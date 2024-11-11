«Аркейн» вернулся! Но не спешите радоваться: у нас есть три разных мнения о втором сезоне

На Netflix вышел первый акт второго сезона фантастического мультсериала «Аркейн» (второй покажут 16 ноября, а третий — 23 ноября). Каким получилось долгожданное продолжение? Достаточно спорным. Три редактора «Афиши» делятся противоречивыми впечатлениями от первых трех серий.

Сериал выглядит все так же потрясающе, но сценарии эпизодов кажутся слегка схематичными и перегруженными

Василий Говердовский

Первый сезон «Аркейна» во время выхода казался очередным пополнением линейки мультсериалов Netflix по мотивам видеоигр, но уже после стартовых серий выяснилось, что мы имеем дело с одним из лучших анимационных шоу последних лет. Успех французской студии Fortiche создал невероятные ожидания от продолжения сериала. Не сказать чтобы первые три эпизода второго сезона совсем их не оправдывают, но к ним есть вопросы.

Для начала надо предупредить, что ко второму сезону лучше не подступаться без подготовки: в идеале стоит пересмотреть первый или хотя бы прочитать его краткий пересказ. Но даже так второй сезон может показаться адски перегруженным всем на свете : новыми персонажами, старыми персонажами, сюжетными линиями, интригами, лором. Даже не знаешь, что испытать в первую очередь — головокружение от перегрузки информацией или удивление от того, насколько бодро шоураннеры Кристиан Линке и Алекс Йи едут горами и холмами своего сценария. Свалились по пути? Ваши проблемы!

Но еще заранее настораживает структура трех эпизодов. Каждый из них начинается монтажной нарезкой под поп-музыку, а заканчивается экшн-сценой — и в этой строгости формы начинает просматриваться схематичность.

Искусственность сценария — не лучшая черта для мультсериала, который раньше мог легко отправить тебя в нокаут эмоциональностью своей мелодрамы.

Возможно, поэтому во втором сезоне пока не чувствуется прежней оголенности нерва, несмотря на то что он кажется даже мрачнее первого. Зарубежные рецензенты, посмотревшие шесть эпизодов, обещают, что второй сезон еще успеет разогнаться, но ощущения от первых серий какие‑то такие.

© Netflix

Впрочем, другая сильная сторона «Аркейна» стала даже краше — выглядит второй сезон потрясающе. На продолжение потратили аж сто миллионов долларов, что превращает «Аркейн» в самый дорогой мультсериал всех времен. Создатели объясняют ценник задержками в работе со сценарием, но это тот случай, когда можно и не оправдываться. Безукоризненный микс 3D- и 2D-анимации, завораживающее чувство движения, занятные игры с имитацией объективов и другие фишечки вроде эффекта визуального «шума» цифровой камеры в темных сценах — только слепой посмеет обвинить аниматоров Fortiche в том, что они зря едят свой хлеб .

Вдобавок второй сезон, что называется, режет по живому. Чем сильнее между развитым Пилтовером и подземным Зауном разжигается пламя войны, тем заметнее отклики вооруженных конфликтов настоящего. Для кого‑то война ведется расчетом, для кого‑то — эмоциями, но итог один: все больше и больше людей засасывает в воронку радикализации, и тем страшнее горит земля под ногами . Не каждый день мультсериалы так убедительно напоминают, что ад не просто рядом — он есть и в тебе тоже.

© Netflix

Что общего у «Аркейна» с «Джокером: Безумие на двоих»? И почему тик-ток-драматургия не идет на пользу сериалу?

Евгений Ткачев

Как адаптировать видеоигры для большого и малого экрана? Переснимать историю точь-в-точь как авторы сериала «Одни из нас»? Или же, оттолкнувшись от какого‑то известного бренда, придумать свою историю (или позаимствовать чужую, как Пол У.С.Андерсон в «Смертельной битве», сюжет которой был списан со «Входит дракон» с Брюсом Ли)? Второй подход, по крайней мере, выглядит продуктивнее — смотря «The Last of Us», вы не испытаете тех же эмоций, что и во время игры, а если не играли в игру, то увидите вторичную по отношению к оригиналу историю.

Создатели «Аркейна» тоже пошли по второму пути. Центральную парочку злодеев (окей, антигероев) — Силко и Джинкс — без зазрения совести потырили из бэтменианы, точнее из «BTAS». Инфернальный гангстер Силко — что твой Джокер, а его взбалмошная подружка Джинкс — Харли Квинн, только не любовница, а нареченная дочь. Их безумие на двоих в первом сезоне играло не менее важную роль, чем отношения Джинкс с родной сестрой Вай, разрывающейся между двумя мирами, двумя городами: процветающим Пилтовером и загибающимся Зауном. Во втором сезоне Вай точно не будет проще, в то время как ее возлюбленная Кейтлин, потерявшая мать во время теракта, будет только ожесточаться…

© Netflix

Три года назад «Аркейн» произвел настоящий фурор. Фантастическая графика, стремительный, как СДВГ, сюжет, классные героини (и ролевые модели для девчонок), Imagine Dragons на заставке, классовая борьба в подтексте — все (везде и сразу) слагаемые поп-хита были на месте, поэтому неудивительно, что мультсериал превратился в икону для зумеров. По сути, Вай и Джинкс стали Анной и Эльзой Главные героини диснеевского мультфильма «Холодное сердце». для зрителей постарше: символично, что голубой — любимый цвет не только Эльзы, но и Джинкс. И вот «Аркейн» вернулся, нечаянно зарифмовавшись с «Безумием на двоих». Джокер (то есть Силко) мертв — что дальше? Если Тодд Филлипс оставляет нас в тяжелых раздумьях, то «Аркейн», как всегда, стартует с места в карьер.

Неспешная первая серия второго сезона, в которой герои оплакивают погибших, обманчиво усыпляет бдительность, чтобы разразиться грандиозной бойней — знакомый «игра-престольный» прием, к которому «Аркейн» не будет гнушаться прибегать и в дальнейшем. Собственно, главная проблема мультсериала — это то, с какой алгоритмической точностью он расставляет клиффхэнгеры, заставляет зрителей в нужном месте схватится за сердце, умилиться карапузу , гвардейке-тян как будто из «Атаки титанов» или Хеймердингеру и, конечно, возмутиться методами Амбесы Медарды. Честно говоря, в этом больше от математики, чем от искусства, поэтому в «Аркейне» так мало чего‑то по-настоящему живого , а больше искусственного, которое местами очень убедительно выдается за что‑то живое. Симулякр драмы.

© Netflix

Самое пока слабое звено мультсериала, особенно во втором сезоне, — сценарий. Большинство его авторов либо новички, либо сценаристы со скромным послужным списком, а для шоураннеров, композитора видеоигр Кристиана Линке и креативного дизайнера Riot Games Алекса Йи, — это вообще кинодебют. Примечательно, что больше всего создатели «Аркейна» полагаются на шоустопперы. Как только начинается битва, авторы врубают какую‑нибудь песню, превращая действие в клип, который потом разойдется на рилсы* и тик-токи. Такая тик-ток-драматургия, разумеется, вызывает эмоции, но это не более чем грамотная манипуляция. По этому поводу Виктор Пелевин иронизировал еще в романе «t»:

«Смотришь какой‑нибудь голливудский блокбастер, плюешься, морщишься — а потом вдруг вступает патетическая музыка, суровый воин на экране отдает салют девочке с воздушным шариком, и на глаза сами собой выступают слезы, хотя продолжаешь при этом плеваться».

Больше всего «Аркейн» похож на карточный мухлеж с арканами, но что поделать, если в колоде шоураннеров нет больше других козырей.

© Netflix

Второй сезон «Аркейна» теперь тяжело смотреть даже зумерам, но все равно интересно узнать, чем все закончится

Аля Александрова

«Аркейн» то и дело хочется сравнивать с другой знаковой современной сагой — «Атакой титанов». И там, и там маленькие подростковые трагедии раскручиваются до масштабов мировой войны, разбрасывая героев по разные стороны баррикад и затягивая в бесконечный цикл насилия. Лор «Аркейна» во многом даже кажется ярче: несмотря на более сжатую карту боевых действий, сочетание элементов стимпанка, технологий, магии и фактурных персонажей заставляет долго ковыряться в мифологии ради больших разборов.

Однако у «Атаки титанов» было целых 90 серий и 10 лет, чтобы раскрутить драму до предела и детально фокусироваться на каждых дуновениях души персонажей. Когда же стало известно, что второй сезон «Аркейна» станет последним, возникли опасения: сериал только расправился с прологом, а уже нужно переходить к развязке? Как авторы собираются уместить такую масштабную историю всего в девять эпизодов?

© Netflix

У сериала и без того такой бодрый темп повествования, что без выработанной привычки быстрого потребления контента угнаться за ним невозможно. Второй же сезон ускорился настолько, что его непросто смотреть даже глазами зумера. Хотя наблюдать, какими визуальными приемами авторы решают проблемы сжатого формата, тоже любопытно. Например, блок про борьбу наркобаронов за место Силко уложился в красочную клиповую нарезку, изнурительные поиски Джинкс отрядом Кейтлин схематично уложили в 2D-анимацию, похороны Кассандры Киммер вместо длинных психологичных диалогов отрефлексировали, просто частично перекрасив в акварельный ч/б.

Наряду с яркой анимацией «Аркейн» был отличным пособием для сценаристов. Тут нет неожиданных сюжетных поворотов, слома шаблонов или новаторства — выверенный по всем правилам сценарий работает предсказуемо, как часики. Поэтому он и может показаться пустышкой.

Но у Riot Games, кажется, задачи быть новым словом в сторителлинге и не стоит: зачем трогать то, что и так хорошо работает?

В конце концов, мы и ромкомы смотрим лишь для того, чтобы почувствовать радость узнавания от одних и тех же приемов.

В первом сезоне особенно впечатляло, как авторы шаг за шагом выстраивают хронологию формирования травмы и превращения трусливой Паудер в психопатичную Джинкс — в сочетании с визуальным языком это смотрелось особенно эффектно и заставляло пускать скупую слезу вместе с персонажами. Но теперь столько времени на расшаркивание у сюжета нет: ни сами герои, ни зритель не успевают отрефлексировать ни радикализацию Кейтлин Киммер, ни опустошенность Вай, отпустившей идею спасти сестру, ни панический страх Мел Медарды перед воинственной матерью, ни эмоциональные метаморфозы Виктора в роли местного Иисуса. А еще — на осмысление новых вводных: хотя нам все еще так и не рассказали, что же такое Аркейн, в лоре появилось сразу два новых вида магии. Как говорится, ну и навертели. Остается лишь наблюдать за экспериментом, какими новыми приемами авторы будут выкручиваться.

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