильм — «Мегалополис» — Фрэнсис Форд Коппола задумал, когда заканчивал работу над другим мегаломанским проектом, «Апокалипсис сегодня» (1979). В конце 1970-х — начале 1980-х расцвет фантастики в Голливуде, а Коппола, давний поклонник таких футуристических жемчужин, как «Метрополис» (1927) Фрица Ланга и «Облик грядущего» (1936) Уилльяма Кэмерона Мензиса, хотел создать что‑то в пику (или, наоборот, в противовес) «Звездным войнам» (1977) своего друга Джорджа Лукаса. Масштабную антиутопию, вдохновленную сочинением Саллюстия «О заговоре Катилины», так же как «Улисс» Джойса был вдохновлен «Одиссеей» Гомера, а «Апокалипсис сегодня» — повестью «Сердце тьмы» Джозефа Конрада.

По задумке режиссера, фильм, подобно величественному оперному циклу «Кольцо нибелунга» Рихарда Вагнера в театре Байройта в 1876 году, должны были показывать на протяжении четырех ночей в гигантском театре под открытым небом — например, в амфитеатре «Ред-Рокс» в Колорадо. Кто знает, если бы «Мегалополис» был снят на излете Нового Голливуда (или хотя бы в 1990-е), возможно, он изменил бы мировой кинематограф, однако этого не случилось.

После череды коммерческих провалов и накопившихся долгов Коппола в 1980-е вынужден был отвлечься от проекта и сосредоточиться на студийной поденщине, что, впрочем, не спасло его студию American Zoetrope от банкротства.

К задумке «Мегалополиса» режиссер вернулся только в 2001 году (и даже отснял кое-какую натуру), но тут случилась трагедия 11 сентября, которую Коппола в сценарии отчасти предвосхитил: по сюжету на Нью-Йорк падал советский спутникВ российской прокатной версии символику на спутнике заблюрили.. Работа над фильмом остановилась — вплоть до 2019 года. За это время Коппола сделал три фильма: «Молодость без молодости» (2007), «Тетро» (2009) и «Между» (2011). Последний был снят в режиссерском поместье в калифорнийской долине Напа, где располагается винодельня с виноградниками кинематографиста, часть из которых (в Гейзервиле и Сономе) Копполе пришлось продать, чтобы профинансировать «Мегалополис».

Кадр из фильма «Мегалополис» © «Экспонента»

Его бюджет составил 120 млн долларов, что сделало картину одним из самых дорогих инди-фильмов в истории мирового кино. Во время работы над фильмом Коппола даже купил целый мотель, в котором располагалась вся съемочная группа. Часть ее, кстати, была в шоке от джазовой режиссуры Копполы, который не строил планов и мог перепридумать масштабную сцену буквально перед съемкой.

Премьера «Мегалополиса» состоялась в прошлом году в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, но триумфальной ее не назовешь. Фильм собрал противоречивые отзывы — от восхищенных (главным образом замахом, а не исполнением) до недоуменных.

Что получилось

Если в случае «Апокалипсиса сегодня» процесс создания фильма (задокументированный в ленте «Сердца тьмы: Апокалипсис кинематографиста» Элинор Копполы, Факса Бара и Джорджа Хикенлупера и книге «Беспечные ездоки, бешеные быки» Питера Бискинда) сопоставим с самой картиной, то в «Мегалополисе» он все-таки превосходит получившееся кино. Поэтому очень хочется увидеть док Майка Фиггиса о съемках крайнего — не хочется верить, что последнего фильма Копполы, оказавшегося колоссом на глиняных ногах.

Вместе с тем в «Мегалополисе» все равно есть на что поглядеть, а сам фильм лучше смотреть с открытым сердцем. Дело в том, что история архитектора Цезаря Катилины (Адам Драйвер), мечтающего построить утопию в столице Нового Рима — Нью-Йорке, настолько обезоруживающе проста, а интонация фильма настолько фарсовая, что несколько обескураживает, как и наивный оптимизм режиссера «Крестного отца» и «Апокалипсиса сегодня». Ну и, конечно, нельзя не отметить, что «Мегалополис» снят намного круче «Марвела», а всю его золотистую красоту лучше всего передает большой экран.

Мегалополис Фантастика / с 17 января Билеты Подробнее на Афише

Орсон Уэллс и «Другая сторона ветра» (2018)

Орсон Уэллс на съемках фильма «Verites et mensonges» («Ф как фальшивка»), 1973 год © Apic/Getty Images

Как снимался

Великий американский режиссер Орсон Уэллс всегда находился в контрах с Голливудом, который уродовал его картины до неузнаваемости (скажем, грандиозный нуар «Печать зла» (1958) удалось восстановить в авторской задумке только спустя сорок лет после премьеры), а экспериментальную картину «Другая сторона ветра» задумал еще в 1960-е как ответ ненавистной «фабрике звезд». Прототипом главного героя Джека Ханнафорда стал писатель Эрнест Хемингуэй — собственно, в первых версиях сценария протагонист как раз был писателем, а уже потом он превратился в режиссера.

Изначально фильм назывался «Священные звери», а в 1966 году Уэллс организовал благотворительный банкет, чтобы собрать деньги на картину. Спонсоров режиссер так и не нашел, но при этом не перестал переписывать сценарий, который усложнил за счет приема мизанабим — фильма внутри фильма, похожего не сюрреалистическую бессюжетную зарисовку с вайбами контркультурного «Забриски-Пойнт» (1970) Микеланджело Антониони (он потом даже снимался в тех же местах, что и антониониевский шедевр).

Вернувшись в Америку в 1970 году после тринадцатилетнего отсутствия, Уэллс наконец приступил к работе над картиной за счет средств, заработанных благодаря второплановым ролям в Европе . На режиссера почти сразу вышел никому не известный 32-летний оператор Гэри Грейвер, который боготворил Уэллса и готов был работать практически бесплатно.

Так, во время съемок фильма, растянувшихся на многие годы, оператор, чтобы выжить, параллельно ставил порно, а в благодарность Уэллс подарил ему свою статуэтку «Оскара» за сценарий «Гражданина Кейна».

«Другую сторону ветра» было решено снимать на три вида пленки (35-мм, 16-мм и 8-мм), в цвете и ч/б. Причем работа над картиной началась с эротического «фильма в фильме», отдельные эпизоды которого были сняты на открытых площадках Metro Goldwyn Mayer без ведома студии .

Кадр из фильма «Другая сторона ветра» © Netflix

До того как на главную роль был найден Джон Хьюстон, другой великий режиссер, Уэллс, лично записывал реплики за протагониста. А когда в 1971 году деньги на производство фильма закончились, режиссер за два года снялся в огромном количестве теле- и кинопроектов. Среди них, например, был «Остров сокровищ» (1972), на котором он познакомился с продюсером Андресом Висенте Гомесом, сведшим Уэллса с иранским бизнесменом, согласившимся помочь профинансировать оставшуюся часть «Другой стороны ветра».

С горем пополам картина была закончена в 1974 году, после чего начался ее мучительный монтаж, а Уэллс буквально поселился дома у своего протеже Питера Богдановича, с которого взял обещание закончить фильм, если у него самого не получится. Богданович обещание сдержал. Благодаря помощи стриминга «Нетфликс» (и тому, что все стороны, владеющие правами на картину, смогли договориться) кропотливый монтаж фильма был-таки завершен в 2017 году, а в 2018-м состоялась его премьера на Венецианском кинофестивале.

Что получилось

«Другая сторона ветра», как и один из последних фильмов Уэллса «Ф как фальшивка», мокьюментари, а еще точнее — метакино. По сюжету режиссер Джейк Ханнафорд (Джон Хьюстон), подобно самому Уэллсу, не может закончить свой последний фильм, который так и называется — «Другая сторона ветра». Как и любой культурный артефакт, обросший с годами легендами, картина представляет интерес в большей степени для киноведов, киноманов и синефилов. То есть посоветовать его можно только тем, кто всерьез увлечен кино.

Фильм довольно мучительный — и бескомпромиссный в своей мучительности, оживляющийся только в сексуальных сценах, в частности в сцене секса в машине — говорят, этот эпизод сняла пассия Уэллса и соавтор сценария Ойа Кодар, но на самом деле нет. Однако, несмотря на то что просмотр «Другой стороны ветра» — тяжелый опыт, это один из удивительнейших примеров кино, снятого вопреки всему, в том числе и здравому смыслу .

Другая сторона ветра Трагикомедия / США, 2018 Подробнее на Афише

М.Найт Шьямалан и «Визит» (2015)

М. Найт Шьямалан © Marilla Sicilia/Archivio Marilla Sicilia/Mondadori Portfolio via Getty Images

Как снимался

На заре карьеры и на волне таких хитов, как «Шестое чувство» (1999), «Знаки» (2002) и «Таинственный лес» (2004) режиссера М.Найта Шьямалана называли «новым Спилбергом». А после провала «Девушки из воды» (2006) и разнесенных в пух и прах «Явления» (2008), «Повелителя стихий» (2010) и «После нашей эры» (2013) он стал посмешищем (что уж скрывать, последние два снятые на заказ фильма тяжело защищать даже его преданным поклонникам). В общем, казалось, его песенка спета, но, как говорится, не тут-то было! В 2015 году режиссер совершил грандиозный камбэк с хоррором «Визит», в котором после раздутых голливудских бюджетов вернулся к корням — снятым за гроши маленьким, но амбициозным триллерам, в которых в третьем акте происходит какой‑нибудь головокружительный твист, прозванный в народе шьямалоновским.

«Визит» стоил всего 5 миллионов долларов, а в мировом прокате собрал около 100 — колоссальный успех, но Шьямалан сильно рисковал, ведь, чтобы сделать фильм, он заложил свое поместье в Пенсильвании. А потом еще раз, чтобы поставить «Стекло» (2019). Собственно, начиная с «Визита» Шьямалан сам финансирует свои фильмыЗа это время у него вышли «Сплит» (2016), «Стекло» (2019), «Время» (2021), «Стук в дверь» (2023), «Ловушка» (2024) и два сериала: «Сосны» (2015–2016) и «Дом с прислугой» (2019–2023)., что, с одной стороны, сильно развязало ему руки, с другой — не дало забронзоветь. Режиссер считает риск (о котором совершенно забыл современный Голливуд, сделавший ставку на бесконечные франшизы, ремейки и сиквелы) стимулирующим фактором для съемок кино. А публика поддерживает его кассовыми сборами, потому что в прокате ощущается острый дефицит умных, изобретательных среднебюджетных триллеров.

К тому же в случае с фильмами Шьямалана все идут не на какой‑то конкретный фильм Шьямалана, а на самого Шьямалана, имя которого превратилось в бренд (как и Кристофер Нолан, который, правда, работает с бюджетами сильно крупнее). Шьямалан, напротив, предпочитает финансовую аскезу, а в последнее время он еще и окружил себя молодыми людьми, которые дарят ему вдохновение и идеи. Так, в прошлом году он снял свою дочь Салеку в «Ловушке», спродюсировал режиссерский дебют другой дочки, Ишаны («Смотрители»), а также фантастический триллер «Озеро Каддо» своих коллег по сериалу «Дом с прислугой» Логана Джорджа и Селин Хелд.

Что получилось

Кадр из фильма «Визит» © UPI

«Визит» один из самых остроумных хорроров в фильмографии Шьямалана, несмотря на то что он строится на совсем уж адских допущениях. Мать (Кэтрин Хан) отпускает своих детей (Оливия ДеДжондж и Эд Оксенбульд, следом сыгравшие еще раз вместе в хорроре «Смотри по сторонам») к родителям, которых не видела миллион лет. Старички оказываются милой, но какой‑то странной парой — и довольно быстро знакомство с бабушкой и дедушкой превращается в страшную сказку наподобие «Гензеля и Гретель» . Причем, как и у Осгуда Перкинса, Гретель в этой сказке выходит на первый план и вообще выглядит режиссерским автопортретом, потому что снимает поездку на камеру, что автоматически превращает «Визит» в found footageЖанр «найденная пленка». .

Визит Триллер / США, 2015 Подробнее на Афише

Роберт Родригес и «Музыкант» (1992)

Роберт Родригес © Dominique Charriau/WireImage/Getty Images

Как снимался

В 1992 году молодой, подающий надежды режиссер Роберт Родригес на кинофестивалях Теллурайде и Торонто показал свой полнометражный дебют — горячий мексиканский боевик «Музыкант», который стоил всего 7000 долларов (а в североамериканском прокате собрал больше 2 миллионов). В 1995 году, когда вышел сиквел «Музыканта» — «Отчаянный» с Антонио Бандерасом — на прилавках магазинов также появилась мемуары Родригеса «Бунтарь без команды», где он рассказывал, как раздобыл деньги для съемок, большая часть из которых ушла на кинопленку. Оказывается, он стал добровольцем в испытаниях экспериментального препарата по снижению уровня холестерина , которые проводила компания Pharmaco в Остине (штат Техас).

По словам Родригеса, жизнь «лабораторной крысы» нельзя назвать сложной, но и захватывающей ее тоже не назовешь.

У человека появляется много свободного времени и возможность заниматься тем, что ему хочется, — при условии, конечно, что это приходится делать взаперти и без повышенного сердцебиения. Во время своего заточения Родригес написал сценарий «Музыканта» и сделал заметки для другого фильма, который тогда назывался «Иглы» — и который должен был рассказать, каково приходится «подопытным кроликам». Только вот вторую картину пришлось ждать около тридцати лет, а на экраны она вышла под названием «Красный 11» (2018) — между вторым «Городом грехов» (2014) и «Алита: Боевой ангел» (2019).

Однако, несмотря на то что в начале фильма сообщается, что он основан на главе «Я был лабораторной крысой» из книги «Бунтарь без команды», это, мягко говоря, полуавтобиографическое произведение. Режиссер использовал только элементы быта подопытных — впрочем, по словам журналиста Дэна Соломона, пережившего похожий опыт, они получились крайне достоверными. В остальном «Красный 11» — сверхъестественный триллер, похожий на какое‑нибудь «Пятое измерение» (2009) или недавний родригесовский майндфак «Гипнотик» с Беном Аффлеком. А главный пойнт фильма в том, что он сделан коленке и снят за 7000 долларовГонорар подопытных в фильме., как и «Музыкант», звезде которого Карлосу Гальярдо тут досталась самая зловещая роль. Вообще, в «Красном 11» Родригес не обходится без самоцитирования и уже на правах заслуженного классика буквально показывает отрывки из своих предыдущих фильмов прямо по телевизору.

Кадр из фильма «Музыкант» © Columbia Pictures

Что получилось

Во время работы над дилогией «Грайндхаус» Квентина Тарантино и Роберта Родригеса актриса Роуз МакГоуэн рассказывала , что Родригес снимает и как будто сразу же у себя в голове монтирует, а потом идет домой и уже на самом деле монтирует . И это звучит как чистая правда, ведь что прорывной «Музыкант», в котором мексиканские бандиты приняли бродячего эль-мариачи с кофром для гитары за профессионального киллера, после чего парню пришлось соответствовать этому статусу, что не слишком удачный «Красный 11» могут похвастаться одним и тем же: стремительным монтажом.

Родригес настолько круто владеет киноязыком, что в его постановке даже такая фантастическая чушь, как «Планета страха» (2007), выглядит убедительно. Поэтому совершенно прав был экс-критик «Афиши» Максим Семеляк, написавший в рецензии на «От заката до рассвета» (1996), что «фирменная скоростная фабула Родригеса, усугубленная отточенным идиотизмом тарантиновских диалогов, породила кино, совершенное во всех отношениях».

Чего не отнять у фильмов Родригеса, так это драйва.

Музыкант Вестерн / Мексика, 1992 Подробнее на Афише

Пак У Сан, Й.К.Ким и «Связь через Майами» (1987)

Й.К.Ким в фильме «Связь через Майами» © Alamo Drafthouse Cinema

Как снимался

До этого были истории про больших режиссеров, но настало время обратить внимание и на неизвестных авторов, которые, быть может, не оставили серьезного следа в истории искусства, но любовь к кино которых тоже безгранична. В 1985 году режиссер фильмов про боевые искусства Пак У Сан («Шаолинь: Кровавая миссия», «Территория ниндзя») увидел на корейском ток-шок-интервью с мотивационном спикером и обладателем черного пояса по тхэквондо Й.К.Кимом. Выступление Кима произвела на режиссера такое впечатление, что он предложил вместе снять тхэквондо-боевик — на деньги Кима, разумеется. По словам обозревательницы Orlando Weekly Эрин Салливан, Ким явно не понимал, что делает.

Чтобы профинансировать фильм, он брал кредиты, занимал у друзей, тратил все сбережения и даже заложил свою школу по тхэквондо. Бюджет картины составил 1 миллион долларов. Ким очень надеялся найти дистрибьютора, однако никто не хотел покупать фильм, пока его за 100 тысяч долларов не приобрела компания Manson International, чтобы в августе 1988 года показать в восьми кинотеатрах Флориды. Ким думал, это будет блокбастер, а зрители и критики посчитали «Связь через Майами» мусором. Показ картины в кинотеатрах закончился через три недели, издание Orlando Sentinel назвало ее худшим фильмом 1988 года, а Ким был разорен…

Однако в 2009 году Зак Карлсон, отборщик фильмов из компании Alamo Drafthouse, за 50 долларов приобрел 35-миллиметровую копию фильма на eBay и показал ее в кинотеатре Остина, штат Техас, где картина получила благожелательный прием. Повторный показ в 2010 году привел к колоссальному фидбэку. В 2012 году вышел ремастер фильма, который к тому времени уже стал культовым, получил переоценку и превратился в новую икону «плохого кино» (например, он фигурирует в списках великих плохих фильмов и 100 лучших фильмов категории «Б» всех времен). А Ким наконец получил славу, о которой так мечтал. Шутка ли, «Связь через Майами» цитируется На одном из танцоров можно увидеть футболку с логотипом Dragon Sound. даже в клипе на песню «Happy» Фаррелла Уильямса!

Кадр из фильма «Связь через Майами» © Alamo Drafthouse Cinema

Что получилось

«Связь через Майами» снят на таком чилловом вайбе, что если ненадолго отвлечься от повествования, то можно перестать понимать, что вообще происходит на экране. Хотя в общем и целом сюжет фильма сводится к противостоянию многонациональной синти-рок-группы боевых искусств Dragon Sound с торговцами наркотиков и ниндзя из Майами . А начинается все с того, что музыкант из группы встречается с сестрой одного из барыг.

В фильме хватает кринжовых моментов и фраз уровня «Привет, Марк!» (например: «Не знал, что у тебя есть отец» или «Друзья, мой отец нашелся!»), актеры играют ужасно (особенно старается Й.К.Ким в роли неформального лидера группы), но трушный вайб 1980-х и глупая история настраивают на ностальгически-иронический лад, хотя картина, несомненно, снималась на серьезных щах, отчего комичный эффект только усиливается в разы . Сейчас фильм выглядит как непреднамеренная пародия на боевики про ниндзя, популярнее которых в 1980-е были только комедии про животных (пока авторы «Черепашек-ниндзя» в 1990 году не сорвали джекпот, соединив и то и другое). Словом, не тот фильм назвали «Веселые ребята».