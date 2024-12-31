Гайдай превращается… превращается… в кринжовейшую «Небриллиантовую руку»: честная рецензия

31 декабря на ТНТ и «Кинопоиске» выйдет очередной музыкально-пародийный опус по мотивам культового фильма Леонида Гайдая. Третий год подряд экс-команда «Вечернего Урганта» превращает советскую классику в нечто, отдаленно напоминающее кино. Рассказываем, почему «Небриллиантовая рука» — лауреат кринжа и что еще посмотреть в канун Нового года.

Все новое — хорошо забытое старое. Опираясь на этот постулат, создатели музыкально-пародийных ремейков новейшего времени — в прошлом сценарист шоу «Вечерний Ургант» Миша Семичев и режиссер клипа Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» Роман Ким — уже в третий раз беспардонно уродуют советское кинематографическое наследие.

Начинал дуэт (вместе с креативным продюсером и резидентом Comedy Club Андреем Шелковым) в 2022 году с «СамоИронии судьбы» по мотивам фильма Эльдара Рязанова. В 2023-м смог преумножить уровень изощренного «юмора» в картине «Иван Васильевич меняет все». Сегодня мы увидим вариацию на тему «Бриллиантовой руки» Леонида Гайдая, которая, как и другие телефильмы этого цикла, выходит в канун Нового года.

Назвать «Небриллиантовую руку» фильмом, честно говоря, язык не поворачивается. Кажется это почти доподлинная реконструкция советской картины. Операторская работа, постановка, диалоги, основные сюжетные якоря — команда ТНТ повторяет практически все, действуя как в меме «Не списывай точь-в-точь». Тимур Батрутдинов (Горбунков; здесь не старший экономист, а младший пиарщик) и Алексей Воробьев (Козодоев) безуспешно пытаются копировать даже манеры Юрия Никулина и Андрея Миронова.

От пародии на смех Лелика (Максим Лагашкин) хочется провалиться сквозь землю — стыд за чужую актерскую игру запредельный.

90 минут хронометража растянули до 2,5 часа. Сделали это с помощью довольно спорных нововведений. Во-первых, события фильма происходят как бы в 2024 году, но в параллельной вселенной, где СССР по-прежнему существует . Государство заботится о семьях с большим количеством детей: у Горбунковых их, например, пятеро. Перед туром на теплоходе «Михаил Светлаков» (!) идет разговор, не завести ли шестого. Одна из причин — солидный материнский капитал, который выделяет сверхзаботливое государство. Шуток на тему маткапитала будет предостаточно: плюсы жизни в альтернативном Союзе (и никаких минусов, естественно) — одна из центральных линий пародии.

© ТНТ

Во-вторых, некоторые эпизоды растянули благодаря десяти музыкальным клипам. Вы не ослышались, «Небриллиантовая рука» в какой‑то момент становится мюзиклом — чем‑то средним между сиквелом «Джокера» и «Поющих под дождем», только уровня курильщика. Катя Лель играет рыжеволосую секс-работницу, которая хочет показать Горбункову джагу-джагу. Она исполняет кавер на «Мой мармеладный» вместе с Ваней Дмитриенко. Регина Тодоренко (в фильме — роковая Анна Сергеевна) в гостиничном номере поет «Помоги мне» в новой аранжировке. Юрий Музыченко в обличии капитана Джека Воробья исполняет трек Лолиты «На „Титанике“». Смотреть все это так же тяжело, как и слушать.

Большая часть звезд шоу-бизнеса — от Сергея Дружко и Димы Билана до Никиты Кологривого и Джигана — появляется в одной-двух сценах. То ли не хватило бюджета, то ли лень было делать из них полноценных участников действия, то ли так было задумано изначально. Конечно, каждый такой персонаж, отыгрывая некий образ, прежде всего играет самого себя. Джиган мучается в поисках той самой рифмы, Билан мычит что‑то нечленораздельное якобы в образе модельера Ив Сен Билана, Кологривый косит под Джеймса Бонда и даром что не кусает официантку, а мог бы.

© ТНТ

Наконец, гнилейшая из вишенок на этом торте, состоящем из третичных переработок хитов зарубежного киноискусства (от «Крепкого орешка» и «Фоллаута» до «Города грехов» и шоу «Куклы») — рекламные интеграции. «Небриллиантовая рука» ни много ни мало разделила историю продакт-плейсмента в российском кино на до и после — такого обилия лобовой, грубой рекламы брендовВ веренице рекламных роликов, оторванных от сюжета, засветились сразу несколько продуктов экосистемы «Сбера», Ozon, «Додо Пицца» и колбаса «Черкизово» — мясосодержащему продукту уделили больше всего экранного (точнее рекламного) времени. Не обошлось без отсылок и на другие проекты холдинга «Газпром-Медиа» — мелькают постеры как предыдущих фильмов Семичева и Кима, так и грядущих новинок, в частности «Волшебника Изумрудного города» с датой выхода в широкий прокат. вы никогда не видели. Здесь не просто мелькают логотипы продуктов или предметов. Использование терминала для оплаты в магазине, маркетплейса, оружия и даже гранаты (из молока конкретной марки!) — все рекламируется прямо посреди диалога.

Досталось и женщинам — без этого в российских комедиях ни-ку-да. Жена Горбункова (Марина Кравец) поднимает тему отдыха — не семейного, а личного. В самый ответственный момент (после «палева» супруга в гостинице) героиня… оставляет пятерых детей у мужа на шее, чтобы «во всем разобраться и побыть в одиночестве». Она планирует уехать на ретрит, но оказывается в плену у Козодоева и Лелика. Когда бравый Горбунков (опять же, в образе Бонда) является спасти жену, героиня радуется, что ей удалось наконец-то как следует выспаться! Другой женский персонаж — сексуальный робот-андроид Т.Е.Л.К.А. (Анна Асти) — существует в кадре только чтобы удовлетворять… тягу мужчин к караоке. Пока девушка двигается и поет, ученые КГБ могут, скажем так, расслабиться.

© ТНТ

«Зачем что‑то придумывать, если все уже придумано за нас?» — задается вопросом персонаж Сергея Светлакова (милиционер на туристическом лайнере) в беседе с Горбунковым. Кажется, создатели музыкально-пародийного опуса ТНТ взяли этот не менее древний тейк на вооружение. В обойме юмористических отыгрышей вся новостная повестка 2024 года — от покушения на Дональда Трампа и квадроберов до параллельного импорта и элитных «шлюпок», в которых девушки с перекаченными губами держат курс на Дубайск.

Не смешно? Не поняли? Это юмор ТНТ! Кто не улыбается, тот так и называется.

Судя по финальным титрам, традиция новогоднего альманаха рекламных интеграций и несмешных шуток продолжится и в 2025-м. В очереди у экс-команды «Вечернего Урганта» — ремейк «Служебного романа», новая версия «Кавказской пленницы» и обновление драмы «Любовь и голуби». Впрочем, само понятие «культ», кажется, больше ничего не значит — его тут высмеяли, как и «почти голую вечеринку» с новой модой на «извинительные водолазки».

Впрочем, не «Небриллиантовой рукой» единым! Вот еще четыре новогодних релиза, которые ждут зрителей.

1 / 10 Оценка

Тимура Алиева

Небриллиантовая рука Комедия / Россия, 2024 Подробнее на Афише

Смотреть на ТНТ и «Кинопоиске» (в 20.00 и 23.00 по московскому времени)

Что смотреть вместо «Небриллиантовой руки» или вместе с ней Спецэпизод «Я к тебе надолго» («Иви», 28 декабря) Романтический скетчком порадует зрителей новогодним спецэпизодом. Популярный турецкий актер Бурак Озчивит («Великолепный век», «Елки-11») впервые встретит в России Новый год. Компанию ему составит поклонница турецких сериалов Марина (Юлия Калашникова) и ее подруги. Девушкам на личном примере покажут, как обрести счастье во время одного из главных праздников в году. В свою очередь Бурак покажет Марине, как взглянуть на привычные для нее проблемы под другим углом.

«Омар в большом кино» (Kion, 31 декабря) Режиссер Дмитрий Грачев, работавший над сериалом «Омар в большом городе», снял про знаменитого дагестанца полнометражный фильм. Теперь добродушному и наивному таксисту придется стать… нянем для дочки состоятельных супругов-айтишников. Под надзором Омара оказывается десятилетняя девочка Алиса, с которой предстоит найти общий язык, чтобы не вляпаться в большие неприятности.

«Киберслав» («Кинопоиск», 31 декабря) Первый ролик мультсериала в стиле славянского технофэнтези показали еще в далеком 2018-м. Поклонники отчаянно ждали релиз шесть лет и, наконец, дождались. События «Киберслава» разворачиваются в вымышленном Китеже, где существуют современные технологии (киберимпланты, робопсы и плазменное оружие). Главный герой, богатырь-полукровка Киберслав, пытается раскрыть преступление, связанное с княжеской семьей. Создатели вдохновлялись архитектурой и иконописью Древней Руси. 31 декабря покажут первую серию, а остальные — когда‑нибудь потом.