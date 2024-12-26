Какая сказка лучше: «Финист» или «Волшебник Изумрудного города»? Оцениваем в чудо-львах

Новогодняя битва за праздничную кассу в этот раз развернется между киносказками «Финист. Первый богатырь» и «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». Поскольку в одной картине есть лев-химера, а в другой — Трусливый Лев, Тимур Алиев специально для «Афиши Daily» оценил фильмы в чудо-львах и рассказал, какая сказка получилась лучше.

Какая сказка занимательнее?

«Финист. Первый богатырь»

Финист — ясный сокол (бессменный Кирилл Зайцев) на страже жителей Белогорья. Совершать подвиги и побеждать жутких чудовищ ему помогает верный помощник Мелеха (Сергей Лавыгин). О таком знатном богатыре в другой вселенной слагали бы мифы да легенды, как о Геракле в Древней Греции. Но «быль и небыль» про Финиста по горам да лесам не особо распространяется, отчего богатырь то и дело печалится. И вот он узнает от Мелехи про красавицу, которая томится в далекой крепости под охраной чудовища. Многие пытались освободить ее, но пали в бою с неведомой тварью. Почуяв дух настоящего подвига, Финист отправляется в путь. Девушка в замке и правда оказывается дивная (Кристина Строителева), да только таит секрет страшный, отчего молодцы лихие и погибали пачками. Пострадал серьезно и Финист, хоть и выжил.

Вернувшись в Белогорье, герой вешает доспехи на крючок и прозябает в безделии на печи. Однако неожиданно на город нападают басурмане, в результате чего Финист, Мелеха и молодая Баба-яга (Юлия Пересильд) оказываются в цепях на корабле, который держит курс на Восток. Так, русский богатырь, его помощник и ведьма прибывают в мир песка, тумана и механики, за популяризацию которой отвечает харизматичный басурманин Анариф (Федор Добронравов).

«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»

Злая колдунья Гингема (Василина Маковцева) устраивает ужасный смерч, из‑за которого девочка Элли (Екатерина Червова) и ее пес Тотошка из реального мира переносятся в Волшебную страну. Гингему раздавливает трейлер («Даже мокрого места не осталось»), а Страна Жевунов, страдающая под гнетом ведьмы, наконец освобождается. Вот только Элли хочет домой, где ее ждут папа и мама (Егор Корешков и Софья Лебедева).

Кадр из фильма «Волшебник Изумрудного города» © «Централ Партнершип»

Коварный Урфин Джюс (Дмитрий Чеботарев) подсказывает девочке, что помочь ей сможет волшебник Гудвин, живущий в Изумрудном городе. Для этого Элли нужно найти трех необыкновенных существ, которые тоже жаждут исполнения заветного желания. Ими становятся Страшила (Евгений Чумак), Железный Дровосек (Юрий Колокольников) и Трусливый Лев (Артур Ваха). Они отправляются в путешествие по дороге из желтого кирпича, а Тотошка, который в Волшебной стране внезапно просит называть себя на римский манер Тотоний, прихватывает из замка Гингемы волшебные туфельки для Элли. Она, впрочем, не догадывается, что башмачки обладают волшебной силой, которую жаждет заполучить Бастинда (Светлана Ходченкова) — еще одна злая колдунья здешних мест.

Как это выглядит?

«Финист. Первый богатырь»

Художественные цеха, ответственные за костюмы и декорации, традиционно отработали на 146%. Все в «Финисте» говорит, а то и кричит: «Денег было вложено много». Каждая копейка видна на экране: это касается и живописного Белогорья, и бескрайнего Востока — зеленые леса и поля, бескрайние пустыни и оазисы, стройные дома и фешенебельные дворцы, в которых могли бы жить герои «Аладдина», производят впечатления.

Работать с подобным антуражем режиссеру трилогии «Последний богатырь» Дмитрию Дьяченко не впервой. А маховик ностальгии и нового российского постфэнтези, судя по новостям с питчингов, будет поставлять сказочный эскапизм на протяжении всех 2020-х. «Финист» превратится в трилогию, как и «Волшебник», у которого еще будет спин-офф про Урфина Джюса.

«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»

Визуальная сторона фильма поражает подмигиванием Западу. Если реальный мир — это Россия, то Волшебная страна у режиссера Игоря Волошина («Коса», «Одержимая») — загнивающая Европа времен Средневековья с изразцами на окнах и величественными замками, где могли бы обосноваться европейские феодалы прошлого. Изумрудный город, который несколько раз показывают издалека, — плоть от плоти цитаделей «Властелина Колец».

На Запад смотрел и писатель Анатолий Волков, вольно адаптировавший сказку Лаймена Фрэнка Баума «Удивительный волшебник страны Оз», — все объяснимо. А вот с графикой «Изумрудному городу» повезло меньше: цветастые панорамы, может, и радуют глаз, но масштабные эпизоды с большим количеством героев вызывают фейспалм. Где‑то откровенно мелькает «зеленка», где‑то — откровенное телемыло.

Кадр из фильма «Финист. Первый богатырь» © «НМГ Кинопрокат»

Насколько глубокие темы поднимаются?

«Финист. Первый богатырь»

Заложенные в «Финисте» идеи, несмотря на рейтинг 6+, отнюдь не детские. Тут и проблема геройства как профессии, и буллинг пожилых, и откровенный лукизм : когда Яга в силу обстоятельств теряет молодость, первое, что она слышит от других членов группы: «Фу, что у тебя с лицом?» Особое место занимает противопоставление технологий и волшебства. На Востоке троица знакомится с человеком, который считает магию злом и продвигает «истинные знания» (механику!), благодаря которым человечество будет развиваться. Как часто бывает, в тени громких заявлений таится горькая правда о настоящих мотивах персонажа.

Схожее противоречие всплывает в сериале «Аркейн» — с куда большим размахом и нюансами, нежели в «Финисте». Вишенка на торте — набор заимствований, без которых не обходится ни одна современная киносказка в России. Верблюд разговаривает голосом Павла Прилучного (привет Ослу из «Шрека»), по дворцу бегают механические предки черепашек-ниндзя, а в финале появляется прообраз японского Годзиллы.

«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»

В отличие от «Финиста», в «Волшебнике» все темы настолько наивные и прозаичные, что становится тошно. Несколько раз по ходу действия заостряется внимание на пагубном влиянии смартфона. «Посмотри вокруг, там целый мир!» — мысль, которую на разные лады озвучивают Элли другие персонажи снова и снова. Центральной темой сказки становится рефлексия по поводу истинной дружбы, ведь с теми, кого ты считаешь друзьями, можно преодолеть, что угодно. Элли буквально проговаривает и без того навязчивый месседж: «Здорово, что мы стали друзьями и спасли друг друга!» Мы поняли-поняли, только успокойся, пожалуйста.

Кадр из фильма «Волшебник Изумрудного города» © «Централ Партнершип»

Какая сказка получилась менее кринжовой?

«Финист. Первый богатырь»

Проблем у приквела немало. Основные — актерская расхлябанность и сюжетная бесцельность. Кирилл Зайцев до сих пор не может выбраться из образа командира группы «Альфа» Геннадия Зайцева в драме «Командир»: те же выправка, взгляд из‑под бровей и полное томных дум выражение лица. Сергей Лавыгин говорит и выглядит как грубо выструганное полено: оруженосец, который несколько раз предаст богатыря, но чудесным образом окажется прощен.

Актерская отрада — Юлия Пересильд в образе молодой Яги. Тут и искры самоиронии, и мастерское перевоплощение. По словам актрисы, она мечтала об этой роли несколько лет (получается, не зря!).

Единственная «глубокая» мысль, которую несет приквел: один в поле не воин. Грандиозная заявка для будущего франшизы! Кроме живописной фактуры и графики с приветом из начала 2010-х, «Финисту» просто нечего предложить аудитории. Ясный сокол обретает крохи интеллекта, пройдя десяток идиотских испытаний, не поддающихся логике и здравому смыслу.

«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»

Помимо криповой графики «Волшебник Изумрудного города» удручает топорной, назидательной моралью. Если в первоисточнике Волков старался избегать таких вещей, то сценаристы решили пуститься во все тяжкие. С юмором тоже не все гладко: многие шутки пускают по кругу, будто мы смотрим повтор одного и того же эпизода. «У меня лапки», — повторяет Тотонио вновь и вновь, в перерывах мечтая о Римской империи, где он стал бы императором. Попытки изобразить Страшилу, Железного Дровосека и Трусливого Льва забавными терпят фиаско — к каждому из героев скорее подойдут определения «невнятный» или «аляповатый».

Кадр из фильма «Финист. Первый богатырь» © «НМГ Кинопрокат»

Итог Со счетом 12:6 «Финист» побеждает у «Волшебника»

«Финист. Первый богатырь» — красочная сказка, которая ставит перед собой только одну задачу: вырвать зрителей из реальности. В современных обстоятельствах режиссеры часто используют сказку как форму для разговора о важном. Авторы «Финиста» даже не пытаются навести мосты к действительности — получается беззубое развлечение без внятного стержня, которое старательно избегает неудобных намеков.

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«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» — масштабная, но пустая сказка. Вырвиглазный цветокор, нелепые персонажи, предательство Элли, которое прощается по щелчку. Все это отталкивает от знакомства с миром киносказки, которая буквально обрывается на полуслове — на самом интригующем месте всплывает титр «Продолжение следует».