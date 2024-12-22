Какие шансы у Юры Борисова получить «Оскар» или хотя бы номинацию за «Анору»?

До объявления номинаций на «Оскар» остается меньше месяца. В этом году в наградной гонке участвует российский актер Юра Борисов, сыгравший гопника Игоря в «Аноре» и уже заработавший номинации на «Золотой глобус» и «Выбор критиков». Никита Лаврецкий хвалит его работу и использует статистические данные для оценки шансов артиста на «Оскарах».

Короткий ответ на вопрос из заголовка, чтобы вас не мучить

Получит ли Юра Борисов номинацию на «Оскар»? Скорее всего да.

Получит ли Юра Борисов «Оскар»? Скорее всего нет.

А теперь по пунктам объясним, откуда взялся такой расклад.

Откуда вообще хайп вокруг Борисова? Разве он не играет в «Аноре» седьмого по важности персонажа?

Не читайте этот и следующий абзац, если боитесь спойлеров к «Аноре»! Фильм Шона Бейкера лишь притворяется ромкомом об обреченном браке мажора и секс-работницы. На самом деле вся линия с Майки Мэдисон и Марком Эйдельштейном, а также родителями последнего (Дарья Екамасова и Алексей Серебряков) для режиссера лишь предлог, чтобы представить на экране по-настоящему интересных героев — а именно трех решал, которых мама и папа посылают разобраться с непослушным ребенком. Бейкер всегда интересовался людьми, оказавшимися на обочине американской мечты, и в этот раз поет оду злодейским прихвостням, хенчменам, миньонам — то есть тем персонажам, которые в кино традиционно выступают сугубо функциональными фигурами, в лучшем случае — комичными. Фактически режиссер снял своего «Крейвена-охотника», с той лишь поправкой, что студия Sony по-идиотски вырвала своего мелкого злодея из контекста сражений с Человеком-пауком, чем сразу же лишила идею вглядывания в его душу какого‑либо смысла.

Бейкер же не боится разворачивать историю неторопливо и поступательно с уверенностью большого писателя-романиста. Тройку героев-решал он вводит лишь к концу первого часа, причем поначалу больше внимания получают братья-армяне (Карен Карагулян и Ваче Товмасян) — постоянные сотрудники семьи Захаровых, а не фрилансер Игорь (Борисов), попавший в переплет более-менее случайно. Герой Карагуляна — опытный, умудренный, комично усталый от глупости окружающих — сразу контрастирует с центральной наивной парочкой, что начинаешь болеть за него. Чтобы он наконец все порешал и закончил этот бесконечно долгий рабочий день. Одно из главных препятствий на его пути — непутевый, еле говорящий на английском «гопник», в ненужный момент бесцеремонно связывающий заглавную героиню. В любом другом фильме этот персонаж так и остался бы самым пустым болванчиком, но Бейкер действует радикально и к третьему часу делает из него ни много ни мало главного героя картины. Причем не путем придумывания для него неожиданной предыстории, а за счет парадоксальных поступков в рамках основной сюжетной линии; методом честного пристального вглядывания в экзистенциальную пустоту, вытекающую из рода занятий Игоря.

Вся эта новаторская драматургия — заслуга Шона Бейкера. А что сделал сам Борисов, достойного наград?

Великое искусство создается в соавторстве. Первый соавтор всякого серьезного художника — сами зрители: нам кажется, будто мы раньше самого автора догадались обратить внимание на трогательного фонового Игоря — и потому испытываем катарсис, когда он тупит на ломаном английском уже будучи на первом плане. А без выдающейся интуиции и интеллекта самого актера ни один режиссер не смог бы оживить такого героя, избежав нарочитого сования его зрителям в лицо, начиная с тех моментов, где он только дерется и вопит. Ну и, в конце концов, чтобы блестящий литературный диалог о «глазах насильника» обрел смысл, артист должен обладать этими глазами. Не будет преувеличением сказать, что одним лишь своим взглядом Борисов наработал на «Оскар» и даже больше.

Бейкер, впрочем, тоже наверняка получит свое: на сегодняшний день «Анора» — один из фронтраннеров в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», а Майки Мэдисон — топовая претендентка на «Лучшую актрису». Марк Эйдельштейн, напротив, кажется, в пролете: его гадкий главный герой в конце фильма, наоборот, вырождается в ходячую функцию.

Кадр из фильма «Анора» © Neon

Успехи Борисова в наградном сезоне и статистическая вероятность номинации на «Оскар»

Даже если достоинства актерской работы очевидны, для авторитетного прогноза необходимо обратиться к объективным фактам. Борисов уверенно стартовал в наградной гонке, собрав целый ряд номинаций в категории «Лучший актер второго плана» — в том числе на премиях «Готэм», «Золотой глобус» и «Выбор критиков». А от Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса Борисов даже получил приз в этой категории. По отдельности из всех этих наград разве что «Выбор критиков» можно считать серьезным оскаровским предиктором (ввиду массовости — голосуют почти 700 американских кинокритиков), зато в совокупности приз и три номинации рисуют весьма убедительную картину. За 23 года, начиная с 2001-го, когда номинанты на «Выбор критиков» в принципе стали объявляться, только один актер — Майкл Шеннон за фильм «99 домов» — смог собрать аналогичный набор и после этого не получить номинацию на «Оскар». Выходит, статистическая вероятность номинации Борисова — 22/23 или 95.7%.

Почему выиграть «Оскар» российскому актеру будет очень сложно, если не сказать невозможно

Журналисты, профессионально прогнозирующие «Оскары», в целом согласны с тем, что Юра Борисов идет на номинацию. Из 34 экспертов, публикующих свои ставки на сайте GoldDerby, 17 предсказывают попадание Борисова в число номинантов. Среди них, например, Энн Томпсон из Indiewire и Скотт Файнберг из The Hollywood Reporter. С другой стороны, нужно сказать, что Борисов лишь на пятом месте по популярности: для сравнения, 34 из 34 экспертов уверены, что Киран Калкин («Настоящая боль») дойдет до номинации. На шестом по популярности месте находится Эдвард Нортон («Совершенный незнакомец») с не слишком уступающими Борисову 15 упоминаниями. Словом, российскому актеру тут далеко до фронтраннера.

Марк Эйдельштейн, Майки Мэдисон и Юра Борисов © Stephane Cardinale - Corbis/Getty Images

Конечно, после объявления номинаций (17 января 2025 года) характер оскаровской гонки качественно изменится, ведь перед финальным голосованием киноакадемики начнут наверстывать и переосмыслять фильмы из шортлиста. Так или иначе, нарратив Калкина развернуть вспять будет непросто, ведь для многих в американской киноиндустрии это молодая легенда драматического ремесла, уже зарекомендовавшая себя знаковой ролью в сериале «Наследники», а Борисов — скорее диковинка, которая не факт, что сможет повторить нынешний успех. Последний раз русские актеры побеждали на «Оскарах» больше полувека назад, а в целом артисты, играющие хотя бы частично на иностранном языке, побеждают примерно раз в десять лет (Бенисио Дель Торо — в 2001-м, Кристоф Вальц — в 2010-м, Ке Хюи Кван — в 2023-м).

Учитывая, сколько великих неанглоязычных актеров и их знаковых работ так и не добрались даже до номинаций (последние вопиющие случаи — Мадс Миккельсен и «Еще по одной», Сон Кан Хо и «Паразиты»), попадание Борисова в топ-5 уже будет огромным успехом. В первую очередь свидетельствующим о таланте Шона Бейкера подсвечивать совершенно неожиданных героев, заслуживающих большего внимания, чем кажется на первый взгляд. Напомним, что до этого его кино заработало номинацию лишь однажды в категории «Лучший актер второго плана» — речь о Уиллеме Дэфо, сыгравшем строгого, но чуткого менеджера мотеля в «Проекте „Флорида“».