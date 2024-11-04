Скоро выходит второй сезон «Аркейна», а вы уже не помните первый? Пересмотрели его за вас

9 ноября состоится премьера первого акта второго сезона «Аркейна» — главного анимационного фэнтези года. Для тех, кто за три года тоже успел позабыть, что случилось с Джинкс, Вай и Джейсом, пересмотрели первый сезон и подробно пересказываем ключевые события сериала.

Персонажи

. . . . . . . . . . . . . Вай Приемная дочь криминального лидера Вандера и старшая сестра Паудер (Джинкс). Не признает авторитетов, доверяет только кулакам и готова пойти на все, чтобы воссоединиться с сестрой. Паудер/Джинкс Младшая сестра Вай и сначала приемная дочь Вандера, затем — криминального авторитета Силко. С помощью магических кристаллов случайно убивает Майло и Клаггора и постепенно теряет рассудок. Майло Приемный сын Вандера и названый брат Вай и Паудер. Погибает в первом акте. Клаггор Тоже приемный сын Вандера и названый брат Вай и Паудер. И тоже погибает в первом акте. Вандер Лидер Нижнего города (Зауна), когда‑то поднявший восстание против Пилтовера, приемный отец Вай и Паудер. Умирает от рук Силко в первом акте. Силко Криминальный авторитет и наркоторговец. После убийства Вандера занимает его место лидера Зауна и воспитывает Паудер как Джинкс. Погибает от ее рук в конце первого сезона. Джейс Талис Молодой ученый из Пилтовера, советник, мечтающий использовать магию Аркейна на пользу людям, но вынужденный делать из него оружие. Лучший друг Кейтлин Киммер и любовник Мел Медарды. Виктор Ученый, ассистент профессора Хеймердингера и напарник Джейса, родом из Зауна. С помощью магии ищет способы вылечить себя от смертельной болезни. Мел Медарда Аристократка из Ноксуса, изгнанная собственной матерью, и советница Пилтовера. Ради влияния и одобрения матери готова пойти на все. Кейтлин Киммер Дочь аристократов и советников Киммеров, идейный миротворец и лучшая подруга Джейса Талиса. Вместе с Вай расследует преступления Джинкс и Силко. Хеймердингер 200-летний профессор пилтоверской Академии, советник и наставник Джейса и Виктора. Еще помнит крупные трагедии, случившиеся по вине магии в прошлом, поэтому выступает против ее использования. После исключения из Совета примыкает к Поджигателям. Экко Друг детства Вай и Паудер, помощник друга Вандера Бензо, убитого Силко. После установления власти последнего собирает отряд сопротивления — банду Поджигателей. Сингед Первый наставник Виктора, изобретатель наркотика «мерцание» и помощник Силко. По всей видимости, сыграет немалую роль во втором сезоне.

Акт первый

Пилтовер — богатый и технологичный город с налетом стимпанка. Годами он пытается контролировать трущобы, лежащие через мост, — Нижний город, или Заун, обитель униженных, оскорбленных и прочего криминала, которые страшно недовольны классовым разрывом и бесконечными лишениями. Здоровяк Вандер поднимает восстание за независимость города. Однако терпит неудачу: многие погибли, и в том числе родители двух сестер — старшей Вай и младшей Паудер. Он берет их под свою защиту.

Проходит несколько лет. Сорвиголова Вай и тревожная Паудер теперь подростки и промышляют воровством. Вместе с другими приемными детьми Вандера, Майло и Глаггором, они отправляются в одну из лабораторий Пилтовера, чтобы поживиться. Паудер натыкается на магические кристаллы, обладающие таинственной силой, неподвластной человеку. Однако в лабораторию наведывается ее владелец, и, в спешке выронив один из кристаллов, Паудер ненароком устраивает разрушительный взрыв. Мальцы бегут от полиции со всех ног обратно в Нижний город. Виновницей произошедшего считают Паудер.

«Каждый раз, когда мы берем ее с собой, что‑то идет не так», — возмущается Майло.

Паудер, как самой младшей, нелегко быть в банде. Она медленная, постоянно боится оступиться и расстроить Вай — а ее действия глупенькие, результаты сомнительные . Девочка пытается освоить изготовление самодельных бомб, да только ничего не выходит, и она все время подводит друзей. Несмотря на жестокую критику Майло, Вай безоговорочно поддерживает сестру и обещает быть рядом несмотря ни на что.

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Вандер нынче — уважаемый в нижних краях человек: говорит с британским акцентом, разливает пивко в собственном баре и разруливает по понятиям нечестные торговые сделки. Новости о взрыве уже долетели до трущоб, и Вай, как старшей, достается за всех: с большой силой приходит большая ответственность, а одним насилием и воровством уважения горожан не добиться .

Взрыв вызвал настоящий переполох в Пилтовере. В Нижний город наведываются миротворцы во главе с Грейсон — они с Вандером давние знакомые. Уговор был простой: люди Вандера не лезут на улицы Пилтовера, а Грейсон не вмешивается в дела Зауна . Но оказалось, что разрушенная мастерская принадлежит богачам Кирамманам, входящим в Совет, и теперь власть хочет устроить показательную порку. Но Вандер своих не бросает и имена преступников не выдает.

Жители Зауна обеспокоены появлением миротворцев: это всегда не к добру. Радуется только Силко — злобный гений, который давно мечтает прибрать власть над городом к своим рукам и добиться его независимости от Пилтовера. Его оружие — «мерцание», растительное вещество, которое может придать необычайные физические способности и сделать из отбросов суперсолдат. А еще оно вызывает страшную зависимость, на чем и строит свой бизнес Силко.

Владельцем разбомбленной мастерской оказывается юный ученый Джейс Талис. В детстве он чуть не потерял мать, но чудесным образом ее спас загадочный маг. С тех пор Джейс посвятил себя науке, получил протекцию влиятельного дома Кирамман и мечтал найти способ с помощью магии спасать людей. За что и поплатился: из‑за взрыва АкадемияУниверситет Пилтовера. узнала о его нелегальных экспериментах и отдала под суд. Вопреки советам своего умудренного жизнью наставника Хеймердингера, Джейс не признает вину. За такие заявления юношу вышвыривают из Академии: Пилтовер когда‑то был построен для защиты от разрушительной силы магов, а не для ее культивации .

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Однако исследования юнца заинтересовали Виктора — талантливого помощника декана Академии, калеку из Нижнего города, мечтающего вернуть себе здоровье. После суда он застает Джейса за попыткой самоубийства, но возвращает его к жизни и предлагает продолжить работу вместе.

«Когда хочешь изменить мир, не спрашивай разрешения», — говорит он Джейсу.

К поддержке опасных исследований присоединяется амбициозная советница Мел из клана Медарда — ее изгнала из родного государства Ноксус собственная мать, и теперь Мел готова пойти на что угодно, чтобы получить влияние. Хотя считалось, что обычные люди не могут приручить магию, Джейсу и Виктору удается стабилизировать кристалл: эту технологию они назвали «Хекстек».

Те временем скользкий помощник Грейсон, миротворец Маркус, по наводкам расчетливого Силко ищет виновников взрыва. Последний готов убрать Вандера любой ценой. Момент подходящий: жители все больше недовольны нерешительностью своего лидера и рвутся в бой с миротворцами, чтобы вновь попытаться отвоевать независимость. Однако Вандер слишком хорошо помнит предыдущую попытку. «Никто не побеждает в войне, Вай», — говорит он дочери, тоже мечтающей о возмездии.

© Netflix

Чтобы спасти близких, Вай хочет сдаться миротворцам, но Вандер оказывается быстрее. Грейс против такого исхода: без бати все развалится. Ее опасения небезосновательны: с помощью «мерцания» Силко превратил своего подчиненного в подобие берсерка, который убивает начальницу полиции и друга Вандера Бензо и забирает полумертвого Вандера с собой.

План Силко прост: напугать Пилтовер, чтобы тот не смел лезть в дела Нижнего города, и взять власть в свои руки. Когда‑то они с Вандером были назваными братьями, вместе мечтали о независимости Зауна и сражались с миротворцами плечом к плечу. Но что‑то пошло не так: почему‑то (мы до сих пор не знаем, почему) Вандер предал друга и пытался его утопить в отравленных химикатами водах. Силко химикаты не убили, но изуродовали, сделали зависимым от «мерцания» и привили любовь к монологам Джокера о силе, власти и перерождении. За все это он Вандера простил, а за заключение договора с миротворцами — нет: больно уж не по-пацански прогибаться под мусорами.

Вай, как всегда, спешит на помощь отцу. Дело серьезное, права на ошибку нет — и она первый раз не берет Паудер с собой. Девочка в отчаянии: захлебываясь от слез, в приступе ненависти к себе она чуть не разносит всю комнату, но случайно обнаруживает магические кристаллы, с которыми отправляется за сестрой.

Отряд детей-самоубийц слишком легко угодил в ловушку Силко, где их уже поджидали его головорезы, накачанные «мерцанием». Но кулаки Вай всегда наготове — в борьбе за семью она первый раз надевает отцовские боевые перчатки. Страшное ключевое событие всей истории: когда все герои почти спаслись, Паудер, не рассчитав эффект, заряжает свою игрушку-бомбу опасным кристаллом и устраивает катастрофический взрыв. Вай и Вандер под завалами, Майло и Клаггор убиты. Паудер просто хотела помочь.

© Netflix

Оклемавшийся Вандер получает нож в спину от Силко, но на последнем издыхании ширяется «мерцанием», раскидывает остаток врагов, спасает Вай от обвала и умирает у нее на руках. Обезумевшая от горя и ярости девочка больше не в силах терпеть бесконечные беды от Паудер.

— Почему ты оставила меня?!

— Потому что ты приносишь одну неудачу! Майло был прав!

Вай оставляет раздавленную и рыдающую навзрыд Паудер одну, опрометчиво попав в руки миротворца Маркуса. Силко хотел было добить девочку, да только он имеет слабость ко всем обиженным, отвергнутым и сломанным, как и он сам.

— Она меня бросила. Она больше мне не сестра.

— Ничего, мы им покажем. Мы всем им покажем.

Акт второй

Проходит несколько лет. В Пилтовере большой день — 200 лет городу, в честь чего туда съезжаются гости со всего света. Джейс теперь национальный герой (за его разработку ему такую премию дали!): «Хекстек» сделал Пилтовер богатым и крайне технологичным городом. Благодаря манипуляциям Мел, Джейс попадает в Совет. Всем этим недоволен только профессор Хеймердингер: он помнит, что случилось в прошлый раз, когда магию доверили людям.

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Однако прогресс Пилтовера бесит Силко: из‑за технологии порталов город все богатеет, а Заун остается ни с чем. После смерти Вандера он отлично освоился в роли (кхм, наркобарона) нового короля Нижнего города. Силко подсадил на «мерцание» половину города, наладил торговлю и даже подкупил нового главу миротворцев — того самого Маркуса, чтобы тот работал в интересах Силко и заметал следы за Паудер.

Паудер же больше не боится и не ноет. По заветам Вай она превратила слабости в силу: приняла свой дар к разрушению, в совершенстве овладела искусством взрывов и под крылышком Силко выросла в принцессу преступного мира Джинкс«Because you’re a jinx» — так в оригинале Вай говорит Паудер в день их последней встречи. Jinx с английского — «порча, сглаз» или «человек, приносящий неудачу»., сеющую хаос. Правда, тот роковой взрыв оставил ей глубокую травму: смерть друзей преследует ее галлюцинациями и бедами с башкой. Перепутав на одном из заданий вражескую девушку с Вай, она теряет контроль и устраивает пальбу по своим. Хотя подопечные Силко недовольны непредсказуемостью Джинкс, он души не чает в своей подопечной, считая ее совершенной. Подопечная не подводит, взрывая площадь Пилтовера и крадя «Самоцвет»Так называется первый кристалл, который смогли обработать Джейс и Виктор. с наработками Джейса и Виктора.

В игру вступает новый персонаж — любопытная полицейская Кейтлин Кирамман, дочь тех самых патронов Джейса и его лучшая подруга. Строгая маменька делала что угодно, лишь бы оградить Кейт от внешнего мира, но назло семье она выбирает работу под начальством Маркуса. Именно она заметила Джинкс на месте взрыва и почти раскрыла, кто стоит за всеми преступлениями Нижнего города: одна зацепка приводит ее в тюрьму, где она встречает Вай.

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В тюрьме Вай времени даром не теряла: раскачалась до гигачада, набила татуировки и грезила лишь, как спасет сестру. Кейт освобождает ее в обмен на помощь в поисках Силко и Джинкс, и девушки собирают данные по всему Нижнему городу: у торговцев, прохожих и в борделе. Вай и не думает скрываться, сгоряча нападая на помощницу Силко Севику.

Силко не торопится говорить об этом приемной дочери. Вместо этого он проводит ей своеобразный обряд крещения в духе Джокера и Харли Квин в месте, где его чуть не утопил Вандер. «Джинкс совершенна», — говорит он ей. Силко доверяет ей работу над «Самоцветом»: только Джинкс под силу понять заметки Джейса и разгадать, как превратить кристалл в оружие.

Джейс — талантливый ученый, но никудышный политик. Теперь ему некогда заниматься «Хекстеком»: он увлекся расследованием коррупции, чем ополчил против себя весь Совет, замешанный в нелегальной торговле. Мел уверенно прикрывает его тыл, страхуя на переговорах, но Джейсу это не нравится: он хотел заниматься наукой, а не вот этим всем. Денежный проектик Мел выходит из‑под контроля: она проникается Джейсом, и они становятся любовниками.

Работа над «Хекстеком» остается на Викторе. Только он постепенно умирает, времени осталось совсем немного. Джейс в ярости: они изучали магию как раз для того, чтобы спасать людей, но сбились с курса, и Виктору никак не помочь. Правда, оставшись наедине с «Хекстеком», Виктор случайно обнаруживает, что тот преобразуется от крови. Новый вид кристалла — теперь зловеще фиолетового цвета — Виктор назвал «Хекскором». Потенциально он может трансформировать материю, и ученые уверены, что так можно продлить Виктору жизнь.

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В Совете разлад. Джейс вошел во вкус и теперь перечит самому Хеймердингеру: «мерцание» реками течет по Нижнему городу, на улицах города разбой, миротворцы делают вид, что все под контролем, а Совет бездействует. Он уверен, что человеческая жизнь слишком коротка, чтобы долго и обстоятельно тестировать новые технологии, если их можно применять уже сейчас. Словом, осторожному профессору-долгожителю пора в отставку. Все голосуют за.

Кейт и Вай в поисках Паудер преодолевают стычку с Силко и его накачанными «мерцанием» людьми и еле выживают. Джинкс узнает, что сестра все-таки за ней вернулась. Она зажигает сигнальный огонь Вай: перед той роковой ночью она пообещала, что найдет Паудер, где бы она ни была. И находит.

Трогательные объятья перебивает Кейтлин — Джинкс снова переклинивает: почему Вай с миротворцами? Точно ли она пришла за ней? Она что, снова ее предает? В то же время из ниоткуда появляются загадочные Поджигатели — банда разбойников на летающих скейтах. В суматохе Вай понимает, что Паудер — уже не пугливая девчонка, а настоящая машина для убийств. Поджигатели похищают Вай и Кейтлин. Джинкс же выясняет отношения с Силко — он годами убеждал ее, что Вай не вернется. «Я твоя семья. Все остальные нас предали» , — говорит он Джинкс, убеждая ее, что Вай здесь только за кристаллом.

© Netflix

Акт третий

Джейс тяжело переживает отставку своего наставника. Тревожит и факт, что «Самоцвет» оказался в Нижнем городе — скоро они поймут, как использовать его силу, и Мел настаивает, что Пилтовер должен разработать свое оружие быстрее . Пока Джейс тонет в этических дилеммах, Виктор отправляется в Нижний город к старому знакомому, изобретателю Сингеду — именно он работал над «мерцанием» для Силко. С помощью образца вещества и магии «Хекскора» Виктор успешно модифицирует свою больную ногу, начиная с этого путь магического киборга. Правда, в один из подходов случайно убивает свою ассистентку.

Вай и Кейтлин обнаруживают себя в пристанище Поджигателей. Оказывается, их возглавляет старый знакомый Вай — Экко, он был подопечным друга Вандера Бензо. Под своим крылом он собрал тех, кто не готов мириться с властью наркотиков и Силко. Экко пытается переманить Вай на свою сторону, но та еще не готова отказываться от сестры.

У Кейтлин амбициозный план: остановить цикл насилия, вернув похищенный «Самоцвет» в Пилтовер. Им помогает Экко, доводя девушек до моста между двумя городами. Однако вмешивается Джинкс, которую вновь одолевают голоса и сомнения, ее бесит, что Вай связалась с миротворцами, и она устраивает бойню: подрывает всех и сражается с Экко. Маркус убит, Экко ранен, Джинкс еле живая, но «Самоцвет» все-таки остался у нее, а Вай с Кейтлин ушли ни с чем .

© Netflix

Джейс разрешает Кейтлин с Вай выступить в Совете, чтобы рассказать, что творится в трущобах и кто за этим стоит. Вай очень рассчитывает, что Совет поможет убрать Силко. Но чиновники мнутся: Джейс хочет войны, Мел предлагает вести с Силко переговоры. Понимая, что Совету безразлична судьба жителей Зауна, она в расстроенных чувствах драматично покидает заседание и под дождем рвет отношения с Кейт, с которой успела сблизиться. Подход Джейса кажется Вай самым разумным — она проникает в его мастерскую, где убеждает советника перекрыть Силко кислород, остановив его поставки «мерцания». А заодно присматривает себе новые боевые рукавицы. Джейс же вооружается молотом. Вместе они отправляются на завод, где обнаруживают, что Силко уже готовит целую армию суперсолдат на наркотике.

Хотя «Хекстек»-оружие помогает им раскидать врагов, Джейс опять в дизморале: он случайно убил ребенка, который работал на фабрике, и теперь считает себя ничем не лучше Силко. Вай парирует: он всегда был частью общего зла, закрывая глаза на беды Нижнего города . Их пути расходятся.

Виктор в ужасе от того, что натворил, и берет с Джейса обещание, что тот уничтожит зловещий «Хекскор».

«Мы потеряли себя. В погоне за величием мы разучились делать добро. Нам нужно все исправить», — говорит он ему.

Джейс согласен — прежде, чем начинать разрушительную гражданскую войну, он идет на переговоры с Нижним городом. Условия Силко: свободная торговля, амнистия, независимость Зауна. Встречные условия: остановить производство «мерцания», вернуть «Хекскор» и отдать Джинкс под суд. Силко в ужасе пытается найти утешение у памятника старому другу Вандеру. Мечта о независимости прямо под его носом, но он не готов жертвовать единственной, которую любит. Теперь он понял, каково было Вандеру — «от дочерей одни проблемы». Монолог подслушивает Джинкс. После битвы с Экко Силко отнес ее к Сингеду. Тот всегда понимал фразу «спасти жизнь» слишком буквально, поэтому просто закачал Джинкс ударной дозой «мерцания», подарив ей новые сверхчеловеческие способности.

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Джейс, рассчитывая на поддержку Мел, сообщает о заключении договора с Силко. Но она больше не настроена так же миролюбиво: ее мать развязала войну, и теперь Мел нужно добиться производства «Хекстек»-оружия, чтобы ей помочь и затем занять трон в Ноксусе. Мел в раздумьях: откажется ли она от своего принципа ненасилия и втянет Пилтовер в войну ради материнского одобрения?

Тем временем Джинкс, разочарованная во всех сразу, устраивает увлекательный аттракцион: собирает связанных Силко, Вай, Кейтлин и символических Майло, Клаггор и Вандера на месте той самой трагедии за чаепитием. Ее последняя надежда — старшая сестра. Девушка предлагает ей выбор из двух стульев (буквально): кем ей остаться, Паудер или Джинкс? Кажется, выбор простой, но есть классический джокеровский нюанс: чтобы она осталась Паудер, Вай должна убить Кейтлин. Начинается неразбериха: герои по очереди пытаются склонить Джинкс к разным идентичностям. В суматохе Силко хватает пистолет, но Джинкс его опережает — и застреливает приемного отца быстрее, чем успевает подумать . «Я никогда бы им тебя не отдал. Ни за что. Не плачь. Ты совершенна», — говорит он, умирая.

Случайно убивать близких — это ее бесконечно повторяющееся проклятье, и если первая травма превратила Паудер в Джинкс, вторая только сделала ее сильнее. Ответ Вай больше не требуется: она садится в кресло «Джинкс».

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«Я думала, что ты сможешь меня любить, как раньше, даже когда я… другая. Но ты тоже изменилась. Это за новых нас» , — сказала она прежде, чем выпустить на здание Совета снаряд, заряженный «Хекстеком». Ей все же удалось с ним совладать.

На заседании Совета Мел справляется со своими сомнениями и голосует за мир.

Что показали в трейлерах ко второму сезону «Аркейна»

С чего вдруг Джинкс решила разбомбить Пилтовер — неясно, но теперь войны не избежать. Она говорит Севике, помощнице Силко, что просто «хочет все сжечь». Вероятно, она станет национальным героем Зауна, который осмелился поднять мятеж. Но есть и те, кто сопротивляется.

Вай тяжело переживает случившееся: красит волосы в черный, дерется на арене и все время видит в толпе то Кейт, то сестру. По всей видимости, Вай воссоединится с Кейт и вопреки идеалам примкнет к миротворцам. «Ты была права, Кейт. Моей сестры больше нет. Теперь только Джинкс. Я хочу вырвать этот смех из ее глотки навсегда», — звучит ее голос.

Покажут и Силко, правда, его статус пока неясен: он может вернуться как галлюцинация Джинкс. Также звучит закадровый голос Вандера.