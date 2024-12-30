Лучшие фильмы 2024 года: выбор кинокритиков

Каждый год задаюсь вопросом, имею ли право на выбор лучшего, если видел совсем (или даже далеко) не все. Задаюсь, но продолжаю играть в эту игру. В десятке 2024 года сначала идут пять дебютов, затем — пять фильмов проверенных мастеров. Акцент на независимом кино (все российские фильмы в списке сняты без господдержки), но есть и эталонный Голливуд.