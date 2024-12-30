Итоги-2024

Лучшие фильмы 2024 года: выбор кинокритиков

Подготовил:
Денис Виленкин
Сегодня в 12:00
Подводим киноитоги года с 37 критиками, каждый из которых поделился с «Афишей Daily» своим топом лучших фильмов. Внизу материала можно узнать, какие картины набрали наибольшее число голосов.

Тимур Алиев

Кинокритик, ведущий телеграм-канала «Комендант кинокрепости»

«Джокер: Безумие на двоих»
© Warner Bros.
(01)
«Джокер: Безумие на двоих» («Joker: Folie à Deux»), реж. Тодд Филлипс
(02)
«Выставка прощения» («Exhibiting Forgiveness»), реж. Титус Кафар
(03)
«Семя священного инжира» («Dane-ye anjir-e ma’abed»), реж. Мохаммад Расулоф
(04)
«Степной волк» («Steppenwolf»), реж. Адильхан Ержанов
(05)
«Ребел-Ридж» («Rebel Ridge»), реж. Джереми Солнье
(06)
«Падение империи» («Civil War»), реж. Алекс Гарленд
(07)
«Мемуары улитки» («Memoir of a Snail»), реж. Адам Эллиот
(08)
«Мастер и Маргарита», реж. Михаил Локшин
(09)
«Нужды путешественника» («Yeohaengjaui pilyo»), реж. Хон Сан Су
(10)
«Нет другой земли» («No Other Land»), реж. Юваль Абрахам и Базель Адра

Иван Афанасьев

Кинокритик, ведущий телеграм-канала «Кинокритика экс-курильщика»

«Анора»
© FilmNation Entertainment
(01)
«Анора» («Anora»), реж. Шон Бейкер
(02)
«Байкеры» («The Bikeriders»), реж. Джефф Николс
(03)
«Джокер: Безумие на двоих» («Joker: Folie à Deux»), реж. Тодд Филлипс
(04)
«Другой человек» («A Different Man»), реж. Аарон Шимберг
(05)
«Кончится лето», реж. Владимир Мункуев и Максим Арбугаев
(06)
«Кукушка», реж. Евгений Николаев
(07)
«Настоящая боль» («A Real Pain»), реж. Джесси Айзенберг
(08)
«Ребел-Ридж» («Rebel Ridge»), реж. Джереми Солнье
(09)
«Субстанция» («The Substance»), реж. Корали Фаржа
(10)
«Улыбка-2» («The Smile 2»), реж. Паркер Финн

Вадим Богданов

Кинокритик («Правила жизни», «The City»), ведущий телеграм-канала «Дневник Патерсона»

«Анора»
© FilmNation Entertainment
(01)
«Анора» («Anora»), реж. Шон Бейкер
(02)
«Претенденты» («Challengers»), реж. Лука Гуаданьино
(03)
«Фуриоса: Хроники Безумного Макса» («Furiosa: A Mad Max Saga»), реж. Джордж Миллер
(04)
«Дюна: Часть вторая» («Dune: Part Two»), реж. Дени Вильнев
(05)
«Универсальный язык» («Universal Language»), реж. Мэттью Ранкин
(06)
«Kneecap», Рич Пеппиатт
(07)
«Присяжный номер два» («Juror #2»), реж. Клинт Иствуд
(08)
«Субстанция» («The Substance»), реж. Корали Фаржа
(09)
«Снег в моем дворе», реж. Бакур Бакурадзе
(10)
«Черный пес» («Gou zhen»), реж. Гуань Ху

Денис Виленкин

Кинокритик («Афиша Daily»), ведущий телеграм-канала DenisVilenkin

«Борго»
© Charades
(01)
«Борго» («Borgo»), реж. Стефан Демустье
(02)
«Сломленная ярость» («Broken Rage»), реж. Такеши Китано
(03)
«Бруталист» («The Brutalist»), реж. Брейди Корбет
(04)
«Отпусти меня!» («Laissez-moi»), реж. Максим Раппаз
(05)
«Комната по соседству» («The Room Next Door»), реж. Педро Альмодовар
(06)
«Часы посещения» («La prisonnière de Bordeaux»), реж. Патрисия Мазюи
(07)
«История Сулеймана» («L’histoire de Souleymane»), реж. Борис Ложкин
(08)
«Заколдованные» («Els encantats»), реж. Элена Трапэ
(09)
«О, Канада» («Oh, Canada»), реж. Пол Шрейдер
(10)
«Finalement», реж. Клод Лелуш

Павел Воронков

Кинокритик («Газета.ru»), ведущий телеграм-канала «Птица Додо»

«Другой человек»
© A24
(01)
«Другой человек» («A Different Man»), реж. Аарон Шимберг
(02)
«Дюна: Часть вторая» («Dune: Part Two»), реж. Дени Вильнев
(03)
«Конклав» («Conclave»), реж. Эдвард Бергер
(04)
«Мастер и Маргарита», реж. Михаил Локшин
(05)
«Падение империи» («Civil War»), реж. Алекс Гарленд
(06)
«Претенденты» («Challengers»), реж. Лука Гуаданьино
(07)
«Присяжный номер два» («Juror #2»), реж. Клинт Иствуд
(08)
«Семя священного инжира» («Dane-ye anjir-e ma’abed»), реж. Мохаммад Расулоф
(09)
«Фуриоса: Хроники Безумного Макса» («Furiosa: A Mad Max Saga»), реж. Джордж Миллер
(10)
«Я видел свет телевизора» («I saw the TV Glow»), реж. Джейн Шенбрун

Анастасия Гладильщикова

Кинокритик («Профиль»), ведущая телеграм-канала «Черничные киноночи»

«Птица»
© MUBI
(01)
«Птица» («The Bird»), реж. Андреа Арнольд
(02)
«Мастер и Маргарита», реж. Михаил Локшин
(03)
«Настоящая боль» («A Real Pain»), реж. Джесси Айзенберг
(04)
«Кончится лето», реж. Максим Арбугаев и Владимир Мункуев
(05)
«Жизнь» («Sterben»), реж. Маттиас Гласнер
(06)
«Анора» («Anora»), реж. Шон Бейкер
(07)
«Субстанция» («The Substance»), реж. Корали Фаржа
(08)
«Дюна: Часть вторая» («Dune: Part Two»), реж. Дени Вильнев
(09)
«Претенденты» («Challengers»), реж. Лука Гуаданьино
(10)
«Присяжный номер два» («Juror #2»), реж. Клинт Иствуд

Василий Говердовский

Кинокритик и редактор «Афиши», автор телеграм-канала «КиноГовер»

«Анора»
© FilmNation Entertainment
(01)
«Анора» («Anora»), реж. Шон Бейкер
(02)
«Дикий робот» («The Wild Robot»), реж. Крис Сандерс
(03)
«Каникулы», реж. Анна Кузнецова
(04)
«Мастер и Маргарита», реж. Михаил Локшин
(05)
«Сотни бобров» («Hundreds of Beavers»), реж. Майк Чеслик
(06)
«Субстанция» («The Substance»), реж. Корали Фаржа
(07)
«Схватка» («Kill»), реж. Нигхил Нагеш Бхат
(08)
«Фуриоса: Хроники Безумного Макса» (Furiosa: A Mad Max Saga), реж. Джордж Миллер
(09)
«Я» («Me»), реж. Дон Херцфелдт
(10)
«Я видел свет телевизора» («I Saw the TV Glow»), реж. Джейн Шенбрун

Кира Голубева

Кинокритик (Cinemaholics, «Т — Ж»)

«Бруталист»
© Universal Pictures
(01)
«Бруталист» («The Brutalist»), реж. Брэди Корбет
(02)
«Эмилия Перес» («Emilia Pèrez»), реж. Жак Одиар
(03)
«Младший брат» («Didi»), реж. Шон Ван
(04)
«Апрель» («April»), реж. Дея Кулумбегашвили
(05)
«Претенденты» («The Challengers»), реж. Лука Гуаданьино
(06)
«Субстанция» («The Substance»), реж. Корали Фаржа
(07)
«Улыбка-2» («The Smile 2»), реж. Паркер Финн
(08)
«Молодость» («Возвращение домой») («Qing chun gui»), реж. Ван Бин
(09)
«Все будет хорошо» («Cung gam ji hau»), реж. Рей Юн
(10)
«Я все еще здесь» («Ainda estou aqui»), реж. Вальтер Саллес

Настасья Горбачевская

Кинокритик (Film.ru), ведущая телеграм-канала «киноводство»

«Хорошенькая»
© Metrograph Pictures
(01)
«Хорошенькая» («Good one»), реж. Индия Дональдсон
(02)
«Анора» («Anora»), реж. Шон Бейкер
(03)
«Субстанция» («The Substance»), реж. Корали Фаржа
(04)
«Пришелец», реж. Иван Соснин
(05)
«Надо снимать фильмы о любви», реж. Роман Михайлов
(06)
«Все, что нам кажется светом» («All We Imagine as Light»), реж. Паял Кападия
(07)
«Универсальный язык» («Universal Language»), реж. Мэттью Ранкин
(08)
«Айлин» («Eileen»), реж. Уилльям Олдройд
(09)
«Горная невеста» («Vermiglio»), реж. Маура Дельперо
(10)
«Малдорор» («Maldoror»), реж. Фабрис Дю Вельц

Ная Гусева

Кинокритик («Сеанс»), ведущая телеграм-канала «кабинет доктора хали-гали»

«Собиратель душ»
© «Атмосфера кино»
(01)
«Собиратель душ» («Longlegs»), реж. Осгуд Перкинс
(02)
«Претенденты» («The Challengers»), реж. Лука Гуаданьино
(03)
«Падение империи» («Civil War»), реж. Алекс Гарленд
(04)
«Одинокие волки» («Wolfs»), реж. Джон Уоттс
(05)
«Манкимэн» («Monkeyman»), реж. Дев Патель
(06)
«Семь черных бумаг», реж. Анатолий Колиев
(07)
«Чистый лист», реж. Полина Кондратьева
(08)
«Рыжий», реж. Семен Серзин
(09)
«Кинопленка № 8», реж. Илья Хотиненко
(10)
«Хуже всех», реж. Саша Кармаева

Сергей Дешин

Куратор «Каро.Арт», программный директор фестиваля Voices

«Жизнь»
© «Про:взгляд»
(01)
«Жизнь» («Sterben»), реж. Маттиас Гласнер
(02)
«Не ждите слишком многого от конца света» («Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii»), реж. Раду Жуде
(03)
«У ручья» («Suyucheon»), реж. Хон Сан Су
(04)
«Апогей человеческого-3» («The Human Surge 3»), реж. Эдуардо Уилльямс
(05)
«Зло не существует» («Aku wa sonzai shinai»), реж. Рюсукэ Хамагути
(06)
«Предчувствие» («La Bete»), реж. Бертран Бонелло
(07)
«О сухой траве» («Kuru Otlar Üstüne»), реж. Нури Бильге Джейлан
(08)
«Присяжный номер два» («Juror #2»), реж. Клинт Иствуд
(09)
«Нежный восток» («Sweet East»), реж. Шон Прайс Уилльямс
(10)
«Гранд-тур» («Grand Tour»), реж. Мигель Гомеш

Антон Долин*

Кинокритик (Meduza**), ведущий телеграм-канала «Антон Долин»

«Апрель»
© First Picture
(01)
«Апрель» («April»), реж. Дея Кулумбегашвили
(02)
«Битлджус Битлджус» («Beetlejuice Beetlejuice»), реж. Тим Бертон
(03)
«Горная невеста» («Vermiglio»), реж. Маура Дельперо
(04)
«Виды доброты» («Kinds of Kindness»), реж. Йоргос Лантимос
(05)
«Все, что нам кажется светом» («All we imagine as a light»), реж. Паял Кападия
(06)
«Мастер и Маргарита», реж. Михаил Локшин
(07)
«Новый год, который так и не наступил» («Anul nou care n-a fost»), реж. Богдан Мурешану
(08)
«Носферату» («Nosferatu»), реж. Роберт Эггерс
(09)
«Саван» («The Shrouds»), реж. Дэвид Кроненберг
(10)
«Субстанция» («The Substance»), реж. Корали Фаржа

* Минюст признал Антона Долина СМИ-иноагентом.

** Meduza внесена Минюстом в реестр иноагентов и признана нежелательной организацией.

Дмитрий Елагин

Кинокритик («Cноб», Film.ru), ведущий телеграм-канала «Киноведессы»

© Shooney Films
(01)
«Шамбала» («Shambala»), реж. Мин Бахадур Бхам
(02)
«Семя священного инжира» («Dane-ye anjir-e ma’abed»), реж. Мохаммад Расулоф
(03)
«Степной волк» («Дала қасқыры»), реж. Адильхан Ержанов
(04)
«Птица» («The Bird»), реж. Андреа Арнольд
(05)
«Субстанция» («The Substance»), реж. Корали Фаржа
(06)
«Одержимая» («Des Teufels Bad»), реж. Северин Фиала и Вероника Франц
(07)
«Фуриоса: Хроники Безумного Макса» («Furiosa: A Mad Max Saga»), реж. Джордж Миллер
(08)
«Все, что нам кажется светом» («All we imagine as a light»), реж. Паял Кападия
(09)
«Пепел и доломит», реж. Тома Селиванова
(10)
«Жизнь» («Sterben»), режиссер Маттиас Гласнер

Ярослав Забалуев

Кинокритик («Лента.Ру»), ведущий телеграм-канала «Проснуться в Шанхае»

«Жизнь»
© «Про:взгляд»
(01)
«Жизнь» («Sterben»), реж. Маттиас Гласнер
(02)
«Мегалополис» («Megalopolis»), реж. Фрэнсис Форд Коппола
(03)
«Идеальные дни» («Perfect Days»), реж. Вим Вендерс
(04)
«Джокер: Безумие на двоих» («Joker: Folie a deux»), реж. Тодд Филлипс
(05)
«Не ждите слишком многого от конца света» («Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii»), реж. Раду Жуде
(06)
«Воздух», реж. Алексей Герман-мл.
(07)
«Kneecap», реж. Рич Пеппиат
(08)
«Ужасающий-3» («Terrifier 3»), реж. Дэмиен Леоне
(09)
«Собиратель душ» («Longlegs»), реж. Осгуд Перкинс
(10)
«Синг Синг» («Sing Sing»), реж. Грег Куидар

Станислав Зельвенский

Кинокритик («Кинопоиск»), ведущий телеграм-канала «зельвенский»

«Анора»
© FilmNation Entertainment
(01)
«Анора» («Anora»), реж. Шон Бейкер
(02)
«Бруталист» («The Brutalist»), реж. Брейди Корбет
(03)
«Виды доброты» («Kinds of Kindness»), реж. Йоргос Лантимос
(04)
«Глаза незнакомца» («Mo shi lu»), реж. Ео Сью Хуа
(05)
«Мегалополис» («Megalopolis»), реж. Френсис Форд Коппола
(06)
«Облако» («Cloud»), реж. Киеси Куросава
(07)
«О, Канада» («Oh, Canada»), реж. Пол Шрейдер
(08)
«Претенденты» («The Challengers»), реж. Лука Гуаданьино
(09)
«Ребел-Ридж» («Rebel Ridge»), реж. Джереми Солнье
(10)
«Саван» («The Shrouds»), реж. Дэвид Кроненберг

Ксения Ильина

Киножурналистка, редакторка сайта «Искусство кино»

«Новый год, который так и не наступил»
© Kinotopia
(01)
«Новый год, который так и не наступил» («Anul nou care n-a fost»), реж. Богдан Мурешану
(02)
«Мария» («Maria»), реж. Пабло Ларраин
(03)
«Быть Джоном Смитом» («Being John Smith»), реж. Джон Смит
(04)
«Один из тех дней, когда Хемме умер» («Hemme’nin öldüğü günlerden biri»), реж. Мурат Фыратоглу
(05)
«Астрал. Медиум» («Oddity»), реж. Дэмиан МакКарти
(06)
«Королева шаббата» («Sabbath Queen»), реж. Сэнди Симча Дубовски
(07)
«Мы всем чужие» («All of Us Strangers») реж. Эндрю Хей
(08)
«Пересечение» («Crossing»), реж. Леван Акин
(09)
«Между храмами» («Between the Temples»), реж. Натан Силвер
(10)
«Его три дочери» («His Three Daughters»), реж. Азазель Джейкобс

Ася Колодижнер

Кинокритик (телеканал «Культура», программа «Кинескоп»)

«Партенопа»
© Pathé
(01)
«Партенопа» («Parthenope»), реж. Паоло Соррентино
(02)
«Дни одиночества» («Afternoons of Solitude»), реж. Альберт Серра
(03)
«Кадет» («Cadet»), реж. Адильхан Ержанов
(04)
«Мастер и Маргарита», реж. Михаил Локшин
(05)
«Новый год, который так и не наступил» («Anul nou care n-a fost»), реж. Богдан Мурешану
(06)
«Что случилось осенью» («Quand vient l’automne»), реж. Франсуа Озон
(07)
«Жестокая правда» («Hard Truths»), реж. Майк Ли
(08)
«Нужды путешественника» («Yeohaengjaui pilyo»), реж. Хон Сан Су
(09)
«Бруталист» («The Brutalist»), реж. Брейди Корбет
(10)
«И дети после них» («Leurs enfants après eux»), реж. Людовик и Зоран Бухерма

Василий Корецкий

Кинокритик («Кинопоиск»)

«Сантош»
© Haut et Court
(01)
«Сантош» («Santosh»), реж. Сандхья Сури
(02)
«Гражданская война» («Civil War»), реж. Алекс Гарленд
(03)
«Плоскоголов» («Flathead»), реж. Джейдон Мартин
(04)
«Джокер: Безумие на двоих» («Joker: Folie à Deux»), реж. Тодд Филлипс
(05)
«Улыбка-2» («The Smile 2»), реж. Паркер Финн
(06)
«Собиратель душ» («Longlegs»), реж. Осгуд Перкинс
(07)
«Одержимая» («Des Teufels Bad»), реж. Северин Фиала и Вероника Франц
(08)
«Мастер и Маргарита», реж. Михаил Локшин
(09)
«Осколки», реж. Маша Черная
(10)
«Горная невеста» («Vermiglio»), реж. Маура Дельперо

Никита Лаврецкий

Кинокритик («Афиша Daily»), ведущий телеграм-канала «Никита Лаврецкий!!!»

«Ловушка»
© Warner Bros.
(01)
«Ловушка» («Trap»), реж. М.Найт Шьямалан
(02)
«Гражданская война» («Civil War»), реж. Алекс Гарленд
(03)
«Counterfeit Poast», реж. Джон Рафман
(04)
«Ребел-Ридж» («Rebel Ridge»), реж. Джереми Солнье
(05)
«Байкеры» («The Bikeriders»), реж. Джефф Николс
(06)
«Рождество в Миллерс Поинт» («Christmas Eve in Miller’s Point»), реж. Тайлер Таормина
(07)
«Собиратель душ» («Longlegs»), реж. Осгуд Перкинс
(08)
«Анора» («Anora»), реж. Шон Бейкер
(09)
«Королевы Драмы» («Queens of Drama»), реж. Алексис Ланглуа
(10)
«Проблемиста» («Problemista»), реж. Хулио Торрес

Лариса Малюкова

Кинокритик («Известия»), ведущая телеграм-канала «Кино с Ларисой Малюковой»

«Бруталист»
© Universal Pictures
(01)
«Бруталист» («The Brutalist»), реж. Брейди Корбет
(02)
«Эмилия Перес» («Emilia Pèrez»), реж. Жак Одиар
(03)
«Субстанция» («The Substance»), реж. Корали Фаржа
(04)
«Комната по соседству» («The Room Next Door»), реж. Педро Альмодовар
(05)
«Все, что нам кажется светом» («All we imagine as a light»), реж. Паял Кападия
(06)
«Мегалополис» («Megalopolis»), реж. Френсис Форд Коппола
(07)
«Мастер и Маргарита», реж. Михаил Локшин
(08)
«Настоящая боль» («A Real Pain»), реж. Джесси Айзенберг
(09)
«Снег в моем дворе», реж. Бакур Бакурадзе
(10)
«Птица» («Bird»), реж. Андреа Арнольд

Лидия Маслова

Кинокритик («Фонтанка»)

«Филателия»
© «Киностудия Соль»
(01)
«Филателия», реж. Наталья Назарова
(02)
«Другой человек» («A Different Man»), реж. Аарон Шимберг
(03)
«Империя» («L’Empire»), реж. Брюно Дюмон
(04)
«Ласточка», реж. Малика Мухамеджан
(05)
«Шпион на всю голову» («Peter Five Eight»), реж. Майкл Заико Холл
(06)
«Обе две», реж. Владимир Котт
(07)
«Конец славы», реж. Марюс Вайсберг
(08)
«Один день в Стамбуле», реж. Авет Оганесян

Егор Москвитин

Кинокритик («Правила жизни») ведущий телеграм-канала Another Day of Sundance

«Горная невеста»
© Charades
(01)
«Горная невеста» («Vermiglio»), реж. Маура Дельпьеро
(02)
«Малдорор» («Maldoror»), реж. Фабрис Дю Вельц
(03)
«Анора» («Anora»), реж. Шон Бейкер
(04)
«Хорошенькая» («Good one»), реж. Индия Дональдсон
(05)
«Бруталист» («The Brutalist»), реж. Брэди Корбет
(06)
«Вечная зима», реж. Николай Ларионов
(07)
«78 дней» («78 dana»), реж. Эмилия Гашич
(08)
«Кончится лето», реж. Владимир Мункуев и Максим Арбугаев
(09)
«Семя священного инжира» («Dane-ye anjir-e ma’abed»), реж. Мохаммад Расулоф
(10)
«Особенности национальной больницы», реж. Станислав Светлов

Карина Назарова

Кинокритик («Сеанс», «Канобу»), ведущая телеграм-канала «Психо и Я»

Эмилия Перес
© Netflix
(01)
«Эмилия Перес» («Emilia Pèrez»), реж. Жак Одиар
(02)
«Субстанция» («The Substance»), реж. Корали Фаржа
(03)
«Анора» («Anora»), реж. Шон Бейкер
(04)
«Падение империи» («Civil War»), реж. Алекс Гарленд
(05)
«Проклятие „Зов могилы“» («Pamyo»), реж. Чан Чжэ Хен
(06)
«Я видел свет телевизора» («I saw the TV Glow»), реж. Джейн Шёнбрун
(07)
«Дюна: Часть вторая» («Dune: Part Two»), реж. Дени Вильнев
(08)
«Синг-Синг» («Sing Sing»), реж. Грег Куидар
(09)
«Собиратель душ» («Longlegs»), реж. Осгуд Перкинс
(10)
«Самодостаточность» («Self Reliance»), реж. Джейк Джонсон

Андрей Плахов

Кинокритик («Коммерсант»), ведущий телеграм-канала «Плахов»

Эмилия Перес
© Netflix
(01)
«Эмилия Перес» («Emilia Pèrez»), реж. Жак Одиар
(02)
«Комната по соседству» («The Room Next Door»), реж. Педро Альмодовар
(03)
«Апрель» («April»), реж. Дея Кулумбегашвили
(04)
«Все, что нам кажется светом» («All we imagine as a light»), реж. Паял Кападия
(05)
«Семя священного инжира» («Dane-ye anjir-e ma’abed»), реж. Мохаммад Расулоф
(06)
«Одержимая» («Des Teufels Bad»), реж. Северин Фиала и Вероника Франц
(07)
«Нужды путешественника» («Yeohaengjaui pilyo»), реж. Хон Сан Су
(08)
«Что случилось осенью» («Quand vient l’automne»), реж. Франсуа Озон
(09)
«Милосердие» («Misèricorde»), реж. Ален Гироди
(10)
«Империя» («L’Empire»), реж. Брюно Дюмон
(11)
«Золотой век» («L’Era d’oro»), реж. Камилла Ианетти
(12)
«Поезда» («Trains»), реж. Мацей Дригас
(13)
«Дни одиночества» («Afternoons of Solitude»), реж. Альберт Серра

Зинаида Пронченко

Кинокритик, ведущая телеграм-канала «Зинаида Пронченко»

Бруталист
© Universal Pictures
(01)
«Бруталист» («The Brutalist»), реж. Брейди Корбет
(02)
«Эмилия Перес» («Emilia Pèrez»), реж. Жак Одиар
(03)
«Битлджус Битлджус» («Beetlejuice Beetlejuice»), реж. Тим Бертон
(04)
«Милосердие» («Misèricorde»), реж. Ален Гироди
(05)
«Саван» («The Shrouds»), реж. Дэвид Кроненберг
(06)
«Рифеншталь» («Riefenstahl»), реж. Андрес Вейль
(07)
«Присяжный номер два» («Juror #2»), реж. Клинт Иствуд
(08)
«Гранд-тур» («Grand Tour»), реж. Мигель Гомеш

Павел Пугачев

Кинокритик, ведущий телеграм-канала «я и орсон уэллс»

Ловушка
© Warner Bros.
(01)
«Ловушка» («Trap»), реж. М.Найт Шьямалан
(02)
«Пчеловод» («The Beekeper»), реж. Дэвид Эйр
(03)
«Падение империи» («Civil War»), реж. Алекс Гарленд
(04)
«Нежный восток» («Sweet East»), реж. Шон Прайс Уилльямс
(05)
«Мистер и миссис Смит» («Mr &Mrs Smith»), реж. Дональд Гловер, Эми Саймец, Хиро Мураи
(06)
«Вечная зима», реж. Николай Ларионов
(07)
«Жизнь» («Sterben»), реж. Маттиас Гласнер
(08)
«Не ждите слишком многого от конца света» «Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii»), реж. Раду Жуде
(09)
«Спи» («Jam»), реж. Джейсон Ю
(10)
«Мы всем чужие» («All of Us Strangers») реж. Эндрю Хей

Станислав Ф.Ростоцкий

Кинокритик («Коммерсант», «Сеанс»)

Брюс Ли: Выход клонов
© Severin Films
«Брюс Ли: Выход клонов» («Enter the Clones of Bruce») реж. Дэвид Грегори
«Хитмен. Последнее дело» («Knox Goes Away») реж. Майкл Китон
«Цвет» («Color») реж. Джон Кемпбелл
«Стальная хватка» («The Iron Claw»), реж. Шон Деркин
«Любовь истекает кровью» («Love Lies Bleeding»), реж. Роуз Гласс
«Нежить» («In a Violent Nature»), реж. Крис Нэш
«Проклятие „Зов могилы“» («Pamyo»), реж. Чан Чжэ Хен
«Одержимая» («Des Teufels Bad»), реж. Северин Фиала и Вероника Франц
«Субстанция» («The Substance»), реж. Корали Фаржа
«Собиратель душ» («Longlegs»), реж. Осгуд Перкинс

Денис Рузаев

Куратор кинопрограмм Дома культуры «ГЭС-2»

Поколение романтиков
© MK2 Films
«Поколение романтиков» («Feng liu yi dai»), реж. Цзя Чжанкэ
«О, Канада» («Oh Canada»), реж. Пол Шрейдер
«Черный пес» («Gou Zhen»), реж. Гуань Ху
«Марио» («Mario»), реж. Билли Вудберри
«Над слоем пыли» («Wo Tu»), реж. Ван Сяошуай
«Выставка прощения» («Exhibiting Forgiveness»), реж. Тайтус Кафар
«Ифус» («Eephus»), реж. Карсон Лунд
«Между храмами» («Between the Temples»), реж. Натан Силвер
«Мегалополис» («Megalopolis»), реж. Фрэнсис Форд Коппола
«Лохматые предки» («Sasquatch Sunset»), реж. Дэвид и Натан Зеллнеры

Вадим Рутковский

Кинокритик

Наступит лето
© Кинокомпания «Смена»

Каждый год задаюсь вопросом, имею ли право на выбор лучшего, если видел совсем (или даже далеко) не все. Задаюсь, но продолжаю играть в эту игру. В десятке 2024 года сначала идут пять дебютов, затем — пять фильмов проверенных мастеров. Акцент на независимом кино (все российские фильмы в списке сняты без господдержки), но есть и эталонный Голливуд.

«Наступит лето», реж. Кирилл Султанов

Стартует список с самого радикального — болезненного, жестокого, эротичного — российского фильма года, дебюта Кирилла Султанова «Наступит лето». Может, наступит когда‑нибудь и без кавычек.

«Все, что тебе нужно, это кровь» («All You Need Is Blood»), реж. Купер Робертс

Американец Купер Робертс, выдающий себя за режиссёра по имени Bucky Le Boeuf, объяснился в любви к кино самым кровавым образом; притом еще и смешно до слез радости.

«Мы жили счастливо», реж. Илья Леутин

Илья Леутин выстрелил актуальнейшим социальным трагифарсом.

«Ифус» («Eephus»), реж. Карсон Лунд

Оператор любимого Тайлера Таормины Карсон Лунд дебютировал удивительным эпосом, в котором дольше века длится день на бейсбольном поле.

«Мох», реж. Никита Миклушов

Лесной эскапизм Никиты Миклушова — пространство моей личной мечты; и пример того, что экранная магия достижима вообще без бюджета.

«Присяжный номер два» («Juror #2»), реж. Клинт Иствуд

Клинт Иствуд, опровергающий природный закон старения.

«Ловушка» («Trap»), реж. М.Найт Шьямалан

М.Найт Шьямалан, не стесняющийся придумывать сюжеты, граничащие со слабоумием — и в который раз удивляющий.

«Жар-птица», реж. Роман Михайлов

Последний на сегодня фильм Романа Михайлова — кинематографическое совершенство; свет как он есть.

«Фильм фидаи» («A Fidai Film»), реж. Камаль Альджафари

Палестинец Камаль Альджафари — один из самых интересных представителей экспериментального кино — создает политический арт-коллаж из архивных кадров, чудом сохранившихся после уничтожения израильской армией в 1982-м Палестинского исследовательского центра в Бейруте.

«Триумф», реж. Кристина Грозева и Петр Вылчанов

Незабываем фильм болгарского дуэта Кристины Грозевой и Петра Вылчанова: картина шероховатая, но редкой непредсказуемости, смешивает водевильно-абсурдистскую версию «Сталкера» с социальной посткоммунистической сатирой, а выруливает к трепетной истории о девичьем взрослении.

Анна Стрельчук

Кинокритик, ведущая телеграм-канала le sexe de mzhalala

Комната по-соседству
© Pathé
(01)
«Комната по соседству» («The Room Next Door»), реж. Педро Альмодовар

«Существует множество способов жить внутри трагедии». Созерцательная поэма об искусстве жизни и искусстве умирания с одной из самых завораживающих и убаюкивающих сцен смерти в истории кино.

(02)
«Семя священного инжира» («Dane-ye anjir-e ma’abed»), реж. Мохаммад Расулоф

Ультимативный политический триллер.

(03)
«Слухи» («Rumours»), реж. Гай Мэддин

Очаровательные монструозный малыш Гая Мэддина и Луиса Бунюэля.

(04)
«Это не я» («C’est pas moi»), реж. Леос Каракс

Единственный приемлемый способ интроспективного интеллектуального самоудовлетворения.

(05)
«Субстанция» («The Substance»), реж. Корали Фаржа

Лакан в кино для самых маленьких.

(06)
«Я видел свет телевизора» («I saw the TV Glow»), реж. Джейн Шёнбрун

«ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ» для зумеров и фильм, который отметил Скорсезе.

(07)
«Птица» («April»), реж. Андреа Арнольд

Феминизм — это гуманизм.

(08)
«Бруталист» («The Brutalist»), реж. Брейди Корбет

Фильм — модернистский роман. Вам известна фраза Адорно: «Писать стихи после Освенцима варварство». «Бруталист» — пытается доказать обратное, утверждая, что именно поэзия и искусство — наше последнее убежище в этом мире.

(09)
«История Сулеймана» («L’histoire de Souleymane»), реж. Борис Ложкин

Фильм о жизни и прекарном труде мигрантов в Париже, с непрофессиональным актером Абу Сангаре в главной роли — портрет гипнотической, бурлящей и квазидокументальной подлинности.

(10)
«Апрель» («April»), реж. Дея Кулумбегашвили

Фильм, который показывает, что настоящий боди-хоррор — это обыкновенная повседневность жизни в женском теле в мизогинном обществе.

Дарья Тарасова

Кинокритик

Baby Invasion
© CAA
«Baby Invasion», реж. Хармони Корин
«Апрель» («April»), реж. Дея Кулумбегашвили
«Бруталист» («The Brutalist»), реж. Брейди Корбет
«Зона интересов» («The Zone of Interest»), реж. Джонатан Глейзер
«Любовь истекает кровью» («Love Lies Bleeding»), реж. Роуз Гласс
«Падение империи» («Civil War»), реж. Алекс Гарленд
«Планета Джанет» («Janet Planet»), реж. Энни Бейкер
«Субстанция» («The Substance»), реж. Корали Фаржа
«Убейте жокея» («El Jockey»), реж. Луис Ортега
«Я видел свет телевизора» («I saw the TV Glow»), реж. Джейн Шенбрун

Евгений Ткачев

Кинокритик, редактор «Афиши Daily» и «Афиши», ведущий телеграм-канала «Парни из Читальни»

Брюс Ли: Выход клонов
© Severin Films
«Брюс Ли: Выход клонов» («Enter the Clones of Bruce») реж. Дэвид Грегори

Когда‑то мир сходил по Брюсу Ли еще круче, чем по кинокомиксам.

«Джокер: Безумие на двоих» («Joker: Folie à Deux»), реж. Тодд Филлипс

Самый захейченный (и, что важно, совершенно несправедливо) фильм года.

«Дюна: Часть вторая» («Dune: Part Two»), реж. Дени Вильнев

Большой и красивый сайфай, который так редко выходит в кинотеатрах.

«Маятник» («Unrueh»), реж. Сирил Шейблин

Полтора часа нам показывают, как работники часового завода собирают механизмы: режиссер далеко пойдет.

«Мы всем чужие» («All of Us Strangers») реж. Эндрю Хэй

Человеку нужен человек — и это главное.

«Одинокие волки» («Wolfs»), реж. Джон Уоттс

Страшно веселый триллер с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом.

«Ребел-Ридж» («Rebel Ridge»), реж. Джереми Солнье

Революционный боевик, каких вы еще не видели.

«Семь морей, семь холмов» («Yezhu Kadal Yezhu Malai»), реж. Рам

Индийский майндфак, снятый в десятке жанров сразу.

«Сотни бобров» («Hundreds of Beavers»), реж. Майк Чеслик

Черно-белая слэпстик-комедия, похожая на отшибленную видеоигру.

«Тренке-Лаукен» («Trenque Lauquen, parte I & II»), реж. Лаура Ситарелла

Аргентинский «Твин Пикс».

Стас Тыркин

Кинокритик, программный директор кинотеатра «Художественный», ведущий телеграм-канала «Stas Tyrkin Inc.»

Анора
© FilmNation Entertainment
«Анора» («Anora»), реж. Шон Бейкер
«Горная невеста» («Vermiglio»), реж. Маура Дельперо
«Жизнь» («Sterben»), реж. Маттиас Гласнер
«Новый год, который так и не наступил» («Anul nou care n-a fost»), реж. Богдан Мурешану
«Претенденты» («Challengers»), реж. Лука Гуаданьино
«Птица» («The Bird»), реж. Андреа Арнольд
«Снег в моем дворе», реж. Бакур Бакурадзе
«Субстанция» («The Substance»), реж. Корали Фаржа
«Эмилия Перес» («Emilia Pèrez»), реж. Жак Одиар
«Я все еще здесь» («Ainda estou aqui»), реж. Вальтер Саллес

Антон Фомочкин

Кинокритик (SRSLY), ведущий телеграм-канала AF

Бруталист
© Universal Pictures
(01)
«Бруталист» («The Brutalist»), реж. Брейди Корбет
(02)
«Сломленная ярость» («Broken Rage»), реж. Такеши Китано
(03)
«Вне времени» («Hors du temps»), реж. Оливье Ассайас
(04)
«Finalement», реж. Клод Лелуш
(05)
«Ловушка» («Trap»), реж. М.Найт Шьямалан
(06)
«Я все еще здесь» («Ainda estou aqui»), реж. Вальтер Саллес
(07)
«Мое лето с Ирен» («Quell’estate con Irène»), реж. Карло Сирони
(08)
«О, Канада» («Oh, Canada»), реж. Пол Шрейдер
(09)
«Анора» («Anora»), реж. Шон Бейкер
(10)
«Жизнь» («Sterben»), реж. Маттиас Гласнер

Тамара Ходова

Кинокритик (Forbes, «Правила жизни»), ведущая телеграм-канала Oh Boy

Девушка с иглой
© The Match Factory
«Девушка с иглой» («Pigen med nålen»), реж. Магнус фон Хорн
«Бруталист» («The Brutalist»), реж. Брейди Корбет
«Убейте жокея» («El Jockey»), реж. Луис Ортега
«Универсальный язык» («Universal Language»), реж. Мэттью Ранкин
«Комната по соседству» («The Room Next Door»), реж. Педро Альмодовар
«Оценка» («The Assessment»), реж. Флер Форчун
«Семя священного инжира» («Dane-ye anjir-e ma’abed»), реж. Мохаммад Расулоф
«Течение» («Straume»), реж. Гинтс Зильбалодис
«Комната по соседству» («The Room Next Door»), реж. Педро Альмодовар
«Синг Синг» («Sing Sing»), реж. Грег Куидар

Юлия Шагельман

Кинокритик («Коммерсант»)

Химера
© Tempesta
«Химера» («La Chimera»), реж. Аличе Рорвахер
«Зона интересов» («The Zone of Interest»), реж. Джонатан Глейзер
«Дюна: Часть вторая» («Dune: Part Two»), реж. Дени Вильнев
«Претенденты» («Challengers»), реж. Лука Гуаданьино
«Призрачный свет» («Ghostlight»), реж. Келли О’Салливан и Лукас Томпсон
«Его три дочери» («His three daughters»), реж. Азазель Джейкобс
«Анора» («Anora»), реж. Шон Бейкер
«Папа умер в субботу», реж. Зака Абдрахманова
«Один маленький ночной секрет», реж. Наталия Мещанинова
Почетное упоминание: «Ученик. Восхождение Трампа» («The Apprentice»), реж. Али Аббаси

Петр Шепотинник

Кинокритик (телеканал «Культура», программа «Кинескоп»)

Бруталист
© Universal Pictures
(01)
«Бруталист» («The Brutalist»), реж. Брейди Корбет
(02)
«Мегалополис» («Megalopolis»), реж. Фрэнсис Форд Коппола
(03)
«Кадет» («Cadet»), реж. Адильхан Ержанов
(04)
«Мастер и Маргарита», реж. Михаил Локшин
(05)
«Новый год, который так и не наступил» («Anul nou care n-a fost»), реж. Богдан Мурешану
(06)
«Мегалополис» («Megalopolis»), реж. Фрэнсис Форд Коппола
(07)
«Улисс» («Ulysses»), реж. Никита Лаврецкий
(08)
«Что случилось осенью» («Quand vient l’automne»), реж. Франсуа Озон
(09)
«Жестокая правда» («Hard Truths»), реж. Майк Ли
(10)
«Sanatorium Under the Sign of the Hourglass», реж. Стивен и Тимоти Куэй

Пятерка лидеров

«Субстанция»
14 голосов
«Бруталист» и «Анора»
12 голосов
«Мастер и Маргарита»
9 голосов
«Претенденты»
8 голосов
«Жизнь» и «Семя священного инжира»
7 голосов
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