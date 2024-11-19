Кто все эти черви? Объясняем, что вообще происходит в сериале «Дюна: Пророчество»

На HBO вышел фантастический сериал «Дюна: Пророчество» — приквел фильмов Дени Вильнева и одновременно экранизация произведений сына Фрэнка Герберта Брайана и его соавтора Кевина Андерсона. Смотреть это без подготовки непросто: легко запутаться в сложноустроенном лоре «Дюны». Разбираемся, каким получилось «Пророчество» и чем оно отличается от книг.

Осторожно: в материале содержится очень много спойлеров!

Рекап первой серии: что показали в эпизоде «Скрытая рука»?

Дэвид Линч не очень любит свою экранизацию «Дюны» (1984). Однако не все знают, что, помимо кинотеатрального варианта, у нее существует еще и телевизионный, с которого режиссер вообще снял свое имя с титров, подписавшись как Алан СмитиПсевдоним, который в Голливуде традиционно используется, когда режиссер отказывается подписываться своим именем в титрах. . Телеверсия начинается с пятиминутного пролога, объясняющего лор вселенной Фрэнка Герберта. Не мудрствуя лукаво, создатели сериала «Дюна: Пророчество» поступили точно так же, только их пролог растянулся на 15 минут .

Больше десяти тысяч лет назад состоялся Батлерианский джихад, когда люди в битве при Коррине одолели мыслящие машины и возглавляющий их искусственный интеллект Омниус, а Файкан Батлер принял имя Коррино и нарек себя первым императором новой межгалактической империи. К победе людей привел Вориан Атрейдес, а его бывший адъютант Абулурд Харконнен, по официальной версии событийИ хотя Ксавьера Харконенна и его внука Абулурда нарекли трусами и предателями, все не так однозначно. На самом деле Ксавьер узнал, что один из руководителей Батлерианского джихада использует войну с мыслящими машинами ради наживы и пожертвовал собой, чтобы не допустить его к власти. Вориан Атрейдес знал об этом, но предпочел промолчать, чтобы не множить междоусобицу. Что касается Абулурда, то он в финальной битве ослушался приказа Вориана, чтобы избежать лишних жертв. Тогда разгневанный Атрейдес лишил его всех почестей и назвал предателем. , бежал с поля боя, за что был сослан на суровую планету Ланкивейл.

Теперь компьютеры под запретом, а дом Харконеннов влачит жалкое существование. Чтобы вернуть ему былое величие, правнучка Абулурда Валя (Эмили Уотсон) вступает в орден сестер (в будущем Бене Гессерит) — школу, где женщин учат развивать тело, мозг и ясновидение, после чего их приставляют к великим домам Ландсраада.

© HBO

В ее стенах она становится любимицей преподобной матери Ракеллы Берто-Анирул (Кэти Тайсон), которая перед смертью назначает преемницей Валю, а не свою внучку Доротею (Камилла Бипут). Еще преподобной матери перед кончиной является видение о Тиране-Арафеле, который уничтожит орден сестер (апокрифичный как будто бы для «Дюны» сюжет, подобно придуманной специально для второго сезона «Дома Дракона» сцене, когда Деймон Таргариен видит будущее с участием Дейенерис Бурерожденной).

Чтобы обезопасить сестринство, Валя вместе с родной сестрой Тулой (Оливия Уилльямс) и другими соратницами решает посадить на императорский престол кого‑нибудь из ордена, а когда Доротея узнает об этом, то Валя убивает ее. Спустя 30 лет сестры находят девушку, способную занять трон. Это принцесса Инес (Сара-Софи Бусснина) — дочь императора Джавикко Коррино (Марк Стронг), которая добровольно хочет вступить в орден сестер, чтобы обрести новые способности и необходимые для лидера навыки.

Еще Инес крутит роман со своим тренером и мастером меча Кейраном Атрейдесом (Крис Мейсон) и собирается замуж за девятилетнего Прюита Ричеза (Чарли Ходсон-Прайор) из богатого дома Ричеза, который устраивает дела Коррино на Арракисе, защищая урожай от атак фременов, и имеет в своем распоряжении необходимый императору боевой флот.

© HBO

Как бы ни хорохорился Прюит на свадьбе, стараясь выглядит старше, он все равно ведет себя как ребенок, когда показывает Инес похожий на снитч золотистый шар, умеющий превращаться в механическую ящерку. Мыслящая машина устраивает на праздничном торжестве технофобский переполох, но не превращает эту свадьбу в Красную: «игра-престольный» момент с кровавыми смертями ключевых персонажей авторы сериала решают приберечь до самого финала .

Резня оказывается связана с арракийским солдатом Десмондом Хартом, внешне неотличимым от воина дома Атрейдесов Дункана Айдахо, даром что его играет бородатый Трэвис Фиммел, похожий на Джейсона Момоа . Пережив бойню на Дюне и встречу с огромным песчаным червем Шаи-Хулудом, Десмонд возвращается в императорский дворец и рассказывает Джавикко, что за нападением на его полк стояли не фремены, а инсургенты из числа союзников Коррино (по его словам, это они обкрадывают монарший двор).

© HBO

Десмонд производит впечатление религиозного фанатика, готового в любой момент подкрепить слова делом. Поэтому, когда император Коррино говорит, что уверует в богов, только если свадьба его дочери с Прюитом Ричеза не состоится (в глубине души монарх против этого союза), Харт воспринимает его слова буквально. Во время встречи с Прюитом в коридоре Десмонд с помощью пирокинеза поджаривает мальчика, а затем и советницу императора Кашу (Джихе) из ордена сестер, которая единственная видит сгустившуюся над Инес угрозу.

Поскольку Десмонд Харт утверждает, что после мыслящих машин у людей появился новый враг (очевидно, имея в виду сестринство), возникла справедливая теория, что арракийский солдат и есть тот самый Тиран-Арафель из видения Ракеллы . Отметим, что термин «арафель»«Арафель» (עֲרָפֶל) с иврита — «туман»., только без приставки «тиран», уже звучал в фантастической саге. В «Боге-императоре Дюны» сын Пола Атрейдеса Лето II, гибрид человека и песчаного червя, говорил перед смертью:

«Не бойтесь иксианцев. Они могут создавать машины, но они больше не могут делать арафель. Я знаю. Я был там».

Что касается Тирана-Арафеля или, как говорит Каша, «священного суда, насланного тираном», то можно пойти дальше и предположить, что в его роли может выступить Пол Атрейдес. Никто ведь не знает, что нам приготовил Дени Вильнев в третьей части «Дюны».

«Дюна: Пророчество» — это экранизация романа «Орден сестер» Брайана Герберта и Кевина Андерсона?

Такая информация появилась на этапе подготовки к съемкам в 2019 году, когда шоураннерами сериала еще были режиссер дилогии «Дюна» Дени Вильнев и сценарист Джон Спэйтс. Однако затем «Дюна: Сестринство» сменила название и не раз — шоураннеров. Из‑за критики в адрес создателей шоу — мол, у руля проекта про женский орден стоит слишком мало женщин — в помощь к Спэйтсу была нанята сценаристка Дана Кальво («Нарко»).

Однако работа Спэйтса не понравилась руководству Legendary Television. По слухам, он был уволен и ушел писать сценарий «Дюны: Части второй», а на его место взята Дайана Адему-Джон («Империя»). Постановщиком пилотных серий был назначен режиссер «Чернобыля» Юхан Ренк. Но и этот тандем не просуществовал долго. Адему-Джон покинула пост шоураннерки, оставшись исполнительной продюсеркой. У руля сериала встала Элисон Шапкер («Зачарованные»), а постановщицей пилота выступила Анна Ферстер («Другой мир: Войны крови»). Сериал сменил название на «Дюна: Пророчество».

И хотя на титрах написано, что шоу основано на романе «Дюна: Орден сестер» Брайана Герберта и Кевина Андерсона, это, мягко говоря, не так. «Пророчество» — крайне вольная адаптация трилогии «Великие школы Дюны», которая состоит из «Ордена сестер», «Ментатов Дюны» и «Навигаторов Дюны». Скажем, флешбэк в начале открывающей серии взят из «Ментатов». Преподобная мать ордена сестер Ракелла Берто-Анирул умирает и назначает своей преемницей Валю Харконнен, против чего восстает внучка Ракеллы Доротея. Тогда открывшая в себе способность Голос (умение приказывать людям), Валя убивает Доротею.

Кто такая Доротея? Что за конфликт у нее с Валей? Сериал этого не объясняет, хотя ответ можно найти «Великих школах Дюны».

Что же происходит в «Великих школах Дюны»?

Все дело в том, что Доротея была на стороне фанатиков из батлерианского движения и против мыслящих машин, которые втайне использовала Ракелла для генетической селекции. Когда Доротея узнала про хранящиеся в ордене компьютеры, она рассказала об этом императору Сальвадору Коррино, против которого плела заговор Ракелла ( опасаясь, что он может оказаться предком потенциально опасного тирана, преподобная мать хотела прервать его линию наследования ). Сальвадор распустил орден сестер на Россаке и изгнал его на планету Валлах IX, а всех непокорных колдуний приговорил к расстрелу.

Валя Харконнен так и не смогла простить за это предательство Доротею, которая на планете Салуза СекундусРезиденция дома Коррино, до того как им стал Кайтайн. сформировала ортодоксальную фракцию сестер. Ракелла хотела примирить женщин, поэтому не смертном одре назначила обеих своими преемницами в надежде на то, что они отложат разногласия и объединятся во имя общей цели. Однако Валя заставила Доротею покончить с собой и объявила себя единственной преподобной матерью.

© HBO

Чем еще «Дюна: Пророчество» отличается от книжной трилогии «Великие школы Дюны»?

Несмотря на то что шоураннерка Элисон Шапкер уверяет, что в бэкграунде «Пророчества» лежит сюжет «Великих домов Дюны», а события сериала представляют собой оригинальную историю (разворачивающуюся через 116 лет после великой войны с машинами и за 10 148 лет до рождения Пола Муад’Диба Атрейдеса), действие в шоу как будто происходит во времена «Навигаторов», но в каком‑то альтернативном таймлайне .

Не упоминаются многие ключевые герои книжной трилогии: братья-императоры Сальвадор и Родерик Коррино, основатель дома Атрейдесов Вориан (которого Валя винит во всех бедах Харконненнов и гибели своего брата Гриффина), лидер батлерианского движения Манфорд Торондо, его злейший враг — промышленный магнат и глава коммерческой империи «Венпорт Холдингз» Джозеф Венпорт, а также ментат Гильбертус Альбанс — некогда подопечный независимого робота Эразма, которого он прячет от всего мира, чтобы батлерианцы не разобрали его на винтики.

© HBO

Зато в сериале появилось много новых героев, которых не было в книгах. Так, на генеалогическом древе дома Коррино возникла доселе неизвестная ветвь из императора Джавикко, его жены Натальи, дочери Инес и незаконнорожденного сына Константина. У Вали и ее сестры Тулы Харконнен образовался новый брат Харроу. А кто такой мастер меча Кейран Атрейдес, один Шаи-Хулуд знает!

В общем, «Пророчество» производит впечатление скорее фантазии по мотивам «Великих домов Дюны», но при этом одну сюжетную линию из «Ордена сестер» сериал пока все же заимствует. В книге Сальвадор и Родерик отправляли свою любвеобильную сводную сестру Анну Коррино на Россаку, чтобы она, вступив в сестринство, набралась ума-разума. В сериале, наоборот, Инес Коррино сама жаждет вступит в ряды сестер, чтобы научиться их ведовским способностям.

И что, это можно смотреть?

© HBO

Смотреть «Дюну: Пророчество» без подготовки — все равно что увидеть продолжение «Гарри Поттера», не прочитав ни одной книги Джоан Роулинг (такая параллель еще оттого выглядит смешно, что орден сестер похож на Хогвартс, только для девочек). Если «Великие школы Дюны» были фанфиком, то «Пророчество» — фанфик фанфика. Если Вильнев не боится переписывать Фрэнка Герберта, то создатели сериала — его сына Брайана и фантаста Кевина Андерсона.

Но для HBO, который со временем превратился в «Дом спин-оффов и приквелов», это вообще стало нормой. В четвертом сезоне «Настоящего детектива» «Стране ночи» было много отсылок к первому, в спин-оффе-приквеле «Игры престолов» «Доме Дракона» тоже хватало отсебятины, а сайфай «Воспитанные волками» Ридли Скотта представлял собой не только фанфик, но и по сути трибьют ко всему творчеству режиссера — от «Чужого» до «Бегущего по лезвию». Еще занятно, что из «Воспитанных волками» в «Дюну: Пророчество» перекочевал актер Трэвис Фиммел, к которому продюсеры HBO обращаются всякий раз, когда затевают амбициозный сайфай на телеканале или стриминге Max.

И хотя зарубежная пресса (которой показали четыре серии из шести) пишет, что сериал похож на «Игру престолов» в космосе, на первый взгляд он скорее производит впечатление этакого «Дома червя» . Необременительное зрелище, позволяющее скоротать время до третьей «Дюны», но не более того.