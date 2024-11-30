«Моана-2»: не радующий сиквел диснеевского мультхита, в котором очень много воды

Спустя восемь лет Моана возвращается. По внутренней хронологии мультфильма прошло три года. Теперь она — первооткрывательница новых земель, которая в компании поросенка Пуа и петуха Хей-Хей бороздит Океан в поисках других племен. На родном острове ее ждут не только родители — вождь Туи и его жена Сина, — но и маленькая сестренка Симеа, которая особенно остро переживает разлуку с Моаной (занятный факт: сестренку озвучивает актриса по имени Кхалиси ). По возвращении домой сородичи устраивают Моане обряд посвящения в Таутаи — этот священный титул даруется лидеру, который даже выше вождя. Однако инициация идет не по плану, когда во время торжества Моане в видении является предыдущий первопроходец Таутай Васа, который говорит, что возвращение сердца богини Те Фити в предыдущей части было лишь первым шагом. Следующий — восстановление связи племен.

Суть в следующем: когда‑то племена Океана жили на одном древнем острове Мотуфету, в который сходились все морские течения. Однако остров ушел под воду после того, как на него свой гнев обрушил властолюбивый бог бурь Нало. Он решил пресечь появление сильной цивилизации мореходов, ослабив, разделив и уничтожив племена. Однако предки Моаны верили, что если отыскать Мотуфету, то проклятье утратит силу, а течение восстановится. Делать нечего, Моана собирает команду из изобретательницы Лото, накачанного фаната полубога Мауи Мони и пожилого ворчливого фермера Келе, чтобы отправиться на поиски Мотуфету. По пути они повстречаются с какамора — вдохновленными «Безумным Максом: Дорогой ярости» кокосовыми пиратами из первого мультфильма — и освободят из плена Мауи, который своим крюком может поднять остров.

© Walt Disney Studios Motion Pictures

Продолжение «Моаны» было задумано еще в 2020 году в качестве мультсериала для стриминга Disney+. Его режиссером стал художник-раскадровщик оригинального мультфильма Дэвид Дж.Деррик-мл. Причем разработка мультсериала началась одновременно с лайв-экшн-ремейком «Моаны», который сейчас снимается с Дуэйном «Скалой» Джонсоном (голос Мауи в мультфильме). Однако в начале 2024-го было решено, что шоу станет полнометражным сиквелом, а сорежиссерами картины выступят Джейсон Хэнд и Дана Леду Миллер. Превращение сериалов в фильмы — скорее распространенная российская практика: от «Утомленных солнцем-2» до «Высоцкий: Спасибо, что живой», от «Текста» до «Союза спасения». Да что там, прямо сейчас в прокате идет «Любовь Советского Союза», которая изначально снималась как сериал для Okko и Первого канала.

При таком подходе в фильме обычно образуются лакуны (которые должна заполнить сериальная версия), а структура расползается по швам. Не стала в этом случае исключением и «Моана-2», которая выглядит так, словно мультфильм рандомно смонтировали из нескольких эпизодов, разбавив его при этом большим количеством воды. Волны сюжета на чилловом вайбе несут нас от одного квеста к другому, центральный герой франшизы, полубог Мауи, полноценно появляется только в середине картины, а прислужница Нало — женщина-летучая мышь Матанги, пленившая Мауи, — уже после одной песни решает отпустить Моану и ее друзей, потому что она — фейковая антагонистка.

Матанги невольно служит Нало, потому что в последних диснеевских мультфильмах нет злодеев, а лучшее, как было заведено у советских соцреалистов, борется с хорошим.

Собственно, Нало — главный злодей во второй «Моане» — это своего рода кот Шредингера. Он вроде есть, а вроде его нет. Это просто обезличенные силы природы, непогода, которая мешает героям достойно завершить миссию. С таким подходом никого не обидишь. Но когда нет злодея, нет и героя. Моана конфликтует лишь с абстрактной стихией, потому что больше девушке противостоять некому. Родители и друзья ее поддерживают — только младшая сестренка дуется, когда Моана отправляется спасать мир, но это как‑то можно пережить. Вот и получается, что все коллизии в мультфильме не имеют реального веса — они страшно обезжиренные. А поскольку героине больше некому нечего доказывать, все, что ей остается, — выполнять бесчисленные квесты. Чисто драматургически это тупик. Героиня больше не развивается, а значит, за ее похождениями становится неинтересно следить. Мы и так знаем, что она из всех передряг выйдет победительницей, потому что, камон, ну это же «Дисней».

© Walt Disney Studios Motion Pictures

Но это все, кажется, волнует только критиков, а не зрителей, которые бросились на вторую «Моану». Для «Диснея» Моана может стать такой же спасительницей, как для древних полинезийских племен. Дело в том, что с 2021 года ни один диснеевский мультфильм не собрал нормальной кассы, а два последних и вовсе жестко провалились. Если сначала можно было винить постковидный прокат («Райя и последний дракон» (2021) и «Энканто» (2021) очень быстро вышли на стриминге Disney+), то со «Странным миром» (2022) и «Заветным желанием» (2023) сложилась иная ситуация. Один стал заложником гомофобии (американские родители не повели детей в кинотеатры, когда узнали, что один из главных героев — гей), а другой просто был очень плохо сделан, хотя на столетний юбилей студии можно было постараться и снять что‑то приличное.

Неутешительно, что все четыре мультфильма были оригинальными проектами. Оригинальному кино сейчас и так тяжело пробиться в прокат (в десятке самых кассовых фильмов этого года пока одни сиквелы), а увидев сборы второй «Моаны», «Дисней» может сделать неправильные выводы и поставить исключительно на продолжения и ремейки: как в игровом, так и анимационном подразделении. Ведь последними успешными релизами «Диснея» в доковидную эпоху были как раз сиквелы «Ральфа» и «Холодного сердца», собравшие полмиллиарда и миллиард долларов в прокате.

© Walt Disney Studios Motion Pictures

5 / 10 Оценка

Евгения Ткачева