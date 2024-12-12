Вампирский засос и трансильванская прописка: как менялся Дракула в кино

В конце декабря на мировые экраны выходит новая версия «Носферату» авторства Роберта Эггерса, в которой фигурирует вампир Орлок, списанный с графа Дракулы. «Афиша Daily» вспомнила другие примеры того, как самый известный на планете вурдалак появлялся в кино не под своим именем.

Это исправленная и дополненная версия материала, который впервые был опубликован на «Афише Воздух» 5 мая 2015 года.

Орлок «Носферату: Симфония ужаса» (1922)

© Ullstein bild Dtl.

«Носферату: Симфония ужаса» Фридриха Вильгельма Мурнау, наравне с не менее впечатляющим «Вампиром» (1932) Карла Теодора Дрейера, яркий представитель немецкого киноэкспрессионизма, фильм непростой судьбы. Киностудия Prana Film, на которой Мурнау снимал свой немой шедевр, не смогла приобрести у вдовы Брэма Стокера права на «Дракулу», поэтому режиссер решил действовать по принципу «все имена изменены, любое сходство с персонажами Стокера случайно».

Действие из Лондона было перенесено в Висборг (помесь Висмара и Любека), время событий — из конца XIX века в его начало. Граф Дракула превратился в графа Орлока (его блистательно сыграл монструозный Макс Шрек), Джонатан Харкер в Хаттера (Густав фон Вангенхайм), его жена Мина в Элен (Грета Шредер), слуга Дракулы Рэнфилд в Кнока (Александер Гранах). Трансильвания, которая снималась в Словакии, впрочем, осталась на месте.

Когда фильм вышел на экраны, вдова Стокера потребовала уничтожить все его копии, студия Prana Film разорилась, но кино уже пустило свои корни в других странах, в итоге став бессмертным.

Поскольку две первые экранизации «Дракулы» (русская и венгерская) считаются утерянными, можно сказать, что именно «Носферату» — это точка отсчета вампирского кинематографа.

Кстати, образ не моргающего для пущего устрашения Носферату, помимо Шрека, на экране также воплотил другой не менее монструозный актер — Клаус Кински в ремейке Вернера Херцога «Носферату: Призрак ночи» (1979). В ремейке, правда, к героям вернулись стокеровские имена, только возлюбленной Харкера стала не Мина, а ее подруга Люси в исполнении Изабель Аджани.

Кински же спустя десять лет снова вернулся к образу вурдалака в очень путаном и несуразном фильме Луиджи Коцци «Вампир в Венеции» (1988) — своеобразном итальянском ответе «Дракуле-72», где героя Клауса звали не Орлок и не Дракула, а просто Носферату.

Теперь эта роль отошла Биллу Скарсгорду в свежем ремейке Роберта Эггерса, хотя стоит заметить, что в 2000 году еще вышел прелюбопытный фильм «Тень вампира» Э.Элиаса Мериджа, который строился на том допущении, что графа Орлока у Мурнау сыграл настоящий вампир (его образ восхитительно воплотил Уиллем Дефо).

Носферату: Симфония ужаса Детектив / с 5 мая Билеты Подробнее на Афише

Мора «Знак вампира» (1935)

© Metro Goldwyn Mayer

«Знак вампира» Тода Браунинга — звуковой авторемейк «Лондона после полуночи» (1927), детектива с признаками фильма ужасов. Последний считается утерянным (сейчас доступны только его часовая фотореконструкция и девятисекундный фрагмент с Лоном Чейни). Впрочем, «Знак» ремейк не только «Лондона», Браунинг также смешал его с другим своим известным хитом — каноническим «Дракулой» 1931 года с Белой Лугоши (роль вампира в той знаменитой экранизации, к слову, изначально должен был исполнить уже упомянутый Чейни, но он умер от рака).

Появляется Лугоши и в «Знаке вампира»: в образе графа Моры, терроризирующего вместе со своей зловещей дочерью Луной (Кэрролл Борленд) дочь чехословацкого барона Ирену Боротин (Элизабет Аллан); та пребывает в трауре — у нее недавно умер отец. Чтобы девушка не тронулась умом окончательно, на помощь к ней приходят жених (Генри Уодсворт), инспектор Нойман (Лайонел Атвилл) и профессор Зелен (Лайонел Бэрримор).

Однако, как и в «Лондоне», третий акт фильма обескуражит зрителя: все окажется совсем не тем, чем кажется. Что касается Лугоши, то он здесь играет скорее не Дракулу, а пародию на него. У кого‑то может возникнуть вопрос, откуда у графа на правом виске появился шрам? Оказывается, это рана от выстрела. По изначальной задумке, Мора застрелился после того, как изнасиловал свою дочь, а в наказание за грехи был обречен на то, чтобы стать вампиром. Однако студия MGM историю с инцестом вырезала, так как она не соответствовала стандартам «Кодекса Хейса».

Знак вампира Детектив / США, 1935 Подробнее на Афише

Латос «Дом Дракулы» (1945)

© Universal Pictures Company

Летней ночью в замок доктора Эдельмана (Онслоу Стивенс) залетает летучая мышь, которая принимает форму джентльмена во фраке и цилиндре. Еще не отошедшему ото сна доктору незнакомец представляется бароном Латосом (Джон Кэррадайн), но имя это, как легко догадаться, ненастоящее. На самом деле это граф Дракула ( под именем Латос он известен в потустороннем мире ), который неожиданно хочет излечиться от вампиризма. Эдельман из научного интереса соглашается помочь. Но тут же за помощью к нему обращается еще один персонаж, куда более искренне, нежели вурдалак, просящий избавить его от ликантропии, Лоренс Тэлбот (Лон Чейни-мл.).

Единственный же, кто ни о чем никого не просит, так это монстр доктора Франкенштейна (Гленн Стрейндж), которого Человек-волк и Эдельман в какой‑то момент находят в гроте под замком. Как только взвод чудовищ окажется в сборе, начнется столкновение, из которого живыми выйдут далеко не все.

«Дом Дракулы» — последний фильм ужасов из классической серии студии Universal про Носферату. В дальнейшем про него будет снимать не менее прославленная студия Hammer, а главной звездой тех картин станет Кристофер Ли. Воскресить же вампира окажется под силу только Фрэнсису Форду Копполе в незабываемой и недооцененной экранизации 1992 года.

Дом Дракулы Фантастика / США, 1945 Подробнее на Афише

Фон Кролок «Бал вампиров» (1967)

© InterCom

Чтобы освободить Сарочку (Шэрон Тейт) из лап графа фон Кролока (Ферди Майн), профессор Абронзиус (Джек МакГоуран, помесь Абрахама Ван Хельсинга и Альберта Эйнштейна) и его помощник Альфред (Роман Полански) отправляются в замок кровопийцы. «Бал вампиров», в американском прокате известный под водевильным названием «Бесстрашные убийцы вампиров, или Простите, но ваши зубы впились мне в шею», — блестящая пародия ( хотя Полански, по собственному признанию, задумывал нечто большее, нежели пародию ) на вампирские фильмы английской кинокомпании Hammer.

Место графа Дракулы в ней занял граф фон Кролок, в имени которого есть соблазн увидеть анаграмму имени Орлок (см. «Носферату: Симфония ужаса»). Мнения об этом кино расходятся. Несмотря на то, что сам «Бал» — пародия, отдельные сцены из него тоже неоднократно пародировались: следы его влияния можно обнаружить в прилежном блокбастере «Ван Хельсинг» (2004) и отвязном трэше «Байки из склепа: Кровавый бордель» (1996). А во второй половине 90-х фильм обрел вторую жизнь в виде мюзикла «Танец вампиров», созданного при участии самого Полански (и у которого есть российская постановка).

Бал вампиров Комедия / США, 1967 Подробнее на Афише

Влад Цепеш «Удивительные странствия Геракла» (1995–1999)

© Syndication

Под своим настоящим именем — Влад III Басараб из ветви Дракулешти или, что привычнее на слух, Влад Цепеш («цепеш» в переводе с румынского «кольщик») — Дракула появляется в исторических драмах «Господарь Влад» (1979), «Князь Дракула» (2000), а также в фэнтези 2014 года с Люком Эвансом. Последнее, кстати, больше всего похоже на плохой эпизод сериала «Удивительные странствия Геракла», в то время как у него на ту же тему есть хороший. Геракл (Кевин Сорбо) и Иолай (Майкл Херст) отправляются в Дакию (географически это та же самая Валахия и Трансильвания) на помощь к своему старому боевому товарищу Владию, чтобы освободить его владения от стригоев. Им невдомек, что Влад уже сам давно превратился в живого мертвеца, а Геракл ему нужен, чтобы стать еще сильнее: кровь полубога, говорят, творит чудеса. «Геракл, не отдавай свою кровь Владу, — молит укушенный вампирами Иолай. — Отдай ее лучше мне!» Древнегреческим героям приходится постараться, чтобы одолеть зло, засевшее в Карпатских горах.

Удивительные странствия Геракла Боевик / США, 1995 – 1999 Подробнее на Афише

Алукард «Хеллсинг: Война с нечистью» (2001–2002)

© US: Encore Action

Впервые анаграмма имени Дракулы — Алукард — была, кажется, использована в «Сыне Дракулы» (1943) — хорроре студии Universal Pictures, продолжающем классическую серию фильмов о вампире. Там, кстати, графа сыграл не Бела Лугоши, а Лон Чейни-мл., более известный по серии «Человек-волк» (см. «Дом Дракулы»). Впоследствии эта анаграмма так прижилась в мировой культуре, что ее теперь можно встретить повсеместно: в том числе и в запредельно стильном аниме-сериале «Хеллсинг: Война с нечистью» студии Gonzo, в котором рассказывается о вампире Алукарде. Он служит тайной организации «Хеллсинг», Королевскому ордену протестантских рыцарей, который создали для защиты Британской империи от нежити. Через четыре года еще выйдет «Хеллсинг Ultimate», куда более приближенный к оригинальной манге Кота Хирано, откровенный и жесткий, но вместе с тем менее обаятельный OVA-сериал.

Хеллсинг: Война с нечистью Мультфильм / Япония, 2001 – 2002 Подробнее на Афише

Дрейк «Блейд-3: Троица» (2004)

© New Line Cinema

«Это только в кино Дракула ходит в плаще, и какой‑нибудь немолодой англичанин в последний момент успевает спасти мир при помощи крестов и святой воды. Но всем известно, что кино — сплошное вранье, а истина в том, что с Блейда все началось и им же закончилось», — с этих слов начинается самый слабый фильм франшизы, снятый сценаристом всех трех картин про вампира-полукровку Дэвидом С.Гойером.

В заключительной части герою в исполнении Уэсли Снайпса приходится сразиться с самим Дракулой (Доминик Перселл), за помощью к которому современные вампиры обратились от отчаяния. Кстати, в фильме Дракула, взявший себе новое имя — Дрейк, имеет другую, нежели в комиксах Marvel, биографию. В «Троице» он предстает вампиром, рожденным еще во времена Древнего Шумера («жители Вавилона называли его Дагоном»), в общем, первым из своего рода.

Помимо этого, третья часть о Блейде запомнилась тремя различными финалами: концовка кинотеатральной версии несколько отличается от режиссерской. Также существует финал с участием оборотня, но он уже совсем за гранью добра и зла.

Блэйд-3: Троица Фантастика / США, 2004 Подробнее на Афише

Александр Грейсон «Дракула» (2013–2014)

© NBC

Уже 15 лет Ван Хельсинг (Томас Кречман) и пробужденный им Дракула (Джонатан Рис-Майерс, король Генри VIII из «Тюдоров») вынашивают план мести ордену Дракона: у первого его представители убили семью, у второго — любимую. И вот время пришло: в викторианский Лондон с Дикого Запада прибывает американский предприниматель Александр Грейсон ( на самом деле Дракула ), который удивляет аристократов и простой люд своими экспериментами с беспроводным электричеством. Таким образом Грейсон хочет ослабить влияние ордена, чье могущество строится на нефти. Однако, приступив к осуществлению своих планов, Дракула влюбляется в Мину Мюррей (Джессика Де Гау), которая как две капли воды похожа на его покойную жену Илону, и это несколько осложняет выполнение задачи.

Закрытый после первого сезона «Дракула» — ревизионистская постановка, в которой известные со страниц книги Стокера персонажи подверглись переработке: Джонатан Харкер превратился в журналиста, слуга Дракулы Рэнфилд (Нонсо Анози) — в темнокожего здоровяка, лучшая подруга Мины Люси Вестерна (Кэти МакГрат) — в лесбиянку. Ну и главное: Дракула и Ван Хельсинг стали союзниками. Чтобы рассказать, как это произошло, а также подробнее раскрыть биографию Влада Цепеша — Дракулы — Александра Грейсона, создатели сериала периодически разбавляют основное действие флешбэками.

Дракула Драма / Великобритания, 2013 – 2014 Подробнее на Афише

Александр Свит «Страшные сказки» (2014–2016)

© Showtime

В сериале «Страшные сказки» Дракула появляется только в третьем (заключительном) сезоне. Он представляется Александром Свитом (Кристиан Камарго) — таксидермистом, заведующим зоологическими исследованиями в Лондонском музее естественной истории. Если у Стокера прообразом Дракулы был Влад Цепеш, то в сериале Цепеш лишь очередное воплощение демона. На самом деле Дракула — один из двух падших ангелов, которых Господь низверг с небес и отправил в разные царства. Если Люцифер был изгнан в ад кормиться душами мертвых, то Дракула сослан на землю питаться кровью живых по ночам.

Дракула обречен на вечное противостояние со своим братом Люцифером, а также на поиски матери зла, которая избавит их от оков и позволит одному из них вернуть себе рай, после чего на земле и на небесах воцарится вечная тьма. Поскольку в мифологии «Страшных сказок» Дракула — это дух, наподобие Боба из «Твин Пикса», то он может вселяться в людей. Но телесная оболочка хрупка, поэтому убить демона в его человеческом обличье не такая уж и сложная задача.