Голая жопа или пикантный поцелуй? Из‑за чего сорвалась премьера «Преступления и наказания»

«Жду „ПиН“, день 5»: почему премьеру постоянно переносят и как на это реагируют зрители

Выход сериала «Преступление и наказание» режиссера Владимира Мирзоева был запланирован на 26 октября. Внезапно «Кинопоиск» перенеc премьеру на следующий день, сославшись на «технические и операционные причины». История повторилась 27 октября — тогда экранизацию классики пообещали показать зрителям через два дня. Однако сервису пришлось и в третий раз отменить премьеру. И если раньше сервис хотя бы озвучивал новую дату выхода, то теперь и она неизвестна. При этом онлайн-кинотеатр отметил, что отменять старт сериала никто не собирается.

«Дату назовем позже. Мы видели множество догадок и слухов — реальность проще: есть моменты, которые потребовали больше времени, чем мы предполагали», — обратился к своим подписчикам «Кинопоиск».

Задержка выхода долгожданного сериала вызвала возмущение в соцсетях. Каждый пост «Кинопоиска», даже не связанный с «Преступлением и наказанием», люди атакуют комментариями «Жду „ПиН“, день 5», «Верните деньги за подписку», «Это свинство», «Я щас стрелять буду», «Почему „ПиН“ перенесли?» Анонимные пользователи завели телеграм-канал , в котором каждый день докладывают, состоялся релиз сериала или нет. Твиттерские тоже подхватили волну недовольства:

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Эксперты сомневаются, что крупный сервис мог столкнуться с техническими трудностями в последний момент. Кинокритик Зинаида Пронченко уверена, что очередной перенос сериала «очевидно обусловлен инвективами недремлющих цензоров». Происходящее она назвала очередным позором и унижением киноиндустрии. Журналистка Лариса Малюкова полагает, что сейчас команда «Преступления и наказания» вносит изменения в монтаж картины — вероятно, после реакции первых зрителей на некоторые шокирующие сцены. Автор телеграм-канала «Культовые русские сериалы» Иван Ковальчук озвучивает популярный слух: на премьерном показе присутствовали высокопоставленные чиновники, которых смелые решения режиссера сильно возмутили.

«Давайте честно. Несмотря на все заявления, сложно поверить, что такая стриминг-махина, вложив гигантские бабки в рекламную кампанию, не успела подготовить один из своих хитовейших ориджиналсов. Это же, блин, не домашка по лит-ре», — написал админ.

С этой версией соглашается журналистка Арина Бородина. Она напоминает, что в России уже происходили ситуации, когда «„внимательный зритель в девятом ряду“ просил внести в содержание цензурные правки или даже поменять название». Сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев признается, что вносить изменения в уже готовый сериал действительно могут после премьеры — однако это «сильно зависит от политики платформы и договоренностей с продакшеном».

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Василий Говердовский Редактор раздела сериалов на Afisha.ru, кинокритик, автор телеграм-канала «КиноГовер»

«Кенселинг готовых сериалов и фильмов — явление для России привычное: у того же «Кинопоиска» уже несколько лет где‑то на дальней полке маринуется политический «Спойлер» Сергея Минаева. А вот марафон переносов — это что‑то новенькое. При всем уважении к стримингу, официальное объяснение, в котором говорится, что «есть моменты, которые потребовали больше времени, чем мы предполагали», убедительным не кажется. У «Преступления и наказания» была заметная рекламная компания, в нем снялись топовые звезды отечественного кино, в Москве и Петербурге успели пройти премьеры, журналистам разослали просмотровки — и тут выясняется, что сериал не готов? И для осознания этого выход первых серий пришлось несколько раз переносить на день позже? Это неправдоподобный уровень некомпетентности.

Слухи о неких уважаемых людях, взбешенных на премьере, звучат логичнее — достаточно вспомнить реакцию на «Слово пацана» год назад среди чиновников, — но тоже вызывают вопросы. Если тот же сериал Крыжовникова удалось отстоять, то какое преступление нашли тут, чтобы навлечь на «Кинопоиск» такое издевательское наказание? Версии три, но все с нюансами.

© «Кинопоиск»

Во-первых, для того чтобы избежать закадрового монолога, Владимир Мирзоев ввел в действие черта, подписанного в титрах как Тень (его играет Борис Хвошнянский). Наверное, мог найтись среди людей с влиянием кто‑то посчитавший появление дьявола неуважением к чувствам верующим. Но все же это откровенно злодейский персонаж, взывающий ко всему худшему, что есть в героях. К тому же Мирзоев взял его напрямую из «Братьев Карамазовых», так что как насчет проверить по той же статье и Достоевского, одного из самых верующих русских классиков?

Во-вторых, сцена поцелуя двух героинь, Марфы Свидригайловой (Юлия Снигирь) и Дуни Раскольниковой (Любовь Аксенова), во второй серии. Впрочем, тут Мирзоев попытался пройти по грани ЛГБТ*-закона: благодаря волшебству монтажной склейки в момент поцелуя Марфа превращается в черта-искусителя. Мало того что в итоге на экране целуются мужчина и женщина, так и еще подразумевается, что Марфой овладела нечистая сила. Вроде бы вполне в духе государственного курса.

В-третьих, в первых двух сериях несколько раз появляется другая Немезида российского экрана — голые мужские жопы: сразу в двух сценах — заплыва Свидригайлова (Владислав Абашин) в бассейне и во фрагменте с пляской обезумевшего Раскольникова (Иван Янковский). В патриархальном российском обществе сложился поразительный консенсус насчет кино и сериалов: голое тело на экране по умолчанию подразумевает исключительно эротическое переживание, поэтому раздевать женщин в кадре можно, а мужчинам должно быть отказано в праве на телесность. Но и это не миссия невыполнима: кинопрокатчики вместе со стримингами давно и успешно прячут запрещенные части мужских тел под блюром и черными квадратами.

© «Кинопоиск»

Иными словами, если дело и впрямь в цензуре, то проблемы сериала легко объяснить или вовсе вырезать. И поэтому ситуация с «Преступлением и наказанием» кажется особенно парадоксальной. Однозначно тут одно — мое сочувствие авторам сериала и сотрудникам «Кинопоиска», вынужденным разгребать последствия невидимых нам событий. Пока же остается только ждать выхода сериала. Возможно, изменения в итоговой версии подскажут, что именно послужило причиной марафона переносов».

Студия Zoom Production, которая занималась производством проекта, призвала прекратить «писать грязь» и поддаваться панике: «Наберитесь терпения, подробности последуют. Пожалуйста, не верьте слухам и россказням, что мы что‑то переснимаем. Все будет, как мы изначально задумали». В Роскомнадзоре сообщили, что им жалобы на новинку не поступали, а само ведомство каких‑либо требований в адрес онлайн-кинотеатра или создателей сериала не направляло.

Стоит ли вообще ждать сериал?

Евгений Ткачев Редактор раздела «Кино», кинокритик, автор телеграм-канала «Парни из Читальни»

«Это уже третий сериал, снятый Владимиром Мирзоевым для платформы «Кинопоиск», и по большей части такой же невыносимый, как и предыдущие два: «Топи» и «Внутри убийцы». Мирзоев не боится экспериментировать с формой (что похвально), но делает это с такой бумерской душностью, что в его постановке и так лихорадочный роман Достоевского приобретает совсем уж нездоровый оттенок. Отдельно хотелось бы отметить аддикцию режиссера на красно-желтых цветах (к слову, желтый играл важную роль и у Федора Михайловича). Мало того что постер сериала напоминает советский флаг (где вместо серпа и молота — топор), так еще желтый свитшот Родиона Раскольникова (Иван Янковский) после убийства старухи-процентщицы раскрашивается в кроваво-красный цвет.

© «Кинопоиск»

Наверное, все это неспроста, ведь позже Родиону в видениях является Владимир Ильич Ленин, за которым прячется совершенно новый персонаж — черт. Этот антигерой (его играет страшно похожий на Роберта Дауни-младшего Борис Хвошнянский) пришел в «Преступление и наказание» как будто из «Мастера и Маргариты». Благодаря ему в сериале возникают булгаковские вайбы, которые усиливаются за счет того, что роль супруги Свидригайлова исполняет Юлия Снигирь (Маргарита из новой экранизации «Мастера и Маргариты»). Однако, несмотря на подобные отступления (например, из допущения, что Свидригайлов (Владислав Абашин) убил свою жену, рождается целая побочная нуарная линия с Любовью Аксеновой в роли Дуни Раскольниковой, сестры Родиона, которая клеится к Свидригайлову), в целом сериал снят довольно близко к тексту романа. В отличие, опять же, от локшинских «Мастера и Маргариты», для которых книжка стала лишь точкой отсчета. И в этом стремлении в ключевые моменты во всем следовать оригиналу видится, пожалуй, главная проблема экранизации.

Вместо того чтобы пофантазировать на тему «Преступления и наказания» (как, например, хотел Жора Крыжовников в своей несостоявшейся адаптации), создатели сериала просто осовременили Достоевского, перенеся время действия в наши дни, и разбавили его артхаусной экспериментальщиной со всяким кринжовым символизмом. В частности, Соню Мармеладову (чья сюжетная арка стилистически здорово напоминает недавнюю «Анору») играют сразу две актрисы: Диана Енакаева и Алена Михайлова. Я сначала не мог понять зачем, но все стало на свои места, когда Енакаева превратилась в Михайлову (то есть изменилась в лице) после того как Соня лишилась невинности. Пьянящая пошлость! Даже смешно, что изначально «Преступление и наказание» называлось «Пьяненькие»».