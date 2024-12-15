15 лучших российских фильмов 2024 года: выбор Евгения Ткачева

Современное российское кино — это не только киносказки «Финист. Первый богатырь» и «Волшебник Изумрудного города», но и масса чудесных авторских фильмов, сделанных в самых разных жанрах. Кинокритик Евгений Ткачев — про своих фаворитов этого года.

«Агния», реж. Павла Стратулат

© «Самокат»

В прокате — с 30 января 2025 года.

Агния Драма / с 23 января Билеты Подробнее на Афише

«Вечная зима», реж. Николай Ларионов

© «Централ Партнершип»

В Магнитогорске нулевых муж и жена (Александр Робак и Юлия Марченко) в хулиганской разборке теряют сына-подростка. Но то, что начинается как попурри из «Слова пацана» и «Кроличьей норы» с Николь Кидман, перерастает в деконструкцию «Жажды смерти» и других боевиков про месть , которые сейчас ассоциируется с Лиамом Нисоном. Месть никогда не бывает справедливой, а комбинат безнадеги все так же дымит над страной, отравляя жизнь людей, растящих из своих сыновей «настоящих мужиков».

Вечная зима Драма / Россия, 2024 Подробнее на Афише

«Воздух», реж. Алексей Герман-младший

© «НМГ Кинопрокат»

Если не самый зрительский, то уж точно самый зрелищный фильм Алексея Германа-мл. («Под электрическими облаками», «Довлатов») про советских летчиц во времена Великой Отечественной войны. Так бы выглядели советские «В небе „Ночные ведьмы“», если бы в них добавили щепотку аниме в духе «Небесных скитальцев» Мамору Осии ( Анастасия Талызина такая тян! ) и впечатляющие авиационные бои, как в «Звездных войнах» (фильм снимали на фоне такой же видеостены, как в «Мандалорце»).

Смотреть на «Кинопоиске», в «Иви» и Wink

Воздух Драма / Россия, 2023 Подробнее на Афише

«Где наши деньги?», реж. Владимир Зинкевич

© «Плюс Студия»

Поставленная по всем заветам Квентина Тарантино и Гая Ричи криминальная комедия про то, как трое друзей в девяностые решили обчистить банк, но все пошло не по плану, а в финале за ними и вовсе пришел настоящий Терминатор. Веселый постмодернистский пастиш, во время просмотра которого просто распирает от смеха. Наконец кто‑то додумался из «Жмурок» сделать «Подозрительные лица»! Лауреат фестиваля «Новый сезон-2024».

В следующем году в прокате и на «Кинопоиске».

Где наши деньги? Комедия / Россия, 2024 Подробнее на Афише

«Лапин», реж. Ася Олешкевич и Влад Краснослободцев

© «Вольга»

Обаятельная подростковая драма на соловьевских вайбах про старшеклассника Валю Лапина (Михаил Иванов), увлекающегося бегом, но в итоге понимающего, что от своих проблем не убежишь. Как и 50 лет назад, в России в эпоху «нового застоя» вновь стали популярны киносказки и фильмы про школьников, так что, кажется, эти «Сто лет тому вперед» и «Сто дней после детства» будут длиться вечно . Беги, Лапин, беги.

Лапин Драма / Россия, 2024 Подробнее на Афише

«Кинопленка № 8», реж. Илья Хотиненко

© Cinema Park Distribution

Кинопленка №8 Детектив / Россия, 2024 Подробнее на Афише

«Кончится лето», реж. Владимир Мункуев и Максим Арбугаев

© «Вольга»

Название фильма Мункуева («Нуучча») и Арбугаева («Выход») навеяно песней Цоя, а сюжет — не столько балабановскими «Братьями», сколько современными вестернами. Собственно, перед нами самый настоящий истерн про двух братьев (Юра Борисов и Макар Хлебников), пустившихся с украденными самородками в бега. Безальтернативный триумфатор кинофестиваля «Маяк-2024» не «Ребел-Ридж», но от этого круто сваренного боевика тоже летят искры, перерастающие в пожар . А якутское кино, как пошутил коллега Василий Говердовский, судя по названиям фильмов («Кончится лето», «Кукушка»), собирает свой «Черный альбом».

В прокате — с 27 февраля 2025 года.

Кончится лето Драма / Россия, 2024 Подробнее на Афише

«Кукушка», реж. Евгений Николаев

© «Кинологистика»

У нас есть «Носферату» дома. Снятый почти без слов в стилистике немецкого киноэкспрессионизма с заразительным неофитским азартом выдающийся якутский хоррор про неупокоенную девушку, простого парня и собирателя душ . Имеются также отсылки к Тарковскому и трем ярко горящим буквам классики советского фильма ужасов — «Вию».

Дата релиза пока неизвестна.

Кукушка Ужасы / Россия, 2024 Подробнее на Афише

«Мастер и Маргарита», реж. Михаил Локшин

© «Атмосфера кино»

Не строгая экранизация, а фантазия по мотивам «Мастера и Маргариты», в которой булгаковский мастер (Евгений Цыганов) оказывается героем собственного романа про Маргариту (Юлия Снигирь), Воланда (Аугуст Диль) и его дьявольскую свиту. Прием, до которого югославский режиссер Александар Петрович додумался еще в 1972 году, Михаил Локшин довел до совершенства. Самый актуальный фильм момента, который дарит своим героем то же, что и похожий структурно и интонационно фильм Джо Райта, — искупление.

Смотреть в Kion, Okko и «Иви»

Мастер и Маргарита Фэнтези / с 15 декабря Билеты Подробнее на Афише

«Надо снимать фильмы о любви» и «Жар-птица», реж. Роман Михайлов

1 / 2 Кадр из фильма «Надо снимать фильмы о любви» © «Фрут Тайм» 2 / 2 Кадр из фильма «Жар-птица» © «Фрут Тайм»

Михайловский дабл-фичер, который лучше смотреть дуплетом. «Надо снимать фильмы о любви» — картина о съемках «Жар-птицы», а «Жар-птица» — история про то, как танцовщица отправляется в Варанаси на поиски пропавшей в секте матери. В жанре сновидческого майндфака Роману Михайлову сейчас просто нет равных , ведь он один их тех немногих режиссеров-визионеров, что знают: «Мы созданы из того же вещества, что наши сны, и сном окружена вся наша маленькая жизнь».

Надо снимать фильмы о любви Трагикомедия / с 15 декабря Билеты Подробнее на Афише

Жар-птица Драма / Россия, 2024 Подробнее на Афише

«Особенности национальной больницы», реж. Станислав Светлов

© «НМГ Кинопрокат»

И хотя фильм снят по сценарию Александра Рогожкина («Особенности национальной охоты»), это не очередная часть его «национальной франшизы», насчитывающей несколько официальных и неофициальных сиквелов, а самостоятельная история, которая изначально называлась «Волонтер». По сути, перед нами легасиквел: немец попадает в петербургскую больницу, где познает «загадочную русскую душу». Не так остро и смешно, как могло бы быть в постановке самого Рогожкина, но тоже неплохо , а массаж сердца под Укупника вообще бэнгер года.

Особенности национальной больницы Трагикомедия / Россия, 2024 Подробнее на Афише

«Пришелец», реж. Иван Соснин

© «K24»

Далекие близкие контакты третьей степени в уральской деревушке, вдохновленные кейсом кыштымского инопланетянина Алешеньки. Чудик по имени как раз Алешенька (Максим Стоянов) дружит с девочкой (невероятная Алена Мирошникова), которая говорит, что она — пришелец. Нежнейший микс Стивена Спилберга и Кира Булычева от главного нынче адепта российского «доброго кино» — Ивана Соснина.

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Пришелец Фантастика / Россия, 2024 Подробнее на Афише

«Ровесник», реж. Федор Кудрявцев

© «Анимация и кинофильмы»

Борзое мокьюментари, в ироничном ключе рассказывающее историю, похожую на «Кто убил BlackBerry». Начинающий зумер-журналист находит родительскую видеокассету, из которой узнает о двух молодых стартаперах, на исходе девяностых замутивших одно из первых рекламных агентств в стране. Зрителям моложе 35, наверное, будет трудновато понять, почему от этого фильма так прет. А те, кто постарше, вспомнят, что девяностые были временем не только бандитов, но и мечтателей.

Дата релиза пока неизвестна.

Ровесник Детектив / Россия, 2024 Подробнее на Афише

«Чистый лист», реж. Полина Кондратьева

© «Короче»

Самый убедительный российский кинодебют 2024 года — история трепетной дружбы оторвы-музыкантки (Полина Цыганова) с преподавательницей математики (Елена Лядова) и ее дочерью с ДЦП (Зинаида Ястржембская). Фильм, который разбивает сердце на тысячу маленьких осколков , — заслуженный победитель кинофестиваля «Короче-2024».

Дата релиза пока неизвестна.