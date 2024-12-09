В мировом прокате с феноменальным успехом идет голливудская киносказка «Злая: Сказка о ведьме Запада» с Арианой Гранде и Синтией Эриво. Кинокритик Никита Лаврецкий анализирует хит и объясняет, почему хайп оправдан.

Слухи о смерти голливудских блокбастеров оказались преувеличенными. Да, у летнего проката 2024 года был тухлый старт, но к осени он раскочегарился: накануне Дня благодарения в прокат вышли «Злая» и «Гладиатор-2», на сам праздник, ключевой для американского рынка, была выпущена «Моана-2». Три фильма в совокупности кратно превзошли ожидания: «Моана-2» побила исторические рекорды для этого уикенда и показала третий в истории студии «Дисней» старт для анимации (выше только пиксаровские сиквелы «Головоломки» и «Суперсемейки»), а «Зладиатор» по большей части повторил успех «Барбенгеймера». Да, в абсолютных цифрах совместная касса «Барби» и «Оппенгеймера» была почти в полтора раза больше, чем у «Злой» и «Гладиатора-2», причем последний фильм из‑за раздутого по причине забастовки бюджета даже с финальными мировыми сборами в полмиллиарда долларов (они почти гарантированно превзойдут кассу первой части) обещает всего лишь выйти в ноль.

Однако «Злую» иначе, как феноменом, не назвать: уже можно констатировать, что это самый успешный киномюзикл в истории, не считая диснеевских мультфильмов и их ремейков («Холодное сердце-2» и новые версии «Короля-льва» и «Красавицы и чудовища»). В следующем году планируется релиз «Злой-2» — оба фильма снимались единым продакшеном, и первой части, кажется, удалось окупить все съемки в одиночку. Как же у студии Universal получилось достичь такого успеха, если их последней попыткой снять мюзикл-блокбастер были печально известные «Кошки» и даже «Волшебник страны Оз» (1939), напомним, во время оригинального проката провалился и окупился только за счет повторных релизов в следующие десятилетия?

Стоит начать с того, что в отличие от «Барби», «Оппенгеймера», «Гладиатора-2» и, скажем, «Аватара», «Злая» ни в каком приближении не авторское кино. Джон М.Чу, режиссер «Шага вперед-2», «Броска кобры-2» и «Иллюзии обмана-2», — типичный постановщик по найму, и его роль в успехе не стоит преувеличивать. Как и «Волшебник страны Оз», сменивший на съемочной площадке аж четырех режиссеров, но оказавшийся на выходе идеальным фильмом, «Злая» — пример абсолютного успеха студийного подхода в кино. Во многом это работа по формуле, алгоритму, но в данном случае на каждом шагу, при выборе каждой переменной продюсерам улыбнулась удача. Перечислим по пунктам.

© Universal Studios

Во-первых, очень удачный выбор первоисточника. В эпоху бесконечных экранизаций, перезапусков и официальных фанфиков по любой мало-мальски известной интеллектуальной собственности, многие начинают забывать, что даже в случае с самой популярной франшизой рынок можно легко перенасытить. Рядовой зритель откажется смотреть десятый сериал по «Звездным войнам» и тридцатый фильм «Марвел» вне зависимости от сносного качества постановки. «Страны Оз» в этом смысле франшиза идеальная: всем известная и любимая, но включающая всего лишь пять игровых фильмов, предыдущий из которых («Оз: Великий и Ужасный») с умеренным успехом прошел больше десяти лет назад, а еще два фильма из 1970-х и 1980-х («Виз» с Майклом Джексоном и «Возвращение в страну Оз») с треском провалились и никому не запомнились. Очевидно, что спрос на качественное расширение вселенной «Страны Оз» и близко не закрыт, и «Злая» по мотивам хитового бродвейского мюзикла с культовыми песнями изначально была одним из самых логичных вариантов для разработки.

Во-вторых, фильм может похвастатья образцовым голливудским сценарием. В нем есть сильная линия дружбы и предательства с простыми, как фанфик, личностными контрастами, и в то же время злободневный подтекст. В какой‑то момент в сюжете возникает линия с политическими репрессиями: выступающего против дискриминации животных благородного козла-профессора (Питер Динклейдж крадет сцены одним голосом) арестовывают прямо посреди пары в университете. Сам волшебник Оз (Джефф Голдблюм), вокруг которого в одноименной стране выстроен настоящий культ личности, работает как универсальный символический диктатор, в том числе метафорический Дональд Трамп.

Никаких глубоких политических идей эта детская картина, разумеется, не транслирует, но сам сеттинг, компилирующий элементы всех главных подростковых франшиз этого века, не может не захватывать. Тут вам и магическая школа (как в «Гарри Поттере» и его нетфликсовских наследницах «Уэнздей» и «Сабрине»), и жестокая антиутопия (а-ля «Голодные игры»). Из нововведений — ярко выраженный антидискриминационный нарратив: борьба зеленокожей ведьмы против расизма окружающих звучит абсурдно только на бумаге (и в разошедшихся на мемы интервью актрис), а для юной аудитории, которым социальный активизм во многом заменил субкультуры, отзывается в сердце сильными чувствами. Словом, гремучее зелье!

© Universal Studios

Вишенка на торте и третья главная удача картины — кастинг. Дебютирующая на киноэкране поп-звезда — всегда большой риск (выше мы уже вспоминали провальный киномюзикл по Стране Оз с Майклом Джексоном), однако Ариана Гранде делает что‑то близкое к гениальности. А именно — играет бимбофицированную, самовлюбленную ведьму-блондинку, фактически сатиризируя свой собственный образ легкомысленной поп-звезды. Ее партнерка по экрану Синтия Эриво, исполняющая заглавную роль (злую ведьму Запада на самом деле зовут Эльфаба), идет дальше и показывает драматическую игру, гарантирующую ей как минимум номинацию на «Оскар». Глядя на крупные планы во время ее трансформации из мрачной интровертки во влюбленную социализированную студентку и, наконец, в озлобленную на всю страну активистку, невозможно не растрогаться.

Излишняя драматическая убедительность парадоксальным образом — главный минус фильма. Ведь теперь вспоминать бесславную, даже комичную кончину этой глубокой и противоречивой героини, так сильно и вдохновляюще певшей о мечте преодолеть гравитацию, от руки простой канзасской девочки (как в оригинальном фильме, так и в прологе «Злой») невозможно без чудовищного холодка по спине и ощущения гротескной нелогичности и несправедливости этой истории. Даже идеальный голливудский приквел — всего лишь приквел.

6 / 10 Оценка

Никиты Лаврецкого