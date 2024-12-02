7 фильмов, достойных похода в кинотеатр в декабре

Поход в кино на новый фильм — все еще надежнейшее развлечение в городе. Ведь там показывают Джуда Лоу в роли классного усатого фэбээровца, Робби Уильямса в роли обезьяны-поп-звезды и каннскую «Партенопу» Паоло Соррентино. Для самых прошаренных синефилов — освистанная критиками ода бумерам от Роберта Земекиса, вооружившегося штативом и нейросетью.

«Безмолвное братство» С 5 декабря

Классный усатый агент ФБР (Джуд Лоу) нацеливается остановить банду грабителей банков под предводительством гаденького неонациста (Николас Холт).

Австралийский режиссер Джастин Курцел собаку съел на криминальных драмах и всех остальных возможных фильмах о преступлениях — снимал и про серийных убийц («Снежный город»), и про массовых стрелков («Нитрам»), и про бандитов позапрошлого века («Подлинная история банды Келли»), и про шекспировского тирана (несмотрибельный «Макбет»), и даже про ассасина из видеоигры («Кредо убийцы»). Почему‑то только на пятнадцатый год взрослой карьеры ему в голову пришла идея разыграть самую очевидную карту в этом жанре и сделать лицом фильма не очередного постного отморозка, а харизматичного героя. Не, ну, может, его в этой истории заинтересовал Николас Холт, сколачивающий даже не банду, а секту, но нам смотреть фильм ради Джуда Лоу на вайбах Клинта Иствуда никто не запретит.

Безмолвное братство Триллер / с 5 декабря Билеты Подробнее на Афише

«Дикий алмаз» С 5 декабря

Девятнадцатилетняя девушка живет с мамой во французской провинции, вкладывая все силы, страсть и свободное время в мечту стать популярной в соцсетях или хотя бы на реалити-шоу. Разумеется, все эти усилия приносят меньший выхлоп, чем могли бы буквально в любом другом начинании.

Французских режиссеров и не думает отпускать двойная победа в Каннах рубежа веков братьев Дарденн (с драмами «Розетта» в 1999-м и «Дитя» в 2005-м). Не ведитесь на упоминания в «Диком алмазе» тиктока и обещания героини стать «новой Ким Кардашьян» — по факту это все тот же дарденновский неореализм с непрофессиональными актерами и свободной трясущейся камерой. Да, ничего нового фильм скорее всего не покажет (и в каннском конкурсе прошел без наград), но зато гарантирует как минимум ясную драму, отражающую реальное место и время. Есть прорывы, а есть школа.

Дикий алмаз Драма / с 2 декабря Билеты Подробнее на Афише

«Возвращение Одиссея» С 5 декабря

Супергерой Одиссей (Рэйф Файнс), двадцать лет проведший на троянском фронте, возвращается к не узнающей его жене Пенелопе (Жюльетт Бинош) и сыну Телемаху (Чарли Пламмер). Чтобы вернуть семью, ему придется перебить многочисленных женихов Пенелопы.

До того, как взяться за гомеровский эпос, режиссер Уберто Пазолини был известен скромными камерными драмами («Натюрморт», «Один на один»), так что и «Возвращение Одиссея» напоминает скорее не «Трою», а минималистичного психологичного «Кориолана» того же Файнса. Для серьезный психологической драмы миф об Одиссее, как ни крути, жидковат, поэтому чем дальше, тем страннее выглядит предложение. Впрочем, на артистах калибра Бинош и Файнса можно уехать очень далеко, и если вам, например, не хватило последнего в «Конклаве», то тут есть экшн-сцены, где он в плане физической формы конкурирует сразу и с Паскалем, и Мескалом из «Гладиатора-2».

Возвращение Одиссея Исторический / с 5 декабря Билеты Подробнее на Афише

«Тогда. Сейчас. Потом» С 12 декабря

Замерев навсегда в одной точке пространства, око то ли бога, то ли кинокамеры наблюдает за историей мира от динозавров до смартфонов. По одной только режиссеру понятной логике большую часть этого наблюдения занимает история любви и жизни пары чрезвычайно скучных и благополучных американских беби-бумеров (Том Хэнкс и Робин Райт).

Да, классик развлекательного кино Роберт Земекис (триголия «Назад в будущее», «Форест Гамп») слишком помешался на новых технологиях, и актеры его нового фильм с замыленными морщинами смотрятся еще криповей, чем оцифрованная и улучшенная копия Анджелины Джоли в «Беовульфе» из нулевых. Да, графический роман «Здесь» Ричарда Макгуайра, по которому снят фильм, сам по себе был плохим — опошленным и затянутым — ремейком графического рассказа того же Макгуайра. Но только слепой на увидит, что Земекис чуть ли не последний в Голливуде режиссер, который снимает лично для своей души важные вещи с размахом блокбастера. Авангардный киноэксперимент в широком прокате? Дайте два.

Тогда. Сейчас. Потом Драма / с 12 декабря Билеты Подробнее на Афише

«Дом ада: Исследователи потустороннего» С 19 декабря

Самоуверенные стримеры ведут репортаж из проклятого старого дома, населенного призраками клоунов.

Декабрь традиционно не лучший месяц для прокатных хорроров, но если сердце требует крови круглогодично, то топовое предложение месяца — «Дом ада: Исследователи потустороннего». Название — в кои-то веки не самодеятельность прокатчиков, это и правда четвертая часть би-муви-саги «Дом ада». Со званием «культовая франшиза» в трейлере кинокомпания «Экспонента», пожалуй, погорячилась, но нужно констатировать удивительное: четвертый фильм имеет не просто лучшую в серии, а по любым меркам достойную критику (88% на Rotten Tomatoes).

Дом ада: Исследователи потустороннего Детектив / США, 2023 Подробнее на Афише

«Партенопа» С 26 декабря

Очень красивая молодая ученая между делом обольщает буквально каждого встречного мужчину (от слащавых итальянских красавчиков до писателя Джона Чивера в исполнении Гэри Олдмана) — недаром ее зовут так же, как сирену из мифа об Одиссее.

Фильм, ставший последней каплей для критиков: на сей раз они освистали Паоло Соррентино за все более-менее то же самое, что принесло ему славу. Режиссер, кажется, сознательно решил очистить свой стиль от всего лишнего и оставить Неаполь, море и девушку с сигаретой в каждом кадре (увы, последнего зрелища российские зрители лишены из‑за блюра табачной продукции). Все-таки таланта Соррентино не занимать: одним только трейлером ему удается на все двести процентов убедить, что никому не известная дебютантка Селеста Далла Порта — магнетическая звезда уровня Моники Витти.

Партенопа Фэнтези / Италия, 2024 Подробнее на Афише

«Быть лучше: История Робби Уильямса» С 26 декабря

Обычный британский школьник и по совместительству шимпанзе (Робби Уильямс) — нет, не квадробер, а буквально волосатая когтистая обезьяна — становится жутко популярной, но не то чтобы легендарной поп-звездой.

Очередь на конвейере байопиков доходит уже не просто до ныне живущих, но и до не очень-то примечательных звезд. Чтобы как‑то компенсировать банальность своего пути к славе через бойбенд и вторичный сольный звук, Робби Уильямс придумал абсолютно сумасшедший прием с аватаром-обезьяной. Надо отдать должное: у современников — конкретно группы Coldplay — на такое хватало наглости только в масштабах клипа, но не полнометражного прокатного кино от режиссера мюзикла-блокбастера «Величайший шоумен». Все-таки что-что, а завоевывать внимание публики поверхностными приемами этот человек умеет лучше всех на свете.