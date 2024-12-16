«Атака титанов» в Средиземье: каким получился «Властелин колец: Война рохирримов»?

На улице поклонников «Властелина колец» праздник. После невразумительного второго сезона «Колец власти» в мировой прокат вышло что‑то похожее на настоящий «Властелин колец» — американское аниме «Война рохирримов» Кэндзи Камиямы. Евгений Ткачев о мультфильме, в котором нашлись отсылки к «Атаке титанов», «Игре престолов» и даже к «Наследникам».

За 183 года до событий, описанных во «Властелине колец», в конном королевстве Рохан жила принцесса Хера — дочь короля Хельма, прозванного Молоторуким. Сражение на мечах, свистящий в ушах ветер во время скачки и встречи с гигантскими орлами были ей милее сватовства лордов из соседних земель. Даже если к ней сватается друг детства Вульф — сын вождя дунландцев Фреки. Впрочем, Хера не успевает отклонить его предложение — вместо нее это бесцеремонно делает отец: девушка уже обещана наместнику Гондора. Спор между Хельмом и Фрекой перерастает в кулачный бой, во время которого первый случайно убивает последнего. Вульф клянется жестоко отомстить за отца рохирримам и не откладывает свое обещание в долгий ящик. Он загоняет короля Рохана и его людей в крепость Хорнбург, в ущелье, которое после нарекут Хельмовой Падью. После чего начинается долгая, холодная и кровопролитная осада.

© Warner Bros. Animation

Чудовищные сборы за первые две недели проката (при бюджете в 30 млн долларов «Война рохирримов» пока собрала 10) не должны сильно опечалить или смутить студию New Line Cinema, ведь она вместе с Warner Bros. Animation оперативно запустила мультфильм в разработку в 2021 году не чтобы подзаработать, а чтобы, в первую очередь, не лишиться прав на произведения Джона Р.Р.Толкина — «Властелин колец» и «Хоббит», которые все еще остаются ее основным медиаактивом.

К слову, это не первый такой случай в истории кино. В свое время продюсер Уилльям Снайдер купил права на «Хоббита», однако студия 20th Century Fox отказалась финансировать экранизацию. Тогда все, что оставалось Снайдеру — продать права подороже. Но, чтобы сделать это, ему необходимо было предоставить цветную экранизацию «Хоббита» не позднее 30 июня 1966 года. Для этого он нанял известного анимационного халтурщика Джина Дейча, чтобы тот в максимально короткий срок снял 12-минутную короткометражку (стандартная длина бобины 35-мм пленки). Дейч не просто уложился в срок, но и лично платил зрителям десять центов за просмотр, чтобы они потом подписали бумаги, мол, они действительно видели картину.

New Line Cinema, понятное дело, до такой халтуры не опустилась, но тоже сняла мультфильм в довольно сжатые сроки — обычно работа над анимационными картинами наподобие «Войны рохирримов» занимает от пяти до семи лет. Тут же прошло меньше времени. Продюсер Джозеф Чоу утверждает, что это стало возможно благодаря уникальному подходу режиссера Кэндзи Камиямы («Призрак в доспехах: Синдром одиночки», «Бегущий по лезвию: Черный лотос»). Что ж, японцы действительно умеют быстро работать над аниме и особенно над аниме-сериалами, а «Война рохирримов» не что иное, как америме — американское аниме, сочетающее в себе культуры Запада и Востока . Собственно, на такой мэшап создатели мультфильма изначально и хотели сделать ставку.

© Warner Bros. Animation

«Война рохирримов» не должна была быть оммажем предыдущим анимационным экранизациям Толкина — «Властелину Колец» (1978) Ральфа Бакши, «Хоббиту» (1977) и «Возвращению короля» (1980) Жюля Басса и Артура Рэнкина-мл. Продюсеры хотели снять мультфильм в духе фильмов Питера Джексона, но вместе с тем в стилистике аниме, поэтому вдохновлялись культурой Японии: работами Хаяо Миядзаки и самурайскими картинами Акиры Куросавы. А Камияма хотел, чтобы персонажи и локации выглядели максимально реалистично, оставаясь при этом анимешными. Трудная задача; к тому же сделать из голливудского фильма аниме получается далеко не у всех режиссеров. Однако если получается — то на загляденье, как, например, в случае с «Горец: В поисках мести» авторства Ёсиаки Кавадзири («Манускрипт ниндзя»).

Какие еще голливудские фильмы превратились в аниме? 2006 2011 2011 2021 2021 2022 2023 2024 2024 «Горец: В поисках мести» Никак не связанное с другими фильмами франшизы аниме про бритта Колина МакЛауда, который на протяжении 2062 лет пытается отомстить римлянину Марку Октавию за убийство возлюбленной. Их последняя битва должна состояться в постапокалиптическом Нью-Йорке, где лютует вирус. «Сверхъестественное: Анимация» Специальная аниме-версия популярного сериала, которая не только пересказывает события первых двух сезонов, но также повествует о детстве братьев Винчестеров, расследующих паранормальные явления, и расширяет сюжетные арки второстепенных персонажей. «Блейд» Анимационное продолжение приключений вампира-полукровки, действие которого происходит после событий «Блейд: Троица»: главный герой запускает в стан кровососов «крота». Над шоу работал автор сценария ко всем «Блейдам» Дэвид С.Гойер, а Уэсли Снайпс к своей роли не вернулся. «Звездные войны: Видения» Голливудские студии нередко отдают свои франшизы на откуп японским, но если, скажем, «Аниматрица» не просто была частью канона, но и прояснила события сиквелов, то «Видения» — занимательный апокриф, показывающий мир «Звездных войн» через анимешную оптику. «Яркость: Душа самурая» «Нетфликс» из всего готов сделать франшизу, даже из третьестепенной бэхи «Яркость» с Уиллом Смитом, которая превратилась в сел-шейдинг-аниме про то, как в Японии XIX века ронин и орк берутся сопровождать эльфийку-подростка с волшебной палочкой в ее опасном путешествии. «Бегущий по лезвию: Блэкаут 2022» В 2022-м репликанты готовят диверсию в Лос-Анджелесе. Вышедший перед трехмерным аниме-сериалом «Бегущий по лезвию: Черный лотос» коротыш «Блэкаут 2022» с одной стороны расширяет мир «Блейдраннера», а с другой — выступает на разогреве у сиквела Дени Вильнева. «Скотт Пилигрим жмет на газ» Скотт Пилигрим сражается с бывшими парнями своей девушки Рамоны, но кое-то идет не так… Ревизионистское метапереосмысление культового среди зумеров, зиллениалов и миллениалов фильма Эдгара Райта (настолько мета, что в мокьюментари-серии появится персонаж по имени Эдгар Ронг). «Отряд самоубийц из другого мира» Аниме «Бэтмен-ниндзя» (2018) оказался настолько удачным опытом, что в этом году на HBO вышел «Отряд самоубийц» в жанре исекай (аналог западной фантастики про попаданцев). Харли Квинн, Дэдшот, Миротворец и Король акул оказываются в фэнтезийном сеттинге с орками и драконами. «Терминатор: Зеро» Альтернативная версия событий «Судного дня», действие которой происходит в Токио 1997 года, куда из 2022-го прибывают терминатор и девушка-боец из «Сопротивления», чтобы найти инженера Малкольма, построившего ИИ Кокоро в противовес Скайнету. Лютый фансервис.

Скажем прямо, «Война рохирримов» — не шедевр, но это достойная и куда более интересная работа, чем сериал-блокбастер «Кольца власти» от Amazon. Можно только пожалеть Джеффа Безоса, который спустил миллиард на дорогостоящую игрушку, которая не только не стала новой «Игрой престолов», но и на втором сезоне вообще перестала подавать признаки жизни. Шоураннеры «Колец» Патрик МакКей и Джон Д.Пейн мало того что демонстрируют тотальное непонимание Толкина, так еще играют с самыми низкими ставками на свете (очевидно, что все ключевые герои останутся в живых), насыщают повествование совершенно механистической драматургией (когда гном Дурин невольно предает эльфа Элронда, это никак не отзывается в сердцах зрителей, потому что персонажам забыли придумать характеры, а их отношениям придать вес) и поражают неуместной музыкой (завершить битву в седьмой серии второго сезона хард-роком было, наверное, самым абсурдным решением в истории кино).

© «Amazon Prime Video»

А еще они, как истинные последователи Джей Джей Абрамса (МакКей и Д.Пейн были сценаристами третьего «Стартрека»), злоупотребляют приемом «шкатулка с секретом» (так называемое mystery box show«Шоу-загадка» или «шоу-головоломка» относится к жанру высококонцептуальной фантастики, в котором представлены большие и сложные истории, основанные на загадочных событиях и секретах, с несколькими взаимосвязанными побочными сюжетными линиями и наборами персонажей, которые в конечном итоге раскрывают скрытый миф, связывающий все воедино.), хотя все уже в первом сезоне догадались, кто в этой истории Гэндальф, а кто — Саурон.

Другое дело — «Война рохирримов». Авторкой идеи и продюсерской аниме выступила Филиппа Бойенс — сценаристка Питера Джексона на многих его проектах: «Властелин Колец», «Кинг-Конг», «Милые кости», «Хоббит» и «Хроники хищных городов». Она даже привлекла для разгона идей Джексона и его жену Фрэн Уолш (поэтому в титрах они значатся исполнительными продюсерами), а для работы над сценарием — свою дочь Фиби ГиттинсОна, к слову, играла жертву маньяка в «Милых костях»., чтобы к франшизе присоединились молодые голоса со свежими идеями.

Свежие идеи, как водится у зумеров и миллениалов, свелись преимущественно к тому, чтобы вывести вперед не мужчин, а эмансипированную девушку, которая не хочет замуж.

И дело не в том, что принцесса Хера (названная так в честь исландской актрисы Геры Хильмар из «Хроник хищных городов») не хочет замуж по расчету, а хочет по любви, как царевна Забава из «Летучего корабля». Она просто не хочет замуж. Такой антиматримониальный посыл действительно выглядит освежающе, несмотря на то что он, как часто бывает с декларативными вещами, подан в лоб.

© Warner Bros. Animation

Еще одно нововведение во франшизе — вайбы «Игры престолов» (и «Наследников», учитывая то, что Хельма Молоторукого озвучивает их звезда Брайан Кокс), которые были чужды толкиновскому, да и джексоновскому «Властелину Колец». Противостояние рохирримов и дунландцев достигает размаха вражды Старков и Ланнистеров, а вторжение дунландцев в Рохан на основе исторических обид нашло особый отклик в сердце режиссера Камиямы — очевидно, на фоне сложных японо-корейских отношений.

Что касается смертей ключевых героев, то они, опять же, оформлены скорее в игре-престольной манере: чаще всего гибель наступает неожиданно и очень жестоко, без лишней патетики . Тут, впрочем, сказывается влияние не только «Песни льда и пламени» Джорджа Р.Р.Мартина, но и аниме «Атака титанов» — к тому же стены Хорнбурга такие же высокие, как на острове Парадиз.

© Warner Bros. Animation

Как и во всякой интеллектуальной собственности, в «Войне рохирримов» хватает фан-сервиса : в роли закадровой рассказчицы выступает Эовин (Миранда Отто), в финале появится Саруман (использован голос Кристофера Ли из альтернативного дубля в «Хоббите»), музыка Стивена Галлахера отдает дань уважения Говарду Шору, а вся осада Хорнбург — большая метаотсылка к «Двум крепостям». Даже кузен Херы Фреалаф является со своим войском на подмогу рохирримам в самый последний момент, также как Гэндальф Белый осажденным в Хельмовой Пади.

Вместе с тем в мультфильме хватает своих, поражающих дух моментов. Лесное чудище из пруда, сжирающее заживо олифанта. Атакующая Хорнбург армия Харада, которая появилась только в «Возвращение короля». Хоррорный (в духе Питера Джексона) эпизод с Херой, блуждающей по темным закоулкам крепости в Хельмовой Пади. А звучащая на финальных титрах песня «The Rider» Пэрис Паломы не оставляет никаких сомнений в том, что настоящий «Властелин колец» наконец-то вернулся. Ждем «Охоту на Голлума» от Энди Серкиса!

7 / 10 Оценка

Евгения Ткачева