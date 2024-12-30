Лучшие фильмы 2024 года: выбор кинокритиков

Тимур Алиев
Кинокритик, ведущий телеграм-канала «Комендант кинокрепости»
Иван Афанасьев
Кинокритик, ведущий телеграм-канала «Кинокритика экс-курильщика»
Вадим Богданов
Кинокритик («Правила жизни», «The City»), ведущий телеграм-канала «Дневник Патерсона»
Денис Виленкин
Кинокритик («Афиша Daily»), ведущий телеграм-канала DenisVilenkin
Павел Воронков
Кинокритик («Газета.ru»), ведущий телеграм-канала «Птица Додо»
Анастасия Гладильщикова
Кинокритик («Профиль»), ведущая телеграм-канала «Черничные киноночи»
Василий Говердовский
Кинокритик и редактор «Афиши», автор телеграм-канала «КиноГовер»
Кира Голубева
Кинокритик (Cinemaholics, «Т — Ж»)
Настасья Горбачевская
Кинокритик (Film.ru), ведущая телеграм-канала «киноводство»
Ная Гусева
Кинокритик («Сеанс»), ведущая телеграм-канала «кабинет доктора хали-гали»
Сергей Дешин
Куратор «Каро.Арт», программный директор фестиваля Voices
Антон Долин*
Кинокритик (Meduza**), ведущий телеграм-канала «Антон Долин»
* Минюст признал Антона Долина СМИ-иноагентом.
** Meduza внесена Минюстом в реестр иноагентов и признана нежелательной организацией.
Дмитрий Елагин
Кинокритик («Cноб», Film.ru), ведущий телеграм-канала «Киноведессы»
Ярослав Забалуев
Кинокритик («Лента.Ру»), ведущий телеграм-канала «Проснуться в Шанхае»
Станислав Зельвенский
Кинокритик («Кинопоиск»), ведущий телеграм-канала «зельвенский»
Ксения Ильина
Киножурналистка, редакторка сайта «Искусство кино»
Ася Колодижнер
Кинокритик (телеканал «Культура», программа «Кинескоп»)
Василий Корецкий
Кинокритик («Кинопоиск»)
Никита Лаврецкий
Кинокритик («Афиша Daily»), ведущий телеграм-канала «Никита Лаврецкий!!!»
Лариса Малюкова
Кинокритик («Известия»), ведущая телеграм-канала «Кино с Ларисой Малюковой»
Лидия Маслова
Кинокритик («Фонтанка»)
Егор Москвитин
Кинокритик («Правила жизни») ведущий телеграм-канала Another Day of Sundance
Карина Назарова
Кинокритик («Сеанс», «Канобу»), ведущая телеграм-канала «Психо и Я»
Андрей Плахов
Кинокритик («Коммерсант»), ведущий телеграм-канала «Плахов»
Зинаида Пронченко
Кинокритик, ведущая телеграм-канала «Зинаида Пронченко»
Павел Пугачев
Кинокритик, ведущий телеграм-канала «я и орсон уэллс»
Станислав Ф.Ростоцкий
Кинокритик («Коммерсант», «Сеанс»)
Денис Рузаев
Куратор кинопрограмм Дома культуры «ГЭС-2»
Вадим Рутковский
Кинокритик
Каждый год задаюсь вопросом, имею ли право на выбор лучшего, если видел совсем (или даже далеко) не все. Задаюсь, но продолжаю играть в эту игру. В десятке 2024 года сначала идут пять дебютов, затем — пять фильмов проверенных мастеров. Акцент на независимом кино (все российские фильмы в списке сняты без господдержки), но есть и эталонный Голливуд.
Стартует список с самого радикального — болезненного, жестокого, эротичного — российского фильма года, дебюта Кирилла Султанова «Наступит лето». Может, наступит когда‑нибудь и без кавычек.
Американец Купер Робертс, выдающий себя за режиссёра по имени Bucky Le Boeuf, объяснился в любви к кино самым кровавым образом; притом еще и смешно до слез радости.
Илья Леутин выстрелил актуальнейшим социальным трагифарсом.
Оператор любимого Тайлера Таормины Карсон Лунд дебютировал удивительным эпосом, в котором дольше века длится день на бейсбольном поле.
Лесной эскапизм Никиты Миклушова — пространство моей личной мечты; и пример того, что экранная магия достижима вообще без бюджета.
Клинт Иствуд, опровергающий природный закон старения.
М.Найт Шьямалан, не стесняющийся придумывать сюжеты, граничащие со слабоумием — и в который раз удивляющий.
Последний на сегодня фильм Романа Михайлова — кинематографическое совершенство; свет как он есть.
Палестинец Камаль Альджафари — один из самых интересных представителей экспериментального кино — создает политический арт-коллаж из архивных кадров, чудом сохранившихся после уничтожения израильской армией в 1982-м Палестинского исследовательского центра в Бейруте.
Незабываем фильм болгарского дуэта Кристины Грозевой и Петра Вылчанова: картина шероховатая, но редкой непредсказуемости, смешивает водевильно-абсурдистскую версию «Сталкера» с социальной посткоммунистической сатирой, а выруливает к трепетной истории о девичьем взрослении.
Анна Стрельчук
Кинокритик, ведущая телеграм-канала le sexe de mzhalala
«Существует множество способов жить внутри трагедии». Созерцательная поэма об искусстве жизни и искусстве умирания с одной из самых завораживающих и убаюкивающих сцен смерти в истории кино.
Ультимативный политический триллер.
Очаровательные монструозный малыш Гая Мэддина и Луиса Бунюэля.
Единственный приемлемый способ интроспективного интеллектуального самоудовлетворения.
Лакан в кино для самых маленьких.
«ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ» для зумеров и фильм, который отметил Скорсезе.
Феминизм — это гуманизм.
Фильм — модернистский роман. Вам известна фраза Адорно: «Писать стихи после Освенцима варварство». «Бруталист» — пытается доказать обратное, утверждая, что именно поэзия и искусство — наше последнее убежище в этом мире.
Фильм о жизни и прекарном труде мигрантов в Париже, с непрофессиональным актером Абу Сангаре в главной роли — портрет гипнотической, бурлящей и квазидокументальной подлинности.
Фильм, который показывает, что настоящий боди-хоррор — это обыкновенная повседневность жизни в женском теле в мизогинном обществе.
Дарья Тарасова
Кинокритик
Евгений Ткачев
Кинокритик, редактор «Афиши Daily» и «Афиши», ведущий телеграм-канала «Парни из Читальни»
Когда‑то мир сходил по Брюсу Ли еще круче, чем по кинокомиксам.
Самый захейченный (и, что важно, совершенно несправедливо) фильм года.
Большой и красивый сайфай, который так редко выходит в кинотеатрах.
Полтора часа нам показывают, как работники часового завода собирают механизмы: режиссер далеко пойдет.
Человеку нужен человек — и это главное.
Страшно веселый триллер с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом.
Революционный боевик, каких вы еще не видели.
Индийский майндфак, снятый в десятке жанров сразу.
Черно-белая слэпстик-комедия, похожая на отшибленную видеоигру.
Аргентинский «Твин Пикс».
Стас Тыркин
Кинокритик, программный директор кинотеатра «Художественный», ведущий телеграм-канала «Stas Tyrkin Inc.»
Антон Фомочкин
Кинокритик (SRSLY), ведущий телеграм-канала AF
Тамара Ходова
Кинокритик (Forbes, «Правила жизни»), ведущая телеграм-канала Oh Boy
Юлия Шагельман
Кинокритик («Коммерсант»)
Петр Шепотинник
Кинокритик (телеканал «Культура», программа «Кинескоп»)