Премьеры

10 фильмов, на которые стоит сходить в кино в ноябре: от «Паддингтона-3» до «Эммануэль»

Сегодня в 11:00
Поход в кино на новый фильм — все еще надежнейшее развлечение в городе. Особенно когда там показывают долгожданные «Приключения Паддингтона-3», каннскую «Птицу» с Барри Кеоганом, венецианскую «Марию» с Анджелиной Джоли и метящий в «Оскар» «Конклав» с Рэйфом Файнсом. Для тех, кому не хватило Хэллоуина, — хоррор от студии A24 «Еретик» с Хью Грантом.

«Каникулы»

С 7 ноября

Смешливая руководительница детского драмкружка и холодная, как Снежная королева, завуч прибывают из Калуги на сочинский театральный фестиваль вместе со школьниками. Тут у непохожих учительниц неожиданно случается платонический курортный роман.

«Каникулы» — кино, которое раньше называли лирической комедией, а теперь — модным интеллигентным словечком «драмеди». Поставила его дебютантка Анна Кузнецова, протеже короля русских лирических комедий XXI века Бориса Хлебникова («Свободное плавание», «Аритмия»). Критики, посмотревшие кино на прошлогоднем «Маяке» («Каникулы» завоевали Гран-при фестиваля), сообщают, что получилось на редкость трогательно и остроумно и что постановщица с наскока чуть не поравнялась с мастером.

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«Отец года»

С 7 ноября

60-летний арт-дилер (Майкл Китон) остается один на один с девятилетними близняшками-дочерями после того, как его молодая жена неожиданно оказывается в рехабе, — горе-муж ни один красный флажок ее зависимости от таблеток не заметил. Чтобы совладать с детьми, ему придется наладить контакт со своей дочерью от прошлого брака (Мила Кунис) — ровесницей жены.

Еще одна интеллигентная лирическая комедия про трудности взрослой жизни — на сей раз американская. Постановщица Хэлли Майерс-Шайер («В гостях у Элис») — дочка заокеанских королей жанра Чарлза Шайера («Отец невесты») и Нэнси Майерс («Чего хотят женщины»), ее новую картину критики тоже успели захвалить. Посмотреть на комедийного гения Китона в обычной человеческой роли — без грима и масок — отдельное удовольствие.

«Еретик»

С 14 ноября

Две юные мормонские миссионерки (Софи Тэтчер и Хлоя Ист) приходят с проповедью к несговорчивому и подозрительно улыбчивому англичанину (Хью Грант). Быстро выясняется, что просто так они из его дома не уйдут — сперва им придется добровольно-принудительно пройти тест на веру.

Свежий психологический хоррор от модной студии A24 — в поджанре, как говорится, ребуса-майндфака, который не хочется случайно заспойлерить. Режиссеры Скотт Бек и Брайан Вудс прославились сценарием к «Тихому месту» Джона Красински, а их прошлой режиссерской работой был доисторический сайфай «65» — словом, ранее они тяготели не к изощренным майндфакам, а скорее к зрительским боевикам. Тем интереснее, что же такое они придумали на сей раз, что привели в восторг американских критиков, особенно захваливших Гранта, играющего против типажа.

«Ученик. Восхождение Трампа»

С 14 ноября

Молодой наследник бизнес-империи по фамилии Трамп (Себастьян Стэн) учится всему, что приведет его потом в кресло американского президента, у харизматичного юриста с мертвыми глазами (Джереми Стронг). Главное из этих знаний и умений — самоуверенное в абсурдной степени ворочание языком. Высотный Нью-Йорк, зернистые пленочные 1970-е и зашумленные видеопленочные 1980-е.

«Ученик» — преднамеренно скандальный фильм, какие по традиции американцы снимают в год выборов, а европейцы чествуют на фестивалях (впрочем, в отличие от «Фаренгейта 9/11», в Каннах он ничего не выиграл). Если этот фильм — предвыборная агитация, то самая тонкая, эстетичная, многослойная и экзистенциальная в истории кино. Главная его сенсация — трагическое перевоплощение Джереми Стронга из «Наследников», наигравшего на «Оскар» и даже больше.

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«Конклав»

С 21 ноября

После скоропостижной кончины папы римского коллегия кардиналов под руководством декана Томаса Лоуренса (Рэйф Файнс) собирает конклав для выбора нового папы. Лоуренсу предстоит в сжатые сроки выявить потенциальные скелеты в шкафу у четырех главных кандидатов — американского либерала (Стэнли Туччи), нигерийского консерватора (Лусиан Мсамати), чопорного канадца (Джон Литгоу) и итальянского традиционалиста (Серджо Кастеллитто).

Драма «Конклав» Эдварда Бергера («На Западном фронте без перемен») считается одним из главных потенциальных игроков на предстоящих «Оскарах». Оно не мудрено: это не только шоукейс замечательных артистов (Файнсу прочат первую в карьере статуэтку — в том числе по совокупности заслуг), но и жутко актуальное метафорическое высказывание о выборах, где нужно определиться между плохими и худшими кандидатами. Жаль лишь, что кэмповых высот «Молодого папы» Паоло Соррентино эта реалистичная драма, по всей видимости, не достигнет.

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«Приключения Паддингтона-3»

С 28 ноября

Милый и интеллигентный медвежонок-иммигрант Паддингтон (Бен Уишоу) отправляется из принявшей его Англии в родное Перу, чтобы повидаться с тетушкой Люси (Имельда Стонтон), проживающей в доме престарелых медведей. Каково же его удивление, когда выясняется, что тетушка, никого не предупредив, отправилась искать приключения в джунглях Амазонки.

Слегка припозднившийся триквел популярной франшизы о медвежонке, обожаемой и критиками, и зрителями, переключает жанровую передачу на приключенческий боевик образца натурально «Индианы Джонса». Как и в «Колесе судьбы», к актерскому составу присоединился Антонио Бандерас, а еще одна новобранка второго плана, и так перегруженного британскими легендами, — оскароносная Оливия Колман в роли подозрительной монахини. Постановщик не Пол Кинг, снявший прошлые два фильма, а легендарный клипмейкер Дугал Уилсон, когда‑то уже покоривший мировую поп-культуру с видео на песню Бенни Бенасси «Satisfaction».

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«Мария»

С 28 ноября

Легендарная оперная певица Мария Каллас (Анджелина Джоли) очень красиво страдает на ранней пенсии: угнетает кухарку и дворецкого в роскошной парижской квартире, под воздействием лекарств дает интервью о своей трагичной жизни воображаемому журналисту.

«Мария» — третий байопик чилийца Пабло Ларраина об очередной несчастной женщине-иконе: ранее под его руководством Натали Портман перевоплотилась в Джеки Кеннеди, а Кристен Стюарт — в принцессу Диану. Ларраин всегда снимал кино надрывное и бесстыдно мелодраматическое, но, как сообщают критики, в «Марии» превзошел сам себя в плане пошлости и глянцевой бессюжетности. И все равно пройти мимо красивой безделушки невозможно — эксперты говорят, что Джоли так отдалась роли, что номинация на «Оскар» ей практически гарантирована.

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«Птица»

С 28 ноября

12-летняя девочка (Никия Адамс) не знает, чем себя занять летом в сельской Англии, пока ее татуированный с головы до пят папаша (Барри Кеоган) готовится к свадьбе с новой возлюбленной. Все меняется, когда героиня встречает в поле магического немца в килте (Франц Роговски), предлагающего отправиться в городское приключение.

Андреа Арнольд всегда очень красиво и поэтично снимала свои истории взросления с сильным социальным подтекстом. Но в «Птице», кажется, зашла на территорию современной сказки — настолько неправдоподобное и причудливое это кино. Критики после премьеры фильма в каннском конкурсе разделились: кто‑то посчитал эту жанровую эволюцию большого автора глупой, кто‑то, наоборот, — логичной. Так или иначе, проверить, цепляет ли это, как ни крути, роскошно снятое кино (постоянный оператор Арнольд — Робби Райан — в последние годы стал еще и постоянным оператором Лантимоса), стоит лично.

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«Эммануэль»

С 28 ноября

Высокопоставленная работница сети дорогих отелей по имени Эммануэль (Ноэми Мерлан из «Портрета девушки в огне») прибывает в Гонконг, чтобы проверить качество обслуживания и высчитать KPI засидевшейся на своем месте управляющей (Наоми Уоттс). А еще чтобы узнать, какие сексуальные удовольствия ей могут предоставить незнакомцы — в первую очередь таинственный японский инженер по имени Кэй (Уилл Шарп из «Белого лотоса»).

Чего греха таить, ремейк «Эммануэль» от лауреатки «Золотого льва-2021» Одри Диван считается одним из самых поразительных провалов года наряду с «Мегалополисом» и «Мадам Паутиной». Как и последние две картины, «Эммануэль» — из тех фильмов, которые интересно изучать и хочется увидеть самому. Ведь здесь пошло не так буквально все: фильм отвергли и Канны, и Венеция (премьера в итоге прошла в куда менее престижном Сан-Себастьяне), на смену строгому натурализму «События» пришла глянцевая эстетика «Пятидесяти оттенков серого», а собственно эротические сцены из «Эммануэли-1974» в этой, как заявляется, феминистической деконструкции были во многих случаях заменены сухой корпоративной интригой. Судя по всему, это стоит видеть, а гения неловкой комедии Шарпа в роли эротического героя — особенно.

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«Астрал. Медиум»

С 28 ноября

До смерти жуткая ирландская диковинка (в оригинале фильм так и называется — «Диковинка») про слепую гадалку, ее магазин экзотических сувениров, мертвую близняшку и зятя, работающего в психоневрологической лечебнице. То, как неправдоподобно и вместе с тем дьявольски логично перечисленные герои и элементы складываются в единую картину, и есть здесь главный хоррор-аттракцион.

Режиссер Дэмиан МакКарти («Предостережение») — вообще мастер атмосферы и нетривиальных скримеров, а тут еще и паранормальные спецэффекты совсем недурные. Однозначно самый страшный фильм, который можно увидеть в кино этим ноябрем, — даром, что фильм уже слили в интернете. Автор этих строк впервые за несколько лет после просмотра хоррора спал со светом!

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