7 фильмов, ради которых стоит сходить в кино в январе

Поход в кино на новый фильм — все еще надежнейшее развлечение в городе. Ведь там показывают свежие авторские фильмы Копполы, Содерберга и Джонни Деппа, а еще Николь Кидман в роли Кристиана Грея по версии A24. Для самых прошаренных синефилов — нежная комедия о скуфской дружбе «Снег в моем дворе», лучший российский фильм года согласно кинокритикам.

«Мегалополис» С 9 января

Гениальный архитектор (Адам Драйвер), который презирает женщин за бездумные тусовки в клубах, но и сам не прочь потусить, решает единолично превратить Нью-Рим (альтернативная версия Нью-Йорка) в утопию, построив, пользуясь фантастическим металлом мегалоном, многоэтажные висячие сады, дома округлых форм и золотые траволаторы. На пути архитектора стоит мэр-коррупционер (Джанкарло Эспозито), выступающий против массированного сноса трущоб, и ультраправый племянник главного героя (Шайя ЛаБаф), сам стремящийся захватить власть.

«Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы — кино невменяемое, несмотрибельное, но при этом невероятное. Вооружившись сотней миллионов долларов от продажи виноградника, легендарный режиссер экранизировал свой долго лежавший без дела оригинальный сценарий-манифест о пользе индивидуализма, технократизма и прочих не всегда совместимых с реальностью идеалов. Как и в других случаях, когда Коппола не экранизировал великий первоисточник, а придумывал все сам, за нелогичной и непоследовательной историей банально скучно следить. Пропускать это зрелище на большом экране не стоит вот почему: какими бы мучительными ни были эти два часа в процессе, постфактум они становятся ярким воспоминанием на всю жизнь — чего-чего, а силы воли создавать визуальные образы, которые ни один художник ни до ни после не посчитал бы реализуемыми, у этого режиссера не отнять. Словом, Коппола хотел снять анти-Marvel, а все равно снял кино, на которое стоит идти ради спецэффектов!

Мегалополис Фантастика / с 1 января Билеты Подробнее на Афише

«Плохая девочка» С 16 января

Молодой стажер (Харрис Дикинсон) вступает в БДСМ-связь с властной CEO (Николь Кидман), стоящей по главе айти-корпорации.

Это должно было случиться: студия A24 сняла свои «Пятьдесят оттенков серого» для самых умненьких, поменяв героев гендерами и одной этой деталью сделав историю стократ интересней. Англоязычная критика в восторге, фильм получил (первые) места в итоговых десятках, а Кидман, которой, помимо бесстрашных эротических сцен подчинения, пришлось прямо в кадре колоть ботокс, завоевала Кубок Вольпи за лучшую женскую роль в Венеции и даже имеет некоторые шансы номинироваться на «Оскар». Как тебе такое, Кристиан Грей?

Плохая девочка Детектив / с 1 января Билеты Подробнее на Афише

«Присутствие» С 23 января

Обычная семья въезжает в новый дом, где сталкивается с полтергейстом, бьющим посуду.

Оскароносный режиссер-формалист Стивен Содерберг в чистейшем виде использует свою любимую формулу «банальное по смыслу жанровое упражнение в небанальной технологической обработке». Да, на бумаге его новый хоррор звучит как кино с самой заезженной в мире завязкой, но это только пока не выясняется, что снято оно целиком от лица того самого призрака на без пяти минут футуристическую фишай-камеру. Абсолютно верим, что восторги критиков не преувеличены, ведь если вспомнить последние работы режиссера, то и «Без резких движений» (тоже частично снятый на фишай) звучал как самый банальный нуар, и «Птица высокого полета» (снятая на айфон) усыпляла одним синопсисом, и триквел «Супер Майка» не обещал ничего нового, а на деле все эти картины оказались захватывающими и восхитительными.

Присутствие Триллер / с 1 января Билеты Подробнее на Афише

«Что случилось осенью» С 23 января

Комфортная дачная жизнь двух подруг-пенсионерок где‑то в Бургундии получает встряску после визита детей — у одной из тюрьмы выходит сын, а вторую навещает дочь-грубиянка. Главная интрига — кто из всех героев в итоге окажется самым токсичным.

Как быстро стареют чужие режиссеры! Еще недавно Франсуа Озон был лидером «нового французского экстрима» и завсегдатаем Канн, снимавшим сексуально провокационные триллеры, а теперь берется за уютные детективы про дачников и ядовитые грибы, незаметно выигрывая награды на фестивале в Сан-Себастьяне. Вполне возможно, что такие скромные жанровые амбиции этому режиссеру даже больше к лицу — саспенсовую хватку он не растерял, а новые смыслы и так никогда не были его сильной стороной, несмотря на весь хайп.

Что случилось осенью Драма / с 1 января Билеты Подробнее на Афише

«Разбитые сердца» С 30 января

Богатая девочка влюбляется в бедного мальчика, и их любовь не ломает даже двенадцатилетний тюремный срок, который получает последний.

Размашистая французская мелодрама с Адель Экзаркопулос, все три часа которой сняты как яркий музыкальный клип: «Мужчина и женщина» встречают «Слово пацана». Вторая сольная режиссерская работа актера Жиля Лелуша (нет, он не родственник Клода) участвовала в каннском конкурсе, где получила разгромную критику, зато по итогу года вошла в топ-10 французского проката, встав между «Дюной-2» и «Гадким я-4». Народному хиту злые критики не помеха.

Разбитые сердца Трагикомедия / с 1 января Билеты Подробнее на Афише

«Моди: Три дня на крыльях безумия» С 30 января

Три дня из богемной жизни отчаянного художника Амедео Модильяни (в роли 30-летнего героя почему‑то 45-летний Риккардо Скамарчо — кастинг уровня Уиллема Дефо в роли Ван Гога). Ломаный путь Моди в Париже пересекается с художниками Морисом Утрилло (Брюно Гуэри из «Эмили в Париже») и Хаимом Сутином (в роли белорусского еврея — североирландец Райан МакПарланд), арт-дилером Леопольдом Зборовским (Стивен Грэм) и таинственным американским коллекционером (Аль Пачино).

Главная звезда байопика «Моди: Три дня на крыльях безумия» — не кто‑то из актеров, а режиссер Джонни Депп: некогда самый кассовый актер Голливуда продолжает попытку камбэка в большое кино с черных ходов, на сей раз вспомнив о своем даре постановщика. Да, Депп не становился за камеру четверть века, но вообще-то он недурной автор, ведь его единственный полный метр из 1990-х «Храбрый» — вполне вайбовый микс Джармуша и Линча на минималках. Бессюжетный материал про непонятого художника вполне подходит Деппу-режиссеру (за похожий сюжет он брался в короткой зарисовке «Дурь» про гитариста Джона Фрушанте на дне жизни), и из фильма может получиться не просто курьез, но толковая по любым стандартам вещь.

Моди: Три дня на крыльях безумия Трагикомедия / с 1 января Билеты Подробнее на Афише

«Снег в моем дворе» С 30 января

Между двумя оскуфевшими 50-летними грузинскими мужчинами зарождается нежная дружба, даром что один из них — безработный лузер из Тбилиси (Леван Гоголадзе), а второй — кинорежиссер из Москвы (Бакур Бакурадзе играет более-менее самого себя), и общаются они по интернету. Режиссер просит бывшего одноклассника, с которым не разговаривал 30 лет, вести дневник в гугл-доках за пять лари за страницу, чтобы потом написать сценарий про то, как тот ворует покрышки и сушит феном мокрые с улицы носки. Вот в результате это кино нам и показывают.

Лучший российский фильм года по результатам массового опроса критиков, притом что действие происходит в основном в Грузии и снят он на грузинском. Хвалят кино и за нон-конформизм, и за юмор, и за чувство меланхолии. В общем, перед нами однозначно событие месяца для уважающих себя синефилов. Коппола, подвинься.